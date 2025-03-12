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Bulut e-posta güvenliği çözümleri, kullanıcıları hassas bilgileri ifşa etmeye yönlendiren kimlik avı dolandırıcılıklarına karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmış e-posta platformlarıdır. Bulut e-posta güvenlik sağlayıcısı tarafından yönetilen bu platformlar, kötü amaçlı web sitelerine veya kötü amaçlı yazılımlara bağlantı içeren e-postaları da kullanıcıya ulaşmadan engeller. İşletmeler, veri ihlallerini önlemek, ayrıcalıklı bilgileri korumak ve kötü amaçlı yazılımları ve diğer çevrimiçi tehditleri durdurarak uç nokta güvenliğini artırmak için bulut e-posta güvenliği çözümlerine güveniyor. Bu araçlar, dijital dönüşümün şirket içi e-posta güvenlik çözümlerine olan talebi azaltması nedeniyle güvenli e-posta ağ geçidi pazarından geliştirildi. E-posta anti-spam yazılımı ve e-posta şifreleme araçları arasında bazı örtüşmeler olsa da, bulut e-posta güvenliği çözümleri daha kapsamlıdır ve genellikle hem bulut tabanlı hem de şirket içi seçenekler aracılığıyla sunulabilen birden fazla işlevi kapsar.
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Acronis
acronis.com
Acronis, dijital varlıkların siber tehditlere karşı korunmasını, yedekleme ve kurtarma işlemlerini merkezi yönetimle sağlayan bir veri koruma yazılımıdır.
HornetSecurity
hornetsecurity.com
HornetSecurity, Microsoft 365 için tüm güvenlik, uyum ve yedekleme ihtiyaçlarını karşılayan bir çözümdür. E-posta güvenliği, tehdit koruması ve yedekleme sunar.
Mimecast
mimecast.com
Mimecast, e-posta tabanlı tehditlere karşı gelişmiş koruma sağlar. Kimlik avı ve kötü amaçlı yazılımları önlemek için AI ve makine öğrenimi kullanır.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, e-posta güvenliği, veri kaybı önleme ve uyumluluk çözümleri sunan bir siber güvenlik platformudur.
IronVest
ironvest.com
IronVest InboxGuard, AI destekli bir anti-phishing çözümüdür. Gerçek zamanlı eğitimle çalışanların güvenlik bilincini artırmayı hedefler.
Guardz
guardz.com
Guardz, MSP'ler için siber güvenlik sağlayan bir platformdur. Tehditleri tespit eder, yanıt verir ve kullanıcıları korur.
Coro
coro.net
Coro, e-posta, veri ve cihazları koruyan, yapay zeka destekli entegre bir siber güvenlik platformudur.
Mailinblack
mailinblack.com
Mailinblack, e-posta iletişimini kimlik avı, kötü amaçlı yazılım ve spam gibi tehditlerden koruyan bir güvenlik çözümüdür.
Bastion Technologies
bastion.tech
Bastion, küçük ve orta ölçekli işletmeler için siber güvenlik platformudur; çalışanları, verileri ve bulut uygulamalarını korur.
Trustifi
trustifi.com
Trustifi, e-posta güvenliği sağlamak için tasarlanmış bir platformdur. Hassas bilgileri koruma, şifreleme ve tehditlerden korunma gibi hizmetler sunar.
Valimail
valimail.com
Valimail, e-posta kimlik doğrulamasını yönetmek ve alan adlarını korumak için tasarlanmış bir platformdur. DMARC uygulaması ile kimlik avı saldırılarına karşı koruma sağlar.
GreatHorn
greathorn.com
GreatHorn, e-posta güvenliğini artıran bir platformdur. Phishing, BEC ve kimlik devralma gibi saldırılara karşı koruma sağlar ve Microsoft 365 ile Google Workspace ile entegredir.
Skysnag
skysnag.com
SkySnag, e-posta taklitlerini önleyerek kurumları koruyan ve DMARC uyumluluğunu sağlayan bir siber güvenlik uygulamasıdır.
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