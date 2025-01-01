Web uygulamaları için uygulama mağazası Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.

Ara

✨ WebCatalog Desktop ✨ WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın. WebCatalog Desktop'u İndir Daha fazla bilgi edinin

En Popüler Son Eklenenler Bulut Dosya Güvenliği Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Bulut dosya güvenliği yazılımı, bulut tabanlı (SaaS) uygulamalarda depolanan bilgileri korumak için tasarlanmıştır. Bu araçlar, bulut depolama ve dosya paylaşım platformlarıyla entegre olarak şirketlerin hassas veya ayrıcalıklı bilgiler içeren dosyaları tanımlamasına ve etiketlemesine olanak tanır. Şirketler etiketlendikten sonra bu dosyalara erişimi kontrol edebilir, paylaşım geçmişlerini takip edebilir ve yetkisiz erişimi önleyebilir. Bu araçlar, bulut erişim kontrolünü ve depolama politikalarını uygulayarak veri güvenliğini artırır. Şirketler bunları güvenlik protokollerini uygulamak, erişimi izlemek ve hem bulut uygulamaları içinde hem de bulut uygulamaları aracılığıyla aktarılan bilgileri korumak için kullanır. Yöneticiler uygulamalardaki yönetimi yönetebilir, izinleri ayarlayabilir ve kullanıcı etkinliğini denetleyebilir. Ayrıca birçok bulut güvenlik ürünü, bulutta depolanan belgeleri ve verileri daha fazla korumak için şifreleme ve veri kaybını önleme özellikleri sunar.