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Hizmet Olarak Bulut Platformu (PaaS) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Burkina Faso
Hizmet Olarak Platform (PaaS), bulutta uygulamaların geliştirilmesi ve dağıtılması için kapsamlı bir ortam sağlayan bir bulut bilişim modelidir. PaaS, bulut uygulamalarının geliştirilmesini ve bakımını basitleştirerek bulut platformlarına entegre bir görünüm sağlamayı amaçlamaktadır. PaaS, geliştirme kitleri, veritabanı araçları ve uygulama yönetimi yetenekleri gibi çeşitli araçları içerir. PaaS çözümü, sunucular ve depolama gibi altyapı bileşenlerinin yanı sıra geliştirme araçları ve veritabanı yönetim sistemleri gibi ara yazılımları da kapsar. Üçüncü taraf satıcılar bu sanal kaynakları sunarak kullanıcıların kapsamlı arka uç yazılım geliştirmeye ihtiyaç duymadan yazılım uygulamaları oluşturmasına, dağıtmasına ve başlatmasına olanak tanır. İşletmeler, barındırma, veritabanı oluşturma, bulut güvenliği ve veri depolamayı dış kaynak olarak kullanmak için PaaS'tan yararlanıyor. Genellikle yeni uygulamalar için ölçeklenebilir bir platform olarak veya mevcut uygulamaları daha geniş kitlelere genişletmek için kullanılır. PaaS, büyüdükçe öde modelini kullanarak işletmelerin geliştirme süresi ve ara yazılımlara önemli miktarda ön yatırım yapmaktan kaçınmasına yardımcı olur. Geliştirme ekipleri, entegre geliştirme ortamlarına (IDE'ler) sahip uygulamalar oluşturmaya ve barındırmaya alternatif olarak PaaS'ı kullanır. Ek olarak, PaaS'ın barındırılan veritabanı ve depolama hizmetleri, mobil uygulamalar için özel olarak tasarlanmış mobil hizmet olarak arka uç (mBaaS) ürünlerine benzer yetenekler sağlar. PaaS sağlayıcıları, yerleşik yazılım satıcılarından açık kaynaklı projelere kadar çeşitlilik gösterir. Son zamanlarda hibrit bulut popüler bir PaaS dağıtım yöntemi haline geldi. Hibrit bulut bilişim, genel ve özel bulutlar gibi farklı bulut altyapılarını entegre eder ve bunları tek bir varlık olarak yönetir.
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Replit
replit.com
Repl.it, San Francisco merkezli bir start-up ve çevrimiçi bir IDE'dir (entegre geliştirme ortamı). Adı, "okuma-değerlendirme-yazdırma döngüsü" anlamına gelen REPL kısaltmasından gelir. Hizmet, Ürdünlü programcı Amjad Masad ve Ürdünlü tasarımcı Haya Odeh tarafından 2016 yılında oluşturuldu. Repl.it, ...
DigitalOcean
digitalocean.com
DigitalOcean, Inc., merkezi New York City'de bulunan ve dünya çapında veri merkezlerine sahip bir Amerikan bulut altyapı sağlayıcısıdır. DigitalOcean, geliştiricilere birden fazla bilgisayarda aynı anda çalışan uygulamaları dağıtmaya ve ölçeklendirmeye yardımcı olan bulut hizmetleri sağlar. Ocak 201...
Netlify
netlify.com
Netlify, web uygulamaları ve statik web siteleri için barındırma ve sunucusuz arka uç hizmetleri sunan, San Francisco merkezli bir bulut bilişim şirketidir. Özellikleri arasında Git'ten şirketin küresel uygulama dağıtım ağı altyapısı olan Netlify Edge'e sürekli dağıtım, sunucusuz form işleme, AWS L...
Vercel
vercel.com
Web projelerini en iyi ön uç geliştirici deneyimi ve en yüksek son kullanıcı performansıyla dağıtın.
Heroku
heroku.com
Heroku, çeşitli programlama dillerini destekleyen bir hizmet olarak bulut platformudur (PaaS). İlk bulut platformlarından biri olan Heroku, yalnızca Ruby programlama dilini desteklediği Haziran 2007'den bu yana geliştirilmektedir, ancak artık Java, Node.js, Scala, Clojure, Python, PHP ve Go'yu da de...
Zoho Creator
zoho.com
İçinizdeki Yaratıcı için. İnşa etmek. Birleştirmek. Uzatmak. İşin geleceği dijitaldir ve her büyüklükteki işletmenin hızla dönüşmesi gerekiyor. Zoho Creator, gereksinimlerinizin karmaşıklığı ve kodlama uzmanlığı ne olursa olsun size geçişi hızlı, güvenli ve kusursuz hale getirme gücü veren az kodlu...
Gitpod
gitpod.io
Gitpod, tarayıcınızda VS Code tarafından desteklenen önceden oluşturulmuş, işbirliğine dayalı geliştirme ortamları sağlayarak geliştirici iş akışlarını kolaylaştırır.
PythonAnywhere
pythonanywhere.com
Python'u bulutta barındırın, çalıştırın ve kodlayın! Ücretsiz olarak başlayın. Temel planımız tam Python ortamının kurulu olduğu makinelere erişmenizi sağlar. Yazılım yüklemenize veya kendi sunucunuzu yönetmenize gerek kalmadan web sitenizi veya herhangi bir kodu doğrudan tarayıcınızdan geliştirebi...
Glitch
glitch.com
Milyonlarca uygulama oluşturmak ve kullanmak için basit, güçlü ve ücretsiz araçlar.
Plesk
plesk.com
Plesk, Bulutta web siteleri ve uygulamalar oluşturmak, güvenliğini sağlamak ve çalıştırmak için ihtiyaç duyacağınız tek web barındırma kontrol panelidir! Plesk Hosting Platformunu Alın!
Render
render.com
Render, tüm uygulamalarınızı ve web sitelerinizi ücretsiz SSL, global CDN, özel ağlar ve Git'ten otomatik dağıtımlarla oluşturup çalıştırabileceğiniz birleşik bir buluttur.
Zoho Catalyst
catalyst.zoho.com
En basit sunucusuz platformla yeni bir çığır açın. Catalyst, geliştiricilerin sunucuları yönetmeye gerek kalmadan birinci sınıf çözümler oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanıyan, yüksek düzeyde ölçeklenebilir, sunucusuz bir platformdur.
IBM Cloud
ibm.com
IBM bulut bilişim, bilgi teknolojisi şirketi IBM tarafından iş amaçlı sunulan bir dizi bulut bilişim hizmetidir. 190'dan fazla benzersiz hizmeti kullanarak hemen oluşturmaya başlayın.
Exotel
exotel.com
Ses, mesajlar ve kullanıcı doğrulama için sınıfının en iyi API'lerini sağlayan en güvenilir bulut iletişim şirketi. Çözümler arasında numara maskeleme, IVRS, bulut PBX, sanal telefon numaraları, çağrı yazılımı, SMS ve çağrı otomasyonu yer alır. Dünya çapında 2500'den fazla işletme tarafından güvenil...
Kinsta
kinsta.com
MyKinsta kontrol paneline giriş yapın ve Kinsta'da barındırılan WordPress sitelerinizi yönetin.
Engine Yard
engineyard.com
Engine Yard, Ruby on Rails, PHP ve Node.js dağıtımı ve yönetimine odaklanan bir hizmet şirketi olarak San Francisco, Kaliforniya merkezli, özel bir platformdur.
Koyeb
koyeb.com
Tek platform, tüm hizmetleriniz. Koyeb birleşik platformu, sevdiğiniz dilleri, çerçeveleri ve teknolojileri birleştirmenize olanak tanır. Popüler dillerin yerel desteği ve yerleşik Docker kapsayıcı dağıtımı sayesinde her türlü uygulamayı dağıtın. Kullanımı kolay ve ölçeklenebilir sunucusuz bir platf...
Northflank
northflank.com
Güçlü bir kullanıcı arayüzü, API ve CLI ile mikro hizmetler, işler ve yönetilen veritabanları oluşturmak ve ölçeklendirmek için kapsamlı geliştirici platformu.
Modal
modal.com
Modal, veri mühendisleri ve veri bilimcileri için daha iyi bir altyapı oluşturur.
Dagster
dagster.io
Çekme talebinden üretime. Zahmetsizce. Tamamen sunucusuz veya hibrit dağıtımlar, yerel dallanma ve kullanıma hazır CI/CD ile geliştirici deneyimine öncelik veren kurumsal orkestrasyon platformu.
Aiven
aiven.io
Aiven'in tümüyle yönetilen, açık kaynaklı bulut veri platformu, her zaman hayalini kurduğunuz veri hatlarını 10 dakikadan kısa sürede oluşturmanıza olanak tanır. Her yerdeki tüm büyük bulutların üzerinde.
NodeChef
nodechef.com
NodeChef Cloud, Bulutta yerel Node.js, Python, Elixir, PHP, Go, Ruby, Java, .Net Core uygulamalarını docker konteynerleri ve kubernetes aracılığıyla dağıtmaya ve çalıştırmaya yönelik bir hizmet olarak platformdur (PaaS).
Stormkit
stormkit.io
Tam yığın Javascript uygulamaları. Buluta dağıtıldı. Tam yığın JavaScript uygulamanızı dakikalar içinde zahmetsizce başlatın ve odak noktanızı en önemli şeye, yani uygulamanızın kendisine kaydırın. Geliştirme sürecinizi geliştirmek için güçlü araç paketimizden yararlanın.
Back4App
back4app.com
İlişkisel verileri bulutta depolayın ve sorgulayın. Ölçeklenebilir, açık kaynaklı bir arka uçla GraphQL ve REST üzerinden erişilebilir hale getirin.
Timescale
timescale.com
Timescale Cloud: TimescaleDB ve PostgreSQL'in gücü ve güvenilirliği, seçtiğiniz bulut sağlayıcısında devreye alınır ve verilerinizin depolandığı yer üzerinde daha fazla kontrol sağlar.
Hostman
hostman.com
Hostman, geliştiricilerin ve teknoloji ekiplerinin çözümlerini barındırabilecekleri bir bulut platformudur: web siteleri, e-ticaret mağazaları, web hizmetleri, uygulamalar, oyunlar ve daha fazlası. Hostman ile hizmetleri seçme, ihtiyaç duyduğunuz kadar kaynak ayırma ve bunları kullanıcı dostu bir ar...
cloudplan
cloudplan.net
İş Akışlarını ve Özel Bulutu Basitleştirin. Veri yönetimi, depolama, iş akışları, belge yönetimi ve güvenlik için tam entegre özel bulut çözümü. Bulutta, şirket içi, hibrit ve çoklu bulut ortamlarında çalışır!
Clever Cloud
clever-cloud.com
Clever Cloud, uygulama sürdürülebilirliği için bir çözüm sunarak şirketlerin ve BT profesyonellerinin yazılım teslimini daha hızlı gerçekleştirmelerine, geri bildirim döngülerini azaltmalarına, temel değerlerine odaklanmalarına ve barındırma altyapıları hakkında endişelenmeyi bırakmalarına yardımcı ...
CloudJiffy
cloudjiffy.com
CloudJiffy, kolaylık ve verimlilik için tasarlanmış, yüksek performanslı, tamamen yedekli ve otomatik olarak ölçeklenebilir bir Hizmet Olarak Bulut Platformudur (PaaS). CloudJiffy, bulut bilişimi her seviyedeki uzmanlık düzeyindeki geliştiriciler için basit ve erişilebilir hale getirmeye kararlıdır....
Brainboard
brainboard.co
Önce tasarlayın. Gerektiğinde kodlayın. Yalnızca saniyeler içinde hızlı bir şekilde geçerli Terraform kodunu oluşturmadan önce tasarımı vurgulayarak doğru yolda başlayın.
Hatch
usehatchapp.com
Yanıt oranlarınızı iyileştirin, gelirinizi artırın. Hatch platformunun tek bir basit konsept aracılığıyla geliri artırdığı kanıtlanmıştır: potansiyel müşteriler, potansiyel müşteriler ve müşterilerle daha etkili ve verimli iletişim.
Stacktape
stacktape.com
Stacktape, DevOps içermeyen bir bulut geliştirme çerçevesidir. AWS üzerinde çalışır ve diğer popüler bulut hizmeti sağlayıcılarını (MongoDb Atlas gibi) entegre eder. Her (hatta genç) geliştiricinin üretim düzeyinde uygulamalar geliştirmesine, dağıtmasına ve çalıştırmasına olanak tanır. Altyapı yönet...
Ori
ori.co
Yapay zekayı uygun ölçekte eğitin ve çıkarın. Kullandıkça öde, isteğe bağlı GPU örnekleri. Bulutta binlerce özel GPU bölmesini ayırın. NVIDIA® H100 ve A100 Tensör Çekirdekli GPU'lar.
PlusClouds
plusclouds.com
Kurumsal altyapılar ve e-ticaret gibi yüksek trafiğe sahip siteleri hızla oluşturmanıza, test etmenize, geliştirmenize, uzaktan yönetmenize ve ölçeklendirmenize olanak tanıyan bulut tabanlı altyapı sağlayıcısı
mogenius
mogenius.com
Geliştirici self servisinin kilidini açın Dakikalar içinde Kubernetes. mogenius, bulutta yerel karmaşıklığı soyutlayan ve geliştiricilere kodlarını Kubernetes'te dağıtmaları ve yönetmeleri için sezgisel bir self-servis portal sağlar.
Red Hat Hybrid Cloud Console
cloud.redhat.com
Red Hat® Bulut Hizmetleri, güvenilir uzmanlar altyapıyı yönetirken ekiplerin kendileri için en önemli işlere (uygulamaların hızlı geliştirilmesi, devreye alınması ve geliştirilmesi) odaklanmasına yardımcı olur. İşletmenizi modernleştirmenin, maliyetleri azaltmanın ve daha fazla özgürlükle geliştirm...
Platform.sh
platform.sh
Platform.sh çevik ekipler için uçtan uca web platformudur. Sıfır altyapı yönetimi yatırımıyla web sitesi filonuzu oluşturun, geliştirin ve ölçeklendirin. Barındırma, CI/CD, otomatik güncellemeler ve 7x24 küresel destek alın. Ve daha fazlası.
Control Plane
controlplane.com
Control Plane, CSP'ler (Bulut Hizmet Sağlayıcıları) genelinde altyapıyı izlemek, yapılandırmak ve yönetmek için evrensel bir API'den yararlanarak, sınırlı DevOps kaynakları, birden fazla ortamı yönetmenin getirdiği ek yük ve uygun maliyetli gözlemlenebilirlik eksikliği gibi sık karşılaşılan sorunlar...
CodeNOW
codenow.com
CodeNOW, çeşitli bulut ortamlarında yazılım geliştirmenin kolaylaştırılmasına yardımcı olan, kullanıma hazır bir platformdur. CodeNOW, önceden yapılandırılmış açık kaynaklı araçların uyumlu bir karışımını sağlayarak, yazılım geliştirme sürecinin tüm yönlerini yönetir. Bu, geliştirme ekiplerinizin, b...
Choreo
choreo.dev
Choreo, dijital deneyimlerin oluşturulmasını hızlandırmak için tasarlanmış bir hizmet olarak dahili geliştirici platformudur. Choreo ile bulut yerel uygulamalarınızı zahmetsizce oluşturabilir, dağıtabilir, izleyebilir ve yönetebilirsiniz. Choreo, geliştiricilerin bir platform oluşturmak veya sürdürm...
Qoddi
qoddi.com
Qoddi Uygulama Platformu, küçük ekiplerin Github, GitLabs veya Bitbucket gibi herhangi bir depodaki herhangi bir kodu dağıtmasına olanak tanır. Qoddi, uygulamanızın zaman içindeki büyümesine uyacak şekilde uygulamanızın çalıştırılması ve talep üzerine ölçeklendirilmesi için ihtiyaç duyduğu tüm altya...
amazee.io
amazee.io
amazee.io, mühendislik ekiplerinin uygulamaları daha verimli bir şekilde dağıtması için bir uygulama teslimi ve barındırma platformu sağlar. Geliştirici merkezli, açık kaynaklı platform, geliştiricilerin yaşamlarını ve işlerini basitleştirerek altyapı veya operasyon yönetimi stresini en aza indirir....
Nullstone
nullstone.io
İstediğiniz uygulamayı ve mimariyi buluta dağıtın. Geliştiricilerin herhangi bir uygulamayı hızlı bir şekilde dağıtmasına olanak tanıyan, kullanımı kolay bir geliştirici platformu. Araç seçiminizle tam şeffaflık ve kontrol için bulutunuzu başlatın.
HarperDB
harperdb.io
HarperDB'nin küresel uygulama platformu, ışık hızında veritabanı, yerleşik API sunucusu ve gerçek zamanlı küresel veri çoğaltmayı içeren tek bir paketle geliştirmeyi basitleştirir. Buluttan uçtan şirket içine dağıtın.
Scalr
scalr.com
Scalr, tam CLI desteği, OPA entegrasyonu, hiyerarşik yapılandırma modeli ve yaşam kalitesi özelliklerine sahip bir Terraform Otomasyon ve İşbirliği Yazılımıdır.
8base
8base.com
8base, SaaS çözümleri, pazar yerleri ve diğer web ve mobil uygulamalar dahil olmak üzere zengin özelliklere sahip dijital ürünler oluşturmak ve çalıştırmak için kullanılan az kodlu bir platformdur. 8base platformu, köklü şirketlerdeki girişimcilerin ve yaratıcıların ürün vizyonlarını hayata geçirmel...
Rising Cloud
risingcloud.com
Geliştiriciler için dinamik, esnek sunucuları ve yapay zeka güçlendirmeyi keşfedin. Rising Cloud ile yalnızca kullandığınız kadar ödersiniz. Yapay zekamız, size sektördeki en iyi maliyet tasarrufunu sağlamak için gerektiği gibi esnek bir şekilde ölçeklenir ve geri çekilir. Tahmine dayalı analitiği k...
Scalingo
scalingo.com
Avrupa'nın 1. PaaS sertifikalı HDS (Sağlık Veri Barındırma) ve ISO 27001 sertifikasına sahip Scalingo'yu keşfedin. Uygulamanızı Fransa'da barındırın ve birinci sınıf müşteri desteğinin keyfini çıkarın. Uygulamalarınızı daha hızlı dağıtın.