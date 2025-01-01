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Hizmet Olarak Bulut Platformu (PaaS) Yazılımı
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Hizmet Olarak Bulut Platformu (PaaS) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Hizmet Olarak Platform (PaaS), bulutta uygulamaların geliştirilmesi ve dağıtılması için kapsamlı bir ortam sağlayan bir bulut bilişim modelidir. PaaS, bulut uygulamalarının geliştirilmesini ve bakımını basitleştirerek bulut platformlarına entegre bir görünüm sağlamayı amaçlamaktadır. PaaS, geliştirme kitleri, veritabanı araçları ve uygulama yönetimi yetenekleri gibi çeşitli araçları içerir. PaaS çözümü, sunucular ve depolama gibi altyapı bileşenlerinin yanı sıra geliştirme araçları ve veritabanı yönetim sistemleri gibi ara yazılımları da kapsar. Üçüncü taraf satıcılar bu sanal kaynakları sunarak kullanıcıların kapsamlı arka uç yazılım geliştirmeye ihtiyaç duymadan yazılım uygulamaları oluşturmasına, dağıtmasına ve başlatmasına olanak tanır. İşletmeler, barındırma, veritabanı oluşturma, bulut güvenliği ve veri depolamayı dış kaynak olarak kullanmak için PaaS'tan yararlanıyor. Genellikle yeni uygulamalar için ölçeklenebilir bir platform olarak veya mevcut uygulamaları daha geniş kitlelere genişletmek için kullanılır. PaaS, büyüdükçe öde modelini kullanarak işletmelerin geliştirme süresi ve ara yazılımlara önemli miktarda ön yatırım yapmaktan kaçınmasına yardımcı olur. Geliştirme ekipleri, entegre geliştirme ortamlarına (IDE'ler) sahip uygulamalar oluşturmaya ve barındırmaya alternatif olarak PaaS'ı kullanır. Ek olarak, PaaS'ın barındırılan veritabanı ve depolama hizmetleri, mobil uygulamalar için özel olarak tasarlanmış mobil hizmet olarak arka uç (mBaaS) ürünlerine benzer yetenekler sağlar. PaaS sağlayıcıları, yerleşik yazılım satıcılarından açık kaynaklı projelere kadar çeşitlilik gösterir. Son zamanlarda hibrit bulut popüler bir PaaS dağıtım yöntemi haline geldi. Hibrit bulut bilişim, genel ve özel bulutlar gibi farklı bulut altyapılarını entegre eder ve bunları tek bir varlık olarak yönetir.

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Replit

Replit

replit.com

Replit, tarayıcıda kod yazmayı ve uygulama geliştirmeyi sağlayan bulut tabanlı bir entegre geliştirme ortamıdır.

DigitalOcean

DigitalOcean

digitalocean.com

DigitalOcean, geliştiriciler için bulut hizmetleri sunarak uygulamaların dağıtımını ve ölçeklenmesini kolaylaştıran bir platformdur.

Vercel

Vercel

vercel.com

Vercel, web uygulamalarını hızlı ve güvenli bir şekilde oluşturma ve dağıtma için geliştiricilere araçlar ve altyapı sağlayan bir bulut platformudur.

Netlify

Netlify

netlify.com

Netlify, web uygulamaları ve statik siteler için barındırma ve sunucusuz arka uç hizmetleri sunan bir bulut bilişim platformudur.

Heroku

Heroku

heroku.com

Heroku, farklı programlama dillerini destekleyen bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcılar, uygulamaları oluşturup dağıtabilir ve ölçeklendirebilir.

Zoho Creator

Zoho Creator

zoho.com

Zoho Creator, özel iş uygulamaları oluşturmak, veri yönetmek ve iş akışlarını otomatikleştirmek için düşük kodlu bir geliştirme platformudur.

PythonAnywhere

PythonAnywhere

pythonanywhere.com

PythonAnywhere, bulut ortamında Python kodu yazma, çalıştırma ve yönetme imkanı sunan bir platformdur.

Glitch

Glitch

glitch.com

Glitch, kullanıcıların tarayıcıda web projeleri oluşturmasına, paylaşmasına ve işbirliği yapmasına olanak tanıyan, sade ve güçlü bir platformdur.

Gitpod

Gitpod

gitpod.io

Gitpod, geliştiricilere bulut tabanlı geliştirmen ortaları sağlayan bir platformdur. Projeleri hızlıca yapılandırmak ve uzaktan erişim imkanı sunar.

Render

Render

render.com

Render, uygulama ve web sitelerini bulutta dağıtıp yönetmek için tasarlanmış bir platformdur; otomatik dağıtım ve güvenli bağlantılar sunar.

Plesk

Plesk

plesk.com

Plesk, web sunucularını, siteleri ve uygulamaları yönetmeyi basit hale getiren bir kontrol panelidir. Güvenlik, otomasyon ve yönetim araçları sunar.

Modal

Modal

modal.com

Modal, geliştiricilerin kendi altyapılarını yönetmeden, bulutta kod çalıştırmalarına yardımcı olan bir uygulamadır.

NodeChef

NodeChef

nodechef.com

NodeChef, Node.js, Python, Go, PHP, Java ve diğer dilleri destekleyerek uygulamaların bulut üzerinde dağıtımını sağlar.

IBM Cloud

IBM Cloud

ibm.com

IBM Cloud, işletmelere hesaplama, depolama, güvenlik ve analitik gibi çeşitli bulut hizmetleri sunan kapsamlı bir platformdur.

Engine Yard

Engine Yard

engineyard.com

Motor Yard, Ruby on Rails uygulamalarını yönetmek için tam hizmet sunan bir platformdur. AWS üzerinde otomatik ölçeklendirme ve sürekli dağıtım imkanı sağlar.

Zoho Catalyst

Zoho Catalyst

catalyst.zoho.com

Zoho Catalyst, uygulama geliştirmek için sunucusuz hizmetler ve AI/ML çözümleri sunan bir bulut geliştirme platformudur.

Kinsta

Kinsta

kinsta.com

Kinsta, WordPress siteleri için yönetilen yüksek performanslı ve güvenli barındırma hizmetleri sunan bir platformdur.

Red Hat Hybrid Cloud Console

Red Hat Hybrid Cloud Console

cloud.redhat.com

Red Hat Hibrid Bulut Konsolu, bulut kaynaklarını izlemek, yönetmek ve optimize etmek için kapsamlı bir yönetim platformudur.

Aiven

Aiven

aiven.io

Aiven, ilişkisel ve ilişkisel olmayan veritabanı hizmetleri sunan bulut tabanlı bir veri platformudur. Kullanıcılara veri yönetimini basit ve etkili bir şekilde sağlar.

Stormkit

Stormkit

stormkit.io

Stormkit, tam yığın JavaScript uygulamalarını bulutta hızlıca dağıtan ve yönetmeyi kolaylaştıran bir platformdur.

Koyeb

Koyeb

koyeb.com

Koyeb, sunucusuz bir platformdur ve web uygulamalarının, API'lerin ve olay odaklı işlevlerin dağıtımını ve yönetimini basitleştirir.

Dagster

Dagster

dagster.io

Dagster, karmaşık veri iş akışlarının geliştirilmesi, yürütülmesi ve izlenmesi için tasarlanmış açık kaynaklı bir veri orkestratörüdür.

Hostman

Hostman

hostman.com

Hostman, geliştiricilere ve teknik ekiplere web siteleri, uygulamalar ve veritabanları için bulut barındırma hizmeti sunan bir platformdur.

Exotel

Exotel

exotel.com

Exotel, işletmelerin müşteri etkileşimlerini yönetmesine yardımcı olan, VoIP ve IVR gibi özellikler sunan bir iletişim platformudur.

Back4App

Back4App

back4app.com

Back4App, modern uygulamalar geliştirmek için düşük kodlu bir arka uç platformudur. Geliştiricilere güvenli kullanıcı yönetimi ve veri depolama gibi özellikler sunar.

Stacktape

Stacktape

stacktape.com

Stacktape, AWS üzerinde çalışan ve bulut uygulamalarının geliştirilmesini, dağıtımını otomatikleştirerek kolaylaştıran bir platformdur.

Northflank

Northflank

northflank.com

NorthFlank, mikro hizmetler, işler ve yönetilen veritabanları oluşturmayı ve ölçeklendirmeyi basit hale getiren bir bulut platformudur.

Platform.sh

Platform.sh

platform.sh

Platform.sh, web uygulamalarının dağıtımını ve yönetimini kolaylaştıran, çoklu bulut desteği sunan bir Hizmet Olarak Platform çözümüdür.

Ori

Ori

ori.co

ORI, AI modellerini optimize etmek ve dağıtmak için sanal makineler sunan bir platformdur. Kullanıcılar GPU kaynaklarıyla düşük gecikme süresi elde edebilir.

Brainboard

Brainboard

brainboard.co

Brainboard, bulut altyapısını görsel olarak tasarlayıp yönetmek için kullanıcıların işbirliği yapmasına olanak tanıyan bir platformdur.

cloudplan

cloudplan

cloudplan.net

CloudPlan, uzaktan erişim, veri yönetimi ve güvenlik sağlayarak iş süreçlerini kolaylaştıran özel bir bulut çözümüdür.

CloudJiffy

CloudJiffy

cloudjiffy.com

CloudJiffy, geliştiricilere uygulamaları kolayca dağıtma, izleme ve yönetme imkanı sunan bir bulut platformudur.

Clever Cloud

Clever Cloud

clever-cloud.com

Clever Cloud, geliştiricilere uygulama barındırma ve yönetim imkanı sunan, güvenlik odaklı bir bulut platformudur.

Control Plane

Control Plane

controlplane.com

Kontrol Düzlemi, kaynakları izlemek, yapılandırmak ve yönetmek için merkezi bir arayüz sunarak farklı platformlardaki yönetim görevlerini kolaylaştırır.

CodeNOW

CodeNOW

codenow.com

CodeNOW, yazılım geliştirmeyi basitleştiren bir platformdur. Önceden yapılandırılmış araçlar ve araçlar sunarak bulut altyapı yönetimini kolaylaştırır.

Choreo

Choreo

choreo.dev

Choreo, bulut tabanlı uygulamaların geliştirilmesini, dağıtımını, izlenmesini ve yönetilmesini sağlayan bir iç geliştirici platformudur.

Timescale

Timescale

timescale.com

Zaman ölçeği, zaman serisi verilerini yönetmek ve analiz etmek için PostgreSQL tabanlı bir veritabanı platformudur.

Qoddi

Qoddi

qoddi.com

Qoddi uygulaması, küçük ekiplerin Github, GitLabs veya Bitbucket'tan kod dağıtmasına olanak tanır; altyapıyı yönetir ve maliyeti %70 azaltır.

amazee.io

amazee.io

amazee.io

Amazee.io, geliştiricilerin Kubernetes tabanlı bulut ortamlarında uygulamaları verimli bir şekilde dağıtmasını sağlayan açık kaynaklı bir platformdur.

Nullstone

Nullstone

nullstone.io

Nullstone, geliştiricilerin buluta uygulama dağıtımını kolaylaştıran bir platformdur. Altyapı yönetimini otomatikleştirir ve izleme sağlar.

8base

8base

8base.com

8base, SaaS çözümleri ve diğer web/mobil uygulamalar geliştirmek için düşük kod platformu sunan bir teknolojidir. Hızlı ve ekonomik ürün geliştirmeyi destekler.

Hatch

Hatch

usehatchapp.com

Hatch, iletişimi otomatikleştiren ve kampanyalar oluşturan bir platformdur. Müşterilerle etkileşimde verimlilik sağlar.

Rising Cloud

Rising Cloud

risingcloud.com

Rising Cloud, bulut tabanlı bir uygulama olup, geliştiricilere dinamik sunucular ve AI ile maliyet optimizasyonu sağlar.

mogenius

mogenius

mogenius.com

Mogenius, Kubernetes tabanlı bulut altyapı yönetimini basitleştirir, otomasyon ve ölçeklenebilirlik sunar, geliştiricilerin yazılım dağıtımını hızlandırmasına yardımcı olur.

Scalr

Scalr

scalr.com

Scalr, altyapıyı çoklu bulut ortamlarında otomatik yönetim ve işbirliği için tasarlanmış bir yazılımdır.

PlusClouds

PlusClouds

plusclouds.com

PlusClouds, yüksek trafik alan kurumsal altyapılar ve e-ticaret siteleri inşa etmeyi, test etmeyi, yönetmeyi ve ölçeklendirmeyi sağlayan bulut tabanlı bir altyapı sağlayıcısıdır.

Scalingo

Scalingo

scalingo.com

Scalingo, Java, PHP, Python ve diğer dilleri destekleyen, web uygulamalarını hızlıca dağıtmayı kolaylaştıran bir bulut platformudur.

HarperDB

HarperDB

harperdb.io

HarperDB, gerçek zamanlı veri işleme ve uzun vadeli veri depolama için tasarlanmış, esnek ve ölçeklenebilir bir çok yönlü veritabanı çözümüdür.

Chronosphere

Chronosphere

chronosphere.io

Kronosfer, telemetri verilerini birleştirip analiz eden, sistem performansını izleyen ve sorun çözümünü hızlandıran bir gözlemlenebilirlik platformudur.

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Hizmet Olarak Bulut Platformu (PaaS) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - WebCatalog