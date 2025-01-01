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Bulut Kenarı Güvenlik Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Gürcistan
Bulut uç güvenliği çözümleri, işletmelere internete, bulut uygulamalarına ve kurumsal ağlara güvenli bir şekilde erişmeleri için bulut tabanlı bir yöntem sunar. Bu çözümler, yazılım tanımlı ağı geniş alan ağıyla bütünleştiren SD-WAN teknolojisinden yararlanarak tüm ağ faaliyetlerini korumak için güvenlik işlevlerini birleştirirken herhangi bir yerden çalışmalarını sağlar. Şirketler, güvenli web ağ geçitleri (SWG), bulut erişim güvenliği aracıları (CASB) ve web uygulaması güvenlik duvarları (WAF) gibi geleneksel araçların güvenlik özelliklerini birleştirerek güvenlik yönetimini kolaylaştırabilir. Bu yaklaşım, işletmelerin ve güvenlik ekiplerinin güvenlik politikaları, etkinlikleri ve risklerine ilişkin görünürlüğü merkezileştirmesine olanak tanıyarak kullanıcıların birden fazla araçla etkileşime girmesi veya tekrarlanan kimlik doğrulama süreçlerinden geçmesi ihtiyacını ortadan kaldırır. Birleşik güvenlik çözümleri, karmaşık, hibrit ortamlarda kapsamlı görünürlük sağlayarak yöneticilerin işini basitleştirmek üzere tasarlanmıştır. Tek bir araçla, son kullanıcı deneyimini aksatmadan tüm kullanıcı etkinliklerini ve ağ trafiğini sınıflandırabilir, yönetebilir ve izleyebilirler. Bulut kenarı güvenlik araçları ile CASB, WAF ve SWG gibi geleneksel teknolojiler arasında bazı örtüşmeler olsa da, SWG genellikle bağımsız olarak çalışır ve hibrit ortamlarda aynı düzeyde görünürlük ve erişilebilirlik sunmaz. En karşılaştırılabilir alternatif, birleşik ağ güvenliği sağlayan ancak bulut tabanlı uygulamalara, ağlara ve web tarayıcılarına entegre erişim sunmayan yazılım tanımlı çevredir (SDP).
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Fastly
fastly.com
Fastly, Amerikalı bir bulut bilişim hizmetleri sağlayıcısıdır. Ağını, geliştiricilerin çekirdek bulut altyapılarını ağın ucuna, kullanıcılara daha yakın bir noktaya kadar genişletmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir uç bulut platformu olarak tanımlıyor. Fastly edge bulut platformu, içerik da...
Twingate
twingate.com
Twingate, ister şirket içinde ister bulutta olsun, bir kuruluşun özel uygulamaları, verileri ve ortamları için güvenli bir uzaktan erişim çözümüdür. DevOps ekiplerinin, BT/altyapı ekiplerinin ve son kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırmak için tasarlanan bu ürün, yeni bir dünyayla başa çıkmak için...
Netskope
netskope.com
Küresel bir SASE lideri olan Netskope, kuruluşların verileri korumak ve siber tehditlere karşı savunma yapmak için sıfır güven ilkelerini ve AI/ML yeniliklerini uygulamalarına yardımcı olur. Hızlı ve kullanımı kolay Netskope platformu, gittikleri her yerde insanlar, cihazlar ve veriler için optimize...
Akamai
akamai.com
Akamai, kullanıcılar ve işletmeler için çevrimiçi deneyimleri optimize etmeye odaklanan lider bir içerik dağıtım ağı (CDN) ve bulut hizmet sağlayıcısıdır. Temel Özellikler: * İçerik Dağıtımı: Akamai, web içeriği ve uygulamalarının dağıtımını hızlandırarak dünya çapındaki kullanıcılara hızlı ve güve...
Axis Security
axissecurity.com
Atmos, Axis tarafından desteklenen modern bir Güvenlik Hizmeti Uç (SSE) platformudur. Atmos, uygulama, cihaz veya konumdan bağımsız olarak kullanıcıları işlerin yapılması için gereken iş kaynaklarına güvenli bir şekilde bağlar. Platform, ZTNA, SWG, CASB ve Dijital Deneyim izlemeyi, hepsini yönetmek ...
Webscale
webscale.com
Genel Bakış Webscale, küresel markalar için güvenlik, ölçeklenebilirlik, performans ve otomasyon sunan Modern Ticarete yönelik Bulut Platformudur. Web Ölçekli SaaS platformu, Amazon Web Services, Google Cloud Platform ve Microsoft Azure dahil olmak üzere çoklu bulut ortamlarında altyapının dağıtımın...
Cisco Umbrella
umbrella.cisco.com
Cisco Umbrella, tek bir bulut yerel çözümde birleştirilmiş bir dizi yetenek sunarak siber güvenliği ve uyumluluğu basitleştirir. DNS katmanı güvenliği, güvenli web ağ geçidi, CASB ve daha fazlasının birleşimi, müşterileri memnun eden uçtan uca bir deneyim sunar. Günde 600 milyarın üzerinde internet ...