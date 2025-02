Hizmet Olarak Bulut Platformu (PaaS) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Sierra Leone

Exotel

Exotel, CPaaS, çok kanallı iletişim merkezleri ve Konuşmalı Yapay Zekayı birleştiren, Hindistan, Güneydoğu Asya, Orta Doğu ve Afrika'da 7.100'den fazla işletme için günlük 70 milyondan fazla görüşme sağlayan gelişmiş bir müşteri etkileşim platformudur. Platformları, işletmelere iletişimlerinde benzersiz hız ve ölçek sunarak daha zengin, yapay zeka destekli ve bağlamsal etkileşimleri teşvik etmek için tasarlandı. Uçtan uca VoIP telefon hizmetlerine yönelik yeni lisansları, tam uyumlu bir bulut arama operatörü olarak konumlarını güçlendirerek uygun maliyetli, güvenli iletişim çözümleri sağlıyor. Platform, her seferinde doğru mesajın uygun kanaldan iletilmesini sağlamak için müşterinin niyetini, durumunu ve duygusal tonunu bir araya getirerek iletişimdeki siloları ortadan kaldırır. Exotel'in ayrılmaz bir parçası, ham verileri kişiselleştirilmiş müşteri anlatılarına dönüştüren ve her konuşmayı geliştiren eyleme geçirilebilir bilgiler sağlayan Bağlamsal Müşteri Veri Platformu'dur. Exotel ile işletmeler sadece iletişim kurmaz; müşterileriyle anlamlı bir bağ kurarak her konuşmada güven, kişiselleştirme ve empati kurarlar. Bu stratejik yaklaşım, işletmelerin müşterilerini dinlemesine, her etkileşimi hatırlamasına ve müşteri deneyimini sürekli iyileştirmesine olanak tanır.