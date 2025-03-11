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En Popüler Son Eklenenler Hizmet Olarak Bulut Platformu (PaaS) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Hizmet Olarak Platform (PaaS), bulutta uygulamaların geliştirilmesi ve dağıtılması için kapsamlı bir ortam sağlayan bir bulut bilişim modelidir. PaaS, bulut uygulamalarının geliştirilmesini ve bakımını basitleştirerek bulut platformlarına entegre bir görünüm sağlamayı amaçlamaktadır. PaaS, geliştirme kitleri, veritabanı araçları ve uygulama yönetimi yetenekleri gibi çeşitli araçları içerir. PaaS çözümü, sunucular ve depolama gibi altyapı bileşenlerinin yanı sıra geliştirme araçları ve veritabanı yönetim sistemleri gibi ara yazılımları da kapsar. Üçüncü taraf satıcılar bu sanal kaynakları sunarak kullanıcıların kapsamlı arka uç yazılım geliştirmeye ihtiyaç duymadan yazılım uygulamaları oluşturmasına, dağıtmasına ve başlatmasına olanak tanır. İşletmeler, barındırma, veritabanı oluşturma, bulut güvenliği ve veri depolamayı dış kaynak olarak kullanmak için PaaS'tan yararlanıyor. Genellikle yeni uygulamalar için ölçeklenebilir bir platform olarak veya mevcut uygulamaları daha geniş kitlelere genişletmek için kullanılır. PaaS, büyüdükçe öde modelini kullanarak işletmelerin geliştirme süresi ve ara yazılımlara önemli miktarda ön yatırım yapmaktan kaçınmasına yardımcı olur. Geliştirme ekipleri, entegre geliştirme ortamlarına (IDE'ler) sahip uygulamalar oluşturmaya ve barındırmaya alternatif olarak PaaS'ı kullanır. Ek olarak, PaaS'ın barındırılan veritabanı ve depolama hizmetleri, mobil uygulamalar için özel olarak tasarlanmış mobil hizmet olarak arka uç (mBaaS) ürünlerine benzer yetenekler sağlar. PaaS sağlayıcıları, yerleşik yazılım satıcılarından açık kaynaklı projelere kadar çeşitlilik gösterir. Son zamanlarda hibrit bulut popüler bir PaaS dağıtım yöntemi haline geldi. Hibrit bulut bilişim, genel ve özel bulutlar gibi farklı bulut altyapılarını entegre eder ve bunları tek bir varlık olarak yönetir.