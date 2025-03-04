Hizmet Olarak Bulut Platformu (PaaS) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Tanzanya

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Hizmet Olarak Platform (PaaS), bulutta uygulamaların geliştirilmesi ve dağıtılması için kapsamlı bir ortam sağlayan bir bulut bilişim modelidir. PaaS, bulut uygulamalarının geliştirilmesini ve bakımını basitleştirerek bulut platformlarına entegre bir görünüm sağlamayı amaçlamaktadır. PaaS, geliştirme kitleri, veritabanı araçları ve uygulama yönetimi yetenekleri gibi çeşitli araçları içerir. PaaS çözümü, sunucular ve depolama gibi altyapı bileşenlerinin yanı sıra geliştirme araçları ve veritabanı yönetim sistemleri gibi ara yazılımları da kapsar. Üçüncü taraf satıcılar bu sanal kaynakları sunarak kullanıcıların kapsamlı arka uç yazılım geliştirmeye ihtiyaç duymadan yazılım uygulamaları oluşturmasına, dağıtmasına ve başlatmasına olanak tanır. İşletmeler, barındırma, veritabanı oluşturma, bulut güvenliği ve veri depolamayı dış kaynak olarak kullanmak için PaaS'tan yararlanıyor. Genellikle yeni uygulamalar için ölçeklenebilir bir platform olarak veya mevcut uygulamaları daha geniş kitlelere genişletmek için kullanılır. PaaS, büyüdükçe öde modelini kullanarak işletmelerin geliştirme süresi ve ara yazılımlara önemli miktarda ön yatırım yapmaktan kaçınmasına yardımcı olur. Geliştirme ekipleri, entegre geliştirme ortamlarına (IDE'ler) sahip uygulamalar oluşturmaya ve barındırmaya alternatif olarak PaaS'ı kullanır. Ek olarak, PaaS'ın barındırılan veritabanı ve depolama hizmetleri, mobil uygulamalar için özel olarak tasarlanmış mobil hizmet olarak arka uç (mBaaS) ürünlerine benzer yetenekler sağlar. PaaS sağlayıcıları, yerleşik yazılım satıcılarından açık kaynaklı projelere kadar çeşitlilik gösterir. Son zamanlarda hibrit bulut popüler bir PaaS dağıtım yöntemi haline geldi. Hibrit bulut bilişim, genel ve özel bulutlar gibi farklı bulut altyapılarını entegre eder ve bunları tek bir varlık olarak yönetir.
Yeni Uygulama Gönder
Replit
replit.com
REPL.IT, San Francisco merkezli bir başlangıç ve çevrimiçi bir IDE (entegre geliştirme ortamı). Adı, "okuma -değerlendirme döngüsü" anlamına gelen kısaltmadan geliyor. Hizmet, 2016 yılında Ürdün programcısı Amjad Masad ve Ürdünlü tasarımcı Haya Odeh tarafından oluşturuldu. Ayrıca, REPL.IT, kullanıcıların projeleri çeşitli yollarla paylaşmalarına olanak tanır. Ayrıca, belirli bir temaya dayalı kodlama yarışmalarına "reçeller" de ev sahipliği yaparlar. Yarışma ödülleri genellikle geçici bir hesap yükseltmesi, para, kripto para birimi veya hediye kartından farklıdır. Rep.t. Kodunuzun çalışabileceği sanal bir makinede size bir kap verilen en popüler programlama dillerinde bir çalışma alanı oluşturabilirsiniz. Herhangi bir Repo'da iki ana parça vardır - editör ve konsol. Editör, Visual Studio kodunu güçlendiren aynı teknoloji olan Monaco'yu kullanıyor. Mobil cihazlarda editör Ace. Rep.it, hacker planı adı verilen premium bir katman var. Bir projede daha fazla depolama alanı, özel kod ve sınırsız ortak çalışanlara izin verir ve GitHub Eğitim Planı, hacker planından 3 ay içermektedir. Python, Ruby, HTML ve Java dahil olmak üzere REPL.IT'de 60'tan fazla farklı programlama dili vardır. Şirket, Y Combinator, Andreessen Horowitz, Bloomberg Beta ve diğerlerinden fon aldı. "Şirketin haftalık 500.000'den fazla aktif geliştiricisi ve 3 milyondan fazla kullanıcısı var. Rep.it sitesinde ayrıca bir konuşma forumu var. Bu forum, dünyadaki birçok geliştirici tarafından kreasyonlarını paylaşmak için kullanılmaktadır. Forum, REPL Talk Moderatörleri tarafından temiz tutulur.
Gitpod
gitpod.io
Gitpod, yazılım oluşturmak için gereken herhangi bir araca, kitaplığa veya bağımlılığa otomatik olarak entegre olan, isteğe bağlı, önceden yapılandırılmış bulut geliştirme ortamları (CDE'ler) sağlayan bir geliştirici platformudur. Gitpod'u kullanmaya başlamak için herhangi bir havuzun köküne bir .gitpod.yml dosyası eklenmesi veya herhangi bir GitLab, GitHub veya Bitbucket URL'sinin önüne gitpod.io/# eklenmesi gerekir. Gitpod CDE'ler, geliştiricilerin işe alım süresini önemli ölçüde kısaltmak, ekiplerinin üretkenliğini artırmak veya geliştirme tedarik zincirlerini güvence altına almak isteyen kuruluşlar için en iyisidir. Gitpod CDE'leri iki dağıtımda mevcuttur: Özel ve Bulut. Gitpod Dedicated, VPC'nizde barındırılır ve Gitpod tarafından yönetilir; böylece minimum ek yük ile maksimum güvenlik sağlanır. Gitpod Cloud, Gitpod tarafından yönetilir ve barındırılır; sıfır kurulumla başlamak isteyen ve daha az güvenlik veya uyumluluk gereksinimlerine sahip tüm ekipler için en iyisidir.
IBM Cloud
ibm.com
IBM bulut bilişim, bilgi teknolojisi şirketi IBM tarafından iş amaçlı sunulan bir dizi bulut bilişim hizmetidir. 190'dan fazla benzersiz hizmeti kullanarak hemen oluşturmaya başlayın.
amazee.io
amazee.io
amazee.io, mühendislik ekiplerinin uygulamaları daha verimli bir şekilde dağıtması için bir uygulama teslimi ve barındırma platformu sağlar. Geliştirici merkezli, açık kaynaklı platform, geliştiricilerin hayatlarını ve işlerini basitleştirerek altyapı veya operasyonları yönetme stresini en aza indirir. amazee.io, kuruluşların bulut ve konteyner benimsemelerini hızlandırmalarını destekler ve geliştirici ekipleri için kolayca yönetilen Kubernetes sağlar. amazee.io dünyanın her yerinde 7/24/365 özel destekle çalışır.
Red Hat Hybrid Cloud Console
cloud.redhat.com
Red Hat® Bulut Hizmetleri, güvenilir uzmanlar altyapıyı yönetirken ekiplerin kendileri için en önemli işlere (uygulamaların hızlı geliştirilmesi, devreye alınması ve geliştirilmesi) odaklanmasına yardımcı olur. İşletmenizi modernleştirmenin, maliyetleri azaltmanın ve daha fazla özgürlükle geliştirmenin anahtarı olan Red Hat Hybrid Cloud Console'daki bulut tekliflerine erişin.
Stormkit
stormkit.io
Tam yığın Javascript uygulamaları. Buluta dağıtıldı. Tam yığın JavaScript uygulamanızı dakikalar içinde zahmetsizce başlatın ve odak noktanızı en önemli şeye, yani uygulamanızın kendisine kaydırın. Geliştirme sürecinizi geliştirmek için güçlü araç paketimizden yararlanın.
Scalr
scalr.com
Scalr, tam CLI desteği, OPA entegrasyonu, hiyerarşik konfigürasyon modeli ve yaşam kalitesi özelliklerine sahip bir Terraform Otomasyon ve İşbirliği Yazılımıdır.
mogenius
mogenius.com
mogenius - Kubernetes Operasyon Platformu, iyileştirilmiş yazılım dağıtım mekanizmaları ve self servis yetenekleri aracılığıyla geliştirici üretkenliğine en iyi uygulamaları dahil ederek bulut ve şirket içi ortamlarda Kubernetes işlemlerini basitleştirir. Bu buluttan bağımsız platform, DevOps yükünü azaltır ve tedarikçiye bağımlı kalmadan her büyüklükteki ekip için etkili altyapı yönetimini kolaylaştırır. Platform, eksiksiz Kubernetes kontrolü için görünürlüğü, gözlemlenebilirliği ve otomasyonu tek bir çözümde birleştiriyor. CI/CD iş akışlarını optimize eder ve kurumsal düzeyde güvenlik sağlar. mogenius, özellikle dahili kaynaklar sınırlı olduğunda hızlı bir şekilde dağıtım yapmak, bulut maliyetlerini azaltmak ve bakım masraflarını azaltmak isteyen ekipler için idealdir. DevOps ve Platform Mühendisleri birkaç gün içinde hızla kendi Dahili Geliştirici Platformunu kurabilirler. Ücretsiz plan mevcut.
Brainboard
brainboard.co
Brainboard, bulut altyapısını işbirliği içinde görsel olarak tasarlamak ve yönetmek için yapay zeka destekli bir platformdur. Yerleşik bir CI/CD ile herhangi bir bulut sağlayıcısı için otomatik olarak IaC kodu oluşturan tek çözümdür.
HarperDB
harperdb.io
HarperDB, çok düşük gecikme süresiyle büyük miktarlarda veriyi işlemek üzere tasarlanmış, küresel olarak dağıtılan bir uç veri platformudur. Yerel satıcıdan bağımsız coğrafi olarak dağıtılmış kümelemeyle HarperDB'nin kullanımı son derece kolaydır ve dağıtımı kolaydır. HarperDB, veri depolamanın ötesinde, yığınınızı daraltan ve karmaşıklığı ortadan kaldıran Özel İşlevler sayesinde veriler ile API arasındaki ağ atlamalarını da ortadan kaldırır. Bu, düğüm başına son derece yüksek aktarım hızı ve yatay ölçeklendirme yeteneklerine ek olarak, sıfıra yakın gecikmeyi korurken çok daha uygun maliyetli bir altyapı sunar. Ayrıca HarperDB, kullanıma hazır otomatik dizin oluşturma ve SQL sorgularını (birleştirmeler dahil) yerel olarak destekleyerek NoSQL veritabanlarındaki yaygın sıkıntıları da ortadan kaldırır. POV'dan IPO'ya kadar HarperDB, başlamak ve ölçeklendirmek için en kolay çözümdür. harperdb.io'da bugün ücretsiz deneyin.
cloudplan
cloudplan.net
İş Akışlarını ve Özel Bulutu Basitleştirin. Veri yönetimi, depolama, iş akışları, belge yönetimi ve güvenlik için tam entegre özel bulut çözümü. Bulutta, şirket içi, hibrit ve çoklu bulut ortamlarında çalışır!
Scalingo
scalingo.com
Avrupa'nın 1. PaaS sertifikalı HDS (Sağlık Veri Barındırma) ve ISO 27001 sertifikasına sahip Scalingo'yu keşfedin. Uygulamanızı Fransa'da barındırın ve birinci sınıf müşteri desteğinin keyfini çıkarın. Uygulamalarınızı daha hızlı dağıtın.
PlusClouds
plusclouds.com
Kurumsal altyapılar ve e-ticaret gibi yüksek trafiğe sahip siteleri hızlı bir şekilde oluşturmanıza, test etmenize, geliştirmenize, uzaktan yönetmenize ve ölçeklendirmenize olanak tanıyan bulut tabanlı altyapı sağlayıcısı
Rising Cloud
risingcloud.com
Geliştiriciler için dinamik, esnek sunucuları ve yapay zeka güçlendirmeyi keşfedin. Rising Cloud ile yalnızca kullandığınız kadar ödersiniz. Yapay zekamız, size sektördeki en iyi maliyet tasarrufunu sağlamak için gerektiği gibi esnek bir şekilde ölçeklenir ve geri çekilir. Tahmine dayalı analitiği kullanarak ne kadar tasarruf ettiğinizi görmek için maliyet tasarrufu hesaplayıcımızı kullanın.
Nullstone
nullstone.io
İstediğiniz uygulamayı ve mimariyi buluta dağıtın. Geliştiricilerin herhangi bir uygulamayı hızlı bir şekilde dağıtmasına olanak tanıyan, kullanımı kolay bir geliştirici platformu. Araç seçiminizle tam şeffaflık ve kontrol için bulutunuzu başlatın.
Hatch
usehatchapp.com
Hatch, kârlılığın büyümesi için tasarlanmış tek müşteri iletişim platformudur. Otomatik pilotta destek ve takibinizin yanı sıra potansiyel müşterilerinizle ve müşterilerinizle mesajlaşan özel yapay zeka temsilcileriyle, genel giderler olmadan daha fazla potansiyel müşteriyi randevulara, satışa ve tekrar müşterilere dönüştürebilirsiniz. Hatch ile müşterilerinizi memnun edin, çalışanların yükünü hafifletin ve gelirinizi ölçeklendirin.
Hostman
hostman.com
Hostman, geliştiricilerin ve teknoloji ekiplerinin çözümlerini barındırabilecekleri bir bulut platformudur: web siteleri, e-ticaret mağazaları, web hizmetleri, uygulamalar, oyunlar ve daha fazlası. Hostman ile hizmetleri seçme, ihtiyaç duyduğunuz kadar kaynak ayırma ve bunları kullanıcı dostu bir arayüz aracılığıyla yönetme özgürlüğüne sahipsiniz. Şu anda bulut sunucularını ve veritabanlarını başlatmak için kullanıma hazır çözümlerin yanı sıra herhangi bir uygulamayı test etmek için bir platform sunuyoruz. • Bulut Sunucuları. ABD, Polonya ve Hollanda'daki sunuculardaki özel bilgi işlem kaynaklarınız. Yakında Singapur, Mısır ve Nijerya'da da olacağız. Analiz sistemleri, oyun, e-ticaret, akış ve her türlü karmaşıklıktaki web siteleri için önceden yüklenmiş ortamlar ve yazılımlarla 25'ten fazla hazır kurulum sunuyoruz. • Veritabanları. MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis, Apache Kafka ve OpenSearch dahil tüm popüler veritabanı yönetim sistemleri (DBMS) için anında kurulum. Tüm hizmetlerimiz için 7 günlük ücretsiz deneme karşılığında 100$ veriyoruz. Web sitesini ziyaret edin ve bonusu alın!
8base
8base.com
8base, SaaS çözümleri, pazar yerleri ve diğer web ve mobil uygulamalar dahil olmak üzere zengin özelliklere sahip dijital ürünler oluşturmak ve çalıştırmak için kullanılan az kodlu bir platformdur. 8base platformu, köklü şirketlerdeki girişimcilerin ve yaratıcıların ürün vizyonlarını hayata geçirmelerine yardımcı oluyor; daha hızlı, daha iyi ve daha ekonomik. Ek olarak, dijital ajanslar müşteri projelerini daha hızlı teslim etmek, marjlarını artırmak ve az bulunan ve pahalı yazılım geliştirme yeteneklerine olan bağımlılıklarını azaltmak için 8base'i kullanıyor. 8base, AWS'de barındırılan, API'ler için dünyanın en sağlam GraphQL tabanlı sorgu dilini kullanıma sunan, yapılandırılabilir, sunucusuz, az kodlu bir geliştirme çerçevesidir; ve diğer platformlardan farklı olarak 8base, ana akım geliştiricilere hitap eden standartları ve yaygın olarak kabul edilen teknolojileri kullanmak ve bir yaratıcının fikri mülkiyetinin ihtiyaç duyulması halinde diğer platformlara taşınabilmesini sağlamak üzere sıfırdan inşa edilmiştir. 8base şunları sunar: 1) yazılım arka uçları ve API'ler oluşturmak için az kodlu geliştirme araçları; 2) 8base araçları kullanılarak oluşturulan uygulamaları çalıştırmak için sunucusuz bilgi işlem ve depolama altyapısı; 3) görsel ön uç geliştirme araçları; 4) müşterilere 8base kullanarak uygulamalar oluşturma konusunda yardımcı olmak için bir ortak ağ aracılığıyla tasarım ve geliştirme hizmetleri. 8base ilk kez 2019'da ticarileştirildi. Bugün, çok sayıda çok kiracılı SaaS ve pazar yeri startup'ları, özel yazılım geliştirme ajansları ve danışmanlık şirketleri ile IBM Global Services/NATO ve Florida Uluslararası Üniversitesi gibi daha büyük kuruluşlar da dahil olmak üzere binlerce müşteri 8base'i temel alıyor.
Qoddi
qoddi.com
Qoddi Uygulama Platformu, küçük ekiplerin Github, GitLabs veya Bitbucket gibi herhangi bir depodaki herhangi bir kodu dağıtmasına olanak tanır. Qoddi, uygulamanızın zaman içindeki büyümesine uyacak şekilde uygulamanızın çalıştırılması ve talep üzerine ölçeklendirilmesi için ihtiyaç duyduğu tüm altyapıyı yönetir. Qoddi diğer bulut sağlayıcılardan %70 daha ucuzdur.
CloudJiffy
cloudjiffy.com
CloudJiffy, kolaylık ve verimlilik için tasarlanmış, yüksek performanslı, tamamen yedekli ve otomatik olarak ölçeklenebilir bir Hizmet Olarak Bulut Platformudur (PaaS). CloudJiffy, bulut bilişimi her seviyedeki uzmanlık düzeyindeki geliştiriciler için basit ve erişilebilir hale getirmeye kararlıdır. CloudJiffy özünde uygulamaların yalnızca birkaç tıklamayla anında konuşlandırılmasını sağlar. Çeşitli çalışma zamanlarını destekleyerek geliştiricilerin herhangi bir kod değişikliği yapmaya gerek kalmadan Java, PHP, Ruby, Node.js, Go, Python ve Docker uygulamalarını dağıtmasına olanak tanır. Platform aynı zamanda GIT, SVN ve diğer popüler geliştirme araçlarıyla da entegre olarak kusursuz ve verimli dağıtım süreçleri sağlar. CloudJiffy, gelişmiş otomasyon ve kaynak yönetimi yetenekleriyle öne çıkıyor. Uygulama kapsayıcılarını hem dikey hem de yatay olarak otomatik olarak ölçeklendirerek optimum kaynak kullanımı ve maliyet verimliliği sağlar. Platform, kullandıkça öde fiyatlandırma modeliyle çalışarak kaynakları mevcut yüke göre ayarlıyor ve kaynak rezervasyonu veya kapasite planlaması ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Bu yaklaşım, kullanıcıların yalnızca tükettikleri kaynaklar için ödeme yapmasına olanak tanır ve bu da önemli ölçüde maliyet tasarrufu sağlayabilir. CloudJiffy, kullanıcıların otomatik ölçeklendirme özelliğinden yararlanarak bulut maliyetlerinde %80'e kadar tasarruf sağlayabileceğini iddia ediyor. CloudJiffy, dinamik ölçeklendirmenin yanı sıra bir dizi başka gelişmiş özellik de sunar. Platformun kontrol paneli, sezgisel bir uygulama topolojisi sihirbazı, bir dağıtım yöneticisi, günlük ve yapılandırma dosyalarına erişim, ekip işbirliği işlevselliği ve CI/CD araçlarıyla entegrasyon sağlar. Ayrıca CloudJiffy kullanıcıları, WordPress, Gitlab, Kubernetes, Magento vb. gibi popüler uygulamaları platformun pazarından tek tıklamayla yükleyebilir. CloudJiffy'nin hizmetleri ABD, Hindistan ve Almanya'da mevcuttur ve gelecekte yeni konumlara genişletilmesi planlanmaktadır. Platform güvenliği, güvenilirliği ve mükemmel müşteri hizmetleriyle gurur duymaktadır. %99,99 kesintisiz hizmet Hizmet Düzeyi Anlaşmasına (SLA) sahiptir ve 7/24/365 birinci sınıf teknik destek sağlar.
Choreo
choreo.dev
Choreo, dijital deneyimlerin oluşturulmasını hızlandırmak için tasarlanmış bir hizmet olarak dahili geliştirici platformudur. Choreo ile bulut yerel uygulamalarınızı zahmetsizce oluşturabilir, dağıtabilir, izleyebilir ve yönetebilirsiniz. Choreo, geliştiricilerin bir platform oluşturmak veya sürdürmek yerine kodlarına odaklanmasına olanak tanır. Choreo'da sunulan bazı özellikler şunlardır: - Uygulama Mimarisi: Etki alanı odaklı geliştirme, mikro hizmet mimarisi, sürüm yönetimi API Yönetimi: API yönetişimi, ağ geçidi, geliştirici portalı, yaşam döngüsü yönetimi, API pazarı, API güvenliği, API analitiği - Platform Mühendisliği: CI/CD , GitOps, sürüm yönetimi, yapılandırmalar, sırlar, maliyet optimizasyonu - Altyapı Yönetimi: Konteynerler ve K8'ler, sunucusuz, ortamlar, güvenlik duvarı, yük dengeleme, coğrafi yönlendirme, DNS, çoklu bulut - Güvenlik: Sıfır güven, şifreleme, sır yönetimi, TLS, kimlik doğrulama ve yetkilendirme - İçgörüler ve Gözlemlenebilirlik: Günlükler, izler, ölçümler, uyarılar, analizler, DORA ölçümleri, iş öngörüleri
CodeNOW
codenow.com
CodeNOW, çeşitli bulut ortamlarında yazılım geliştirmenin kolaylaştırılmasına yardımcı olan, kullanıma hazır bir platformdur. CodeNOW, önceden yapılandırılmış açık kaynaklı araçların uyumlu bir karışımını sağlayarak, yazılım geliştirme sürecinin tüm yönlerini yönetir. Bu, geliştirme ekiplerinizin, bulut altyapılarını yönetmeye ve otomatikleştirmeye zaman harcamak yerine işletmeniz için işlevsel bileşenler oluşturmaya odaklanmasına olanak tanır. CodeNOW, yerel veya uzak olabilen geliştirme ekiplerinizi yönetmenize yardımcı olan önceden belirlenmiş sağlam roller ve izinler sağlar. VMWare Tanzu veya Azure Stack Hub gibi platformları kullanarak genel bulut platformlarına veya kendi dahili sunucularınıza dağıtım yapma özgürlüğüne sahipsiniz. CodeNOW özellikle mikro hizmet veya olay odaklı mimariler üzerine kurulu yazılımlar için uygundur. Bu mimariler, bağımsız ekiplerin hızla yineleme yapmasına ve işletmenize değer katmasına olanak tanır. Karmaşıklıklarını yönetmeye gerek kalmadan Kubernetes'in gücünden yararlanabilirsiniz. Geliştiricileriniz kodlamaya odaklanırken CodeNOW bulut otomasyonuyla ilgilenir. Uzman ekibimiz, Kubernetes kümelerinizi iş ihtiyaçlarınıza göre yükseltme konusunda size rehberlik edecektir. CodeNOW özünde yazılım geliştirmenizi güvenli ve etkili bir şekilde ölçeklendirmenize olanak tanır!
Control Plane
controlplane.com
Control Plane, CSP'ler (Bulut Hizmet Sağlayıcıları) genelinde altyapıyı izlemek, yapılandırmak ve yönetmek için evrensel bir API'den yararlanarak, sınırlı DevOps kaynakları, birden fazla ortamı yönetmenin getirdiği ek yük ve uygun maliyetli gözlemlenebilirlik eksikliği gibi sık karşılaşılan sorunları giderir. Control Plane ile mühendisler koda odaklanır, geliştiriciler ölçeklendirmeyi etkinleştirir ve Bulut karmaşıklığı artık ortadan kalkar.
NodeChef
nodechef.com
NodeChef Cloud, Bulutta yerel Node.js, Python, Elixir, PHP, Go, Ruby, Java, .Net Core uygulamalarını docker konteynerleri ve kubernetes aracılığıyla dağıtmaya ve çalıştırmaya yönelik bir hizmet olarak platformdur (PaaS).
Ori
ori.co
Yapay zekayı uygun ölçekte eğitin ve çıkarın. Kullandıkça öde, isteğe bağlı GPU örnekleri. Bulutta binlerce özel GPU bölmesini ayırın. NVIDIA® H100 ve A100 Tensör Çekirdekli GPU'lar.
Stacktape
stacktape.com
Stacktape, DevOps içermeyen bir bulut geliştirme çerçevesidir. AWS üzerinde çalışır ve diğer popüler bulut hizmeti sağlayıcılarını (MongoDb Atlas gibi) entegre eder. Her (hatta genç) geliştiricinin üretim düzeyinde uygulamalar geliştirmesine, dağıtmasına ve çalıştırmasına olanak tanır. Altyapı yönetimini, kaynak kodu paketlemeyi, dağıtımları ve çok daha fazlasını otomatikleştirir. Diğer çözümlerin aksine Stacktape güçlüdür (AWS CloudFormation veya Terraform gibi) ve aynı zamanda kullanımı kolaydır (Heroku veya Firebase gibi). Diğer avantajların yanı sıra, özel DevOps/Bulut uzmanlarına olan ihtiyacı ortadan kaldırır ve geliştiricileri daha üretken hale getirir.
Platform.sh
platform.sh
Verimli, güvenilir ve güvenli. Platform.sh Hizmet Olarak Platform (PaaS), bulut altyapısı yönetiminin karmaşıklığını ortadan kaldırır ve geliştirmeden üretime iş akışlarını optimize ederek uygulamaları oluşturmak ve dağıtmak için gereken süreyi azaltır. Verimlilik, güvenilirlik ve güvenlik sunarak geliştirme ekiplerine hem kontrol hem de gönül rahatlığı sağlar. Geliştiriciler için, geliştiriciler tarafından tasarlandı. 16.000'den fazla geliştirici, 7.000 müşteri tarafından benimsenen ve sevilen ve son 8 yılda kanıtlanmış olan Platform.sh, yaratıcı geliştirme ekiplerinin alışılmışın dışında düşünmesi için başlangıç noktası görevi gören, kullanıma hazır yetenekler sağlar. Hepsi bir arada PaaS ile 7x24 destek, yönetilen bulut altyapısı ve otomatik güvenlik ve uyumluluk sağlıyoruz. Uygulamaları güvenli ve günün her saati kullanılabilir durumda tutarak müşterilerimize verileri üzerinde tam kontrol sağlıyoruz. Platformcular uzak, küresel bir iş gücüdür ve biz çok kültürlü bir ekipte gelişiyoruz. Açık kaynağa ve açık, davetkar bir ortama kendimizi adadık. Ekibimiz dünyayı ve deneyim yelpazesini kapsamaktadır. Ortak noktamız, kültürel dokumuz nedir? Meraklı bir ruh ve bilgiye susuzluk; Yenilikçi fikir ve kültürlere duyulan istek. En iyi işinizi yapmanız için sizi özgür bırakan bir ortamda her şeyi birlikte inşa edebileceğimize inanıyoruz.
Clever Cloud
clever-cloud.com
Clever Cloud, uygulama sürdürülebilirliği için bir çözüm sunarak şirketlerin ve BT profesyonellerinin yazılım teslimini daha hızlı gerçekleştirmelerine, geri bildirim döngülerini azaltmalarına, temel değerlerine odaklanmalarına ve barındırma altyapıları hakkında endişelenmeyi bırakmalarına yardımcı olur.
Dagster
dagster.io
Çekme talebinden üretime. Zahmetsizce. Tamamen sunucusuz veya hibrit dağıtımlar, yerel dallanma ve kullanıma hazır CI/CD ile geliştirici deneyimine öncelik veren kurumsal orkestrasyon platformu.
DigitalOcean
digitalocean.com
DigitalOcean, Inc., merkezi New York City'de bulunan ve dünya çapında veri merkezlerine sahip bir Amerikan bulut altyapı sağlayıcısıdır. DigitalOcean, geliştiricilere birden fazla bilgisayarda aynı anda çalışan uygulamaları dağıtmaya ve ölçeklendirmeye yardımcı olan bulut hizmetleri sağlar. Ocak 2018 itibarıyla DigitalOcean, web'e bakan bilgisayarlar açısından dünyanın üçüncü büyük barındırma şirketiydi.
Engine Yard
engineyard.com
Engine Yard, kuruluşların altyapılarını yönetmek yerine uygulamalar oluşturmaya ve geliştirmeye odaklanmasını sağlayan tam kapsamlı bir Ruby on Rails Destek çözümüdür. Optimize edilmiş Hizmet, uygulamaları AWS'de hızla kurup çalıştırmak için Ruby on Rails, PHP ve Node.js ortamlarının yanı sıra yüklemek istediğiniz diğer dilleri de destekler. Rails destek mühendislerinden oluşan birinci sınıf ekip, uygulamalarınızı bulutta izleyecek ve yönetecek, böylece en iyi yaptığınız işe, yani heyecan verici uygulamalar geliştirmeye geri dönebileceksiniz. DevOps baş ağrıları geceleri sizi uyutmuyor mu? Bu şekilde olmak zorunda değil.
Glitch
glitch.com
Glitch, herkesin web'i oluşturabileceği yerdir. Yepyeni geliştiricilerden uzman geliştiricilere kadar eğlenceli ve dost canlısı bir yaratıcılar topluluğu tarafından desteklenen, web siteleri ve uygulamalar oluşturmaya yönelik basit ama güçlü bir araçtır. Glitch, tarayıcınızda yaşayan ve siz yazarken kodu dağıtan, işbirliğine dayalı bir programlama ortamıdır. Statik bir web sayfasından tam yığın Node uygulamalarına kadar her şeyi oluşturmak için Glitch'i kullanın.
Heroku
heroku.com
Heroku, çeşitli programlama dillerini destekleyen bir hizmet olarak bulut platformudur (PaaS). İlk bulut platformlarından biri olan Heroku, yalnızca Ruby programlama dilini desteklediği Haziran 2007'den bu yana geliştirilmektedir, ancak artık Java, Node.js, Scala, Clojure, Python, PHP ve Go'yu da desteklemektedir. Bu nedenle, bir geliştiricinin çoğu dilde benzer şekilde uygulamalar oluşturması, çalıştırması ve ölçeklendirmesi için özelliklere sahip olduğundan Heroku'nun çok dilli bir platform olduğu söyleniyor. Heroku, 2010 yılında Salesforce.com tarafından 212 milyon dolara satın alındı.
Kinsta
kinsta.com
Web projelerinizi Kinsta ile güçlendirin. WordPress siteleri, uygulamaları, veritabanları ve statik siteler için en hızlı, en güvenilir barındırma. Küçük işletmelerden Fortune 500'e kadar 120.000'den fazla kullanıcı tarafından güvenilmektedir. Sitelerimiz, Google Cloud Platform'un 36'dan fazla veri merkezine sahip Premium Katman Ağı üzerindeki en hızlı sunucuları üzerine kurulmuştur. Ayrıca, Kurumsal düzeyde güvenlik duvarı, DDoS koruması, yalıtılmış kapsayıcı teknolojisi ve gönül rahatlığı için tam SOC 2 uyumluluğu içeren Cloudflare entegrasyonlarıyla güçlü site güvenliği elde edin. Ortalama ilk yanıt süresi iki dakikadan kısa olan 7/24/365 canlı sohbet desteğinin keyfini çıkarın. Yerleşik MyKinsta kontrol paneli, Kinsta APM ve DevKinsta ile sitelerinizi yönetmenizi ve optimize etmenizi kolaylaştırıyoruz. En önemli konulara odaklanabilmeniz için iş akışınızı kolaylaştıran ücretsiz araçlar. Kinsta.com'da 30 gün para iade garantisiyle başlayın.
Koyeb
koyeb.com
Tek platform, tüm hizmetleriniz. Koyeb birleşik platformu, sevdiğiniz dilleri, çerçeveleri ve teknolojileri birleştirmenize olanak tanır. Popüler dillerin yerel desteği ve yerleşik Docker kapsayıcı dağıtımı sayesinde her türlü uygulamayı dağıtın. Kullanımı kolay ve ölçeklenebilir sunucusuz bir platformla düşük gecikme süreli, hızlı yanıt veren web hizmetleri ve olay odaklı işlevler çalıştırın.
Netlify
netlify.com
Netlify, web uygulamaları ve statik web siteleri için barındırma ve sunucusuz arka uç hizmetleri sunan, San Francisco merkezli bir bulut bilişim şirketidir. Özellikleri arasında Git'ten Netlify Edge genelinde sürekli dağıtım, şirketin küresel uygulama dağıtım ağı altyapısı, sunucusuz form işleme, AWS Lambda işlevlerine yönelik destek ve Let's Encrypt ile tam entegrasyon yer alıyor. Hem ücretsiz hem de ücretli planlar sunar. Netlify müşterileri arasında Google, Facebook, Verizon, NBC, Samsung, Nike, Cisco, Atlassian, LiveChat, Unilever, TriNet, Loblaw, Wieden+Kennedy, HashiCorp, Vue.js, Citrix, Peloton, Kubernetes bulunmaktadır. , Lodash, Smashing Magazine ve Sequoia Capital.
Northflank
northflank.com
Güçlü bir kullanıcı arayüzü, API ve CLI ile mikro hizmetler, işler ve yönetilen veritabanları oluşturmak ve ölçeklendirmek için kapsamlı geliştirici platformu.
Back4App
back4app.com
Back4app, modern uygulamalar oluşturmak için düşük kodlu bir arka uçtur. Arka uç geliştirmeyi hızlandırır, geliştirme üretkenliğini artırır, pazara sunma süresini kısaltır ve altyapıyı yönetmeye gerek kalmadan uygulamaları ölçeklendirir.
Plesk
plesk.com
Plesk olarak temel misyonumuz web profesyonellerinin hayatlarını basitleştirerek altyapı yönetimine değil asıl işlerine odaklanabilmelerini sağlamaktır. Temel Plesk platformu özellikleri, alan adlarının, posta hesaplarının, web uygulamalarının, programlama dillerinin ve veritabanlarının otomasyonu ve yönetimidir. Tüm katmanlarda ve işletim sistemlerinde kodlanmaya hazır bir ortam ve güçlü güvenlik sağlar. Şu anda dünya çapında +390 bin sunucuda faaliyet gösteriyoruz, +11 milyon web sitesinin ve 19 milyon posta kutusunun operasyonlarını destekliyoruz. Özel fiyatlandırma için Plesk iş ortağı programımıza göz atın https://ple.sk/PleskPartner
Render
render.com
Render, tüm uygulamalarınızı ve web sitelerinizi ücretsiz SSL, global CDN, özel ağlar ve Git'ten otomatik dağıtımlarla oluşturup çalıştırabileceğiniz birleşik bir buluttur.
Timescale
timescale.com
Zaman serileri, olaylar ve analizler için bulutta yerel PostgreSQL. Timescale, modern mühendislik ekiplerine, müşterilerini memnun eden veri merkezli ürünleri güçlendirmek için ihtiyaç duydukları bulutta yerel veri altyapısını sağlayarak onların daha hızlı oluşturmalarına, verimli bir şekilde ölçeklendirmelerine ve daha az harcama yapmalarına yardımcı olur. Zaman ölçeği, şirketlerin zaman serisi verilerinden değer elde etmesine olanak tanır. Zaman serisi verileri, sistemlerin hem gerçek zamanlı hem de tarihsel olarak nasıl değiştiğini anlamak için kullanılan, yüksek frekansta toplanan aralıksız veri akışlarıdır. Timescale, Nesnelerin İnterneti, fintech ve kripto, enerji ve çevre, akıllı üretim, ulaşım ve daha fazlasını kapsayan sektörlerdeki müşterilerle birlikte bir sonraki bilgi işlem dalgasını inşa eden işletmelere güç veriyor. PostgreSQL ile çalışıyorsa Timescale ile de çalışır. Mühendislik ekipleri, otomatik zamana dayalı bölümleme ve indeksleme, artımlı olarak güncellenen materyalleştirilmiş görünümler ve sütunlu sıkıştırma gibi özelliklerle Timescale'i kullanarak PostgreSQL'i daha da ölçeklendiriyor. Tüm bunlar PostgreSQL özelliklerini ve geliştiricilerin bildiği ve sevdiği tüm PostgreSQL araç, sürücü ve bağlayıcı ekosistemini korurken.
Vercel
vercel.com
Vercel'in Ön Uç Bulutu, daha hızlı, daha kişiselleştirilmiş bir web oluşturmak, ölçeklendirmek ve güvenliğini sağlamak için geliştirici deneyimi ve altyapısını sağlar. Araç kiti ön uç ekiplerinin sevgisini sağlayarak ve küresel uç altyapıyı sunarak Vercel, geliştirici potansiyelini açığa çıkarır ve fikirden küresel uygulamaya saniyeler içinde geçmenizi sağlar. Vercel'i kullanan şirketler, kuruluşlar ve bireysel geliştiriciler, Under Armour, Nintendo, The Washington Post, Porsche ve Zapier gibi müşterilerin dinamik kullanıcı deneyimleri oluşturmasına olanak tanıyan, tam olarak yönetilen, yüksek düzeyde optimize edilmiş bir deneyimden yararlanıyor.
Zoho Catalyst
catalyst.zoho.com
Catalyst by Zoho, en basit pro-code bulut geliştirme platformudur. Catalyst çok çeşitli sunucusuz, AI/ML, DevOps ve arka uç hizmetleri sunar. Catalyst ile uygulamanızı tek bir birleşik platformda geliştirmek için ihtiyacınız olan her şeye sahip olursunuz. Catalyst, yapay zekanın sonsuz potansiyelinden yararlanmanıza olanak tanıyan güçlü AI ve ML yetenekleri sağlar. Catalyst'teki Hizmetler: QuickML: ML modellerini oluşturmak, eğitmek, değerlendirmek, dağıtmak ve optimize etmek için uçtan uca, kodsuz bir ML platformu. CloudScale: Catalyst'in uygulamanızı oluşturmanıza, barındırmanıza, izlemenize ve ölçeklendirmenize yardımcı olacak bir BaaS teklifi. AppSail: Çok çeşitli uygulamalar için tam olarak yönetilen bir Hizmet Olarak Platform (PaaS) teklifi. ConvoKraft: Çok çeşitli müşteri etkileşimlerini doğal bir şekilde gerçekleştirebilen yapay zeka destekli sohbet robotları oluşturun. SmartBrowz: Birleşik bir tarayıcı otomasyon platformu. Zia Hizmetleri: Web ve mobil uygulamalarınız için uygulamaya hazır bir dizi gelişmiş AI/ML bileşeni. Bu güçlü hizmetlerin yardımıyla, operasyonel maliyetler konusunda endişelenmeden uygulamalar, mikro hizmetler, makine öğrenimi destekli çözümler, yapay zeka destekli sohbet robotları, tarayıcı otomasyon çözümleri ve daha fazlasını geniş ölçekte oluşturabilir ve dağıtabilirsiniz.
Zoho Creator
zoho.com
İçinizdeki Yaratıcı için. İnşa etmek. Entegrasyon. Uzatmak. İşin geleceği dijitaldir ve her büyüklükteki işletmenin hızla dönüşmesi gerekiyor. Zoho Creator, gereksinimlerinizin karmaşıklığı ve kodlama uzmanlığı ne olursa olsun size geçişi hızlı, güvenli ve kusursuz hale getirme gücü veren az kodlu bir platformdur. Zoho Creator şunları içerir: - Zoho ContactManager, kişileri, görevleri ve anlaşmaları tek bir yerde düzenlemenizi sağlayan çevrimiçi bir kişi yönetimi yazılımıdır.
Modal
modal.com
Modal, insanların bulutta kod çalıştırmasına yardımcı olur. Geliştiricilerin kendi altyapılarını yönetme zahmetine girmeden kapsayıcılı, sunucusuz bilişime erişmelerinin en kolay yolunun bu olduğunu düşünüyoruz.
PythonAnywhere
pythonanywhere.com
Python'u bulutta barındırın, çalıştırın ve kodlayın! Ücretsiz olarak başlayın. Temel planımız tam Python ortamının kurulu olduğu makinelere erişmenizi sağlar. Yazılım yüklemenize veya kendi sunucunuzu yönetmenize gerek kalmadan web sitenizi veya herhangi bir kodu doğrudan tarayıcınızdan geliştirebilir ve barındırabilirsiniz.
Exotel
exotel.com
Exotel, CPaaS, çok kanallı iletişim merkezleri ve Konuşmalı Yapay Zekayı birleştiren, Hindistan, Güneydoğu Asya, Orta Doğu ve Afrika'da 7.100'den fazla işletme için günlük 70 milyondan fazla görüşme sağlayan gelişmiş bir müşteri etkileşim platformudur. Platformları, işletmelere iletişimlerinde benzersiz hız ve ölçek sunarak daha zengin, yapay zeka destekli ve bağlamsal etkileşimleri teşvik etmek için tasarlandı. Uçtan uca VoIP telefon hizmetlerine yönelik yeni lisansları, tam uyumlu bir bulut arama operatörü olarak konumlarını güçlendirerek uygun maliyetli, güvenli iletişim çözümleri sağlıyor. Platform, her seferinde doğru mesajın uygun kanaldan iletilmesini sağlamak için müşterinin niyetini, durumunu ve duygusal tonunu bir araya getirerek iletişimdeki siloları ortadan kaldırır. Exotel'in ayrılmaz bir parçası, ham verileri kişiselleştirilmiş müşteri anlatılarına dönüştüren ve her konuşmayı geliştiren eyleme geçirilebilir bilgiler sağlayan Bağlamsal Müşteri Veri Platformu'dur. Exotel ile işletmeler sadece iletişim kurmaz; müşterileriyle anlamlı bir bağ kurarak her konuşmada güven, kişiselleştirme ve empati kurarlar. Bu stratejik yaklaşım, işletmelerin müşterilerini dinlemesine, her etkileşimi hatırlamasına ve müşteri deneyimini sürekli iyileştirmesine olanak tanır.
Aiven
aiven.io
Tüm veritabanı ihtiyaçları için merkezi bir merkez görevi gören Aiven, bir görselleştirme paketi ve yüksek verimli mesaj aracısının yanı sıra ilişkisel ve ilişkisel olmayan veritabanı hizmetleri sunar. Hizmet teklifimiz Kafka, PostgreSQL, MySQL, Opensearch, Elasticsearch, Cassandra, Redis, InfluxDB, M3 ve Grafana'yı içerir. Tüm Aiven hizmetleri, hiçbir gizli ücret olmaksızın fiili kullanıma dayalı olarak saat bazında faturalandırılır. 30 günlük deneme sürenizi bugün başlatın!
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