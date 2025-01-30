Bulut Algılama ve Yanıt (CDR) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Bermuda

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Bulut Algılama ve Yanıt (CDR) yazılımı, tehdit algılamayı ve yanıtlamayı otomatikleştirerek bulut ortamları için kapsamlı güvenlik sunar. Bu teknoloji, şirketlerin bulut sistemlerine ilişkin tam görünürlüğe sahip olmasını sağlar ve hem bulut uygulamaları (SaaS) hem de altyapı (IaaS) genelindeki tehditleri ve saldırıları ele alacak mekanizmalar içerir. CDR, olay günlüklerini analiz ederek ve saldırılardan öngörüler çıkararak güvenlik ekiplerinin genel güvenlik duruşlarını geliştirmelerine yardımcı olur. CDR yazılımı, Uç Nokta Algılama ve Yanıt (EDR), Genişletilmiş Algılama ve Yanıt (XDR) ve Ağ Algılama ve Yanıt (NDR) gibi diğer tehdit algılama ve yanıt çözümleriyle özellikleri paylaşsa da, odak noktasında farklı olmaya devam ediyor. EDR, sistem uç noktalarında etkinlik izlemeyi hedefler ve NDR, ağ ortamlarının güvenliğini sağlamaya adanmıştır. XDR, daha geniş kapsamıyla ağları, uç noktaları, bulut hizmetlerini ve sanal ortamları izler. Bunun aksine, CDR yalnızca tüm bulut ortamının izlenmesine ve güvenliğinin sağlanmasına adanmıştır.
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Wiz
wiz.io
Wiz, yeni bir işletim modelini etkinleştirerek Fortune 100'ün %40'ı da dahil olmak üzere müşteriler için bulut güvenliğini dönüştürüyor. Wiz ile kuruluşlar, bulut yaşam döngüsü boyunca güvenliği demokratikleştirerek geliştirme ekiplerine hızlı ve güvenli bir şekilde geliştirme yapma olanağı sağlayabilir. Bulut Yerel Uygulama Koruma Platformu (CNAPP) görünürlüğü, risk önceliklendirmesini ve iş çevikliğini artırır ve müşteri incelemelerine göre 1 numaradır. Wiz'in CNAPP'si, CSPM, KSPM, CWPP, güvenlik açığı yönetimi, IaC tarama, CIEM, DSPM, Konteyner güvenliği, AI SPM, Kod güvenliği ve CDR dahil olmak üzere gerçek anlamda entegre bir platformda birden fazla bulut güvenlik çözümündeki riskleri tek bir platformda birleştirir ve ilişkilendirir. Yüzde 40'ı Fortune 100'de yer alan dünya çapındaki yüzlerce kuruluş, bulut ortamlarındaki kritik riskleri hızla tespit edip ortadan kaldırıyor. Müşterileri arasında Salesforce, Slack, Mars, BMW, Avery Dennison, Priceline, Cushman & Wakefield, DocuSign, Plaid ve agoda yer alıyor. Wiz, Sequoia, Index Ventures, Insight Partners, Salesforce, Blackstone, Advent, Greenoaks, Lightspeed ve Aglaé tarafından desteklenmektedir. Daha fazla bilgi için https://www.wiz.io adresini ziyaret edin.
ExtraHop
extrahop.com
ExtraHop, işletmelerin siber riskleri ortaya çıkarmak ve iş dayanıklılığı oluşturmak için güvendiği siber güvenlik ortağıdır. Ağ tespiti ve müdahalesi ile ağ performans yönetimine yönelik ExtraHop RevealX platformu, kuruluşların diğer araçların göremediği siber riskleri ve performans sorunlarını ortaya çıkarmak için ihtiyaç duyduğu anında görünürlüğü ve benzersiz şifre çözme yeteneklerini benzersiz bir şekilde sunar. Kuruluşlar ExtraHop ile tam ağ şeffaflığına sahip olduklarında, daha akıllıca araştırma yapabilir, tehditleri daha hızlı durdurabilir ve operasyonları çalışır durumda tutabilirler. RevealX şirket içinde veya bulutta dağıtılır. Aşağıdaki kullanım örneklerini ele alır: - Fidye yazılımı - Sıfır güven - Yazılım tedarik zinciri saldırıları - Yanal hareket ve C2 iletişimi - Güvenlik hijyeni - Ağ ve Uygulama Performans Yönetimi - IDS - Adli tıp ve daha fazlası Farklılıklarımızdan birkaçı: Sürekli ve isteğe bağlı PCAP : Tam paket işleme, NetFlow'dan üstündür ve daha yüksek kalitede algılamalar sağlar. SSL/TLS, MS-RPC, WinRM ve SMBv3 dahil olmak üzere çeşitli protokoller genelinde stratejik şifre çözme, ağınızda yanal olarak hareket etmeye çalışırken şifrelenmiş trafikte saklanan erken aşama tehditlere karşı daha iyi görünürlük sağlar. Protokol kapsamı: RevealX 70'ten fazla ağ protokolünün kodunu çözer. Bulut ölçeğinde makine öğrenimi: Sınırlı kaynaklara güvenmek yerine
Orca Security
orca.security
Orca Bulut Güvenlik Platformu, AWS, Azure, Google Cloud, Kubernetes, Alibaba Cloud ve Oracle Cloud'u kapsayan bulut varlığınızdaki iş yükleri, yapılandırmalar ve kimliklerdeki riskleri ve uyumluluk sorunlarını tanımlar, önceliklendirir ve düzeltir. Orca, sektörün en kapsamlı bulut güvenliği çözümünü tek bir platformda sunarak çok noktalı çözümlerin dağıtılması ve sürdürülmesi ihtiyacını ortadan kaldırır. Orca öncelikle aracısızdır ve aracılara ihtiyaç duymadan bulut ortamınızda derin ve geniş görünürlük sağlayan Orca'nın patentli SideScanning™ teknolojisini kullanarak ortamınıza birkaç dakika içinde bağlanır. Ayrıca Orca, çalışma zamanı görünürlüğü ve kritik iş yüklerine yönelik koruma için üçüncü taraf aracılarla entegre olabilir. Orca, basitleştirilmiş araştırmalar ve hızlandırılmış iyileştirme için Üretken Yapay Zeka'dan yararlanma konusunda ön saflarda yer alıyor; gerekli beceri düzeylerini azaltıyor ve bulut güvenliğinden, DevOps'tan ve geliştirme ekiplerinin zamandan ve emekten tasarruf etmesini sağlarken güvenlik sonuçlarını da önemli ölçüde iyileştiriyor. Bulut Yerel Uygulama Koruma Platformu (CNAPP) olarak Orca, CSPM, CWPP, CIEM, Güvenlik Açığı Yönetimi, Konteyner ve Kubernetes Güvenliği, DSPM, API Güvenliği, CDR, Çoklu Bulut Uyumluluğu, Sola Kaydırma dahil olmak üzere birçok nokta çözümünü tek bir platformda birleştirir. Güvenlik ve AI-SPM.
Sonrai Security
sonraisecurity.com
Sonrai Security, lider bir genel bulut kimlik ve erişim yönetimi çözümleri sağlayıcısıdır. Her büyüklükteki işletmeyi güvenli ve kendinden emin bir şekilde yenilik yapma konusunda destekleme misyonuyla Sonrai Security, AWS, Azure ve Google Cloud platformlarında çalışan şirketler için kimlik, erişim ve izin güvenliği sağlar. Şirket, geliştiricilerin erişim ihtiyaçlarını kesintisiz olarak desteklerken tek tıklamayla en az ayrıcalık sağlayan Bulut İzinleri Güvenlik Duvarı'na öncülük etmesiyle ünlüdür. Çeşitli sektörlerdeki lider şirketlerin güvendiği Sonrai Security, bulut güvenliğinde yenilikçiliği ve mükemmelliği desteklemeye kararlıdır. Şirkete Bulut Operasyonları, Geliştirme ve Güvenlik Ekipleri güvenmektedir. Bulut İzinleri Güvenlik Duvarı, kullanılmayan tüm hassas izinleri kaldırır, kullanılmayan kimlikleri karantinaya alır ve kullanılmayan hizmetleri ve bölgeleri devre dışı bırakır; üstelik hepsi tek tıklamayla yapılır. Hassas izinleri kullanan tüm kimlikler erişimlerini sürdürdüğü ve yeni erişimler otomatik bir chatops iş akışı aracılığıyla sorunsuz bir şekilde verildiği için iş kesintiye uğramaz. SecOps ekipleri en az ayrıcalık elde etmek için %97 daha az zaman harcıyor ve saldırı yüzeyini %92 oranında kesiyor. Sonrai CIEM+ çözümü, platform genelinde en az ayrıcalığa ulaştıktan sonra zararlı izin kombinasyonlarını keşfeder ve otomatik veya ayrıntılı iyileştirmeyle bunların oluşturdukları istenmeyen saldırı yollarını kapatır.
Sysdig
sysdig.com
Sysdig Secure, 700'den fazla kurumsal müşterinin CNAPP, VM, CSPM, CIEM, konteyner güvenliği ve daha fazlasını kurumsal ölçekte ele almak için kullandığı CNAPP platformumuzdur. Platformumuz önleme, tespit ve müdahaleyi kapsar; böylece müşteriler konteynerleri, Kubernetes'i, ana bilgisayarları/sunucuları ve bulut hizmetlerini güvenle güvence altına alabilir. Sysdig, birden fazla bulutta uygun ölçekte gerçek zamanlı görünürlük sağlayarak güvenlik kör noktalarını ortadan kaldırır. Ekiplerin yüksek etkili güvenlik olaylarına odaklanabilmesi ve verimliliği artırabilmesi amacıyla uyarıları önceliklendirmek için çalışma zamanından elde edilen bilgileri kullanıyoruz. Müşteriler, yanıt akışının tüm kaynağını anlayarak ve rehberli iyileştirme önererek, hem üretimdeki sorunları zaman kaybetmeden çözebilir hem de tehditleri gerçek zamanlı olarak tespit edip yanıt verebilir. Sysdig Secure ile şunları yapabilirsiniz: - Saldırıları 10 kata kadar daha hızlı durdurabilirsiniz - Güvenlik açıklarını %95'e kadar azaltabilirsiniz - Risk değişikliklerini anında tespit edebilirsiniz - İzin boşluklarını 2 dakikadan daha kısa sürede kapatabilirsiniz Sysdig. Her Saniyeyi Güvenceye Alın.
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