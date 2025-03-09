Bulut PBX Platformları Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

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Sanal PBX olarak da adlandırılan bulut tabanlı özel şube santrali (PBX) platformları, işletmelere bir bulut sunucusu aracılığıyla güvenilir ve emniyetli telefon sistemleri sağlar. PBX, kuruluşlar içinde dahili bir telefon ağı görevi görür ve harici telefon hatlarına bağlanır. Bulut PBX platformları, tamamen bulut altyapısı üzerinde çalışarak geleneksel PBX donanım sistemlerinin tüm özelliklerini ve yeteneklerini kopyalar. Bu platformlar, işletmelerin sistemlerine herhangi bir yerden ve cihazdan erişmesine olanak tanır ve minimum ekipman ve kurulum gereksinimleri nedeniyle onları uzaktan ve hibrit çalışma kurulumları için ideal hale getirir. Tipik olarak bir hizmet sağlayıcı tarafından denetlenip yönetilen bulut PBX uygulaması ve yönetimi, şirketin BT ekibi tarafından gerçekleştirilir. Bulut PBX yazılımı, özellikle müşteri hizmetleri, emlak, sağlık, perakende veya devlet sektörlerindeki çalışanlar arasında fayda sağlar. Geleneksel sabit hat sistemlerinin aksine bulut PBX, işletmelere, kolaylaştırılmış sunucu bakımı, otomatik çağrı yönlendirme, azaltılmış ekipman kullanımı, daha düşük genel bakım maliyetleri ve basitleştirilmiş kurulum süreçleri dahil olmak üzere çeşitli avantajlar sunar.
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JustCall
justcall.io
JustCall, ses, SMS, e-posta ve WhatsApp üzerinden iletişim sağlayan, iş süreçlerini otomatikleştiren bir iş iletişim platformudur.
Nextiva
nextiva.com
Nextiva, ses, video ve mesajlaşma gibi iletişim kanallarını birleştirerek işletmelerin müşteri etkileşimlerini yönetmelerini sağlayan bir platformdur.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center, ses ve 30'dan fazla dijital kanal, botlar, proaktif sosyal yardım araçları ve müşteri niyetini anlayan akıllı sanal ajanlar gibi gelişmiş AI seçenekleri ile çok kanallı bir müşteri katılım çözümüdür. 300'den fazla önceden oluşturulmuş entegrasyon (önde gelen CRM'ler dahil) ve tam entegre, AI ile çalışan bir işgücü katılım yönetimi ve analitik çözümü sunar. RingCentral Contact Center, müşterilere kurumsal sınıf ses altyapısının faydalarını ve kesintisiz çapraz işlevsel işbirliğini sağlayan entegre birleşik iletişimin faydalarını sunan RingCentral MVP çözümü ile sıkı bir şekilde entegre edilmiştir.
Ringover
ringover.com
Ringover, çağrı, SMS, video görüşme ve e-posta gibi hizmetler sunan çok kanallı bir bulut iletişim çözümüdür.
Talkroute
talkroute.com
TalkRoute, çağrı yapma, mesajlaşma ve video toplantılar için tasarlanmış bir VoIP platformudur. Her yerden sanal telefon sistemi olarak kullanılabilir.
Twilio
twilio.com
Twilio, telefon, VoIP ve mesajlaşma çözümleri sunan bulut tabanlı bir iletişim platformudur. Geliştiricilere özelleştirilebilir API'ler ile iletişim sistemleri oluşturma imkanı sağlar.
Vonage
vonage.com
Vonage uygulaması, ses, video ve metin iletişimini birleştirerek işletmelerin etkili işbirliği yapmasını sağlar. İnteraktif müşteri destek hizmetleri sunar.
Cloudtalk
cloudtalk.com
CloudTalk, bulut tabanlı çağrı merkezi yazılımı, işletmelere çağrı yönetimi, müşteri verileri erişimi ve otomasyon çözümleri sunar.
Webex
webex.com
Webex Web Seminerleri (eski adıyla Webex Events), küçük oturumlardan büyük küresel kitlelere kadar herkes için ilgi çekici ve etkili deneyimler yaratabilen ölçeklenebilir bir web semineri platformudur. Web seminerlerini kapsayıcı, ilgi çekici ve etkileşimli hale getirin: • Denetimli Soru-Cevap, canlı anket, sohbet, emoji tepkileri ve jest tanıma ile aktif katılımı teşvik edin • Oturuma dahil edilen canlı tercümanlarla katılımcıların tercih ettikleri dilde dinlemesine olanak tanıyın • Konuları daha derinlemesine inceleyin veya bağlantıları teşvik edin ara oturumlarıyla Geniş ölçekte profesyonel ve özel web seminerleri sunun • Hedef kitlenizin etkinlikten önce, etkinlik sırasında ve sonrasında gördüğü sahneyi ve içeriği yönetin • Özel markalama seçenekleri ve temalarla katılımcı kayıt deneyimini düzenleyin • Prova yapın canlı yayına geçmeden önce sunumun tamamı ortak panelistlerle birlikte • 100.000'e kadar katılımcıyı ağırlayın • 100'den fazla dilde gerçek zamanlı çevirilerle küresel kitlelere ulaşın
TeleCMI
telecmi.com
TeleCMI, iş iletişimini yönetmek için bulut tabanlı telefon sistemi ve çağrı merkezi hizmetleri sunan bir iletişim platformudur.
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