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Bulut Veri Güvenliği Yazılımı
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Bulut Veri Güvenliği Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Bulut veri güvenliği yazılımı, bulut hizmetlerinde veya bulut tabanlı uygulamalarda depolanan bilgileri korumak için kullanılır. Bu araçlar, bulut erişim kontrolü ve depolamayla ilgili politikaları uygulayarak veri güvenliğini artırır. Kuruluşlar bunları güvenlik önlemlerini uygulamak, erişimi izlemek ve hem bulut uygulamaları içinde hem de aktarım sırasında verileri korumak için kullanır. Yöneticiler yönetimi denetleyebilir, izinleri ayarlayabilir ve uygulamalara nasıl erişildiğini izleyebilir. Ayrıca birçok bulut güvenliği çözümü, bulutta depolanan belgeler ve veriler için ekstra koruma sağlamak amacıyla şifreleme ve veri kaybını önleme özellikleri sunar.

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Duo Admin

Duo Admin

duosecurity.com

Duo Admin, kullanıcıların ve cihazların güvenli bir şekilde uygulamalara erişimini kontrol etme ve yönetme aracı olarak tasarlanmıştır.

Sprinto

Sprinto

sprinto.com

Sprinto, güvenlik uyumluluğunu otomatikleştiren ve kolaylaştıran bir platformdur. Farklı standartlarla uyumu yönetir ve denetim süreçlerini hızlandırır.

Virtru

Virtru

virtru.com

Virtru, verileri şifreleyerek güvenli bir şekilde yönetmeyi sağlayan bir veri güvenlik platformudur. Çeşitli uygulamalarla entegre çalışır.

Solvo

Solvo

solvo.cloud

Solvo, bulut güvenliği için uygulama, kimlik ve veri silolarını analiz ederek güvenlik açıklarını tespit eden ve yöneten bir platformdur. Ücretsiz deneme imkanı sunar.

Pro Backup

Pro Backup

probackup.io

Pro Backup, Airtable, Asana, ClickUp, monday.com ve Trello gibi bulut uygulamalar için güvenli ve kolay kullanılabilen bir yedekleme uygulamasıdır.

Imperva

Imperva

imperva.com

Imperva, web uygulamalarını ve verileri korumak için DDoS koruma, API güvenliği, veri güvenliği ve gelişmiş bot koruması gibi çözümler sunar.

Guardz

Guardz

guardz.com

Guardz, MSP'ler için siber güvenlik sağlayan bir platformdur. Tehditleri tespit eder, yanıt verir ve kullanıcıları korur.

Coro

Coro

coro.net

Coro, e-posta, veri ve cihazları koruyan, yapay zeka destekli entegre bir siber güvenlik platformudur.

Rewind

Rewind

rewind.com

Rewind, şirketlerin SaaS ve bulut verilerini yedeklemesine, geri yüklemesine ve kopyalamasına olanak tanır.

Dig

Dig

dig.security

DIG, bulut üzerindeki veri varlıklarını gerçek zamanlı izleme, kontrol etme ve koruma sağlayan güvenlik odaklı bir uygulamadır.

Druva

Druva

druva.com

Druva, işletmelere yedekleme ve veri koruma hizmetleri sunan bulut tabanlı bir platformdur. Karmaşıklığı azaltarak veri yönetimini basitleştirir.

Open Raven

Open Raven

openraven.com

Open Raven, veri güvenliği yönetimi sağlayan bir uygulamadır. Bulutlarda hassas verileri tespit edip korumak için çözüm sunar.

nOps

nOps

nops.io

nOps, AWS bulutunu optimize eden bir platformdur. Bulut maliyetlerini yönetir, analiz eder ve optimize ederken, kaynakların otomatik yönetimini sağlar.

Protegrity

Protegrity

protegrity.com

Protegrity, kuruluşların hassas verilerini korumalarına ve yönetmelerine yardımcı olan bir veri koruma platformudur.

Nightfall AI

Nightfall AI

nightfall.ai

Nightfall AI, Zendesk'deki hassas verilerin sızıntılarını önlemek için tasarlanmış, bulut tabanlı bir veri koruma aracıdır.

Normalyze

Normalyze

normalyze.ai

Normalyze, bulut verilerini korumak için veri keşfi, risk önceliklendirmesi ve düzeltici bilgiler sunan bir platformdur.

Satori

Satori

satoricyber.com

Satori, veri güvenliğini sağlarken kullanıcıların veriyle hızlı etkileşim kurmasını sağlayan bir veri yönetim platformudur.

Arpio

Arpio

arpio.io

Arpio, AWS için özel olarak geliştirilmiş bir felaket kurtarma platformudur. Verilerinizi ve altyapınızı otomatik olarak çoğaltarak hızlı kurtarma sağlar.

Redstor

Redstor

redstor.com

Redstor, Google çalışma alanındaki verilerin yedeklenmesi ve kurtarılması için bulut tabanlı bir çözüm sunar, veri güvenliğini artırır.

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