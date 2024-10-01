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Bulutta Yerel Uygulama Koruma Platformu (CNAPP) - En Popüler Uygulamalar - Hollanda
Bulutta yerel uygulama koruma platformları (CNAPP), geliştirmenin ilk aşamalarından üretim ortamına kadar bulutta yerel uygulamaların tüm geliştirme yaşam döngüsünü korur. Bu platformlar, DevSecOps'a, yapılandırmalara, erişim kontrolüne, iş yüklerine ve güvenlik açıklarına ilişkin kapsamlı görünürlük sunarak güvenlik ekiplerinin uyumluluğu daha verimli bir şekilde yönetmesine ve sağlamasına olanak tanır. Genellikle kuruluşlar geliştirmeyi, verileri, altyapıyı ve erişimi yönetmek için ayrı araçlar kullanır. Bir CNAPP, bulut güvenliği duruş yönetimi (CSPM), bulut iş yükü koruma platformu (CWPP), bulut uyumluluğu ve kimlik ve erişim yönetimi (IAM) gibi çeşitli yetenekleri tek bir platformda entegre ederek bu güvenlik yatırımlarını birleştirir. CNAPP'ler tek başına bir ürün olarak veya ayrı ayrı satın alınabilecek bir ürün paketi olarak sunulabilir.
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Wiz
wiz.io
Wiz, yeni bir işletim modelini etkinleştirerek Fortune 100'ün %40'ı da dahil olmak üzere müşteriler için bulut güvenliğini dönüştürüyor. Wiz ile kuruluşlar, bulut yaşam döngüsü boyunca güvenliği demokratikleştirerek geliştirme ekiplerine hızlı ve güvenli bir şekilde geliştirme yapma olanağı sağlayab...
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security, uygulama yaşam döngüsü boyunca bulut yerel saldırılarını durdurur ve bunu garanti eden 1 milyon ABD doları tutarında Bulut Yerel Koruma Garantisine sahip tek şirkettir. Bulutta yerel güvenliğin öncüsü olan Aqua, müşterilerin işletmelerinin geleceğini inşa ederken riskleri azaltmaların...
CrowdStrike
crowdstrike.com
Uç noktadan buluta kadar birleşik bulut güvenliği. Tam görünürlük ve koruma için bulut güvenliğine yönelik birleşik aracı ve aracısız yaklaşım üzerine kurulu dünyanın tek CNAPP'si ile bulut ihlallerini durdurun ve ayrık nokta ürünlerini birleştirin. Bulutunuzu koruyoruz. Sen işini yürütürsün.
Plerion
plerion.com
Plerion, AWS, Azure ve GCP genelinde iş yüklerini destekleyen hepsi bir arada Bulut Güvenlik Platformu sağlar ve şunları sunar: - Bulutta Yerel Uygulama Koruma Platformu (CNAPP) - Bulut Güvenliği Duruş Yönetimi (CSPM) - Bulut İş Yükü Koruma Platformu (CWPP) - Bulut Altyapı Yetki Yönetimi (CIEM) - Sa...
Calico Cloud
calicocloud.io
Calico Cloud, çoklu bulut ve hibrit dağıtımlarda güvenlik ihlallerini önlemek, tespit etmek ve azaltmak için yerleşik ağ güvenliğine sahip sektörün tek konteyner güvenlik platformudur. Calico Cloud, en yaygın olarak benimsenen konteyner ağı ve güvenlik çözümü olan Calico Açık Kaynak üzerine kurulmuş...
Stream Security
stream.security
Aracısız, Gerçek zamanlı algılama, anında temel neden ve hızlı yanıt için ihtiyacınız olan tüm bağlam.
Temperstack
temperstack.com
Temperstack, gözlemlenebilirliği ve olay yönetimini kolaylaştıran yenilikçi bir çözüm. En iyi izleme uygulamalarını ve zahmetli işleri otomatikleştirmeyi ürünleştirerek, mevcut gözlemlenebilirlik araçlarınızla zahmetsizce %99,99'un üzerinde çalışma süresi elde etmenize yardımcı oluyoruz. Haziran 202...
Sysdig
sysdig.com
Sysdig Secure, 700'den fazla kurumsal müşterinin CNAPP, VM, CSPM, CIEM, konteyner güvenliği ve daha fazlasını kurumsal ölçekte ele almak için kullandığı CNAPP platformumuzdur. Platformumuz önleme, tespit ve müdahaleyi kapsar; böylece müşteriler konteynerleri, Kubernetes'i, ana bilgisayarları/sunucul...
Sonrai Security
sonraisecurity.com
Sonrai Security, lider bir genel bulut kimlik ve erişim yönetimi çözümleri sağlayıcısıdır. Her büyüklükteki işletmeyi güvenli ve kendinden emin bir şekilde yenilik yapma konusunda destekleme misyonuyla Sonrai Security, AWS, Azure ve Google Cloud platformlarında çalışan şirketler için kimlik, erişim ...
Orca Security
orca.security
Orca Bulut Güvenlik Platformu, AWS, Azure, Google Cloud, Kubernetes, Alibaba Cloud ve Oracle Cloud'u kapsayan bulut varlığınızdaki iş yükleri, yapılandırmalar ve kimliklerdeki riskleri ve uyumluluk sorunlarını tanımlar, önceliklendirir ve düzeltir. Orca, sektörün en kapsamlı bulut güvenliği çözümünü...
Panoptica
panoptica.app
Panoptica, geliştirme aşamasından üretime kadar güvenlik açıklarını ortaya çıkaran ve düzelten, uygulamalarınızın güvenli ve uyumlu olmasını sağlayan, Cisco'nun güçlü bulut yerel uygulama koruma platformudur. Platform, grafik tabanlı teknoloji sayesinde görsel öngörülerin, kritik saldırı yollarının ...
Lacework
lacework.com
Lacework, orijinal ve lider veri odaklı bulutta yerel uygulama koruma platformunu (CNAPP) sunar. Bulutu oluşturma aşamasından çalıştırma aşamasına kadar güvence altına almak için yaklaşık 1.000 küresel yenilikçi, Lacework'e güveniyor. Lacework, müşterilere tek bir birleşik platformdan riskleri öncel...