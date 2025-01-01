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Bulutta Yerel Uygulama Koruma Platformu (CNAPP)
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Bulutta Yerel Uygulama Koruma Platformu (CNAPP) - En Popüler Uygulamalar

Bulutta yerel uygulama koruma platformları (CNAPP), geliştirmenin ilk aşamalarından üretim ortamına kadar bulutta yerel uygulamaların tüm geliştirme yaşam döngüsünü korur. Bu platformlar, DevSecOps'a, yapılandırmalara, erişim kontrolüne, iş yüklerine ve güvenlik açıklarına ilişkin kapsamlı görünürlük sunarak güvenlik ekiplerinin uyumluluğu daha verimli bir şekilde yönetmesine ve sağlamasına olanak tanır. Genellikle kuruluşlar geliştirmeyi, verileri, altyapıyı ve erişimi yönetmek için ayrı araçlar kullanır. Bir CNAPP, bulut güvenliği duruş yönetimi (CSPM), bulut iş yükü koruma platformu (CWPP), bulut uyumluluğu ve kimlik ve erişim yönetimi (IAM) gibi çeşitli yetenekleri tek bir platformda entegre ederek bu güvenlik yatırımlarını birleştirir. CNAPP'ler tek başına bir ürün olarak veya ayrı ayrı satın alınabilecek bir ürün paketi olarak sunulabilir.

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Wiz

Wiz

wiz.io

Wiz, bulut güvenliğini geliştiren entegre bir platformdur. Güvenlik açıklarını yönetir ve bulut ortamlarında görünürlük sağlar.

Aqua Security

Aqua Security

aquasec.com

Aqua Security, bulut tabanlı uygulamaların yaşam döngüsü boyunca güvenliği sağlar, tehditleri tespit eder ve gelişmiş koruma sunar.

CrowdStrike

CrowdStrike

crowdstrike.com

CrowdStrike, uç nokta ve bulut güvenliği için birleşik bir platform sunarak tehditleri tespit eder ve önler. Kuruluşları siber saldırılara karşı korur.

Plerion

Plerion

plerion.com

Plerion, AWS, Azure ve GCP üzerinde bulut güvenliği sağlar. Uygulama koruma, güvenlik duruşu yönetimi ve uyumluluk raporlama gibi işlevler sunar.

Calico Cloud

Calico Cloud

calicocloud.io

Calico Cloud, çoklu bulut ve hibrit dağıtımlarda güvenlik ihlallerini önlemek, tespit etmek ve azaltmak için tasarlanmış bir ağ güvenlik platformudur.

Stream Security

Stream Security

stream.security

Stream Security uygulaması, ajan kullanmadan gerçek zamanlı tespit yapar, kök neden analizi sunar ve hızlı yanıt için gerekli tüm bağlamı sağlar.

Temperstack

Temperstack

temperstack.com

Temperstack, gözlemlenebilirlik ve olay yönetimini kolaylaştıran bir çözümdür. Mevcut araçlarınızla %99.99'un üzerinde çalışma süresi sağlar.

Sysdig

Sysdig

sysdig.com

Sysdig, bulut güvenliği için kapsamlı bir platformdur. Tehditleri gerçek zamanlı olarak tespit eder, yönetir ve güvenlik politikalarını özelleştirir.

Sonrai Security

Sonrai Security

sonraisecurity.com

Sonrai Security, AWS, Azure ve Google Cloud üzerinde kimlik, erişim ve izin güvenliği sağlayan bir bulut güvenlik platformudur.

Orca Security

Orca Security

orca.security

Orca Security, bulut ortamlarında riskleri belirleyen ve yöneten ajansız bir güvenlik platformudur; AWS, Azure, Google Cloud gibi birçok bulut hizmetini destekler.

Panoptica

Panoptica

panoptica.app

Panoptica, bulut uygulamalarındaki güvenlik açıklarını tespit edip düzeltmek için geliştirilmiş bir bulut güvenlik platformudur.

Lacework

Lacework

lacework.com

Lacework, bulut güvenliğini sağlam bir platform ile yöneterek, tehdit algılama, uyumluluk ve güvenlik açığı yönetimi sağlar.

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