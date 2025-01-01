Bulut Kenarı Güvenlik Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Bulut uç güvenliği çözümleri, işletmelere internete, bulut uygulamalarına ve kurumsal ağlara güvenli bir şekilde erişmeleri için bulut tabanlı bir yöntem sunar. Bu çözümler, yazılım tanımlı ağı geniş alan ağıyla bütünleştiren SD-WAN teknolojisinden yararlanarak tüm ağ faaliyetlerini korumak için güvenlik işlevlerini birleştirirken herhangi bir yerden çalışmalarını sağlar. Şirketler, güvenli web ağ geçitleri (SWG), bulut erişim güvenliği aracıları (CASB) ve web uygulaması güvenlik duvarları (WAF) gibi geleneksel araçların güvenlik özelliklerini birleştirerek güvenlik yönetimini kolaylaştırabilir. Bu yaklaşım, işletmelerin ve güvenlik ekiplerinin güvenlik politikaları, etkinlikleri ve risklerine ilişkin görünürlüğü merkezileştirmesine olanak tanıyarak kullanıcıların birden fazla araçla etkileşime girmesi veya tekrarlanan kimlik doğrulama süreçlerinden geçmesi ihtiyacını ortadan kaldırır. Birleşik güvenlik çözümleri, karmaşık, hibrit ortamlarda kapsamlı görünürlük sağlayarak yöneticilerin işini basitleştirmek üzere tasarlanmıştır. Tek bir araçla, son kullanıcı deneyimini aksatmadan tüm kullanıcı etkinliklerini ve ağ trafiğini sınıflandırabilir, yönetebilir ve izleyebilirler. Bulut kenarı güvenlik araçları ile CASB, WAF ve SWG gibi geleneksel teknolojiler arasında bazı örtüşmeler olsa da, SWG genellikle bağımsız olarak çalışır ve hibrit ortamlarda aynı düzeyde görünürlük ve erişilebilirlik sunmaz. En karşılaştırılabilir alternatif, birleşik ağ güvenliği sağlayan ancak bulut tabanlı uygulamalara, ağlara ve web tarayıcılarına entegre erişim sunmayan yazılım tanımlı çevredir (SDP).
Yeni Uygulama Gönder
Fastly
fastly.com
Fastly, geliştiricilerin ve işletmelerin web uygulamalarını optimize etmelerine yardımcı olan bir kenar bulut platformudur. Güvenlik, içerik dağıtımı ve ölçeklenebilirlik hizmetleri sunar.
Twingate
twingate.com
Twingate, kuruluşların özel uygulama ve verilere güvenli uzaktan erişim sağlamasına yardımcı olan bir güvenlik çözümüdür.
Akamai
akamai.com
Akamai, web içeriği ve uygulamalarını hızlı ve güvenli bir şekilde dağıtan, güvenlik çözümleri sunan bir içerik dağıtım ağıdır.
Axis Security
axissecurity.com
Axis Security, kullanıcıların uygulamalara ve verilere güvenli bir şekilde erişebilmesini sağlar ve erişim kontrollerini merkezi olarak yönetir.
Netskope
netskope.com
Netskope, bulut güvenliği sağlayan bir platformdur. Veri koruma, izleme ve yönetim hizmetleri sunarak kuruluşların bulut uygulamalarını güvenli bir şekilde kullanmalarını sağlar.
Cisco Umbrella
umbrella.cisco.com
Cisco Umbrella, DNS katmanı güvenliği ve bulut tabanlı koruma sunarak internet tehditlerine karşı ağları korur, enfeksiyonları azaltır ve veri sızıntılarını önler.
Webscale
webscale.com
Webscale, modern ticaret için güvenli, ölçeklenebilir ve otomatik bir bulut platformu sunarak web altyapısını yönetmeyi kolaylaştırır.
© 2025 WebCatalog, Inc.