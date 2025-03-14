Bulut Algılama ve Yanıt (CDR) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Bulut Algılama ve Yanıt (CDR) yazılımı, tehdit algılamayı ve yanıtlamayı otomatikleştirerek bulut ortamları için kapsamlı güvenlik sunar. Bu teknoloji, şirketlerin bulut sistemlerine ilişkin tam görünürlüğe sahip olmasını sağlar ve hem bulut uygulamaları (SaaS) hem de altyapı (IaaS) genelindeki tehditleri ve saldırıları ele alacak mekanizmalar içerir. CDR, olay günlüklerini analiz ederek ve saldırılardan öngörüler çıkararak güvenlik ekiplerinin genel güvenlik duruşlarını geliştirmelerine yardımcı olur. CDR yazılımı, Uç Nokta Algılama ve Yanıt (EDR), Genişletilmiş Algılama ve Yanıt (XDR) ve Ağ Algılama ve Yanıt (NDR) gibi diğer tehdit algılama ve yanıt çözümleriyle özellikleri paylaşsa da, odak noktasında farklı olmaya devam ediyor. EDR, sistem uç noktalarında etkinlik izlemeyi hedefler ve NDR, ağ ortamlarının güvenliğini sağlamaya adanmıştır. XDR, daha geniş kapsamıyla ağları, uç noktaları, bulut hizmetlerini ve sanal ortamları izler. Bunun aksine, CDR yalnızca tüm bulut ortamının izlenmesine ve güvenliğinin sağlanmasına adanmıştır.
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Wiz
wiz.io
Wiz, bulut güvenliğini geliştiren entegre bir platformdur. Güvenlik açıklarını yönetir ve bulut ortamlarında görünürlük sağlar.
ExtraHop
extrahop.com
Extrahop, ağ algılama, performans yönetimi ve güvenlik analizi için kullanılan kapsamlı bir ağ analiz platformudur.
Sysdig
sysdig.com
Sysdig, bulut güvenliği için kapsamlı bir platformdur. Tehditleri gerçek zamanlı olarak tespit eder, yönetir ve güvenlik politikalarını özelleştirir.
Sonrai Security
sonraisecurity.com
Sonrai Security, AWS, Azure ve Google Cloud üzerinde kimlik, erişim ve izin güvenliği sağlayan bir bulut güvenlik platformudur.
Orca Security
orca.security
Orca Security, bulut ortamlarında riskleri belirleyen ve yöneten ajansız bir güvenlik platformudur; AWS, Azure, Google Cloud gibi birçok bulut hizmetini destekler.
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