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Bulut Kenarı Güvenlik Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları
Bulut uç güvenliği çözümleri, işletmelere internete, bulut uygulamalarına ve kurumsal ağlara güvenli bir şekilde erişmeleri için bulut tabanlı bir yöntem sunar. Bu çözümler, yazılım tanımlı ağı geniş alan ağıyla bütünleştiren SD-WAN teknolojisinden yararlanarak tüm ağ faaliyetlerini korumak için güvenlik işlevlerini birleştirirken herhangi bir yerden çalışmalarını sağlar. Şirketler, güvenli web ağ geçitleri (SWG), bulut erişim güvenliği aracıları (CASB) ve web uygulaması güvenlik duvarları (WAF) gibi geleneksel araçların güvenlik özelliklerini birleştirerek güvenlik yönetimini kolaylaştırabilir. Bu yaklaşım, işletmelerin ve güvenlik ekiplerinin güvenlik politikaları, etkinlikleri ve risklerine ilişkin görünürlüğü merkezileştirmesine olanak tanıyarak kullanıcıların birden fazla araçla etkileşime girmesi veya tekrarlanan kimlik doğrulama süreçlerinden geçmesi ihtiyacını ortadan kaldırır. Birleşik güvenlik çözümleri, karmaşık, hibrit ortamlarda kapsamlı görünürlük sağlayarak yöneticilerin işini basitleştirmek üzere tasarlanmıştır. Tek bir araçla, son kullanıcı deneyimini aksatmadan tüm kullanıcı etkinliklerini ve ağ trafiğini sınıflandırabilir, yönetebilir ve izleyebilirler. Bulut kenarı güvenlik araçları ile CASB, WAF ve SWG gibi geleneksel teknolojiler arasında bazı örtüşmeler olsa da, SWG genellikle bağımsız olarak çalışır ve hibrit ortamlarda aynı düzeyde görünürlük ve erişilebilirlik sunmaz. En karşılaştırılabilir alternatif, birleşik ağ güvenliği sağlayan ancak bulut tabanlı uygulamalara, ağlara ve web tarayıcılarına entegre erişim sunmayan yazılım tanımlı çevredir (SDP).
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Akamai
akamai.com
Akamai, kullanıcılar ve işletmeler için çevrimiçi deneyimleri optimize etmeye odaklanan lider bir içerik dağıtım ağı (CDN) ve bulut hizmet sağlayıcısıdır. Temel Özellikler: * İçerik Dağıtımı: Akamai, web içeriği ve uygulamalarının dağıtımını hızlandırarak dünya çapındaki kullanıcılara hızlı ve güvenilir erişim sağlar. * Güvenlik Çözümleri: Platform, çevrimiçi tehditlere karşı koruma sağlamak için DDoS koruması ve web uygulaması güvenlik duvarları dahil olmak üzere güçlü güvenlik özellikleri sunar. * Uç Bilgi İşlem: Akamai, verileri kullanıcılara daha yakın bir şekilde işlemek, performansı artırmak ve gecikmeyi azaltmak için uç bilgi işlemden yararlanır. * Ölçeklenebilirlik: İşletmeler, Akamai'nin farklı ihtiyaçlara göre uyarlanmış esnek çözümleri ile çevrimiçi operasyonlarını kolayca ölçeklendirebilir.
Fastly
fastly.com
Fastly, Amerikalı bir bulut bilişim hizmetleri sağlayıcısıdır. Ağını, geliştiricilerin çekirdek bulut altyapılarını ağın ucuna, kullanıcılara daha yakın bir noktaya kadar genişletmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir uç bulut platformu olarak tanımlıyor. Fastly edge bulut platformu, içerik dağıtım ağını (CDN), görüntü optimizasyonunu, video ve akışı, bulut güvenliğini ve yük dengeleme hizmetlerini içerir. Fastly'nin bulut güvenlik hizmetleri arasında hizmet reddi saldırılarına karşı koruma, botlara karşı koruma ve web uygulaması güvenlik duvarı yer alıyor. Hızlı bir şekilde web uygulaması güvenlik duvarı, kendi kural setinin yanı sıra Açık Web Uygulama Güvenliği Projesi ModSecurity Temel Kural Setini kullanır. Fastly platformu Varnish'in üzerine inşa edilmiştir.
Netskope
netskope.com
Küresel bir SASE lideri olan Netskope, kuruluşların verileri korumak ve siber tehditlere karşı savunma yapmak için sıfır güven ilkelerini ve AI/ML yeniliklerini uygulamalarına yardımcı olur. Hızlı ve kullanımı kolay Netskope platformu, gittikleri her yerde insanlar, cihazlar ve veriler için optimize edilmiş erişim ve gerçek zamanlı güvenlik sağlar. Netskope, müşterilerin riski azaltmasına, performansı hızlandırmasına ve her türlü bulut, web ve özel uygulama etkinliğinde rakipsiz görünürlük elde etmesine yardımcı olur. Binlerce müşteri, gelişen tehditleri, yeni riskleri, teknoloji değişimlerini, organizasyonel ve ağ değişikliklerini ve yeni düzenleme gerekliliklerini ele alma konusunda Netskope'a ve onun güçlü NewEdge ağına güveniyor.
Webscale
webscale.com
Genel Bakış Webscale, küresel markalar için güvenlik, ölçeklenebilirlik, performans ve otomasyon sunan Modern Ticarete yönelik Bulut Platformudur. Web Ölçekli SaaS platformu, Amazon Web Services, Google Cloud Platform ve Microsoft Azure dahil olmak üzere çoklu bulut ortamlarında altyapının dağıtımını, yönetimini ve bakımını basitleştirmek için otomasyon ve DevOps protokollerinden yararlanır. Webscale, on iki ülkede ve Fortune 1000 şirketlerinden sekizinde binlerce B2C, B2B ve B2E e-ticaret mağazasına güç veriyor ve Santa Clara, CA, Boulder, CO, San Antonio, Teksas, Bangalore, Hindistan ve Londra, Birleşik Krallık'ta ofisleri bulunuyor.
Cisco Umbrella
umbrella.cisco.com
Cisco Umbrella, tek bir bulut yerel çözümde birleştirilmiş bir dizi yetenek sunarak siber güvenliği ve uyumluluğu basitleştirir. DNS katmanı güvenliği, güvenli web ağ geçidi, CASB ve daha fazlasının birleşimi, müşterileri memnun eden uçtan uca bir deneyim sunar. Günde 600 milyarın üzerinde internet talebini işleyen ve Cisco Talos'taki dünyanın en büyük siber tehdit istihbarat ekibinden yararlanan Umbrella, birçok kez AV-TEST'in 1 numaralı güvenlik etkinliği sıralamasına ulaştı. İster mevcut güvenlik yığınınızı güçlendirmeye ihtiyacınız olsun ister daha SASE tabanlı bir mimariye geçiş yapmak isteyin, Umbrella sizi bugünün bulut güvenliği hedeflerine güvenle ulaşmanız ve yarının fırsatlarını kucaklamanız için güçlendirir.
Twingate
twingate.com
Twingate, ister şirket içinde ister bulutta olsun, bir kuruluşun özel uygulamaları, verileri ve ortamları için güvenli bir uzaktan erişim çözümüdür. DevOps ekiplerinin, BT/altyapı ekiplerinin ve son kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırmak için tasarlanan bu ürün, yeni bir dünyayla başa çıkmak için tasarlanmayan eski iş VPN'lerinin yerini alıyor.
Axis Security
axissecurity.com
Atmos, Axis tarafından desteklenen modern bir Güvenlik Hizmeti Uç (SSE) platformudur. Atmos, uygulama, cihaz veya konumdan bağımsız olarak kullanıcıları işlerin yapılması için gereken iş kaynaklarına güvenli bir şekilde bağlar. Platform, ZTNA, SWG, CASB ve Dijital Deneyim izlemeyi, hepsini yönetmek için kullanımı kolay tek bir cam bölmeyle, bulut üzerinden sağlanan tek bir platformda ustaca birleştirir. Amazon Web Services Global Accelerator, Google Cloud Platform ve Oracle ağlarında çalışan +350'den fazla bulut kenarıyla Atmos platformu, güvenlik, ağ oluşturma ve BT liderlerinin çalışanların, iş ortaklarının ve müşterilerin ağ tuzakları olmadan iş verilerine güvenli bir şekilde erişmesine olanak sağlamasına yardımcı olur diğer tüm sıfır güven hizmetlerinin karşılaştığı merkezli çözümler veya uygulama sınırlamaları. Atmos, tüm trafiği denetlerken tüm bağlantı noktalarını ve protokolleri destekleyerek hat üzerinde durur. Atmos, aracı ve aracısız destekle, kimliğe ve politikaya dayalı, cerrahi, bire bir, en az ayrıcalıklı bağlantılardan oluşan bir orkestraya aracılık eder ve bağlantıları izlemek (atlamadan atlama) ve BT'yi güçlendirmeye yönelik hayati önem taşıyan son kullanıcı deneyimi izleme gerçekleştirir. sorunları tespit edin. Atmos by Axis ile uyumlu çalışmayı deneyimleyin.