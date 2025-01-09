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Bulut Dosya Güvenliği Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Gine
Bulut dosya güvenliği yazılımı, bulut tabanlı (SaaS) uygulamalarda depolanan bilgileri korumak için tasarlanmıştır. Bu araçlar, bulut depolama ve dosya paylaşım platformlarıyla entegre olarak şirketlerin hassas veya ayrıcalıklı bilgiler içeren dosyaları tanımlamasına ve etiketlemesine olanak tanır. Şirketler etiketlendikten sonra bu dosyalara erişimi kontrol edebilir, paylaşım geçmişlerini takip edebilir ve yetkisiz erişimi önleyebilir. Bu araçlar, bulut erişim kontrolünü ve depolama politikalarını uygulayarak veri güvenliğini artırır. Şirketler bunları güvenlik protokollerini uygulamak, erişimi izlemek ve hem bulut uygulamaları içinde hem de bulut uygulamaları aracılığıyla aktarılan bilgileri korumak için kullanır. Yöneticiler uygulamalardaki yönetimi yönetebilir, izinleri ayarlayabilir ve kullanıcı etkinliğini denetleyebilir. Ayrıca birçok bulut güvenlik ürünü, bulutta depolanan belgeleri ve verileri daha fazla korumak için şifreleme ve veri kaybını önleme özellikleri sunar.
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BetterCloud
bettercloud.com
BetterCloud, pazar lideri SaaS yönetim platformudur ve BT ekiplerinin SaaS yönetimi işlerinin %78'e kadarını ortadan kaldırmasına olanak tanır. BetterCloud, çoklu SaaS ortamında katılım, ayrılma ve yaşam döngüsü ortasında değişiklikleri, SaaS uygulama erişimini ve yetkilendirmelerini ve güvenlik politikalarını otomatikleştirir. BetterCloud'un binlerce müşterisi, kullanıcı yaşam döngüsü süreçleri ve günlük operasyonlar gibi kritik işleri kolaylaştırıp otomatikleştirerek daha yüksek operasyonel verimlilik ve çalışan verimliliğinden yararlanıyor. SaaS Operasyonları hareketine öncülük eden 10 yıldan fazla deneyime sahip BetterCloud, artık dünyanın en büyük SaaSOps uzmanları topluluğuna hizmet ediyor. Sektörün önde gelen SaaSOps etkinliği Altitude'a ev sahipliği yapan ve kategorinin kesin pazar araştırması olan yıllık SaaSOps Durumu Raporunun yayıncısı olan BetterCloud, müşteriler (G2) ve önde gelen analist firmaları (Gartner ve Forrester) tarafından SaaS alanında pazar lideri olarak tanınmaktadır. Operasyon Yönetimi. Merkezi New York City'de bulunan ve Atlanta, GA'da bir ürün ve mühendislik ofisinin yanı sıra ABD genelinde inovasyon merkezleri ve uzak yeteneklere sahip olan BetterCloud, diğerlerinin yanı sıra Vista Equity Partners, Warburg Pincus, Warburg Pincus gibi en iyi teknoloji yatırımcılarından bazıları tarafından desteklenmektedir. Bain Capital ve Accel.
Duo Admin
duosecurity.com
Cisco Duo, herhangi bir kullanıcı ve cihaz için tüm uygulamalara her yerden erişimi güvence altına alan bulut tabanlı bir erişim yönetimi platformudur. Kimlik koruması ve uç nokta görünürlüğü sağlarken kullanımı ve dağıtımı kolay olacak şekilde tasarlanmıştır. Duo, güçlü şifresiz kimlik doğrulama ve sektör lideri Çok Faktörlü Kimlik Doğrulama (MFA) ile kullanıcıların kimliklerini doğrular. Kullanıcılarınızın cihazlarına ilişkin derinlemesine analizlerle eşleştirilen Duo, uç nokta veya kullanıcı riskine göre erişimi sınırlamak için size politikalar ve kontrol sağlar.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc., merkezi Sunnyvale, Kaliforniya'da bulunan ve gelen e-posta güvenliği, giden veri kaybını önleme, sosyal medya, mobil cihazlar, dijital risk, e-posta şifreleme, elektronik keşif ve e-posta için hizmet ve ürünler olarak yazılım sağlayan bir Amerikan kurumsal güvenlik şirketidir. arşivleme.
Qualys
qualys.com
Qualys VMDR, siber riski ölçen, hepsi bir arada risk tabanlı bir güvenlik açığı yönetimi çözümüdür. Kuruluşlara risk durumlarına ilişkin benzeri görülmemiş bilgiler verir ve riski azaltmak için uygulanabilir adımlar sağlar. Aynı zamanda siber güvenlik ve BT ekiplerine işbirliği yapabilecekleri ortak bir platform ve otomatik iyileştirme ve ServiceNow gibi ITSM çözümleriyle entegrasyonlarla tehditlere yanıt vermek için kodsuz iş akışlarını hızlı bir şekilde hizalama ve otomatikleştirme gücü sağlar.
Tresorit
tresorit.com
Tresorit, güvenlik bilincine sahip şirketlerin dosyalarını güvenli bir şekilde yönetmesine, senkronize etmesine, imzalamasına ve paylaşmasına olanak tanıyan, uçtan uca şifrelenmiş, sıfır bilgi içeren bir içerik işbirliği platformudur. Diğer genel bulut sağlayıcılarının aksine Tresorit'in kullanıcıların dosyalarına erişimi yoktur, bu da maksimum gizliliği sağlar. - Ödünsüz güvenlik: Dosyalarınız buluta yüklediğiniz andan hedeflenen alıcıya ulaşana kadar korunur. Başka birinin dosyalarınıza yetkisiz erişim sağlaması teknik olarak imkansızdır. - Sorunsuz ve güvenli ekip çalışması: İster İK belgeleri, yasal sözleşmeler, finansal planlar veya çok gizli Ar-Ge prototipleri için kişisel veriler olsun, Tresorit son derece hassas belgelerinizin güvende kaldığı dijital bir çalışma alanı sağlar. - Güçlü kontrol ve izleme seçenekleri: Tüm kullanıcıları, bilgilerini ve etkinliklerini yönetin ve denetleyin. Tresorit, doğru çalışanların doğru dosyalara eriştiğinden emin olabilmeniz için güçlü kontrol özellikleri sunar. -Tresorit, sıkı standartlara uymanın zorunlu olduğu, sıkı düzenlemelere tabi bir sektörde faaliyet gösteren her türlü işletme için ideal tamamlayıcı çözümdür. Tresorit, GDPR, CCPA, HIPAA, TISAX, FINRA veya ITAR uyumluluğunu desteklemek için Microsoft'un çözümleriyle birlikte dağıtılabilir. İstemci tarafındaki uçtan uca şifreleme teknolojimiz, en hassas belgelerinizin her zaman koruma altında kalmasını garanti eder.
Virtru
virtru.com
Virtru, askeri düzeyde şifrelemeyi oldukça kolaylaştırır. Dünyanın en büyük bankalarından en küçük sağlık hizmetleri uygulamalarına kadar Virtru, günlük iş uygulamalarınız için esnek, uçtan uca şifrelemeyle her boyuttaki kuruluşun verilerinin kontrolünü ele almasına yardımcı olur. Açık standart Güvenilir Veri Formatını temel alan Virtru yazılımının kullanımı kolaydır ve Google Workspace/Gmail ve Microsoft 365/Outlook, Google Drive ve Salesforce, Confluence ve Zendesk gibi kurumsal uygulamalarla sorunsuz bir şekilde entegre olur. Ayrıntılı erişim kontrolleri, şirket içinde barındırılan anahtar yönetimi seçenekleri, DLP ve denetim, müşterilerimizin ITAR, CMMC 2.0, CJIS, HIPAA ve GLBA/FTC Korumaları dahil en katı gizlilik ve uyumluluk gereksinimlerini bile karşılamalarına yardımcı olur. Virtru, her gün kullandığınız uygulamalara doğrudan entegre olduğundan, mevcut iş akışlarınızdan ayrılmadan hassas bilgileri tek tıklamayla şifreleyin.
Redstor
redstor.com
Redstor, bulut tabanlı, şirket içi ve hibrit veri yedekleme ve kurtarma hizmetlerinin lider sağlayıcısıdır; misyonu, veri yönetimini daha basit, daha kolay ve daha keyifli hale getirmek ve nerede depolanırsa depolansın, tek bir kontrolden tüm verilere anında erişim sağlamaktır. merkez. Dünya çapında binlerce işletmenin (savunma ve Hükümetler tarafından kullanılan) en değerli varlıklarından biri olan verilerini korumalarına yardımcı olur. İşletmelerin GDPR uyumlu olmasına yardımcı olur; verilerin bütünlüğünü ve güvenliğini sağlamak için en yüksek standartlarla (ISO27001 ve 9001 sertifikalı) uyumludur. Küçük işletmelerin uygun fiyatlı, güvenli, sağlam ve yönetimi kolay bir yedekleme ve kurtarma çözümüne ihtiyacı vardır: * %50'si hiçbir miktarda veri kaybına dayanamadı * Yaklaşık %80'i verilerine ulaşamadıkları takdirde kapanma yaşıyor Çok kiracılı ve bulut için oluşturulmuş olan Redstor'un MSP yedekleme ve kurtarma çözümleri, her kullanıcının ihtiyaç duyduğu verilere, dosyalara ve işletim sistemlerine ihtiyaç duydukları anda yerel olarak ve bulutta anında erişim beklentilerini karlı bir şekilde karşılamanıza olanak tanır.
Coro
coro.net
Coro, yeni nesil bir siber güvenlik platformudur. Tüm şirketinizi güvence altına alan tek bir platform. Coro'yu kullandığınızda e-postayı, verileri, uç nokta cihazlarını, bulut uygulamalarını ve hatta kullanıcı etkinliğini korursunuz. Coro ile herkes siber güvenlik uzmanı olabilir. Coro'da uzmanlaşmak birkaç dakikanızı alır ve siber güvenliği yapılacaklar listenizden kaldırmak için tasarlanmıştır. Coro, işi sizin için yapan yapay zeka tarafından desteklenmektedir. Yapay zekamız tehditlerin %95'ini ortadan kaldırır; geri kalanını Coro'nun benzersiz Tek Tıklamayla Çözme özelliğiyle halledebilirsiniz. Coro, boyutunuz ne olursa olsun, kurumsal düzeyde siber güvenliğe hakkınız olduğuna inanıyor. Daha önce hiç görmediğiniz bir siber güvenlik elde edin. Coro'yu bugün deneyin.
SendSafely
sendsafely.com
SendSafely, şifrelenmiş dosyaları ve bilgileri herhangi bir cihazdaki herkesle kolayca paylaşmanıza olanak tanır. Güvenli dosya alışverişinin baş ağrısını ortadan kaldıralım. SendSafely birçok popüler üçüncü taraf sistemle entegre olarak kullanıcılarınızın zaten bildiği ve sevdiği platformlara uçtan uca şifreleme ekler. Mevcut iş akışlarınıza sorunsuz bir şekilde şifreleme ekleyerek mevcut uygulamalarınızın ve altyapınızın yeteneklerini genişletmenize olanak sağlıyoruz.
CloudFuze
cloudfuze.com
Nerede depolandığına bakılmaksızın tüm içeriğinizin sorumluluğunu üstlenin. Dosyalarınızı bir buluttan diğerine sorunsuz bir şekilde aktarın. İster bir bulut depolama sağlayıcısından diğerine aktarmanız gereken birkaç dosyanız olsun ister tamamen yeni bir buluta geçmek isteyin, CloudFuze bunu sizin için hızlı ve güvenli bir şekilde yapar. CloudFuze, bulut dosya aktarımı ve yönetiminde dünya lideridir. Sağlam ve güvenlik odaklı geçiş motoru CloudFuze X-Change, bireylerin ve kuruluşların Google Drive, OneDrive, Dropbox ve diğer 40 tüketici ve kurumsal bağlayıcı arasında veri taşımasına olanak tanır. Akıllı bulut yönetimi platformu CloudFuze Connect, herkesin birden fazla buluta yayılmış dosyaları bağlamasına, aramasına ve paylaşmasına olanak tanır. CloudFuze'un Temel Özellikleri: • Kurumsal düzeyde altyapı • Bulutta yerel mimari • Birleşik API platformu • Yapay zeka destekli tam içerik araması • Güvenli dosya paylaşımı • Mesajlaşma uygulaması entegrasyonları • Güçlü yönetici kontrolleri