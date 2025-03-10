Bulut Veri Güvenliği Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Normalyze

normalyze.ai

Normalyze, aracısız değerlendirmeleri, veri keşfi, yapay zeka odaklı risk önceliklendirmesi ve kapsamlı ve eyleme dönüştürülebilir iyileştirme öngörüleri sayesinde kuruluşların bulut verilerine ilişkin mevcut risklerin tamamını anlamalarına yardımcı olur. Normalyze, güvenliğe veri odaklı bir yaklaşım getiriyor. Normalyze, Veri Güvenliği Duruş Yönetiminin (DSPM) öncüsüdür ve kuruluşların verilerini SaaS, PaaS, genel veya çoklu bulut, şirket içi ve hibrit ortamlarda güvence altına almasına yardımcı olur. Normalyze ile güvenlik ve veri ekipleri, genel güvenlik ve uyumluluk çabalarını geliştirirken işletmenin en değerli varlıkları olan verilerden yararlanmasını sağlayabilir. Normalyze DSPM platformu, veri depolarını keşfetmeye ve sınıflandırmaya, önemli olanın önceliklendirilmesine, riskli ve aşırı erişimin belirlenmesine, maruz kalma risklerinin tespit edilip iyileştirilmesine, uyumluluk ve denetim süreçlerinin iyileştirilmesine yardımcı olur. Normalyze platformunun kalbinde, değerli ve hassas verileri farklı ortamlarda doğru ölçekte tanımlamak ve sınıflandırmak için yapay zekadan yararlanan patentli Tek Geçişli Tarayıcı yer alıyor. Platform, yerinde tarama yapan bir mimari etrafında tasarlandı, böylece veriler hiçbir zaman bulundukları yerden ayrılmıyor. Bu yaklaşım, verileri BT kontrolü altında tutar, katı veri koruma düzenlemelerine uyumu destekler ve operasyonel verimliliği artırır. Taranan sonuçlar, ekiplerin riski önceliklendirmesine yardımcı olmak için birden fazla görselleştirmede görüntülenir. Veri Riski Gezgini, veri ihlallerine veya kaybına yol açabilecek saldırı yollarını gösterir. Veri Erişim Grafikleri, kişilerin ve kaynakların verilere nasıl eriştiğini gösterir. Görselleştirmeler gerçek zamanlı olarak oluşturulup güncellenerek müşteri altyapısında veya ortamlarda değişiklikler meydana geldikçe görünürlük sağlanır. Tescilli DataValuator, güvenlik ve veri ekiplerinin potansiyel veri kaybının göreceli iş etkisini değerlendirmesine yardımcı olacak bir sıralamayla verilere parasal değer atar. Yapay zeka destekli sorgulama ve iyileştirme iş akışları, Normalyze kullanıcı deneyimini sezgisel ve verimli hale getirir. Verilere, erişime ve riske ilişkin içgörüleri tek bir yerden sunan BT ekipleri, genel veri güvenliği duruşlarını anlayabilir ve etkili güvenlik önlemleri ve eylem planları üzerinde işbirliği yapabilir.