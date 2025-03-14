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Bulut Dosya Güvenliği Yazılımı
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Bulut Dosya Güvenliği Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Bulut dosya güvenliği yazılımı, bulut tabanlı (SaaS) uygulamalarda depolanan bilgileri korumak için tasarlanmıştır. Bu araçlar, bulut depolama ve dosya paylaşım platformlarıyla entegre olarak şirketlerin hassas veya ayrıcalıklı bilgiler içeren dosyaları tanımlamasına ve etiketlemesine olanak tanır. Şirketler etiketlendikten sonra bu dosyalara erişimi kontrol edebilir, paylaşım geçmişlerini takip edebilir ve yetkisiz erişimi önleyebilir. Bu araçlar, bulut erişim kontrolünü ve depolama politikalarını uygulayarak veri güvenliğini artırır. Şirketler bunları güvenlik protokollerini uygulamak, erişimi izlemek ve hem bulut uygulamaları içinde hem de bulut uygulamaları aracılığıyla aktarılan bilgileri korumak için kullanır. Yöneticiler uygulamalardaki yönetimi yönetebilir, izinleri ayarlayabilir ve kullanıcı etkinliğini denetleyebilir. Ayrıca birçok bulut güvenlik ürünü, bulutta depolanan belgeleri ve verileri daha fazla korumak için şifreleme ve veri kaybını önleme özellikleri sunar.

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Duo Admin

Duo Admin

duosecurity.com

Duo Admin, kullanıcıların ve cihazların güvenli bir şekilde uygulamalara erişimini kontrol etme ve yönetme aracı olarak tasarlanmıştır.

Tresorit

Tresorit

tresorit.com

Tresorit, uçtan uca şifrelemeyle güvenli dosya paylaşımı ve işbirliği sunan bir bulut depolama platformudur.

Proofpoint

Proofpoint

proofpoint.com

Proofpoint, e-posta güvenliği, veri kaybı önleme ve uyumluluk çözümleri sunan bir siber güvenlik platformudur.

Qualys

Qualys

qualys.com

Qualys, siber güvenlik ve risk yönetimi için varlık görünürlüğü ve güvenlik açığı tespiti sağlayan bulut tabanlı bir platformdur.

Virtru

Virtru

virtru.com

Virtru, verileri şifreleyerek güvenli bir şekilde yönetmeyi sağlayan bir veri güvenlik platformudur. Çeşitli uygulamalarla entegre çalışır.

CloudFuze

CloudFuze

cloudfuze.com

CloudFuze, bulut depolama hizmetleri arasında dosya aktarmayı ve yönetmeyi kolaylaştıran bir platformdur.

Coro

Coro

coro.net

Coro, e-posta, veri ve cihazları koruyan, yapay zeka destekli entegre bir siber güvenlik platformudur.

BetterCloud

BetterCloud

bettercloud.com

BetterCloud, çoklu SaaS ortamlarında kullanıcı yönetimi ve otomasyonu sağlayan bir yönetim platformudur.

SendSafely

SendSafely

sendsafely.com

SendSafely, şifreli dosya ve bilgi alışverişi yapmayı sağlayan güvenli bir platformdur. Kullanıcıların dosyalarını koruyarak şifreli şekilde göndermesine olanak tanır.

Redstor

Redstor

redstor.com

Redstor, Google çalışma alanındaki verilerin yedeklenmesi ve kurtarılması için bulut tabanlı bir çözüm sunar, veri güvenliğini artırır.

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Bulut Dosya Güvenliği Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - WebCatalog