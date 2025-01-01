Web uygulamaları için uygulama mağazası
Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Bulut Dosya Güvenliği Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Cebelitarık
Bulut dosya güvenliği yazılımı, bulut tabanlı (SaaS) uygulamalarda depolanan bilgileri korumak için tasarlanmıştır. Bu araçlar, bulut depolama ve dosya paylaşım platformlarıyla entegre olarak şirketlerin hassas veya ayrıcalıklı bilgiler içeren dosyaları tanımlamasına ve etiketlemesine olanak tanır. Şirketler etiketlendikten sonra bu dosyalara erişimi kontrol edebilir, paylaşım geçmişlerini takip edebilir ve yetkisiz erişimi önleyebilir. Bu araçlar, bulut erişim kontrolünü ve depolama politikalarını uygulayarak veri güvenliğini artırır. Şirketler bunları güvenlik protokollerini uygulamak, erişimi izlemek ve hem bulut uygulamaları içinde hem de bulut uygulamaları aracılığıyla aktarılan bilgileri korumak için kullanır. Yöneticiler uygulamalardaki yönetimi yönetebilir, izinleri ayarlayabilir ve kullanıcı etkinliğini denetleyebilir. Ayrıca birçok bulut güvenlik ürünü, bulutta depolanan belgeleri ve verileri daha fazla korumak için şifreleme ve veri kaybını önleme özellikleri sunar.
Yeni Uygulama Gönder
Duo Admin
duosecurity.com
Cisco Duo, herhangi bir kullanıcı ve cihaz için tüm uygulamalara her yerden erişimi güvence altına alan bulut tabanlı bir erişim yönetimi platformudur. Kimlik koruması ve uç nokta görünürlüğü sağlarken kullanımı ve dağıtımı kolay olacak şekilde tasarlanmıştır. Duo, güçlü şifresiz kimlik doğrulama ve...
Tresorit
tresorit.com
Tresorit, güvenlik bilincine sahip şirketlerin dosyalarını güvenli bir şekilde yönetmesine, senkronize etmesine, imzalamasına ve paylaşmasına olanak tanıyan, uçtan uca şifrelenmiş, sıfır bilgi içeren bir içerik işbirliği platformudur. Diğer genel bulut sağlayıcılarının aksine Tresorit'in kullanıcıla...
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc., merkezi Sunnyvale, Kaliforniya'da bulunan ve gelen e-posta güvenliği, giden veri kaybını önleme, sosyal medya, mobil cihazlar, dijital risk, e-posta şifreleme, elektronik keşif ve e-posta için hizmet ve ürünler olarak yazılım sağlayan bir Amerikan kurumsal güvenlik şirketidir. arşi...
Qualys
qualys.com
Qualys VMDR, siber riski ölçen, hepsi bir arada risk tabanlı bir güvenlik açığı yönetimi çözümüdür. Kuruluşlara risk durumlarına ilişkin benzeri görülmemiş bilgiler verir ve riski azaltmak için uygulanabilir adımlar sağlar. Aynı zamanda siber güvenlik ve BT ekiplerine işbirliği yapabilecekleri ortak...
Virtru
virtru.com
Virtru, askeri düzeyde şifrelemeyi oldukça kolaylaştırır. Dünyanın en büyük bankalarından en küçük sağlık hizmetleri uygulamalarına kadar Virtru, günlük iş uygulamalarınız için esnek, uçtan uca şifrelemeyle her boyuttaki kuruluşun verilerinin kontrolünü ele almasına yardımcı olur. Açık standart Güve...
BetterCloud
bettercloud.com
BetterCloud, pazar lideri SaaS yönetim platformudur ve BT ekiplerinin SaaS yönetimi işlerinin %78'e kadarını ortadan kaldırmasına olanak tanır. BetterCloud, çoklu SaaS ortamında katılım, ayrılma ve yaşam döngüsü ortasında değişiklikleri, SaaS uygulama erişimini ve yetkilendirmelerini ve güvenlik pol...
CloudFuze
cloudfuze.com
Nerede depolandığına bakılmaksızın tüm içeriğinizin sorumluluğunu üstlenin. Dosyalarınızı bir buluttan diğerine sorunsuz bir şekilde aktarın. İster bir bulut depolama sağlayıcısından diğerine aktarmanız gereken birkaç dosyanız olsun ister tamamen yeni bir buluta geçmek isteyin, CloudFuze bunu sizin...
Coro
coro.net
Coro, yeni nesil bir siber güvenlik platformudur. Tüm şirketinizi güvence altına alan tek bir platform. Coro'yu kullandığınızda e-postayı, verileri, uç nokta cihazlarını, bulut uygulamalarını ve hatta kullanıcı etkinliğini korursunuz. Coro ile herkes siber güvenlik uzmanı olabilir. Coro'da uzmanlaşm...
SendSafely
sendsafely.com
SendSafely, şifrelenmiş dosyaları ve bilgileri herhangi bir cihazdaki herkesle kolayca paylaşmanıza olanak tanır. Güvenli dosya alışverişinin baş ağrısını ortadan kaldıralım. SendSafely birçok popüler üçüncü taraf sistemle entegre olarak kullanıcılarınızın zaten bildiği ve sevdiği platformlara uçtan...
Redstor
redstor.com
Redstor, bulut tabanlı, şirket içi ve hibrit veri yedekleme ve kurtarma hizmetlerinin lider sağlayıcısıdır; misyonu, veri yönetimini daha basit, daha kolay ve daha keyifli hale getirmek ve nerede depolanırsa depolansın, tek bir kontrolden tüm verilere anında erişim sağlamaktır. merkez. Dünya çapınd...