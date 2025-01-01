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Bulut Algılama ve Yanıt (CDR) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Peru
Bulut Algılama ve Yanıt (CDR) yazılımı, tehdit algılamayı ve yanıtlamayı otomatikleştirerek bulut ortamları için kapsamlı güvenlik sunar. Bu teknoloji, şirketlerin bulut sistemlerine ilişkin tam görünürlüğe sahip olmasını sağlar ve hem bulut uygulamaları (SaaS) hem de altyapı (IaaS) genelindeki tehditleri ve saldırıları ele alacak mekanizmalar içerir. CDR, olay günlüklerini analiz ederek ve saldırılardan öngörüler çıkararak güvenlik ekiplerinin genel güvenlik duruşlarını geliştirmelerine yardımcı olur. CDR yazılımı, Uç Nokta Algılama ve Yanıt (EDR), Genişletilmiş Algılama ve Yanıt (XDR) ve Ağ Algılama ve Yanıt (NDR) gibi diğer tehdit algılama ve yanıt çözümleriyle özellikleri paylaşsa da, odak noktasında farklı olmaya devam ediyor. EDR, sistem uç noktalarında etkinlik izlemeyi hedefler ve NDR, ağ ortamlarının güvenliğini sağlamaya adanmıştır. XDR, daha geniş kapsamıyla ağları, uç noktaları, bulut hizmetlerini ve sanal ortamları izler. Bunun aksine, CDR yalnızca tüm bulut ortamının izlenmesine ve güvenliğinin sağlanmasına adanmıştır.
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Wiz
wiz.io
Wiz, yeni bir işletim modelini etkinleştirerek Fortune 100'ün %40'ı da dahil olmak üzere müşteriler için bulut güvenliğini dönüştürüyor. Wiz ile kuruluşlar, bulut yaşam döngüsü boyunca güvenliği demokratikleştirerek geliştirme ekiplerine hızlı ve güvenli bir şekilde geliştirme yapma olanağı sağlayab...
ExtraHop
extrahop.com
ExtraHop, işletmelerin siber riskleri ortaya çıkarmak ve iş dayanıklılığı oluşturmak için güvendiği siber güvenlik ortağıdır. Ağ tespiti ve müdahalesi ile ağ performans yönetimine yönelik ExtraHop RevealX platformu, kuruluşların diğer araçların göremediği siber riskleri ve performans sorunlarını ort...
Sysdig
sysdig.com
Sysdig Secure, 700'den fazla kurumsal müşterinin CNAPP, VM, CSPM, CIEM, konteyner güvenliği ve daha fazlasını kurumsal ölçekte ele almak için kullandığı CNAPP platformumuzdur. Platformumuz önleme, tespit ve müdahaleyi kapsar; böylece müşteriler konteynerleri, Kubernetes'i, ana bilgisayarları/sunucul...
Sonrai Security
sonraisecurity.com
Sonrai Security, lider bir genel bulut kimlik ve erişim yönetimi çözümleri sağlayıcısıdır. Her büyüklükteki işletmeyi güvenli ve kendinden emin bir şekilde yenilik yapma konusunda destekleme misyonuyla Sonrai Security, AWS, Azure ve Google Cloud platformlarında çalışan şirketler için kimlik, erişim ...
Orca Security
orca.security
Orca Bulut Güvenlik Platformu, AWS, Azure, Google Cloud, Kubernetes, Alibaba Cloud ve Oracle Cloud'u kapsayan bulut varlığınızdaki iş yükleri, yapılandırmalar ve kimliklerdeki riskleri ve uyumluluk sorunlarını tanımlar, önceliklendirir ve düzeltir. Orca, sektörün en kapsamlı bulut güvenliği çözümünü...