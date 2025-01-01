Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Hizmet Olarak Platform (PaaS), bulutta uygulamaların geliştirilmesi ve dağıtılması için kapsamlı bir ortam sağlayan bir bulut bilişim modelidir. PaaS, bulut uygulamalarının geliştirilmesini ve bakımını basitleştirerek bulut platformlarına entegre bir görünüm sağlamayı amaçlamaktadır. PaaS, geliştirme kitleri, veritabanı araçları ve uygulama yönetimi yetenekleri gibi çeşitli araçları içerir. PaaS çözümü, sunucular ve depolama gibi altyapı bileşenlerinin yanı sıra geliştirme araçları ve veritabanı yönetim sistemleri gibi ara yazılımları da kapsar. Üçüncü taraf satıcılar bu sanal kaynakları sunarak kullanıcıların kapsamlı arka uç yazılım geliştirmeye ihtiyaç duymadan yazılım uygulamaları oluşturmasına, dağıtmasına ve başlatmasına olanak tanır. İşletmeler, barındırma, veritabanı oluşturma, bulut güvenliği ve veri depolamayı dış kaynak olarak kullanmak için PaaS'tan yararlanıyor. Genellikle yeni uygulamalar için ölçeklenebilir bir platform olarak veya mevcut uygulamaları daha geniş kitlelere genişletmek için kullanılır. PaaS, büyüdükçe öde modelini kullanarak işletmelerin geliştirme süresi ve ara yazılımlara önemli miktarda ön yatırım yapmaktan kaçınmasına yardımcı olur. Geliştirme ekipleri, entegre geliştirme ortamlarına (IDE'ler) sahip uygulamalar oluşturmaya ve barındırmaya alternatif olarak PaaS'ı kullanır. Ek olarak, PaaS'ın barındırılan veritabanı ve depolama hizmetleri, mobil uygulamalar için özel olarak tasarlanmış mobil hizmet olarak arka uç (mBaaS) ürünlerine benzer yetenekler sağlar. PaaS sağlayıcıları, yerleşik yazılım satıcılarından açık kaynaklı projelere kadar çeşitlilik gösterir. Son zamanlarda hibrit bulut popüler bir PaaS dağıtım yöntemi haline geldi. Hibrit bulut bilişim, genel ve özel bulutlar gibi farklı bulut altyapılarını entegre eder ve bunları tek bir varlık olarak yönetir.
Yeni Uygulama Gönder
Replit
replit.com
Replit, tarayıcıda kod yazmayı ve uygulama geliştirmeyi sağlayan bulut tabanlı bir entegre geliştirme ortamıdır.
DigitalOcean
digitalocean.com
DigitalOcean, geliştiriciler için bulut hizmetleri sunarak uygulamaların dağıtımını ve ölçeklenmesini kolaylaştıran bir platformdur.
Vercel
vercel.com
Vercel, web uygulamalarını hızlı ve güvenli bir şekilde oluşturma ve dağıtma için geliştiricilere araçlar ve altyapı sağlayan bir bulut platformudur.
Netlify
netlify.com
Netlify, web uygulamaları ve statik siteler için barındırma ve sunucusuz arka uç hizmetleri sunan bir bulut bilişim platformudur.
Heroku
heroku.com
Heroku, farklı programlama dillerini destekleyen bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcılar, uygulamaları oluşturup dağıtabilir ve ölçeklendirebilir.
Zoho Creator
zoho.com
Zoho Creator, özel iş uygulamaları oluşturmak, veri yönetmek ve iş akışlarını otomatikleştirmek için düşük kodlu bir geliştirme platformudur.
PythonAnywhere
pythonanywhere.com
PythonAnywhere, bulut ortamında Python kodu yazma, çalıştırma ve yönetme imkanı sunan bir platformdur.
Glitch
glitch.com
Glitch, kullanıcıların tarayıcıda web projeleri oluşturmasına, paylaşmasına ve işbirliği yapmasına olanak tanıyan, sade ve güçlü bir platformdur.
Gitpod
gitpod.io
Gitpod, geliştiricilere bulut tabanlı geliştirmen ortaları sağlayan bir platformdur. Projeleri hızlıca yapılandırmak ve uzaktan erişim imkanı sunar.
Render
render.com
Render, uygulama ve web sitelerini bulutta dağıtıp yönetmek için tasarlanmış bir platformdur; otomatik dağıtım ve güvenli bağlantılar sunar.
Plesk
plesk.com
Plesk, web sunucularını, siteleri ve uygulamaları yönetmeyi basit hale getiren bir kontrol panelidir. Güvenlik, otomasyon ve yönetim araçları sunar.
Modal
modal.com
Modal, geliştiricilerin kendi altyapılarını yönetmeden, bulutta kod çalıştırmalarına yardımcı olan bir uygulamadır.
NodeChef
nodechef.com
NodeChef, Node.js, Python, Go, PHP, Java ve diğer dilleri destekleyerek uygulamaların bulut üzerinde dağıtımını sağlar.
IBM Cloud
ibm.com
IBM Cloud, işletmelere hesaplama, depolama, güvenlik ve analitik gibi çeşitli bulut hizmetleri sunan kapsamlı bir platformdur.
Engine Yard
engineyard.com
Motor Yard, Ruby on Rails uygulamalarını yönetmek için tam hizmet sunan bir platformdur. AWS üzerinde otomatik ölçeklendirme ve sürekli dağıtım imkanı sağlar.
Zoho Catalyst
catalyst.zoho.com
Zoho Catalyst, uygulama geliştirmek için sunucusuz hizmetler ve AI/ML çözümleri sunan bir bulut geliştirme platformudur.
Kinsta
kinsta.com
Kinsta, WordPress siteleri için yönetilen yüksek performanslı ve güvenli barındırma hizmetleri sunan bir platformdur.
Red Hat Hybrid Cloud Console
cloud.redhat.com
Red Hat Hibrid Bulut Konsolu, bulut kaynaklarını izlemek, yönetmek ve optimize etmek için kapsamlı bir yönetim platformudur.
Aiven
aiven.io
Aiven, ilişkisel ve ilişkisel olmayan veritabanı hizmetleri sunan bulut tabanlı bir veri platformudur. Kullanıcılara veri yönetimini basit ve etkili bir şekilde sağlar.
Stormkit
stormkit.io
Stormkit, tam yığın JavaScript uygulamalarını bulutta hızlıca dağıtan ve yönetmeyi kolaylaştıran bir platformdur.
Koyeb
koyeb.com
Koyeb, sunucusuz bir platformdur ve web uygulamalarının, API'lerin ve olay odaklı işlevlerin dağıtımını ve yönetimini basitleştirir.
Dagster
dagster.io
Dagster, karmaşık veri iş akışlarının geliştirilmesi, yürütülmesi ve izlenmesi için tasarlanmış açık kaynaklı bir veri orkestratörüdür.
Hostman
hostman.com
Hostman, geliştiricilere ve teknik ekiplere web siteleri, uygulamalar ve veritabanları için bulut barındırma hizmeti sunan bir platformdur.
Exotel
exotel.com
Exotel, işletmelerin müşteri etkileşimlerini yönetmesine yardımcı olan, VoIP ve IVR gibi özellikler sunan bir iletişim platformudur.
Back4App
back4app.com
Back4App, modern uygulamalar geliştirmek için düşük kodlu bir arka uç platformudur. Geliştiricilere güvenli kullanıcı yönetimi ve veri depolama gibi özellikler sunar.
Stacktape
stacktape.com
Stacktape, AWS üzerinde çalışan ve bulut uygulamalarının geliştirilmesini, dağıtımını otomatikleştirerek kolaylaştıran bir platformdur.
Ori
ori.co
ORI, AI modellerini optimize etmek ve dağıtmak için sanal makineler sunan bir platformdur. Kullanıcılar GPU kaynaklarıyla düşük gecikme süresi elde edebilir.
Brainboard
brainboard.co
Brainboard, bulut altyapısını görsel olarak tasarlayıp yönetmek için kullanıcıların işbirliği yapmasına olanak tanıyan bir platformdur.
Northflank
northflank.com
NorthFlank, mikro hizmetler, işler ve yönetilen veritabanları oluşturmayı ve ölçeklendirmeyi basit hale getiren bir bulut platformudur.
Platform.sh
platform.sh
Platform.sh, web uygulamalarının dağıtımını ve yönetimini kolaylaştıran, çoklu bulut desteği sunan bir Hizmet Olarak Platform çözümüdür.
cloudplan
cloudplan.net
CloudPlan, uzaktan erişim, veri yönetimi ve güvenlik sağlayarak iş süreçlerini kolaylaştıran özel bir bulut çözümüdür.
CloudJiffy
cloudjiffy.com
CloudJiffy, geliştiricilere uygulamaları kolayca dağıtma, izleme ve yönetme imkanı sunan bir bulut platformudur.
Control Plane
controlplane.com
Kontrol Düzlemi, kaynakları izlemek, yapılandırmak ve yönetmek için merkezi bir arayüz sunarak farklı platformlardaki yönetim görevlerini kolaylaştırır.
Clever Cloud
clever-cloud.com
Clever Cloud, geliştiricilere uygulama barındırma ve yönetim imkanı sunan, güvenlik odaklı bir bulut platformudur.
CodeNOW
codenow.com
CodeNOW, yazılım geliştirmeyi basitleştiren bir platformdur. Önceden yapılandırılmış araçlar ve araçlar sunarak bulut altyapı yönetimini kolaylaştırır.
Choreo
choreo.dev
Choreo, bulut tabanlı uygulamaların geliştirilmesini, dağıtımını, izlenmesini ve yönetilmesini sağlayan bir iç geliştirici platformudur.
Timescale
timescale.com
Zaman ölçeği, zaman serisi verilerini yönetmek ve analiz etmek için PostgreSQL tabanlı bir veritabanı platformudur.
Qoddi
qoddi.com
Qoddi uygulaması, küçük ekiplerin Github, GitLabs veya Bitbucket'tan kod dağıtmasına olanak tanır; altyapıyı yönetir ve maliyeti %70 azaltır.
amazee.io
amazee.io
Amazee.io, geliştiricilerin Kubernetes tabanlı bulut ortamlarında uygulamaları verimli bir şekilde dağıtmasını sağlayan açık kaynaklı bir platformdur.
Nullstone
nullstone.io
Nullstone, geliştiricilerin buluta uygulama dağıtımını kolaylaştıran bir platformdur. Altyapı yönetimini otomatikleştirir ve izleme sağlar.
8base
8base.com
8base, SaaS çözümleri ve diğer web/mobil uygulamalar geliştirmek için düşük kod platformu sunan bir teknolojidir. Hızlı ve ekonomik ürün geliştirmeyi destekler.
Hatch
usehatchapp.com
Hatch, iletişimi otomatikleştiren ve kampanyalar oluşturan bir platformdur. Müşterilerle etkileşimde verimlilik sağlar.
Rising Cloud
risingcloud.com
Rising Cloud, bulut tabanlı bir uygulama olup, geliştiricilere dinamik sunucular ve AI ile maliyet optimizasyonu sağlar.
mogenius
mogenius.com
Mogenius, Kubernetes tabanlı bulut altyapı yönetimini basitleştirir, otomasyon ve ölçeklenebilirlik sunar, geliştiricilerin yazılım dağıtımını hızlandırmasına yardımcı olur.
Scalr
scalr.com
Scalr, altyapıyı çoklu bulut ortamlarında otomatik yönetim ve işbirliği için tasarlanmış bir yazılımdır.
PlusClouds
plusclouds.com
PlusClouds, yüksek trafik alan kurumsal altyapılar ve e-ticaret siteleri inşa etmeyi, test etmeyi, yönetmeyi ve ölçeklendirmeyi sağlayan bulut tabanlı bir altyapı sağlayıcısıdır.
Scalingo
scalingo.com
Scalingo, Java, PHP, Python ve diğer dilleri destekleyen, web uygulamalarını hızlıca dağıtmayı kolaylaştıran bir bulut platformudur.
HarperDB
harperdb.io
HarperDB, gerçek zamanlı veri işleme ve uzun vadeli veri depolama için tasarlanmış, esnek ve ölçeklenebilir bir çok yönlü veritabanı çözümüdür.
Chronosphere
chronosphere.io
Kronosfer, telemetri verilerini birleştirip analiz eden, sistem performansını izleyen ve sorun çözümünü hızlandıran bir gözlemlenebilirlik platformudur.
© 2025 WebCatalog, Inc.