Bulut Dosya Güvenliği Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Gine

Redstor

redstor.com

Redstor, bulut tabanlı, şirket içi ve hibrit veri yedekleme ve kurtarma hizmetlerinin lider sağlayıcısıdır; misyonu, veri yönetimini daha basit, daha kolay ve daha keyifli hale getirmek ve nerede depolanırsa depolansın, tek bir kontrolden tüm verilere anında erişim sağlamaktır. merkez. Dünya çapında binlerce işletmenin (savunma ve Hükümetler tarafından kullanılan) en değerli varlıklarından biri olan verilerini korumalarına yardımcı olur. İşletmelerin GDPR uyumlu olmasına yardımcı olur; verilerin bütünlüğünü ve güvenliğini sağlamak için en yüksek standartlarla (ISO27001 ve 9001 sertifikalı) uyumludur. Küçük işletmelerin uygun fiyatlı, güvenli, sağlam ve yönetimi kolay bir yedekleme ve kurtarma çözümüne ihtiyacı vardır: * %50'si hiçbir miktarda veri kaybına dayanamadı * Yaklaşık %80'i verilerine ulaşamadıkları takdirde kapanma yaşıyor Çok kiracılı ve bulut için oluşturulmuş olan Redstor'un MSP yedekleme ve kurtarma çözümleri, her kullanıcının ihtiyaç duyduğu verilere, dosyalara ve işletim sistemlerine ihtiyaç duydukları anda yerel olarak ve bulutta anında erişim beklentilerini karlı bir şekilde karşılamanıza olanak tanır.