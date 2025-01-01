Bulut Dosya Güvenliği Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Bulut dosya güvenliği yazılımı, bulut tabanlı (SaaS) uygulamalarda depolanan bilgileri korumak için tasarlanmıştır. Bu araçlar, bulut depolama ve dosya paylaşım platformlarıyla entegre olarak şirketlerin hassas veya ayrıcalıklı bilgiler içeren dosyaları tanımlamasına ve etiketlemesine olanak tanır. Şirketler etiketlendikten sonra bu dosyalara erişimi kontrol edebilir, paylaşım geçmişlerini takip edebilir ve yetkisiz erişimi önleyebilir. Bu araçlar, bulut erişim kontrolünü ve depolama politikalarını uygulayarak veri güvenliğini artırır. Şirketler bunları güvenlik protokollerini uygulamak, erişimi izlemek ve hem bulut uygulamaları içinde hem de bulut uygulamaları aracılığıyla aktarılan bilgileri korumak için kullanır. Yöneticiler uygulamalardaki yönetimi yönetebilir, izinleri ayarlayabilir ve kullanıcı etkinliğini denetleyebilir. Ayrıca birçok bulut güvenlik ürünü, bulutta depolanan belgeleri ve verileri daha fazla korumak için şifreleme ve veri kaybını önleme özellikleri sunar.
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Duo Admin
duosecurity.com
Duo Admin, kullanıcıların ve cihazların güvenli bir şekilde uygulamalara erişimini kontrol etme ve yönetme aracı olarak tasarlanmıştır.
Tresorit
tresorit.com
Tresorit, uçtan uca şifrelemeyle güvenli dosya paylaşımı ve işbirliği sunan bir bulut depolama platformudur.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, e-posta güvenliği, veri kaybı önleme ve uyumluluk çözümleri sunan bir siber güvenlik platformudur.
Qualys
qualys.com
Qualys, siber güvenlik ve risk yönetimi için varlık görünürlüğü ve güvenlik açığı tespiti sağlayan bulut tabanlı bir platformdur.
Virtru
virtru.com
Virtru, verileri şifreleyerek güvenli bir şekilde yönetmeyi sağlayan bir veri güvenlik platformudur. Çeşitli uygulamalarla entegre çalışır.
CloudFuze
cloudfuze.com
CloudFuze, bulut depolama hizmetleri arasında dosya aktarmayı ve yönetmeyi kolaylaştıran bir platformdur.
Coro
coro.net
Coro, e-posta, veri ve cihazları koruyan, yapay zeka destekli entegre bir siber güvenlik platformudur.
BetterCloud
bettercloud.com
BetterCloud, çoklu SaaS ortamlarında kullanıcı yönetimi ve otomasyonu sağlayan bir yönetim platformudur.
SendSafely
sendsafely.com
SendSafely, şifreli dosya ve bilgi alışverişi yapmayı sağlayan güvenli bir platformdur. Kullanıcıların dosyalarını koruyarak şifreli şekilde göndermesine olanak tanır.
Redstor
redstor.com
Redstor, Google çalışma alanındaki verilerin yedeklenmesi ve kurtarılması için bulut tabanlı bir çözüm sunar, veri güvenliğini artırır.
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