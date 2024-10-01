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Hizmet Olarak Bulut Platformu (PaaS) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Montserrat
Hizmet Olarak Platform (PaaS), bulutta uygulamaların geliştirilmesi ve dağıtılması için kapsamlı bir ortam sağlayan bir bulut bilişim modelidir. PaaS, bulut uygulamalarının geliştirilmesini ve bakımını basitleştirerek bulut platformlarına entegre bir görünüm sağlamayı amaçlamaktadır. PaaS, geliştirme kitleri, veritabanı araçları ve uygulama yönetimi yetenekleri gibi çeşitli araçları içerir. PaaS çözümü, sunucular ve depolama gibi altyapı bileşenlerinin yanı sıra geliştirme araçları ve veritabanı yönetim sistemleri gibi ara yazılımları da kapsar. Üçüncü taraf satıcılar bu sanal kaynakları sunarak kullanıcıların kapsamlı arka uç yazılım geliştirmeye ihtiyaç duymadan yazılım uygulamaları oluşturmasına, dağıtmasına ve başlatmasına olanak tanır. İşletmeler, barındırma, veritabanı oluşturma, bulut güvenliği ve veri depolamayı dış kaynak olarak kullanmak için PaaS'tan yararlanıyor. Genellikle yeni uygulamalar için ölçeklenebilir bir platform olarak veya mevcut uygulamaları daha geniş kitlelere genişletmek için kullanılır. PaaS, büyüdükçe öde modelini kullanarak işletmelerin geliştirme süresi ve ara yazılımlara önemli miktarda ön yatırım yapmaktan kaçınmasına yardımcı olur. Geliştirme ekipleri, entegre geliştirme ortamlarına (IDE'ler) sahip uygulamalar oluşturmaya ve barındırmaya alternatif olarak PaaS'ı kullanır. Ek olarak, PaaS'ın barındırılan veritabanı ve depolama hizmetleri, mobil uygulamalar için özel olarak tasarlanmış mobil hizmet olarak arka uç (mBaaS) ürünlerine benzer yetenekler sağlar. PaaS sağlayıcıları, yerleşik yazılım satıcılarından açık kaynaklı projelere kadar çeşitlilik gösterir. Son zamanlarda hibrit bulut popüler bir PaaS dağıtım yöntemi haline geldi. Hibrit bulut bilişim, genel ve özel bulutlar gibi farklı bulut altyapılarını entegre eder ve bunları tek bir varlık olarak yönetir.
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Replit
replit.com
Repl.it, San Francisco merkezli bir start-up ve çevrimiçi bir IDE'dir (entegre geliştirme ortamı). Adı, "okuma-değerlendirme-yazdırma döngüsü" anlamına gelen REPL kısaltmasından gelir. Hizmet, Ürdünlü programcı Amjad Masad ve Ürdünlü tasarımcı Haya Odeh tarafından 2016 yılında oluşturuldu. Repl.it, ...
DigitalOcean
digitalocean.com
DigitalOcean, Inc., merkezi New York City'de bulunan ve dünya çapında veri merkezlerine sahip bir Amerikan bulut altyapı sağlayıcısıdır. DigitalOcean, geliştiricilere birden fazla bilgisayarda aynı anda çalışan uygulamaları dağıtmaya ve ölçeklendirmeye yardımcı olan bulut hizmetleri sağlar. Ocak 201...
Netlify
netlify.com
Netlify, web uygulamaları ve statik web siteleri için barındırma ve sunucusuz arka uç hizmetleri sunan, San Francisco merkezli bir bulut bilişim şirketidir. Özellikleri arasında Git'ten Netlify Edge genelinde sürekli dağıtım, şirketin küresel uygulama dağıtım ağı altyapısı, sunucusuz form işleme, A...
Vercel
vercel.com
Vercel'in Ön Uç Bulutu, daha hızlı, daha kişiselleştirilmiş bir web oluşturmak, ölçeklendirmek ve güvenliğini sağlamak için geliştirici deneyimi ve altyapısını sağlar. Araç kiti ön uç ekiplerinin sevgisini sağlayarak ve küresel uç altyapıyı sunarak Vercel, geliştirici potansiyelini açığa çıkarır ve ...
Heroku
heroku.com
Heroku, çeşitli programlama dillerini destekleyen bir hizmet olarak bulut platformudur (PaaS). İlk bulut platformlarından biri olan Heroku, yalnızca Ruby programlama dilini desteklediği Haziran 2007'den bu yana geliştirilmektedir, ancak artık Java, Node.js, Scala, Clojure, Python, PHP ve Go'yu da de...
Zoho Creator
zoho.com
İçinizdeki Yaratıcı için. İnşa etmek. Entegrasyon. Uzatmak. İşin geleceği dijitaldir ve her büyüklükteki işletmenin hızla dönüşmesi gerekiyor. Zoho Creator, gereksinimlerinizin karmaşıklığı ve kodlama uzmanlığı ne olursa olsun size geçişi hızlı, güvenli ve kusursuz hale getirme gücü veren az kodlu ...
Gitpod
gitpod.io
Gitpod, yazılım oluşturmak için gereken herhangi bir araca, kitaplığa veya bağımlılığa otomatik olarak entegre olan, isteğe bağlı, önceden yapılandırılmış bulut geliştirme ortamları (CDE'ler) sağlayan bir geliştirici platformudur. Gitpod'u kullanmaya başlamak için herhangi bir havuzun köküne bir .gi...
PythonAnywhere
pythonanywhere.com
Python'u bulutta barındırın, çalıştırın ve kodlayın! Ücretsiz olarak başlayın. Temel planımız tam Python ortamının kurulu olduğu makinelere erişmenizi sağlar. Yazılım yüklemenize veya kendi sunucunuzu yönetmenize gerek kalmadan web sitenizi veya herhangi bir kodu doğrudan tarayıcınızdan geliştirebi...
Glitch
glitch.com
Glitch, herkesin web'i oluşturabileceği yerdir. Yepyeni geliştiricilerden uzman geliştiricilere kadar eğlenceli ve dost canlısı bir yaratıcılar topluluğu tarafından desteklenen, web siteleri ve uygulamalar oluşturmaya yönelik basit ama güçlü bir araçtır. Glitch, tarayıcınızda yaşayan ve siz yazarke...
Plesk
plesk.com
Plesk olarak temel misyonumuz web profesyonellerinin hayatlarını basitleştirerek altyapı yönetimine değil asıl işlerine odaklanabilmelerini sağlamaktır. Temel Plesk platformu özellikleri, alan adlarının, posta hesaplarının, web uygulamalarının, programlama dillerinin ve veritabanlarının otomasyonu v...
Render
render.com
Render, tüm uygulamalarınızı ve web sitelerinizi ücretsiz SSL, global CDN, özel ağlar ve Git'ten otomatik dağıtımlarla oluşturup çalıştırabileceğiniz birleşik bir buluttur.
IBM Cloud
ibm.com
IBM bulut bilişim, bilgi teknolojisi şirketi IBM tarafından iş amaçlı sunulan bir dizi bulut bilişim hizmetidir. 190'dan fazla benzersiz hizmeti kullanarak hemen oluşturmaya başlayın.
Zoho Catalyst
catalyst.zoho.com
Catalyst by Zoho, en basit pro-code bulut geliştirme platformudur. Catalyst çok çeşitli sunucusuz, AI/ML, DevOps ve arka uç hizmetleri sunar. Catalyst ile uygulamanızı tek bir birleşik platformda geliştirmek için ihtiyacınız olan her şeye sahip olursunuz. Catalyst, yapay zekanın sonsuz potansiyelind...
Engine Yard
engineyard.com
Engine Yard, kuruluşların altyapılarını yönetmek yerine uygulamalar oluşturmaya ve geliştirmeye odaklanmasını sağlayan tam kapsamlı bir Ruby on Rails Destek çözümüdür. Optimize edilmiş Hizmet, uygulamaları AWS'de hızla kurup çalıştırmak için Ruby on Rails, PHP ve Node.js ortamlarının yanı sıra yükle...
NodeChef
nodechef.com
NodeChef Cloud, Bulutta yerel Node.js, Python, Elixir, PHP, Go, Ruby, Java, .Net Core uygulamalarını docker konteynerleri ve kubernetes aracılığıyla dağıtmaya ve çalıştırmaya yönelik bir hizmet olarak platformdur (PaaS).
Modal
modal.com
Modal, insanların bulutta kod çalıştırmasına yardımcı olur. Geliştiricilerin kendi altyapılarını yönetme zahmetine girmeden kapsayıcılı, sunucusuz bilişime erişmelerinin en kolay yolunun bu olduğunu düşünüyoruz.
Kinsta
kinsta.com
Web projelerinizi Kinsta ile güçlendirin. WordPress siteleri, uygulamaları, veritabanları ve statik siteler için en hızlı, en güvenilir barındırma. Küçük işletmelerden Fortune 500'e kadar 120.000'den fazla kullanıcı tarafından güvenilmektedir. Sitelerimiz, Google Cloud Platform'un 36'dan fazla veri ...
Aiven
aiven.io
Tüm veritabanı ihtiyaçları için merkezi bir merkez görevi gören Aiven, bir görselleştirme paketi ve yüksek verimli mesaj aracısının yanı sıra ilişkisel ve ilişkisel olmayan veritabanı hizmetleri sunar. Hizmet teklifimiz Kafka, PostgreSQL, MySQL, Opensearch, Elasticsearch, Cassandra, Redis, InfluxDB,...
Red Hat Hybrid Cloud Console
cloud.redhat.com
Red Hat® Bulut Hizmetleri, güvenilir uzmanlar altyapıyı yönetirken ekiplerin kendileri için en önemli işlere (uygulamaların hızlı geliştirilmesi, devreye alınması ve geliştirilmesi) odaklanmasına yardımcı olur. İşletmenizi modernleştirmenin, maliyetleri azaltmanın ve daha fazla özgürlükle geliştirm...
Exotel
exotel.com
Exotel, CPaaS, çok kanallı iletişim merkezleri ve Konuşmalı Yapay Zekayı birleştiren, Hindistan, Güneydoğu Asya, Orta Doğu ve Afrika'da 7.100'den fazla işletme için günlük 70 milyondan fazla görüşme sağlayan gelişmiş bir müşteri etkileşim platformudur. Platformları, işletmelere iletişimlerinde benze...
Stormkit
stormkit.io
Tam yığın Javascript uygulamaları. Buluta dağıtıldı. Tam yığın JavaScript uygulamanızı dakikalar içinde zahmetsizce başlatın ve odak noktanızı en önemli şeye, yani uygulamanızın kendisine kaydırın. Geliştirme sürecinizi geliştirmek için güçlü araç paketimizden yararlanın.
Koyeb
koyeb.com
Tek platform, tüm hizmetleriniz. Koyeb birleşik platformu, sevdiğiniz dilleri, çerçeveleri ve teknolojileri birleştirmenize olanak tanır. Popüler dillerin yerel desteği ve yerleşik Docker kapsayıcı dağıtımı sayesinde her türlü uygulamayı dağıtın. Kullanımı kolay ve ölçeklenebilir sunucusuz bir platf...
Northflank
northflank.com
Güçlü bir kullanıcı arayüzü, API ve CLI ile mikro hizmetler, işler ve yönetilen veritabanları oluşturmak ve ölçeklendirmek için kapsamlı geliştirici platformu.
Hostman
hostman.com
Hostman, geliştiricilerin ve teknoloji ekiplerinin çözümlerini barındırabilecekleri bir bulut platformudur: web siteleri, e-ticaret mağazaları, web hizmetleri, uygulamalar, oyunlar ve daha fazlası. Hostman ile hizmetleri seçme, ihtiyaç duyduğunuz kadar kaynak ayırma ve bunları kullanıcı dostu bir ar...
Dagster
dagster.io
Çekme talebinden üretime. Zahmetsizce. Tamamen sunucusuz veya hibrit dağıtımlar, yerel dallanma ve kullanıma hazır CI/CD ile geliştirici deneyimine öncelik veren kurumsal orkestrasyon platformu.
Stacktape
stacktape.com
Stacktape, DevOps içermeyen bir bulut geliştirme çerçevesidir. AWS üzerinde çalışır ve diğer popüler bulut hizmeti sağlayıcılarını (MongoDb Atlas gibi) entegre eder. Her (hatta genç) geliştiricinin üretim düzeyinde uygulamalar geliştirmesine, dağıtmasına ve çalıştırmasına olanak tanır. Altyapı yönet...
Brainboard
brainboard.co
Brainboard, bulut altyapısını işbirliği içinde görsel olarak tasarlamak ve yönetmek için yapay zeka destekli bir platformdur. Yerleşik bir CI/CD ile herhangi bir bulut sağlayıcısı için otomatik olarak IaC kodu oluşturan tek çözümdür.
Back4App
back4app.com
Back4app, modern uygulamalar oluşturmak için düşük kodlu bir arka uçtur. Arka uç geliştirmeyi hızlandırır, geliştirme üretkenliğini artırır, pazara sunma süresini kısaltır ve altyapıyı yönetmeye gerek kalmadan uygulamaları ölçeklendirir.
cloudplan
cloudplan.net
İş Akışlarını ve Özel Bulutu Basitleştirin. Veri yönetimi, depolama, iş akışları, belge yönetimi ve güvenlik için tam entegre özel bulut çözümü. Bulutta, şirket içi, hibrit ve çoklu bulut ortamlarında çalışır!
Platform.sh
platform.sh
Verimli, güvenilir ve güvenli. Platform.sh Hizmet Olarak Platform (PaaS), bulut altyapısı yönetiminin karmaşıklığını ortadan kaldırır ve geliştirmeden üretime iş akışlarını optimize ederek uygulamaları oluşturmak ve dağıtmak için gereken süreyi azaltır. Verimlilik, güvenilirlik ve güvenlik sunarak g...
Ori
ori.co
Yapay zekayı uygun ölçekte eğitin ve çıkarın. Kullandıkça öde, isteğe bağlı GPU örnekleri. Bulutta binlerce özel GPU bölmesini ayırın. NVIDIA® H100 ve A100 Tensör Çekirdekli GPU'lar.
CloudJiffy
cloudjiffy.com
CloudJiffy, kolaylık ve verimlilik için tasarlanmış, yüksek performanslı, tamamen yedekli ve otomatik olarak ölçeklenebilir bir Hizmet Olarak Bulut Platformudur (PaaS). CloudJiffy, bulut bilişimi her seviyedeki uzmanlık düzeyindeki geliştiriciler için basit ve erişilebilir hale getirmeye kararlıdır....
Timescale
timescale.com
Zaman serileri, olaylar ve analizler için bulutta yerel PostgreSQL. Timescale, modern mühendislik ekiplerine, müşterilerini memnun eden veri merkezli ürünleri güçlendirmek için ihtiyaç duydukları bulutta yerel veri altyapısını sağlayarak onların daha hızlı oluşturmalarına, verimli bir şekilde ölçekl...
Clever Cloud
clever-cloud.com
Clever Cloud, uygulama sürdürülebilirliği için bir çözüm sunarak şirketlerin ve BT profesyonellerinin yazılım teslimini daha hızlı gerçekleştirmelerine, geri bildirim döngülerini azaltmalarına, temel değerlerine odaklanmalarına ve barındırma altyapıları hakkında endişelenmeyi bırakmalarına yardımcı ...
Control Plane
controlplane.com
Control Plane, CSP'ler (Bulut Hizmet Sağlayıcıları) genelinde altyapıyı izlemek, yapılandırmak ve yönetmek için evrensel bir API'den yararlanarak, sınırlı DevOps kaynakları, birden fazla ortamı yönetmenin getirdiği ek yük ve uygun maliyetli gözlemlenebilirlik eksikliği gibi sık karşılaşılan sorunlar...
Hatch
usehatchapp.com
Hatch, kârlılığın büyümesi için tasarlanmış tek müşteri iletişim platformudur. Otomatik pilotta destek ve takibinizin yanı sıra potansiyel müşterilerinizle ve müşterilerinizle mesajlaşan özel yapay zeka temsilcileriyle, genel giderler olmadan daha fazla potansiyel müşteriyi randevulara, satışa ve te...
Choreo
choreo.dev
Choreo, dijital deneyimlerin oluşturulmasını hızlandırmak için tasarlanmış bir hizmet olarak dahili geliştirici platformudur. Choreo ile bulut yerel uygulamalarınızı zahmetsizce oluşturabilir, dağıtabilir, izleyebilir ve yönetebilirsiniz. Choreo, geliştiricilerin bir platform oluşturmak veya sürdürm...
Qoddi
qoddi.com
Qoddi Uygulama Platformu, küçük ekiplerin Github, GitLabs veya Bitbucket gibi herhangi bir depodaki herhangi bir kodu dağıtmasına olanak tanır. Qoddi, uygulamanızın zaman içindeki büyümesine uyacak şekilde uygulamanızın çalıştırılması ve talep üzerine ölçeklendirilmesi için ihtiyaç duyduğu tüm altya...
8base
8base.com
8base, SaaS çözümleri, pazar yerleri ve diğer web ve mobil uygulamalar dahil olmak üzere zengin özelliklere sahip dijital ürünler oluşturmak ve çalıştırmak için kullanılan az kodlu bir platformdur. 8base platformu, köklü şirketlerdeki girişimcilerin ve yaratıcıların ürün vizyonlarını hayata geçirmel...
amazee.io
amazee.io
amazee.io, mühendislik ekiplerinin uygulamaları daha verimli bir şekilde dağıtması için bir uygulama teslimi ve barındırma platformu sağlar. Geliştirici merkezli, açık kaynaklı platform, geliştiricilerin hayatlarını ve işlerini basitleştirerek altyapı veya operasyonları yönetme stresini en aza indir...
Nullstone
nullstone.io
İstediğiniz uygulamayı ve mimariyi buluta dağıtın. Geliştiricilerin herhangi bir uygulamayı hızlı bir şekilde dağıtmasına olanak tanıyan, kullanımı kolay bir geliştirici platformu. Araç seçiminizle tam şeffaflık ve kontrol için bulutunuzu başlatın.
mogenius
mogenius.com
mogenius - Kubernetes Operasyon Platformu, iyileştirilmiş yazılım dağıtım mekanizmaları ve self servis yetenekleri aracılığıyla geliştirici üretkenliğine en iyi uygulamaları dahil ederek bulut ve şirket içi ortamlarda Kubernetes işlemlerini basitleştirir. Bu buluttan bağımsız platform, DevOps yükünü...
PlusClouds
plusclouds.com
Kurumsal altyapılar ve e-ticaret gibi yüksek trafiğe sahip siteleri hızlı bir şekilde oluşturmanıza, test etmenize, geliştirmenize, uzaktan yönetmenize ve ölçeklendirmenize olanak tanıyan bulut tabanlı altyapı sağlayıcısı
HarperDB
harperdb.io
HarperDB, çok düşük gecikme süresiyle büyük miktarlarda veriyi işlemek üzere tasarlanmış, küresel olarak dağıtılan bir uç veri platformudur. Yerel satıcıdan bağımsız coğrafi olarak dağıtılmış kümelemeyle HarperDB'nin kullanımı son derece kolaydır ve dağıtımı kolaydır. HarperDB, veri depolamanın ötes...
CodeNOW
codenow.com
CodeNOW, çeşitli bulut ortamlarında yazılım geliştirmenin kolaylaştırılmasına yardımcı olan, kullanıma hazır bir platformdur. CodeNOW, önceden yapılandırılmış açık kaynaklı araçların uyumlu bir karışımını sağlayarak, yazılım geliştirme sürecinin tüm yönlerini yönetir. Bu, geliştirme ekiplerinizin, b...
Rising Cloud
risingcloud.com
Geliştiriciler için dinamik, esnek sunucuları ve yapay zeka güçlendirmeyi keşfedin. Rising Cloud ile yalnızca kullandığınız kadar ödersiniz. Yapay zekamız, size sektördeki en iyi maliyet tasarrufunu sağlamak için gerektiği gibi esnek bir şekilde ölçeklenir ve geri çekilir. Tahmine dayalı analitiği ...
Scalingo
scalingo.com
Avrupa'nın 1. PaaS sertifikalı HDS (Sağlık Veri Barındırma) ve ISO 27001 sertifikasına sahip Scalingo'yu keşfedin. Uygulamanızı Fransa'da barındırın ve birinci sınıf müşteri desteğinin keyfini çıkarın. Uygulamalarınızı daha hızlı dağıtın.
Scalr
scalr.com
Scalr, tam CLI desteği, OPA entegrasyonu, hiyerarşik konfigürasyon modeli ve yaşam kalitesi özelliklerine sahip bir Terraform Otomasyon ve İşbirliği Yazılımıdır.