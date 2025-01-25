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En Popüler Son Eklenenler Bulut Kenarı Güvenlik Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Andorra

Bulut uç güvenliği çözümleri, işletmelere internete, bulut uygulamalarına ve kurumsal ağlara güvenli bir şekilde erişmeleri için bulut tabanlı bir yöntem sunar. Bu çözümler, yazılım tanımlı ağı geniş alan ağıyla bütünleştiren SD-WAN teknolojisinden yararlanarak tüm ağ faaliyetlerini korumak için güvenlik işlevlerini birleştirirken herhangi bir yerden çalışmalarını sağlar. Şirketler, güvenli web ağ geçitleri (SWG), bulut erişim güvenliği aracıları (CASB) ve web uygulaması güvenlik duvarları (WAF) gibi geleneksel araçların güvenlik özelliklerini birleştirerek güvenlik yönetimini kolaylaştırabilir. Bu yaklaşım, işletmelerin ve güvenlik ekiplerinin güvenlik politikaları, etkinlikleri ve risklerine ilişkin görünürlüğü merkezileştirmesine olanak tanıyarak kullanıcıların birden fazla araçla etkileşime girmesi veya tekrarlanan kimlik doğrulama süreçlerinden geçmesi ihtiyacını ortadan kaldırır. Birleşik güvenlik çözümleri, karmaşık, hibrit ortamlarda kapsamlı görünürlük sağlayarak yöneticilerin işini basitleştirmek üzere tasarlanmıştır. Tek bir araçla, son kullanıcı deneyimini aksatmadan tüm kullanıcı etkinliklerini ve ağ trafiğini sınıflandırabilir, yönetebilir ve izleyebilirler. Bulut kenarı güvenlik araçları ile CASB, WAF ve SWG gibi geleneksel teknolojiler arasında bazı örtüşmeler olsa da, SWG genellikle bağımsız olarak çalışır ve hibrit ortamlarda aynı düzeyde görünürlük ve erişilebilirlik sunmaz. En karşılaştırılabilir alternatif, birleşik ağ güvenliği sağlayan ancak bulut tabanlı uygulamalara, ağlara ve web tarayıcılarına entegre erişim sunmayan yazılım tanımlı çevredir (SDP).