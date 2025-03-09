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Bulut güvenliği izleme ve analiz çözümleri, ağlar ve bulut tabanlı uygulamalar genelinde görünürlüğü ve güvenliği artırmak için tasarlanmış temel araçlardır. Bu araçlar bulut tabanlı uygulamaların, sanallaştırılmış ortamların ve diğer bulut altyapılarının izlenmesine olanak sağlar. Potansiyel risklerin belirlenmesinde, kuruluşların bu riskleri proaktif bir şekilde ele almasında, böylece iş açısından kritik operasyonların korunmasında ve cezalardan kaçınmak için düzenlemelere uygunluğun sağlanmasında etkilidirler. Genellikle BT ve güvenlik ekipleri bulut izleme ve analitiğini sürekli olarak gerçekleştirir. İzleme özellikleri, kuruluşların bulut varlıklarını kataloglamalarına ve yenilerini oluşturuldukça veya entegre edildikçe tespit etmelerine yardımcı olur. Analitik özellikleri, bulut ortamlarındaki risklerin değerlendirilmesine yardımcı olarak şirketlerin sorunları potansiyel etkilerine göre önceliklendirmesine olanak tanır. Ek ortak özellikler arasında kullanıcı izleme, hassas veri keşfi ve güvenlik politikalarının uygulanması yer alır.
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BMC
bmc.com
BMC uygulaması, BT hizmet yönetimini otomatikleştirerek işletmelerin operasyonel verimliliğini artırmasına yardımcı olur.
Blumira
blumira.com
Blumira, KOBİ'lerin bir ihlali önlemesine yardımcı olabilecek tek siber güvenlik platformunu sağlıyor. Açık bir SIEM+XDR platformuyla yalın BT ekiplerinin kuruluşlarını fidye yazılımlarına ve ihlallere karşı korumalarına yardımcı oluyoruz. Hepsi bir arada çözümümüz, karmaşıklığı azaltmak, geniş görünürlük sağlamak ve yanıt verme süremizi hızlandırmak için SIEM, uç nokta görünürlüğü ve otomatik yanıtı birleştirir. Otomatik platformumuz tehditleri tespit edip anında kontrol altına alarak, 24 saat çalışamayan BT ekiplerinin üzerindeki yükü hafifletir. Platform şunları içerir: - Saldırıları erken tespit etmek için otomatik tehdit avına yönelik yönetilen algılamalar - Tehditleri anında kontrol altına almak ve engellemek için otomatik yanıt - Bir yıllık veri saklama ve uyumluluğu sağlamak için genişletme seçeneği - Adli tıp ve kolay soruşturma için gelişmiş raporlama ve kontrol panelleri - Hafif aracı uç nokta görünürlüğü ve müdahalesi için - kritik öncelikli sorunlar için 7/24 Güvenlik Operasyonları (SecOps) desteği
Adaptive Shield
adaptive-shield.com
SaaS Güvenliğinde lider olan Adaptive Shield, güvenlik ekiplerinin tehdit önleme, algılama ve yanıt yoluyla tüm SaaS yığınlarını güvence altına almasına olanak tanır. Adaptive Shield ile kuruluşlar, 3. taraf bağlı uygulamalar da dahil olmak üzere tüm SaaS uygulamalarını sürekli olarak yönetir ve kontrol eder, ayrıca tüm SaaS kullanıcılarını ve cihazlarıyla ilişkili riskleri yönetir. Adaptive Shield, SaaS güvenlik alanında faaliyet gösteren bir Tel Aviv girişimidir. 2019 yılında Maor Bin ve Jony Shlomoff tarafından kurulan şirketin Blackstone, Okta Ventures, Insight Partners ve Vertex Ventures gibi yüksek profilli yatırımcıları var. Müşterileri arasında Fortune 500 şirketleri ve işletmeleri bulunmaktadır.
Sysdig
sysdig.com
Sysdig Secure, 700'den fazla kurumsal müşterinin CNAPP, VM, CSPM, CIEM, konteyner güvenliği ve daha fazlasını kurumsal ölçekte ele almak için kullandığı CNAPP platformumuzdur. Platformumuz önleme, tespit ve müdahaleyi kapsar; böylece müşteriler konteynerleri, Kubernetes'i, ana bilgisayarları/sunucuları ve bulut hizmetlerini güvenle güvence altına alabilir. Sysdig, birden fazla bulutta uygun ölçekte gerçek zamanlı görünürlük sağlayarak güvenlik kör noktalarını ortadan kaldırır. Ekiplerin yüksek etkili güvenlik olaylarına odaklanabilmesi ve verimliliği artırabilmesi amacıyla uyarıları önceliklendirmek için çalışma zamanından elde edilen bilgileri kullanıyoruz. Müşteriler, yanıt akışının tüm kaynağını anlayarak ve rehberli iyileştirme önererek, hem üretimdeki sorunları zaman kaybetmeden çözebilir hem de tehditleri gerçek zamanlı olarak tespit edip yanıt verebilir. Sysdig Secure ile şunları yapabilirsiniz: - Saldırıları 10 kata kadar daha hızlı durdurabilirsiniz - Güvenlik açıklarını %95'e kadar azaltabilirsiniz - Risk değişikliklerini anında tespit edebilirsiniz - İzin boşluklarını 2 dakikadan daha kısa sürede kapatabilirsiniz Sysdig. Her Saniyeyi Güvenceye Alın.
Sonrai Security
sonraisecurity.com
Sonrai Security, lider bir genel bulut kimlik ve erişim yönetimi çözümleri sağlayıcısıdır. Her büyüklükteki işletmeyi güvenli ve kendinden emin bir şekilde yenilik yapma konusunda destekleme misyonuyla Sonrai Security, AWS, Azure ve Google Cloud platformlarında çalışan şirketler için kimlik, erişim ve izin güvenliği sağlar. Şirket, geliştiricilerin erişim ihtiyaçlarını kesintisiz olarak desteklerken tek tıklamayla en az ayrıcalık sağlayan Bulut İzinleri Güvenlik Duvarı'na öncülük etmesiyle ünlüdür. Çeşitli sektörlerdeki lider şirketlerin güvendiği Sonrai Security, bulut güvenliğinde yenilikçiliği ve mükemmelliği desteklemeye kararlıdır. Şirkete Bulut Operasyonları, Geliştirme ve Güvenlik Ekipleri güvenmektedir. Bulut İzinleri Güvenlik Duvarı, kullanılmayan tüm hassas izinleri kaldırır, kullanılmayan kimlikleri karantinaya alır ve kullanılmayan hizmetleri ve bölgeleri devre dışı bırakır; üstelik hepsi tek tıklamayla yapılır. Hassas izinleri kullanan tüm kimlikler erişimlerini sürdürdüğü ve yeni erişimler otomatik bir chatops iş akışı aracılığıyla sorunsuz bir şekilde verildiği için iş kesintiye uğramaz. SecOps ekipleri en az ayrıcalık elde etmek için %97 daha az zaman harcıyor ve saldırı yüzeyini %92 oranında kesiyor. Sonrai CIEM+ çözümü, platform genelinde en az ayrıcalığa ulaştıktan sonra zararlı izin kombinasyonlarını keşfeder ve otomatik veya ayrıntılı iyileştirmeyle bunların oluşturdukları istenmeyen saldırı yollarını kapatır.
Coro
coro.net
Coro, e-posta, veri ve cihazları koruyan, yapay zeka destekli entegre bir siber güvenlik platformudur.
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize, size maksimum bulut uyumluluğu ve güvenliği sağlayan, kodsuz bir Bulut Güvenlik Mükemmeliyet Merkezidir. Mimari Tasarımdan Çalışma Zamanına kadar 360° Koruma elde edin. CludWize, sürekli olarak çalışan 1.000'den fazla kuralla bulut düzenlemelerini uygular, buluttaki güvenlik açıklarınızı tarar ve bunları otomatik olarak düzeltir. Benzersiz araştırma grafiği motorumuzla bulut sorunlarını günler ve haftalar yerine dakikalar içinde tespit edip düzeltebilirsiniz. Bu bütünsel çözüm, bir kara kutu web uygulaması sızma testi, gelişmiş IAM (kimlik erişim yönetimi), IaC (kod olarak altyapı) risk taraması, Veri Güvenliği Duruş Yönetimi ve daha fazlasını sunar. Her şeyi tek bir yerde toplayabilecekken neden birçok araçla uğraşasınız ki? CNAPP + WAAP + KSPM – CSPM + CWPP + CIEM + CASB + DSPM + CNSP = CloudWize (CSCoE)
CrowdStrike
crowdstrike.com
CrowdStrike, uç nokta ve bulut güvenliği için birleşik bir platform sunarak tehditleri tespit eder ve önler. Kuruluşları siber saldırılara karşı korur.
JupiterOne
jupiterone.com
Jüpiterone, siber varlık verilerini toplayıp analiz ederek güvenlik ekiplerine saldırı yüzeylerini görselleştirme ve güvence altına alma imkanı sunan bir platformdur.
Fastly
fastly.com
Fastly, geliştiricilerin ve işletmelerin web uygulamalarını optimize etmelerine yardımcı olan bir kenar bulut platformudur. Güvenlik, içerik dağıtımı ve ölçeklenebilirlik hizmetleri sunar.
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security, bulut tabanlı uygulamaların yaşam döngüsü boyunca güvenliği sağlar, tehditleri tespit eder ve gelişmiş koruma sunar.
Wiz
wiz.io
Wiz, bulut güvenliğini geliştiren entegre bir platformdur. Güvenlik açıklarını yönetir ve bulut ortamlarında görünürlük sağlar.
Sumo Logic
sumologic.com
Sumo Logic, bulut tabanlı bir platform olup, makine verilerini toplamak, analiz etmek ve görselleştirmek için kullanılır. Güvenlik ve performans verileri sunar.
Splunk
splunk.com
Splunk, makine verilerini izlemek, aramak ve analiz etmek için tasarlanmış bir kurumsal veri platformudur. Gerçek zamanlı veri analizi ve görselleştirme sağlar.
Sophos Central
sophos.com
Sophos Central, kuruluşların cihazlarını yönetip koruyan, AI tabanlı siber güvenlik platformudur. Tehditleri tespit eder ve otomatik yanıt sağlar.
Qualys
qualys.com
Qualys, siber güvenlik ve risk yönetimi için varlık görünürlüğü ve güvenlik açığı tespiti sağlayan bulut tabanlı bir platformdur.
Lacework
lacework.com
Lacework, orijinal ve lider veri odaklı bulutta yerel uygulama koruma platformunu (CNAPP) sunar. Bulutu oluşturma aşamasından çalıştırma aşamasına kadar güvence altına almak için yaklaşık 1.000 küresel yenilikçi, Lacework'e güveniyor. Lacework, müşterilere tek bir birleşik platformdan riskleri önceliklendirme, bilinen ve bilinmeyen tehditleri daha hızlı bulma, sürekli bulut uyumluluğu sağlama ve yavaşlamadan güvenli kod geliştirme olanağı sağlar. Lacework, 2017'deki kuruluşumuzdan bu yana, hem aracı tabanlı hem de aracısız yollarla mümkün olan en iyi güvenliği sağlamak için mümkün olduğunca fazla veriyi alıp kavrayacak tek bir bulut yerel platformu geliştiriyor. Birleşik platformumuz daha sonra bu verileri yaygın bulut kullanım örneklerini gerçekleştirmek için kullanır: duruş yönetimi, iş yükü koruması, güvenlik açığı yönetimi, uyumluluk, konteyner güvenliği ve daha fazlası. Müşteriler, geliri artırmak, ürünleri pazara daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde sunmak ve nokta güvenliği çözümlerini tek bir platformda birleştirmek için Lacework'e güveniyor. Platformumuz ortalama olarak 2 ila 5 noktalı araçların yerini alıyor. Patentli anormallik tespit teknolojimiz sayesinde müşterilerimiz uyarı sesinde ortalama 100:1 azalma elde ediyor. Ve Lacework kullanıcıları, bağlam açısından zengin uyarılarımızla %80 daha hızlı soruşturma deneyimi yaşadılar.
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