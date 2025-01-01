En Popüler Son Eklenenler Bulut Algılama ve Yanıt (CDR) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Nauru

Bulut Algılama ve Yanıt (CDR) yazılımı, tehdit algılamayı ve yanıtlamayı otomatikleştirerek bulut ortamları için kapsamlı güvenlik sunar. Bu teknoloji, şirketlerin bulut sistemlerine ilişkin tam görünürlüğe sahip olmasını sağlar ve hem bulut uygulamaları (SaaS) hem de altyapı (IaaS) genelindeki tehditleri ve saldırıları ele alacak mekanizmalar içerir. CDR, olay günlüklerini analiz ederek ve saldırılardan öngörüler çıkararak güvenlik ekiplerinin genel güvenlik duruşlarını geliştirmelerine yardımcı olur. CDR yazılımı, Uç Nokta Algılama ve Yanıt (EDR), Genişletilmiş Algılama ve Yanıt (XDR) ve Ağ Algılama ve Yanıt (NDR) gibi diğer tehdit algılama ve yanıt çözümleriyle özellikleri paylaşsa da, odak noktasında farklı olmaya devam ediyor. EDR, sistem uç noktalarında etkinlik izlemeyi hedefler ve NDR, ağ ortamlarının güvenliğini sağlamaya adanmıştır. XDR, daha geniş kapsamıyla ağları, uç noktaları, bulut hizmetlerini ve sanal ortamları izler. Bunun aksine, CDR yalnızca tüm bulut ortamının izlenmesine ve güvenliğinin sağlanmasına adanmıştır.