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Bulut PBX Platformları Yazılımı
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Bulut PBX Platformları Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Sanal PBX olarak da adlandırılan bulut tabanlı özel şube santrali (PBX) platformları, işletmelere bir bulut sunucusu aracılığıyla güvenilir ve emniyetli telefon sistemleri sağlar. PBX, kuruluşlar içinde dahili bir telefon ağı görevi görür ve harici telefon hatlarına bağlanır. Bulut PBX platformları, tamamen bulut altyapısı üzerinde çalışarak geleneksel PBX donanım sistemlerinin tüm özelliklerini ve yeteneklerini kopyalar. Bu platformlar, işletmelerin sistemlerine herhangi bir yerden ve cihazdan erişmesine olanak tanır ve minimum ekipman ve kurulum gereksinimleri nedeniyle onları uzaktan ve hibrit çalışma kurulumları için ideal hale getirir. Tipik olarak bir hizmet sağlayıcı tarafından denetlenip yönetilen bulut PBX uygulaması ve yönetimi, şirketin BT ekibi tarafından gerçekleştirilir. Bulut PBX yazılımı, özellikle müşteri hizmetleri, emlak, sağlık, perakende veya devlet sektörlerindeki çalışanlar arasında fayda sağlar. Geleneksel sabit hat sistemlerinin aksine bulut PBX, işletmelere, kolaylaştırılmış sunucu bakımı, otomatik çağrı yönlendirme, azaltılmış ekipman kullanımı, daha düşük genel bakım maliyetleri ve basitleştirilmiş kurulum süreçleri dahil olmak üzere çeşitli avantajlar sunar.

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Twilio

Twilio

twilio.com

Twilio, telefon, VoIP ve mesajlaşma çözümleri sunan bulut tabanlı bir iletişim platformudur. Geliştiricilere özelleştirilebilir API'ler ile iletişim sistemleri oluşturma imkanı sağlar.

Webex

Webex

webex.com

Webex Webinars, küçük oturumlardan büyük küresel katılımcılara yönelik etkileşimli çevrimiçi seminerler düzenlemeye olanak tanır.

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

RingCentral İletişim Merkezi, ses ve 30'un üzerinde dijital kanal ile müşteri etkileşimi sunan bir çözümdür.

JustCall

JustCall

justcall.io

JustCall, ses, SMS, e-posta ve WhatsApp üzerinden iletişim sağlayan, iş süreçlerini otomatikleştiren bir iş iletişim platformudur.

Vonage

Vonage

vonage.com

Vonage uygulaması, ses, video ve metin iletişimini birleştirerek işletmelerin etkili işbirliği yapmasını sağlar. İnteraktif müşteri destek hizmetleri sunar.

Cloudtalk

Cloudtalk

cloudtalk.com

CloudTalk, bulut tabanlı çağrı merkezi yazılımı, işletmelere çağrı yönetimi, müşteri verileri erişimi ve otomasyon çözümleri sunar.

Nextiva

Nextiva

nextiva.com

Nextiva, ses, video ve mesajlaşma gibi iletişim kanallarını birleştirerek işletmelerin müşteri etkileşimlerini yönetmelerini sağlayan bir platformdur.

Ringover

Ringover

ringover.com

Ringover, çağrı, SMS, video görüşme ve e-posta gibi hizmetler sunan çok kanallı bir bulut iletişim çözümüdür.

Talkroute

Talkroute

talkroute.com

TalkRoute, çağrı yapma, mesajlaşma ve video toplantılar için tasarlanmış bir VoIP platformudur. Her yerden sanal telefon sistemi olarak kullanılabilir.

TeleCMI

TeleCMI

telecmi.com

TeleCMI, iş iletişimini yönetmek için bulut tabanlı telefon sistemi ve çağrı merkezi hizmetleri sunan bir iletişim platformudur.

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