Bulut Güvenliği İzleme ve Analitik Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Cezayir En Popüler Son Eklenenler

Bulut güvenliği izleme ve analiz çözümleri, ağlar ve bulut tabanlı uygulamalar genelinde görünürlüğü ve güvenliği artırmak için tasarlanmış temel araçlardır. Bu araçlar bulut tabanlı uygulamaların, sanallaştırılmış ortamların ve diğer bulut altyapılarının izlenmesine olanak sağlar. Potansiyel risklerin belirlenmesinde, kuruluşların bu riskleri proaktif bir şekilde ele almasında, böylece iş açısından kritik operasyonların korunmasında ve cezalardan kaçınmak için düzenlemelere uygunluğun sağlanmasında etkilidirler. Genellikle BT ve güvenlik ekipleri bulut izleme ve analitiğini sürekli olarak gerçekleştirir. İzleme özellikleri, kuruluşların bulut varlıklarını kataloglamalarına ve yenilerini oluşturuldukça veya entegre edildikçe tespit etmelerine yardımcı olur. Analitik özellikleri, bulut ortamlarındaki risklerin değerlendirilmesine yardımcı olarak şirketlerin sorunları potansiyel etkilerine göre önceliklendirmesine olanak tanır. Ek ortak özellikler arasında kullanıcı izleme, hassas veri keşfi ve güvenlik politikalarının uygulanması yer alır.