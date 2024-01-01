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Bulut PBX Platformları Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Anguilla
Sanal PBX olarak da adlandırılan bulut tabanlı özel şube santrali (PBX) platformları, işletmelere bir bulut sunucusu aracılığıyla güvenilir ve emniyetli telefon sistemleri sağlar. PBX, kuruluşlar içinde dahili bir telefon ağı görevi görür ve harici telefon hatlarına bağlanır. Bulut PBX platformları, tamamen bulut altyapısı üzerinde çalışarak, geleneksel PBX donanım sistemlerinin tüm özelliklerini ve yeteneklerini kopyalar. Bu platformlar, işletmelerin sistemlerine herhangi bir yerden ve cihazdan erişmesine olanak tanır ve minimum ekipman ve kurulum gereksinimleri nedeniyle onları uzaktan ve hibrit çalışma kurulumları için ideal hale getirir. Tipik olarak bir hizmet sağlayıcı tarafından denetlenip yönetilen bulut PBX uygulaması ve yönetimi, şirketin BT ekibi tarafından gerçekleştirilir. Bulut PBX yazılımı, özellikle müşteri hizmetleri, emlak, sağlık, perakende veya devlet sektörlerindeki çalışanlar arasında fayda sağlar. Geleneksel sabit hat sistemlerinin aksine bulut PBX, işletmelere, kolaylaştırılmış sunucu bakımı, otomatik çağrı yönlendirme, azaltılmış ekipman kullanımı, daha düşük genel bakım maliyetleri ve basitleştirilmiş kurulum süreçleri dahil olmak üzere çeşitli avantajlar sunar.
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RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc., işletmelere yönelik bulut tabanlı iletişim ve işbirliği çözümleri sunan, Amerika'da halka açık bir sağlayıcıdır. RingCentral CEO'su Vlad Shmunis ve CTO Vlad Vendrow, şirketi 1999 yılında kurdu. RingCentral'ın yatırımcıları arasında Doug Leone, Sequoia Capital, David Weiden, Khosla...
JustCall
justcall.io
JustCall, uzaktan satış ve destek ekipleriniz için bulut tabanlı bir telefon sistemidir. HubSpot, Intercom, Pipedrive, Salesforce ve diğer CRM/Yardım Masası araçlarıyla entegre olur.
Twilio
twilio.com
Twilio, San Francisco, Kaliforniya merkezli bir Amerikan hizmet olarak bulut iletişim platformu (CPaaS) şirketidir. Twilio, yazılım geliştiricilerin web hizmeti API'lerini kullanarak programlı bir şekilde telefon aramaları yapmasına ve almasına, kısa mesaj gönderip almasına ve diğer iletişim işlevle...
Nextiva
nextiva.com
Nextiva, Scottsdale, Arizona merkezli bir internet üzerinden ses protokolü (VoIP) şirketidir. Nextiva, bulut tabanlı iletişim alanına odaklanıyor Nextiva, telefon ve diğer teknoloji hizmetlerinin şu anda 150.000 işletme tarafından kullanıldığını belirtiyor.
Vonage
vonage.com
Vonage (, yasal adı Vonage Holdings Corp.), halka açık bir Amerikan ticari bulut iletişim sağlayıcısıdır. Merkezi Holmdel Township, New Jersey'de bulunan şirket, 2001 yılında İnternet Protokolü üzerinden ses (VoIP) tabanlı konut telekomünikasyon hizmetleri sağlayıcısı olarak kuruldu. Vonage, 2020 i...
Webex
webex.com
Webex Web Seminerleri (eski adıyla Webex Events), küçük oturumlardan büyük küresel kitlelere kadar herkes için ilgi çekici ve etkili deneyimler yaratabilen ölçeklenebilir bir web semineri platformudur. Web seminerlerini kapsayıcı, ilgi çekici ve etkileşimli hale getirin: • Denetlenen Soru-Cevap, can...
Ringover
ringover.com
CRM'nizle entegre, PC'lerden ve akıllı telefonlardan erişilebilen güçlü bir arama platformu kurun ve dünya çapında numaralar alın.
Cloudtalk
cloudtalk.com
İşletmelerin müşterileriyle bağlantı kurmasına yardımcı olmak. 160'tan fazla ulusal telefon numarasıyla CloudTalk'un çağrı merkezi yazılımı, büyüyen işletmelerin yerel bölgelerin ötesine genişlemesine yardımcı olur.
Talkroute
talkroute.com
Her yerde iş yapmak için tasarlanmış telefon sistemi. Telefonlarınızı ve masaüstü bilgisayarlarınızı her yerde çalışmaya hazır bir sanal telefon sistemine dönüştürün: ofis, ev ve yolda.
TeleCMI
telecmi.com
TeleCMI, verimli, esnek ve her türden işletme için gerekli modern özelliklerle dolu yeni çağ birleşik bulut iletişim platformudur. Favori CRM araçlarınız ve API'lerinizle sorunsuz bir şekilde bütünleşerek iş akışınızı kolaylaştırmanıza ve görevleri otomatikleştirmenize olanak tanır. TeleCMI onları b...