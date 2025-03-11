Bulutta Yerel Uygulama Koruma Platformu (CNAPP) - En Popüler Uygulamalar

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Bulutta yerel uygulama koruma platformları (CNAPP), geliştirmenin ilk aşamalarından üretim ortamına kadar bulutta yerel uygulamaların tüm geliştirme yaşam döngüsünü korur. Bu platformlar, DevSecOps'a, yapılandırmalara, erişim kontrolüne, iş yüklerine ve güvenlik açıklarına ilişkin kapsamlı görünürlük sunarak güvenlik ekiplerinin uyumluluğu daha verimli bir şekilde yönetmesine ve sağlamasına olanak tanır. Genellikle kuruluşlar geliştirmeyi, verileri, altyapıyı ve erişimi yönetmek için ayrı araçlar kullanır. Bir CNAPP, bulut güvenliği duruş yönetimi (CSPM), bulut iş yükü koruma platformu (CWPP), bulut uyumluluğu ve kimlik ve erişim yönetimi (IAM) gibi çeşitli yetenekleri tek bir platformda entegre ederek bu güvenlik yatırımlarını birleştirir. CNAPP'ler tek başına bir ürün olarak veya ayrı ayrı satın alınabilecek bir ürün paketi olarak sunulabilir.
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Wiz
wiz.io
Wiz, bulut güvenliğini geliştiren entegre bir platformdur. Güvenlik açıklarını yönetir ve bulut ortamlarında görünürlük sağlar.
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security, bulut tabanlı uygulamaların yaşam döngüsü boyunca güvenliği sağlar, tehditleri tespit eder ve gelişmiş koruma sunar.
CrowdStrike
crowdstrike.com
CrowdStrike, uç nokta ve bulut güvenliği için birleşik bir platform sunarak tehditleri tespit eder ve önler. Kuruluşları siber saldırılara karşı korur.
Plerion
plerion.com
Plerion, AWS, Azure ve GCP üzerinde bulut güvenliği sağlar. Uygulama koruma, güvenlik duruşu yönetimi ve uyumluluk raporlama gibi işlevler sunar.
Calico Cloud
calicocloud.io
Calico Cloud, çoklu bulut ve hibrit dağıtımlarda güvenlik ihlallerini önlemek, tespit etmek ve azaltmak için tasarlanmış bir ağ güvenlik platformudur.
Stream Security
stream.security
Stream Security uygulaması, ajan kullanmadan gerçek zamanlı tespit yapar, kök neden analizi sunar ve hızlı yanıt için gerekli tüm bağlamı sağlar.
Temperstack
temperstack.com
Temperstack, gözlemlenebilirlik ve olay yönetimini kolaylaştıran bir çözümdür. Mevcut araçlarınızla %99.99'un üzerinde çalışma süresi sağlar.
Sysdig
sysdig.com
Sysdig, bulut güvenliği için kapsamlı bir platformdur. Tehditleri gerçek zamanlı olarak tespit eder, yönetir ve güvenlik politikalarını özelleştirir.
Sonrai Security
sonraisecurity.com
Sonrai Security, AWS, Azure ve Google Cloud üzerinde kimlik, erişim ve izin güvenliği sağlayan bir bulut güvenlik platformudur.
Orca Security
orca.security
Orca Security, bulut ortamlarında riskleri belirleyen ve yöneten ajansız bir güvenlik platformudur; AWS, Azure, Google Cloud gibi birçok bulut hizmetini destekler.
Panoptica
panoptica.app
Panoptica, bulut uygulamalarındaki güvenlik açıklarını tespit edip düzeltmek için geliştirilmiş bir bulut güvenlik platformudur.
Lacework
lacework.com
Lacework, bulut güvenliğini sağlam bir platform ile yöneterek, tehdit algılama, uyumluluk ve güvenlik açığı yönetimi sağlar.
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