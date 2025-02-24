Bulut PBX Platformları Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Tokelau

Cloudtalk

cloudtalk.com

CloudTalk'un iş arama yazılımıyla CX'i en büyük avantajınız haline getirin. Doğrudan CloudTalk ile çağrı yapın, tüm müşteri verilerine erişin ve görevleri otomatikleştirin. CloudTalk ile iş görüşmesinin geleceğini deneyimleyin. 160'tan fazla uluslararası numaraya erişin, çağrı verimliliğini %87'ye kadar artırın ve ekibinizin asıl önemli olan şey için harcadığı zamandan tasarruf ederek müşteri memnuniyetini artırın. CloudTalk'un Tıkla ve Ara özelliğiyle doğrudan arama yapın ve alın. Tekrarlanan görevleri ortadan kaldırın ve iş akışlarınızı otomatikleştirin. Zahmetsiz iki yönlü senkronizasyonla kişi ayrıntılarını, geçmiş etkileşimleri, çağrı kayıtlarını ve SMS'leri her iki sistem arasında senkronize edin. 35'ten fazla entegrasyonla kurulumunuzu ve müşteri deneyiminizi özelleştirin. Gelişmiş çağrı günlüğü özellikleriyle gelen, giden ve cevapsız çağrıların nasıl günlüğe kaydedileceğini seçin. Konuşmayı Metne Dönüştürme özelliği ile her aramanın sonunda önemli bilgileri doğrudan CRM'nize kaydedin. CloudTalk'tan gönderilen SMS mesajlarını CRM hesabınıza senkronize ederek etkileşimlere ilişkin kapsamlı bir genel bakış elde edin ve anlaşmaları kapatırken hiçbir önemli bilginin kaçırılmamasını sağlayın. CloudTalk'un müşterinizin deneyimi üzerinde size nasıl benzersiz bir kontrol sağlayabileceğini öğrenin ve beklentilerini bugünden karşılamaya başlayın. Bugün uzmanlarımızdan biriyle bir demo planlayın!