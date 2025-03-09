Bulut Dosya Güvenliği Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

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Bulut dosya güvenliği yazılımı, bulut tabanlı (SaaS) uygulamalarda depolanan bilgileri korumak için tasarlanmıştır. Bu araçlar, bulut depolama ve dosya paylaşım platformlarıyla entegre olarak şirketlerin hassas veya ayrıcalıklı bilgiler içeren dosyaları tanımlamasına ve etiketlemesine olanak tanır. Şirketler etiketlendikten sonra bu dosyalara erişimi kontrol edebilir, paylaşım geçmişlerini takip edebilir ve yetkisiz erişimi önleyebilir. Bu araçlar, bulut erişim kontrolünü ve depolama politikalarını uygulayarak veri güvenliğini artırır. Şirketler bunları güvenlik protokollerini uygulamak, erişimi izlemek ve hem bulut uygulamaları içinde hem de bulut uygulamaları aracılığıyla aktarılan bilgileri korumak için kullanır. Yöneticiler uygulamalardaki yönetimi yönetebilir, izinleri ayarlayabilir ve kullanıcı etkinliğini denetleyebilir. Ayrıca birçok bulut güvenlik ürünü, bulutta depolanan belgeleri ve verileri daha fazla korumak için şifreleme ve veri kaybını önleme özellikleri sunar.
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BetterCloud
bettercloud.com
BetterCloud, çoklu SaaS ortamlarında kullanıcı yönetimi ve otomasyonu sağlayan bir yönetim platformudur.
Duo Admin
duosecurity.com
Duo Admin, kullanıcıların ve cihazların güvenli bir şekilde uygulamalara erişimini kontrol etme ve yönetme aracı olarak tasarlanmıştır.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, e-posta güvenliği, veri kaybı önleme ve uyumluluk çözümleri sunan bir siber güvenlik platformudur.
Qualys
qualys.com
Qualys, siber güvenlik ve risk yönetimi için varlık görünürlüğü ve güvenlik açığı tespiti sağlayan bulut tabanlı bir platformdur.
Tresorit
tresorit.com
Tresorit, uçtan uca şifrelemeyle güvenli dosya paylaşımı ve işbirliği sunan bir bulut depolama platformudur.
Virtru
virtru.com
Virtru, verileri şifreleyerek güvenli bir şekilde yönetmeyi sağlayan bir veri güvenlik platformudur. Çeşitli uygulamalarla entegre çalışır.
Redstor
redstor.com
Redstor, bulut tabanlı, şirket içi ve hibrit veri yedekleme ve kurtarma hizmetlerinin lider sağlayıcısıdır; misyonu, veri yönetimini daha basit, daha kolay ve daha keyifli hale getirmek ve nerede depolanırsa depolansın, tek bir kontrolden tüm verilere anında erişim sağlamaktır. merkez. Dünya çapında binlerce işletmenin (savunma ve Hükümetler tarafından kullanılan) en değerli varlıklarından biri olan verilerini korumalarına yardımcı olur. İşletmelerin GDPR uyumlu olmasına yardımcı olur; verilerin bütünlüğünü ve güvenliğini sağlamak için en yüksek standartlarla (ISO27001 ve 9001 sertifikalı) uyumludur. Küçük işletmelerin uygun fiyatlı, güvenli, sağlam ve yönetimi kolay bir yedekleme ve kurtarma çözümüne ihtiyacı vardır: * %50'si hiçbir miktarda veri kaybına dayanamadı * Yaklaşık %80'i verilerine ulaşamadıkları takdirde kapanma yaşıyor Çok kiracılı ve bulut için oluşturulmuş olan Redstor'un MSP yedekleme ve kurtarma çözümleri, her kullanıcının ihtiyaç duyduğu verilere, dosyalara ve işletim sistemlerine ihtiyaç duydukları anda yerel olarak ve bulutta anında erişim beklentilerini karlı bir şekilde karşılamanıza olanak tanır.
Coro
coro.net
Coro, e-posta, veri ve cihazları koruyan, yapay zeka destekli entegre bir siber güvenlik platformudur.
SendSafely
sendsafely.com
SendSafely, şifrelenmiş dosyaları ve bilgileri herhangi bir cihazdaki herkesle kolayca paylaşmanıza olanak tanır. Güvenli dosya alışverişinin baş ağrısını ortadan kaldıralım. SendSafely birçok popüler üçüncü taraf sistemle entegre olarak kullanıcılarınızın zaten bildiği ve sevdiği platformlara uçtan uca şifreleme ekler. Mevcut iş akışlarınıza sorunsuz bir şekilde şifreleme ekleyerek mevcut uygulamalarınızın ve altyapınızın yeteneklerini genişletmenize olanak sağlıyoruz.
CloudFuze
cloudfuze.com
CloudFuze, bulut depolama hizmetleri arasında dosya aktarmayı ve yönetmeyi kolaylaştıran bir platformdur.
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