Bulut E-posta Güvenliği Çözümleri - En Popüler Uygulamalar - Solomon Adaları

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Bulut e-posta güvenliği çözümleri, kullanıcıları hassas bilgileri ifşa etmeye yönlendiren kimlik avı dolandırıcılıklarına karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmış e-posta platformlarıdır. Bulut e-posta güvenlik sağlayıcısı tarafından yönetilen bu platformlar, kötü amaçlı web sitelerine veya kötü amaçlı yazılımlara bağlantı içeren e-postaları da kullanıcıya ulaşmadan engeller. İşletmeler, veri ihlallerini önlemek, ayrıcalıklı bilgileri korumak ve kötü amaçlı yazılımları ve diğer çevrimiçi tehditleri durdurarak uç nokta güvenliğini artırmak için bulut e-posta güvenliği çözümlerine güveniyor. Bu araçlar, dijital dönüşümün şirket içi e-posta güvenlik çözümlerine olan talebi azaltması nedeniyle güvenli e-posta ağ geçidi pazarından geliştirildi. E-posta anti-spam yazılımı ve e-posta şifreleme araçları arasında bazı örtüşmeler olsa da, bulut e-posta güvenliği çözümleri daha kapsamlıdır ve genellikle hem bulut tabanlı hem de şirket içi seçenekler aracılığıyla sunulabilen birden fazla işlevi kapsar.
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Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc., merkezi Sunnyvale, Kaliforniya'da bulunan ve gelen e-posta güvenliği, giden veri kaybını önleme, sosyal medya, mobil cihazlar, dijital risk, e-posta şifreleme, elektronik keşif ve e-posta için hizmet ve ürünler olarak yazılım sağlayan bir Amerikan kurumsal güvenlik şirketidir. arşivleme.
HornetSecurity
hornetsecurity.com
365 Total Protection, Microsoft 365 için güvenlik, uyumluluk ve yedeklemenin tüm yönlerini kapsayan piyasadaki tek çözümdür. İş ihtiyaçlarınıza uygun çeşitli paketler arasından seçim yapın ve spam'e karşı koruma sağlayan son teknoloji ürünü e-posta güvenliğinin keyfini çıkarın. virüsler, kimlik avı ve fidye yazılımları; artı e-posta imzaları ve sorumluluk reddi beyanları. Ayrıca, kullanıcılarınızı en karmaşık e-posta saldırılarına karşı korumak için Gelişmiş Tehdit Korumasından (ATP), beklenmedik kesintileri önlemek için otomatik e-posta sürekliliğinden ve tüm e-postaları güvenli ve aranabilir tutmak için yasal olarak uyumlu e-posta arşivlemesinden de yararlanabilirsiniz. Posta kutuları, Teams, OneDrive ve SharePoint'teki uç noktalar ve Microsoft 365 verileri için yedekleme ve kurtarmayı bile tercih edebilirsiniz. 365 Total Protection'ın Microsoft 365 ile özelleştirilmiş entegrasyonu, kayıttan kuruluma, özellik ve kullanıcı yönetimine kadar tüm deneyiminizi basitleştirir. Merkezi konsolu, veri gizliliği ile kullanım kolaylığının mükemmel bir karışımı olup, daha fazlasını yapmanızı ve daha az endişelenmenizi sağlar.
Acronis
acronis.com
Acronis Cyber Protect, tüm ortam için siber tehditlere karşı güçlü koruma, benzersiz yedekleme ve kurtarma yetenekleri ve tek bir cam panel aracılığıyla basitleştirilmiş yönetim ve görünürlük sağlar. Acronis Cyber Protect'in temel özellikleri şunlardır: · Siber tehdit koruması: Yapay zeka (AI) ve makine öğrenimini (ML) kullanarak verileri, uygulamaları ve sistemleri fidye yazılımı ve diğer kötü amaçlı yazılım türleri de dahil olmak üzere gelişmiş siber saldırılara karşı proaktif bir şekilde korur. · Hızlı Kurtarma: Merkezi BT desteğine olan bağımlılığın azalması, kullanıcılara, fiziksel iş yüklerinin tamamen kurtarılması da dahil olmak üzere, dağıtılmış uç noktaların tek tıklamayla kurtarılmasını başlatma yetkisi verir. · Azaltılmış TCO: Geniş, çok nesilli işletim sistemi desteği, kapsamlı koruma sağlarken satıcı konsolidasyonunu da mümkün kılar. · Basitleştirilmiş yönetim: Merkezi yönetim, geniş, çok nesilli işletim sistemi desteğinin yanı sıra yedekleme ve kurtarma işlemlerine ilişkin birleşik bir görünüm sağlamak için yerel özerkliği ve mevcut üçüncü taraf araçlarla kusursuz entegrasyonu içerir. · Veri egemenliği: Acronis'in kapsamlı küresel veri merkezleri ağının kullanımıyla kullanıcılar, uyumluluk sağlayabilir ve bölgesel veri egemenliği yasalarında uzmanlaşarak gönül rahatlığı ve mevzuat uyumluluğu sunabilir.
IronVest
ironvest.com
Önceden "Retruster" olan IronVest InboxGuard, kuruluşunuzun alabileceği gerçek kimlik avı e-postaları hakkında hem bağlamsal hem de gerçek zamanlı olarak güvenlik eğitimi veren, yapay zeka destekli kimlik avına karşı koruma sağlayan tek çözümdür. Çözümümüzü, çalışan davranışını değiştirmek ve kuruluşunuz genelinde güçlü bir güvenlik kültürünü teşvik etmek için özel olarak tasarlanmış, sürekli olarak güncellenen, ilgili ve son derece ilgi çekici içerik sunan kapsamlı bir güvenlik eğitim programıyla katmanlandırıyoruz.
Mimecast
mimecast.com
Mimecast'in yapay zeka destekli Gelişmiş E-posta Güvenliği, kimlik avı ve fidye yazılımlarından sosyal mühendisliğe, ödeme sahtekarlığına ve kimliğe bürünmeye kadar en tehlikeli e-posta kaynaklı saldırıları engeller. Mimecast'in Gelişmiş E-posta Güvenliği ile şunları elde edersiniz: - Sektörün en iyi koruması: 42.000'den fazla müşterinin güvendiği yapay zeka destekli, sektör lideri algılamayla e-posta tabanlı tehditleri engelleyin. - Dağıtım esnekliği: Dağıtım seçeneğinizi seçin; ağ geçidiyle veya ağ geçidi olmadan sağlanan e-posta güvenliği. - Yapay zeka destekli, birinci sınıf algılama: Güvenliği daha akıllı hale getirmek ve çalışanları güçlendirmek için yapay zekanın, makine öğreniminin ve sosyal grafiğin gücünden yararlanın.
Valimail
valimail.com
Valimail, hizmet olarak DMARC'de dünya lideridir ve barındırılan DMARC'nin mucididir. Şirketin bulut tabanlı ürünleri, kimliğe bürünme saldırılarını durduruyor ve gönderenin kimliğini doğrulayarak markaları koruyor. Patentli sektör lideri teknolojisiyle Valimail, her türden ve her büyüklükteki işletme için DMARC yaptırımının kilidini açar ve uygulama başarı oranlarını %25'in altından %95'in üzerine çıkarır. FedRAMP sertifikalı tek platform ve Microsoft 365 ortamları ve Twilio SendGrid için onaylı DMARC ortağı olan Valimail, aynı zamanda tüm önemli e-posta kimlik doğrulama standartları yapısında liderlik pozisyonlarına sahiptir ve e-posta ekosisteminde artan güven ve güvenliği savunur. Daha fazla bilgi için www.valimail.com adresini ziyaret edin.
Coro
coro.net
Coro, yeni nesil bir siber güvenlik platformudur. Tüm şirketinizi güvence altına alan tek bir platform. Coro'yu kullandığınızda e-postayı, verileri, uç nokta cihazlarını, bulut uygulamalarını ve hatta kullanıcı etkinliğini korursunuz. Coro ile herkes siber güvenlik uzmanı olabilir. Coro'da uzmanlaşmak birkaç dakikanızı alır ve siber güvenliği yapılacaklar listenizden kaldırmak için tasarlanmıştır. Coro, işi sizin için yapan yapay zeka tarafından desteklenmektedir. Yapay zekamız tehditlerin %95'ini ortadan kaldırır; geri kalanını Coro'nun benzersiz Tek Tıklamayla Çözme özelliğiyle halledebilirsiniz. Coro, boyutunuz ne olursa olsun, kurumsal düzeyde siber güvenliğe hakkınız olduğuna inanıyor. Daha önce hiç görmediğiniz bir siber güvenlik elde edin. Coro'yu bugün deneyin.
Guardz
guardz.com
Guardz, yönetilen hizmet sağlayıcılar (MSP'ler) için tasarlanmış, kimlik avı, fidye yazılımı saldırıları, veri kaybı ve kullanıcı riskleriyle mücadele etmek için yapay zekadan ve çok katmanlı bir yaklaşımdan yararlanarak müşterilerini gelişen dijital tehditlere karşı korumalarını sağlayan lider bir birleşik siber güvenlik çözümüdür. Teknolojimiz, kullanıcı verileri, cihazlar, e-postalar ve bulut dizinleri genelindeki algılama ve yanıt sürecini tek bir cam panelde otomatikleştirerek siber güvenliği kolaylaştırır. Guardz olarak gönül rahatlığınıza ve iş sürekliliğinize kendimizi adadık. Üst düzey siber güvenlik teknolojisini derin sigorta uzmanlığıyla entegre etmek, güvenlik önlemlerinizin sürekli olarak izlenmesini, yönetilmesini ve optimize edilmesini sağlar.
Skysnag
skysnag.com
Kuruluşunuzu e-posta kimliğine bürünmeye karşı koruyun ve tek otonom yaptırım DMARC otomasyon yazılımıyla e-posta teslim edilebilirliğinizi artırın. E-posta gönderenlerinizin görünmeyen sağlık durumu hakkında görünürlük elde edin ve tüm e-posta kimlik doğrulama protokolü sorunlarını aşın. Ayrıca mümkün olan en kısa sürede DMARC uyumluluğuna ulaşmak isteyen MSP'ler ve hizmet sağlayıcılar için de geçerlidir.
Trustifi
trustifi.com
Trustifi, hizmet olarak yazılım platformunda sunulan çözümler sunan bir siber güvenlik firmasıdır. Trustifi, tek bir satıcıdan hem gelen hem de giden e-posta güvenliğini sağlayan kullanımı ve dağıtımı en kolay e-posta güvenlik ürünleriyle pazara liderlik ediyor. Çalışanları dışında herhangi bir kuruluş için en değerli varlık, e-postasında yer alan verilerdir ve Trustifi'nin temel hedefi, müşterilerin verilerini, itibarlarını ve markalarını e-postayla ilgili tüm tehditlerden korumaktır. Trustifi'nin Gelen Kalkanı, Veri Kaybını Önleme, Hesap Devralma Koruması ve E-posta Şifreleme ile müşteriler saldırganlardan her zaman bir adım öndedir. www.trustifi.com
Bastion Technologies
bastion.tech
Bastion, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) ve onları destekleyen Yönetilen Hizmet Sağlayıcıları (MSP'ler) için yeni nesil bir siber güvenlik platformudur. Tüm şirketinizi güvence altına alan tek bir platform. Bastion, çalışanları, e-postaları, verileri ve bulut uygulamalarını sürekli gelişen dijital tehditlere karşı korur. Bütçe, güvenlik ve gönül rahatlığı gereksinimlerini karşılayan bir güvenlik modülleri paketi sunan Bastion, KOBİ'lerin kimlik avına, fidye yazılımı saldırılarına, veri kaybına ve kullanıcı ihmaline karşı savunmasını sağlar.
Mailinblack
mailinblack.com
Fransa'nın önde gelen e-posta koruma çözümüyle işletmenizi ve çalışanlarınızı tehditlere karşı koruyun. Mailinblack teknolojileri yapay zeka ile insan zekasını birleştiriyor ve 20 yılı aşkın süredir şirketler, sağlık kuruluşları ve kamu kurumları tarafından tanınmaktadır. Birinci sınıf destek hizmetinin yanı sıra kuruluşlarına uyarlanmış etkili ve yükseltilebilir bir çözümden yararlanan 14.000 müşterimize katılın.
GreatHorn
greathorn.com
Hedefli e-posta saldırılarına karşı, makine öğrenimi ve otomatik yanıt özellikleriyle desteklenen kapsamlı teslimat sonrası koruma.
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