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En Popüler Son Eklenenler Bulutta Yerel Uygulama Koruma Platformu (CNAPP) - En Popüler Uygulamalar

Bulutta yerel uygulama koruma platformları (CNAPP), geliştirmenin ilk aşamalarından üretim ortamına kadar bulutta yerel uygulamaların tüm geliştirme yaşam döngüsünü korur. Bu platformlar, DevSecOps'a, yapılandırmalara, erişim kontrolüne, iş yüklerine ve güvenlik açıklarına ilişkin kapsamlı görünürlük sunarak güvenlik ekiplerinin uyumluluğu daha verimli bir şekilde yönetmesine ve sağlamasına olanak tanır. Genellikle kuruluşlar geliştirmeyi, verileri, altyapıyı ve erişimi yönetmek için ayrı araçlar kullanır. Bir CNAPP, bulut güvenliği duruş yönetimi (CSPM), bulut iş yükü koruma platformu (CWPP), bulut uyumluluğu ve kimlik ve erişim yönetimi (IAM) gibi çeşitli yetenekleri tek bir platformda entegre ederek bu güvenlik yatırımlarını birleştirir. CNAPP'ler tek başına bir ürün olarak veya ayrı ayrı satın alınabilecek bir ürün paketi olarak sunulabilir.