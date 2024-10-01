Bulut E-posta Güvenliği Çözümleri - En Popüler Uygulamalar - Estonya En Popüler Son Eklenenler

Bulut e-posta güvenliği çözümleri, kullanıcıları hassas bilgileri ifşa etmeye yönlendiren kimlik avı dolandırıcılıklarına karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmış e-posta platformlarıdır. Bulut e-posta güvenlik sağlayıcısı tarafından yönetilen bu platformlar, kötü amaçlı web sitelerine veya kötü amaçlı yazılımlara bağlantı içeren e-postaları da kullanıcıya ulaşmadan engeller. İşletmeler, veri ihlallerini önlemek, ayrıcalıklı bilgileri korumak ve kötü amaçlı yazılımları ve diğer çevrimiçi tehditleri durdurarak uç nokta güvenliğini artırmak için bulut e-posta güvenliği çözümlerine güveniyor. Bu araçlar, dijital dönüşümün şirket içi e-posta güvenlik çözümlerine olan talebi azaltması nedeniyle güvenli e-posta ağ geçidi pazarından geliştirildi. E-posta anti-spam yazılımı ve e-posta şifreleme araçları arasında bazı örtüşmeler olsa da, bulut e-posta güvenliği çözümleri daha kapsamlıdır ve genellikle hem bulut tabanlı hem de şirket içi seçenekler aracılığıyla sunulabilen birden fazla işlevi kapsar.