Web uygulamaları için uygulama mağazası
Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows, Linux için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Bulut PBX Platformları Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Danimarka
Sanal PBX olarak da adlandırılan bulut tabanlı özel şube santrali (PBX) platformları, işletmelere bir bulut sunucusu aracılığıyla güvenilir ve emniyetli telefon sistemleri sağlar. PBX, kuruluşlar içinde dahili bir telefon ağı görevi görür ve harici telefon hatlarına bağlanır. Bulut PBX platformları, tamamen bulut altyapısı üzerinde çalışarak geleneksel PBX donanım sistemlerinin tüm özelliklerini ve yeteneklerini kopyalar. Bu platformlar, işletmelerin sistemlerine herhangi bir yerden ve cihazdan erişmesine olanak tanır ve minimum ekipman ve kurulum gereksinimleri nedeniyle onları uzaktan ve hibrit çalışma kurulumları için ideal hale getirir. Tipik olarak bir hizmet sağlayıcı tarafından denetlenip yönetilen bulut PBX uygulaması ve yönetimi, şirketin BT ekibi tarafından gerçekleştirilir. Bulut PBX yazılımı, özellikle müşteri hizmetleri, emlak, sağlık, perakende veya devlet sektörlerindeki çalışanlar arasında fayda sağlar. Geleneksel sabit hat sistemlerinin aksine bulut PBX, işletmelere, kolaylaştırılmış sunucu bakımı, otomatik çağrı yönlendirme, azaltılmış ekipman kullanımı, daha düşük genel bakım maliyetleri ve basitleştirilmiş kurulum süreçleri dahil olmak üzere çeşitli avantajlar sunar.
Yeni Uygulama Gönder
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral İletişim Merkezi, ses ve 30'dan fazla dijital kanal, botlar gibi self servis için gelişmiş yapay zeka seçenekleri, proaktif sosyal yardım araçları ve müşterinin amacını anlayan Akıllı Sanal Aracılar içeren çok kanallı bir müşteri etkileşimi çözümüdür. 300'den fazla önceden oluşturulmuş e...
Twilio
twilio.com
Twilio, telefonların, VoIP'nin ve mesajlaşmanın web, masaüstü ve mobil yazılımlara entegre edilmesini sağlayarak iş iletişiminin geleceğine güç veriyor. Dağınık telekomünikasyon donanımıyla ilgileniyoruz ve geliştiricilerin akıllı ve karmaşık iletişim sistemleri oluşturmak için etkileşimde bulunabil...
JustCall
justcall.io
JustCall: Hepsi Bir Arada İş İletişimi Platformu Ses, SMS, e-posta ve WhatsApp aracılığıyla potansiyel müşteriler ve müşterilerle bağlantı kurun. 100'den fazla entegrasyon ve yapay zeka büyüsüyle iş akışlarını otomatikleştirin ve işletmenizin otomatik pilotta büyümesini izleyin. Dünya çapında 6.000'...
Nextiva
nextiva.com
Nextiva, yapay zeka destekli müşteri deneyimi çözümleri sunan bir Birleşik CXM şirketidir. Nextiva, hepsi bir arada müşteri deneyimi platformuyla her yıl 100.000'den fazla işletmeye ve milyarlarca konuşmaya güç veriyor. Nextiva, yapay zeka destekli tek bir iletişim merkezinden işletmelerin müşterile...
Vonage
vonage.com
Vonage (, yasal adı Vonage Holdings Corp.), halka açık bir Amerikan ticari bulut iletişim sağlayıcısıdır. Merkezi Holmdel Township, New Jersey'de bulunan şirket, 2001 yılında İnternet Protokolü üzerinden ses (VoIP) tabanlı konut telekomünikasyon hizmetleri sağlayıcısı olarak kuruldu. Vonage, 2020 i...
Webex
webex.com
Webex Web Seminerleri (eski adıyla Webex Events), küçük oturumlardan büyük küresel kitlelere kadar herkes için ilgi çekici ve etkili deneyimler yaratabilen ölçeklenebilir bir web semineri platformudur. Web seminerlerini kapsayıcı, ilgi çekici ve etkileşimli hale getirin: • Denetimli Soru-Cevap, canl...
Ringover
ringover.com
Ringover, müşterilerinizin deneyimini geliştirmek ve satışlarınızı en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış, kullanımı kolay çok kanallı bulut iletişim çözümüdür (çağrılar, SMS, görüntülü aramalar, e-postalar...). Sezgisel ve yönetimi kolay bir arayüz sayesinde müşterilerinize ve potansiyel müşterile...
Cloudtalk
cloudtalk.com
CloudTalk'un iş arama yazılımıyla CX'i en büyük avantajınız haline getirin. Doğrudan CloudTalk ile çağrı yapın, tüm müşteri verilerine erişin ve görevleri otomatikleştirin. CloudTalk ile iş görüşmesinin geleceğini deneyimleyin. 160'tan fazla uluslararası numaraya erişin, çağrı verimliliğini %87'ye k...
Talkroute
talkroute.com
Her yerde iş yapmak için tasarlanmış telefon sistemi. Telefonlarınızı ve masaüstü bilgisayarlarınızı her yerde çalışmaya hazır bir sanal telefon sistemine dönüştürün: ofis, ev ve yolda.
TeleCMI
telecmi.com
TeleCMI, verimli, esnek ve her türden işletme için gerekli modern özelliklerle dolu yeni çağ birleşik bulut iletişim platformudur. En sevdiğiniz CRM araçları ve API'lerle sorunsuz bir şekilde bütünleşerek iş akışınızı kolaylaştırmanıza ve görevleri otomatikleştirmenize olanak tanır. TeleCMI onları b...