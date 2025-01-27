Bulut Güvenliği İzleme ve Analitik Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Azerbaycan

Sonrai Security

sonraisecurity.com

Sonrai Security, lider bir genel bulut kimlik ve erişim yönetimi çözümleri sağlayıcısıdır. Her büyüklükteki işletmeyi güvenli ve kendinden emin bir şekilde yenilik yapma konusunda destekleme misyonuyla Sonrai Security, AWS, Azure ve Google Cloud platformlarında çalışan şirketler için kimlik, erişim ve izin güvenliği sağlar. Şirket, geliştiricilerin erişim ihtiyaçlarını kesintisiz olarak desteklerken tek tıklamayla en az ayrıcalık sağlayan Bulut İzinleri Güvenlik Duvarı'na öncülük etmesiyle ünlüdür. Çeşitli sektörlerdeki lider şirketlerin güvendiği Sonrai Security, bulut güvenliğinde yenilikçiliği ve mükemmelliği desteklemeye kararlıdır. Şirkete Bulut Operasyonları, Geliştirme ve Güvenlik Ekipleri güvenmektedir. Bulut İzinleri Güvenlik Duvarı, kullanılmayan tüm hassas izinleri kaldırır, kullanılmayan kimlikleri karantinaya alır ve kullanılmayan hizmetleri ve bölgeleri devre dışı bırakır; üstelik hepsi tek tıklamayla yapılır. Hassas izinleri kullanan tüm kimlikler erişimlerini sürdürdüğü ve yeni erişimler otomatik bir chatops iş akışı aracılığıyla sorunsuz bir şekilde verildiği için iş kesintiye uğramaz. SecOps ekipleri en az ayrıcalık elde etmek için %97 daha az zaman harcıyor ve saldırı yüzeyini %92 oranında kesiyor. Sonrai CIEM+ çözümü, platform genelinde en az ayrıcalığa ulaştıktan sonra zararlı izin kombinasyonlarını keşfeder ve otomatik veya ayrıntılı iyileştirmeyle bunların oluşturdukları istenmeyen saldırı yollarını kapatır.