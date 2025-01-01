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Bulut veri güvenliği yazılımı, bulut hizmetlerinde veya bulut tabanlı uygulamalarda depolanan bilgileri korumak için kullanılır. Bu araçlar, bulut erişim kontrolü ve depolamayla ilgili politikaları uygulayarak veri güvenliğini artırır. Kuruluşlar bunları güvenlik önlemlerini uygulamak, erişimi izlemek ve hem bulut uygulamaları içinde hem de aktarım sırasında verileri korumak için kullanır. Yöneticiler yönetimi denetleyebilir, izinleri ayarlayabilir ve uygulamalara nasıl erişildiğini izleyebilir. Ayrıca birçok bulut güvenliği çözümü, bulutta depolanan belgeler ve veriler için ekstra koruma sağlamak amacıyla şifreleme ve veri kaybını önleme özellikleri sunar.
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Duo Admin
duosecurity.com
Duo Admin, kullanıcıların ve cihazların güvenli bir şekilde uygulamalara erişimini kontrol etme ve yönetme aracı olarak tasarlanmıştır.
Sprinto
sprinto.com
Sprinto, güvenlik uyumluluğunu otomatikleştiren ve kolaylaştıran bir platformdur. Farklı standartlarla uyumu yönetir ve denetim süreçlerini hızlandırır.
Virtru
virtru.com
Virtru, verileri şifreleyerek güvenli bir şekilde yönetmeyi sağlayan bir veri güvenlik platformudur. Çeşitli uygulamalarla entegre çalışır.
Solvo
solvo.cloud
Solvo, bulut güvenliği için uygulama, kimlik ve veri silolarını analiz ederek güvenlik açıklarını tespit eden ve yöneten bir platformdur. Ücretsiz deneme imkanı sunar.
Pro Backup
probackup.io
Pro Backup, Airtable, Asana, ClickUp, monday.com ve Trello gibi bulut uygulamalar için güvenli ve kolay kullanılabilen bir yedekleme uygulamasıdır.
Imperva
imperva.com
Imperva, web uygulamalarını ve verileri korumak için DDoS koruma, API güvenliği, veri güvenliği ve gelişmiş bot koruması gibi çözümler sunar.
Guardz
guardz.com
Guardz, MSP'ler için siber güvenlik sağlayan bir platformdur. Tehditleri tespit eder, yanıt verir ve kullanıcıları korur.
Coro
coro.net
Coro, e-posta, veri ve cihazları koruyan, yapay zeka destekli entegre bir siber güvenlik platformudur.
Rewind
rewind.com
Rewind, şirketlerin SaaS ve bulut verilerini yedeklemesine, geri yüklemesine ve kopyalamasına olanak tanır.
Dig
dig.security
DIG, bulut üzerindeki veri varlıklarını gerçek zamanlı izleme, kontrol etme ve koruma sağlayan güvenlik odaklı bir uygulamadır.
Druva
druva.com
Druva, işletmelere yedekleme ve veri koruma hizmetleri sunan bulut tabanlı bir platformdur. Karmaşıklığı azaltarak veri yönetimini basitleştirir.
Open Raven
openraven.com
Open Raven, veri güvenliği yönetimi sağlayan bir uygulamadır. Bulutlarda hassas verileri tespit edip korumak için çözüm sunar.
nOps
nops.io
nOps, AWS bulutunu optimize eden bir platformdur. Bulut maliyetlerini yönetir, analiz eder ve optimize ederken, kaynakların otomatik yönetimini sağlar.
Protegrity
protegrity.com
Protegrity, kuruluşların hassas verilerini korumalarına ve yönetmelerine yardımcı olan bir veri koruma platformudur.
Nightfall AI
nightfall.ai
Nightfall AI, Zendesk'deki hassas verilerin sızıntılarını önlemek için tasarlanmış, bulut tabanlı bir veri koruma aracıdır.
Normalyze
normalyze.ai
Normalyze, bulut verilerini korumak için veri keşfi, risk önceliklendirmesi ve düzeltici bilgiler sunan bir platformdur.
Satori
satoricyber.com
Satori, veri güvenliğini sağlarken kullanıcıların veriyle hızlı etkileşim kurmasını sağlayan bir veri yönetim platformudur.
Arpio
arpio.io
Arpio, AWS için özel olarak geliştirilmiş bir felaket kurtarma platformudur. Verilerinizi ve altyapınızı otomatik olarak çoğaltarak hızlı kurtarma sağlar.
Redstor
redstor.com
Redstor, Google çalışma alanındaki verilerin yedeklenmesi ve kurtarılması için bulut tabanlı bir çözüm sunar, veri güvenliğini artırır.
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