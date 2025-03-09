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Hizmet Olarak Platform (PaaS), bulutta uygulamaların geliştirilmesi ve dağıtılması için kapsamlı bir ortam sağlayan bir bulut bilişim modelidir. PaaS, bulut uygulamalarının geliştirilmesini ve bakımını basitleştirerek bulut platformlarına entegre bir görünüm sağlamayı amaçlamaktadır. PaaS, geliştirme kitleri, veritabanı araçları ve uygulama yönetimi yetenekleri gibi çeşitli araçları içerir. PaaS çözümü, sunucular ve depolama gibi altyapı bileşenlerinin yanı sıra geliştirme araçları ve veritabanı yönetim sistemleri gibi ara yazılımları da kapsar. Üçüncü taraf satıcılar bu sanal kaynakları sunarak kullanıcıların kapsamlı arka uç yazılım geliştirmeye ihtiyaç duymadan yazılım uygulamaları oluşturmasına, dağıtmasına ve başlatmasına olanak tanır. İşletmeler, barındırma, veritabanı oluşturma, bulut güvenliği ve veri depolamayı dış kaynak olarak kullanmak için PaaS'tan yararlanıyor. Genellikle yeni uygulamalar için ölçeklenebilir bir platform olarak veya mevcut uygulamaları daha geniş kitlelere genişletmek için kullanılır. PaaS, büyüdükçe öde modelini kullanarak işletmelerin geliştirme süresi ve ara yazılımlara önemli miktarda ön yatırım yapmaktan kaçınmasına yardımcı olur. Geliştirme ekipleri, entegre geliştirme ortamlarına (IDE'ler) sahip uygulamalar oluşturmaya ve barındırmaya alternatif olarak PaaS'ı kullanır. Ek olarak, PaaS'ın barındırılan veritabanı ve depolama hizmetleri, mobil uygulamalar için özel olarak tasarlanmış mobil hizmet olarak arka uç (mBaaS) ürünlerine benzer yetenekler sağlar. PaaS sağlayıcıları, yerleşik yazılım satıcılarından açık kaynaklı projelere kadar çeşitlilik gösterir. Son zamanlarda hibrit bulut popüler bir PaaS dağıtım yöntemi haline geldi. Hibrit bulut bilişim, genel ve özel bulutlar gibi farklı bulut altyapılarını entegre eder ve bunları tek bir varlık olarak yönetir.
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Nullstone
nullstone.io
Nullstone, geliştiricilerin buluta uygulama dağıtımını kolaylaştıran bir platformdur. Altyapı yönetimini otomatikleştirir ve izleme sağlar.
Back4App
back4app.com
Back4App, modern uygulamalar geliştirmek için düşük kodlu bir arka uç platformudur. Geliştiricilere güvenli kullanıcı yönetimi ve veri depolama gibi özellikler sunar.
Red Hat Hybrid Cloud Console
cloud.redhat.com
Red Hat Hibrid Bulut Konsolu, bulut kaynaklarını izlemek, yönetmek ve optimize etmek için kapsamlı bir yönetim platformudur.
Stormkit
stormkit.io
Stormkit, tam yığın JavaScript uygulamalarını bulutta hızlıca dağıtan ve yönetmeyi kolaylaştıran bir platformdur.
Scalr
scalr.com
Scalr, tam CLI desteği, OPA entegrasyonu, hiyerarşik konfigürasyon modeli ve yaşam kalitesi özelliklerine sahip bir Terraform Otomasyon ve İşbirliği Yazılımıdır.
mogenius
mogenius.com
mogenius - Kubernetes Operasyon Platformu, iyileştirilmiş yazılım dağıtım mekanizmaları ve self servis yetenekleri aracılığıyla geliştirici üretkenliğine en iyi uygulamaları dahil ederek bulut ve şirket içi ortamlarda Kubernetes işlemlerini basitleştirir. Bu buluttan bağımsız platform, DevOps yükünü azaltır ve tedarikçiye bağımlı kalmadan her büyüklükteki ekip için etkili altyapı yönetimini kolaylaştırır. Platform, eksiksiz Kubernetes kontrolü için görünürlüğü, gözlemlenebilirliği ve otomasyonu tek bir çözümde birleştiriyor. CI/CD iş akışlarını optimize eder ve kurumsal düzeyde güvenlik sağlar. mogenius, özellikle dahili kaynaklar sınırlı olduğunda hızlı bir şekilde dağıtım yapmak, bulut maliyetlerini azaltmak ve bakım masraflarını azaltmak isteyen ekipler için idealdir. DevOps ve Platform Mühendisleri birkaç gün içinde hızla kendi Dahili Geliştirici Platformunu kurabilirler. Ücretsiz plan mevcut.
Brainboard
brainboard.co
Brainboard, bulut altyapısını görsel olarak tasarlayıp yönetmek için kullanıcıların işbirliği yapmasına olanak tanıyan bir platformdur.
HarperDB
harperdb.io
HarperDB, çok düşük gecikme süresiyle büyük miktarlarda veriyi işlemek üzere tasarlanmış, küresel olarak dağıtılan bir uç veri platformudur. Yerel satıcıdan bağımsız coğrafi olarak dağıtılmış kümelemeyle HarperDB'nin kullanımı son derece kolaydır ve dağıtımı kolaydır. HarperDB, veri depolamanın ötesinde, yığınınızı daraltan ve karmaşıklığı ortadan kaldıran Özel İşlevler sayesinde veriler ile API arasındaki ağ atlamalarını da ortadan kaldırır. Bu, düğüm başına son derece yüksek aktarım hızı ve yatay ölçeklendirme yeteneklerine ek olarak, sıfıra yakın gecikmeyi korurken çok daha uygun maliyetli bir altyapı sunar. Ayrıca HarperDB, kullanıma hazır otomatik dizin oluşturma ve SQL sorgularını (birleştirmeler dahil) yerel olarak destekleyerek NoSQL veritabanlarındaki yaygın sıkıntıları da ortadan kaldırır. POV'dan IPO'ya kadar HarperDB, başlamak ve ölçeklendirmek için en kolay çözümdür. harperdb.io'da bugün ücretsiz deneyin.
cloudplan
cloudplan.net
CloudPlan, uzaktan erişim, veri yönetimi ve güvenlik sağlayarak iş süreçlerini kolaylaştıran özel bir bulut çözümüdür.
Scalingo
scalingo.com
Avrupa'nın 1. PaaS sertifikalı HDS (Sağlık Veri Barındırma) ve ISO 27001 sertifikasına sahip Scalingo'yu keşfedin. Uygulamanızı Fransa'da barındırın ve birinci sınıf müşteri desteğinin keyfini çıkarın. Uygulamalarınızı daha hızlı dağıtın.
PlusClouds
plusclouds.com
Kurumsal altyapılar ve e-ticaret gibi yüksek trafiğe sahip siteleri hızlı bir şekilde oluşturmanıza, test etmenize, geliştirmenize, uzaktan yönetmenize ve ölçeklendirmenize olanak tanıyan bulut tabanlı altyapı sağlayıcısı
Rising Cloud
risingcloud.com
Geliştiriciler için dinamik, esnek sunucuları ve yapay zeka güçlendirmeyi keşfedin. Rising Cloud ile yalnızca kullandığınız kadar ödersiniz. Yapay zekamız, size sektördeki en iyi maliyet tasarrufunu sağlamak için gerektiği gibi esnek bir şekilde ölçeklenir ve geri çekilir. Tahmine dayalı analitiği kullanarak ne kadar tasarruf ettiğinizi görmek için maliyet tasarrufu hesaplayıcımızı kullanın.
Hatch
usehatchapp.com
Hatch, iletişimi otomatikleştiren ve kampanyalar oluşturan bir platformdur. Müşterilerle etkileşimde verimlilik sağlar.
amazee.io
amazee.io
Amazee.io, geliştiricilerin Kubernetes tabanlı bulut ortamlarında uygulamaları verimli bir şekilde dağıtmasını sağlayan açık kaynaklı bir platformdur.
Hostman
hostman.com
Hostman, geliştiricilere ve teknik ekiplere web siteleri, uygulamalar ve veritabanları için bulut barındırma hizmeti sunan bir platformdur.
8base
8base.com
8base, SaaS çözümleri, pazar yerleri ve diğer web ve mobil uygulamalar dahil olmak üzere zengin özelliklere sahip dijital ürünler oluşturmak ve çalıştırmak için kullanılan az kodlu bir platformdur. 8base platformu, köklü şirketlerdeki girişimcilerin ve yaratıcıların ürün vizyonlarını hayata geçirmelerine yardımcı oluyor; daha hızlı, daha iyi ve daha ekonomik. Ek olarak, dijital ajanslar müşteri projelerini daha hızlı teslim etmek, marjlarını artırmak ve az bulunan ve pahalı yazılım geliştirme yeteneklerine olan bağımlılıklarını azaltmak için 8base'i kullanıyor. 8base, AWS'de barındırılan, API'ler için dünyanın en sağlam GraphQL tabanlı sorgu dilini kullanıma sunan, yapılandırılabilir, sunucusuz, az kodlu bir geliştirme çerçevesidir; ve diğer platformlardan farklı olarak 8base, ana akım geliştiricilere hitap eden standartları ve yaygın olarak kabul edilen teknolojileri kullanmak ve bir yaratıcının fikri mülkiyetinin ihtiyaç duyulması halinde diğer platformlara taşınabilmesini sağlamak üzere sıfırdan inşa edilmiştir. 8base şunları sunar: 1) yazılım arka uçları ve API'ler oluşturmak için az kodlu geliştirme araçları; 2) 8base araçları kullanılarak oluşturulan uygulamaları çalıştırmak için sunucusuz bilgi işlem ve depolama altyapısı; 3) görsel ön uç geliştirme araçları; 4) müşterilere 8base kullanarak uygulamalar oluşturma konusunda yardımcı olmak için bir ortak ağ aracılığıyla tasarım ve geliştirme hizmetleri. 8base ilk kez 2019'da ticarileştirildi. Bugün, çok sayıda çok kiracılı SaaS ve pazar yeri startup'ları, özel yazılım geliştirme ajansları ve danışmanlık şirketleri ile IBM Global Services/NATO ve Florida Uluslararası Üniversitesi gibi daha büyük kuruluşlar da dahil olmak üzere binlerce müşteri 8base'i temel alıyor.
Qoddi
qoddi.com
Qoddi Uygulama Platformu, küçük ekiplerin Github, GitLabs veya Bitbucket gibi herhangi bir depodaki herhangi bir kodu dağıtmasına olanak tanır. Qoddi, uygulamanızın zaman içindeki büyümesine uyacak şekilde uygulamanızın çalıştırılması ve talep üzerine ölçeklendirilmesi için ihtiyaç duyduğu tüm altyapıyı yönetir. Qoddi diğer bulut sağlayıcılardan %70 daha ucuzdur.
CloudJiffy
cloudjiffy.com
CloudJiffy, geliştiricilere uygulamaları kolayca dağıtma, izleme ve yönetme imkanı sunan bir bulut platformudur.
Choreo
choreo.dev
Choreo, dijital deneyimlerin oluşturulmasını hızlandırmak için tasarlanmış bir hizmet olarak dahili geliştirici platformudur. Choreo ile bulut yerel uygulamalarınızı zahmetsizce oluşturabilir, dağıtabilir, izleyebilir ve yönetebilirsiniz. Choreo, geliştiricilerin bir platform oluşturmak veya sürdürmek yerine kodlarına odaklanmasına olanak tanır. Choreo'da sunulan bazı özellikler şunlardır: - Uygulama Mimarisi: Etki alanı odaklı geliştirme, mikro hizmet mimarisi, sürüm yönetimi API Yönetimi: API yönetişimi, ağ geçidi, geliştirici portalı, yaşam döngüsü yönetimi, API pazarı, API güvenliği, API analitiği - Platform Mühendisliği: CI/CD , GitOps, sürüm yönetimi, yapılandırmalar, sırlar, maliyet optimizasyonu - Altyapı Yönetimi: Konteynerler ve K8'ler, sunucusuz, ortamlar, güvenlik duvarı, yük dengeleme, coğrafi yönlendirme, DNS, çoklu bulut - Güvenlik: Sıfır güven, şifreleme, sır yönetimi, TLS, kimlik doğrulama ve yetkilendirme - İçgörüler ve Gözlemlenebilirlik: Günlükler, izler, ölçümler, uyarılar, analizler, DORA ölçümleri, iş öngörüleri
CodeNOW
codenow.com
CodeNOW, çeşitli bulut ortamlarında yazılım geliştirmenin kolaylaştırılmasına yardımcı olan, kullanıma hazır bir platformdur. CodeNOW, önceden yapılandırılmış açık kaynaklı araçların uyumlu bir karışımını sağlayarak, yazılım geliştirme sürecinin tüm yönlerini yönetir. Bu, geliştirme ekiplerinizin, bulut altyapılarını yönetmeye ve otomatikleştirmeye zaman harcamak yerine işletmeniz için işlevsel bileşenler oluşturmaya odaklanmasına olanak tanır. CodeNOW, yerel veya uzak olabilen geliştirme ekiplerinizi yönetmenize yardımcı olan önceden belirlenmiş sağlam roller ve izinler sağlar. VMWare Tanzu veya Azure Stack Hub gibi platformları kullanarak genel bulut platformlarına veya kendi dahili sunucularınıza dağıtım yapma özgürlüğüne sahipsiniz. CodeNOW özellikle mikro hizmet veya olay odaklı mimariler üzerine kurulu yazılımlar için uygundur. Bu mimariler, bağımsız ekiplerin hızla yineleme yapmasına ve işletmenize değer katmasına olanak tanır. Karmaşıklıklarını yönetmeye gerek kalmadan Kubernetes'in gücünden yararlanabilirsiniz. Geliştiricileriniz kodlamaya odaklanırken CodeNOW bulut otomasyonuyla ilgilenir. Uzman ekibimiz, Kubernetes kümelerinizi iş ihtiyaçlarınıza göre yükseltme konusunda size rehberlik edecektir. CodeNOW özünde yazılım geliştirmenizi güvenli ve etkili bir şekilde ölçeklendirmenize olanak tanır!
Control Plane
controlplane.com
Kontrol Düzlemi, kaynakları izlemek, yapılandırmak ve yönetmek için merkezi bir arayüz sunarak farklı platformlardaki yönetim görevlerini kolaylaştırır.
NodeChef
nodechef.com
NodeChef, Node.js, Python, Go, PHP, Java ve diğer dilleri destekleyerek uygulamaların bulut üzerinde dağıtımını sağlar.
Ori
ori.co
ORI, AI modellerini optimize etmek ve dağıtmak için sanal makineler sunan bir platformdur. Kullanıcılar GPU kaynaklarıyla düşük gecikme süresi elde edebilir.
Stacktape
stacktape.com
Stacktape, AWS üzerinde çalışan ve bulut uygulamalarının geliştirilmesini, dağıtımını otomatikleştirerek kolaylaştıran bir platformdur.
Northflank
northflank.com
NorthFlank, mikro hizmetler, işler ve yönetilen veritabanları oluşturmayı ve ölçeklendirmeyi basit hale getiren bir bulut platformudur.
Clever Cloud
clever-cloud.com
Clever Cloud, geliştiricilere uygulama barındırma ve yönetim imkanı sunan, güvenlik odaklı bir bulut platformudur.
Dagster
dagster.io
Dagster, karmaşık veri iş akışlarının geliştirilmesi, yürütülmesi ve izlenmesi için tasarlanmış açık kaynaklı bir veri orkestratörüdür.
DigitalOcean
digitalocean.com
DigitalOcean, geliştiriciler için bulut hizmetleri sunarak uygulamaların dağıtımını ve ölçeklenmesini kolaylaştıran bir platformdur.
Engine Yard
engineyard.com
Motor Yard, Ruby on Rails uygulamalarını yönetmek için tam hizmet sunan bir platformdur. AWS üzerinde otomatik ölçeklendirme ve sürekli dağıtım imkanı sağlar.
Gitpod
gitpod.io
Gitpod, geliştiricilere bulut tabanlı geliştirmen ortaları sağlayan bir platformdur. Projeleri hızlıca yapılandırmak ve uzaktan erişim imkanı sunar.
Glitch
glitch.com
Glitch, kullanıcıların tarayıcıda web projeleri oluşturmasına, paylaşmasına ve işbirliği yapmasına olanak tanıyan, sade ve güçlü bir platformdur.
Heroku
heroku.com
Heroku, farklı programlama dillerini destekleyen bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcılar, uygulamaları oluşturup dağıtabilir ve ölçeklendirebilir.
IBM Cloud
ibm.com
IBM Cloud, işletmelere hesaplama, depolama, güvenlik ve analitik gibi çeşitli bulut hizmetleri sunan kapsamlı bir platformdur.
Kinsta
kinsta.com
Kinsta, WordPress siteleri için yönetilen yüksek performanslı ve güvenli barındırma hizmetleri sunan bir platformdur.
Koyeb
koyeb.com
Koyeb, sunucusuz bir platformdur ve web uygulamalarının, API'lerin ve olay odaklı işlevlerin dağıtımını ve yönetimini basitleştirir.
Netlify
netlify.com
Netlify, web uygulamaları ve statik siteler için barındırma ve sunucusuz arka uç hizmetleri sunan bir bulut bilişim platformudur.
Aiven
aiven.io
Aiven, ilişkisel ve ilişkisel olmayan veritabanı hizmetleri sunan bulut tabanlı bir veri platformudur. Kullanıcılara veri yönetimini basit ve etkili bir şekilde sağlar.
Platform.sh
platform.sh
Platform.sh, web uygulamalarının dağıtımını ve yönetimini kolaylaştıran, çoklu bulut desteği sunan bir Hizmet Olarak Platform çözümüdür.
Plesk
plesk.com
Plesk, web sunucularını, siteleri ve uygulamaları yönetmeyi basit hale getiren bir kontrol panelidir. Güvenlik, otomasyon ve yönetim araçları sunar.
Render
render.com
Render, uygulama ve web sitelerini bulutta dağıtıp yönetmek için tasarlanmış bir platformdur; otomatik dağıtım ve güvenli bağlantılar sunar.
Replit
replit.com
Replit, tarayıcıda kod yazmayı ve uygulama geliştirmeyi sağlayan bulut tabanlı bir entegre geliştirme ortamıdır.
Timescale
timescale.com
Zaman ölçeği, zaman serisi verilerini yönetmek ve analiz etmek için PostgreSQL tabanlı bir veritabanı platformudur.
Vercel
vercel.com
Vercel, web uygulamalarını hızlı ve güvenli bir şekilde oluşturma ve dağıtma için geliştiricilere araçlar ve altyapı sağlayan bir bulut platformudur.
Zoho Catalyst
catalyst.zoho.com
Catalyst by Zoho, en basit pro-code bulut geliştirme platformudur. Catalyst çok çeşitli sunucusuz, AI/ML, DevOps ve arka uç hizmetleri sunar. Catalyst ile uygulamanızı tek bir birleşik platformda geliştirmek için ihtiyacınız olan her şeye sahip olursunuz. Catalyst, yapay zekanın sonsuz potansiyelinden yararlanmanıza olanak tanıyan güçlü AI ve ML yetenekleri sağlar. Catalyst'teki Hizmetler: QuickML: ML modellerini oluşturmak, eğitmek, değerlendirmek, dağıtmak ve optimize etmek için uçtan uca, kodsuz bir ML platformu. CloudScale: Catalyst'in uygulamanızı oluşturmanıza, barındırmanıza, izlemenize ve ölçeklendirmenize yardımcı olacak bir BaaS teklifi. AppSail: Çok çeşitli uygulamalar için tam olarak yönetilen bir Hizmet Olarak Platform (PaaS) teklifi. ConvoKraft: Çok çeşitli müşteri etkileşimlerini doğal bir şekilde gerçekleştirebilen yapay zeka destekli sohbet robotları oluşturun. SmartBrowz: Birleşik bir tarayıcı otomasyon platformu. Zia Hizmetleri: Web ve mobil uygulamalarınız için uygulamaya hazır bir dizi gelişmiş AI/ML bileşeni. Bu güçlü hizmetlerin yardımıyla, operasyonel maliyetler konusunda endişelenmeden uygulamalar, mikro hizmetler, makine öğrenimi destekli çözümler, yapay zeka destekli sohbet robotları, tarayıcı otomasyon çözümleri ve daha fazlasını geniş ölçekte oluşturabilir ve dağıtabilirsiniz.
Zoho Creator
zoho.com
Zoho Creator, özel iş uygulamaları oluşturmak, veri yönetmek ve iş akışlarını otomatikleştirmek için düşük kodlu bir geliştirme platformudur.
Modal
modal.com
Modal, insanların bulutta kod çalıştırmasına yardımcı olur. Geliştiricilerin kendi altyapılarını yönetme zahmetine girmeden kapsayıcılı, sunucusuz bilişime erişmelerinin en kolay yolunun bu olduğunu düşünüyoruz.
PythonAnywhere
pythonanywhere.com
PythonAnywhere, bulut ortamında Python kodu yazma, çalıştırma ve yönetme imkanı sunan bir platformdur.
Exotel
exotel.com
Exotel, işletmelerin müşteri etkileşimlerini yönetmesine yardımcı olan, VoIP ve IVR gibi özellikler sunan bir iletişim platformudur.
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