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Bulut uç güvenliği çözümleri, işletmelere internete, bulut uygulamalarına ve kurumsal ağlara güvenli bir şekilde erişmeleri için bulut tabanlı bir yöntem sunar. Bu çözümler, yazılım tanımlı ağı geniş alan ağıyla bütünleştiren SD-WAN teknolojisinden yararlanarak tüm ağ faaliyetlerini korumak için güvenlik işlevlerini birleştirirken herhangi bir yerden çalışmalarını sağlar. Şirketler, güvenli web ağ geçitleri (SWG), bulut erişim güvenliği aracıları (CASB) ve web uygulaması güvenlik duvarları (WAF) gibi geleneksel araçların güvenlik özelliklerini birleştirerek güvenlik yönetimini kolaylaştırabilir. Bu yaklaşım, işletmelerin ve güvenlik ekiplerinin güvenlik politikaları, etkinlikleri ve risklerine ilişkin görünürlüğü merkezileştirmesine olanak tanıyarak kullanıcıların birden fazla araçla etkileşime girmesi veya tekrarlanan kimlik doğrulama süreçlerinden geçmesi ihtiyacını ortadan kaldırır. Birleşik güvenlik çözümleri, karmaşık, hibrit ortamlarda kapsamlı görünürlük sağlayarak yöneticilerin işini basitleştirmek üzere tasarlanmıştır. Tek bir araçla, son kullanıcı deneyimini aksatmadan tüm kullanıcı etkinliklerini ve ağ trafiğini sınıflandırabilir, yönetebilir ve izleyebilirler. Bulut kenarı güvenlik araçları ile CASB, WAF ve SWG gibi geleneksel teknolojiler arasında bazı örtüşmeler olsa da, SWG genellikle bağımsız olarak çalışır ve hibrit ortamlarda aynı düzeyde görünürlük ve erişilebilirlik sunmaz. En karşılaştırılabilir alternatif, birleşik ağ güvenliği sağlayan ancak bulut tabanlı uygulamalara, ağlara ve web tarayıcılarına entegre erişim sunmayan yazılım tanımlı çevredir (SDP).
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Akamai
akamai.com
Akamai, web içeriği ve uygulamalarını hızlı ve güvenli bir şekilde dağıtan, güvenlik çözümleri sunan bir içerik dağıtım ağıdır.
Fastly
fastly.com
Fastly, geliştiricilerin ve işletmelerin web uygulamalarını optimize etmelerine yardımcı olan bir kenar bulut platformudur. Güvenlik, içerik dağıtımı ve ölçeklenebilirlik hizmetleri sunar.
Netskope
netskope.com
Netskope, bulut güvenliği sağlayan bir platformdur. Veri koruma, izleme ve yönetim hizmetleri sunarak kuruluşların bulut uygulamalarını güvenli bir şekilde kullanmalarını sağlar.
Webscale
webscale.com
Genel Bakış Webscale, küresel markalar için güvenlik, ölçeklenebilirlik, performans ve otomasyon sunan Modern Ticarete yönelik Bulut Platformudur. Web Ölçekli SaaS platformu, Amazon Web Services, Google Cloud Platform ve Microsoft Azure dahil olmak üzere çoklu bulut ortamlarında altyapının dağıtımını, yönetimini ve bakımını basitleştirmek için otomasyon ve DevOps protokollerinden yararlanır. Webscale, on iki ülkede ve Fortune 1000 şirketlerinden sekizinde binlerce B2C, B2B ve B2E e-ticaret mağazasına güç veriyor ve Santa Clara, CA, Boulder, CO, San Antonio, Teksas, Bangalore, Hindistan ve Londra, Birleşik Krallık'ta ofisleri bulunuyor.
Cisco Umbrella
umbrella.cisco.com
Cisco Umbrella, tek bir bulut yerel çözümde birleştirilmiş bir dizi yetenek sunarak siber güvenliği ve uyumluluğu basitleştirir. DNS katmanı güvenliği, güvenli web ağ geçidi, CASB ve daha fazlasının birleşimi, müşterileri memnun eden uçtan uca bir deneyim sunar. Günde 600 milyarın üzerinde internet talebini işleyen ve Cisco Talos'taki dünyanın en büyük siber tehdit istihbarat ekibinden yararlanan Umbrella, birçok kez AV-TEST'in 1 numaralı güvenlik etkinliği sıralamasına ulaştı. İster mevcut güvenlik yığınınızı güçlendirmeye ihtiyacınız olsun ister daha SASE tabanlı bir mimariye geçiş yapmak isteyin, Umbrella sizi bugünün bulut güvenliği hedeflerine güvenle ulaşmanız ve yarının fırsatlarını kucaklamanız için güçlendirir.
Twingate
twingate.com
Twingate, kuruluşların özel uygulama ve verilere güvenli uzaktan erişim sağlamasına yardımcı olan bir güvenlik çözümüdür.
Axis Security
axissecurity.com
Axis Security, kullanıcıların uygulamalara ve verilere güvenli bir şekilde erişebilmesini sağlar ve erişim kontrollerini merkezi olarak yönetir.
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