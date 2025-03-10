Bulut Veri Güvenliği Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Bulut veri güvenliği yazılımı, bulut hizmetlerinde veya bulut tabanlı uygulamalarda depolanan bilgileri korumak için kullanılır. Bu araçlar, bulut erişim kontrolü ve depolamayla ilgili politikaları uygulayarak veri güvenliğini artırır. Kuruluşlar bunları güvenlik önlemlerini uygulamak, erişimi izlemek ve hem bulut uygulamaları içinde hem de aktarım sırasında verileri korumak için kullanır. Yöneticiler yönetimi denetleyebilir, izinleri ayarlayabilir ve uygulamalara nasıl erişildiğini izleyebilir. Ayrıca birçok bulut güvenliği çözümü, bulutta depolanan belgeler ve veriler için ekstra koruma sağlamak amacıyla şifreleme ve veri kaybını önleme özellikleri sunar.
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Duo Admin
duosecurity.com
Duo Admin, kullanıcıların ve cihazların güvenli bir şekilde uygulamalara erişimini kontrol etme ve yönetme aracı olarak tasarlanmıştır.
Sprinto
sprinto.com
Sprinto, güvenlik uyumluluğunu otomatikleştiren ve kolaylaştıran bir platformdur. Farklı standartlarla uyumu yönetir ve denetim süreçlerini hızlandırır.
Virtru
virtru.com
Virtru, verileri şifreleyerek güvenli bir şekilde yönetmeyi sağlayan bir veri güvenlik platformudur. Çeşitli uygulamalarla entegre çalışır.
Pro Backup
probackup.io
Pro Backup, Airtable, Asana, ClickUp, monday.com ve Trello gibi bulut uygulamalar için güvenli ve kolay kullanılabilen bir yedekleme uygulamasıdır.
Solvo
solvo.cloud
Solvo, bulut güvenliği için uygulama, kimlik ve veri silolarını analiz ederek güvenlik açıklarını tespit eden ve yöneten bir platformdur. Ücretsiz deneme imkanı sunar.
Imperva
imperva.com
Imperva, web uygulamalarını ve verileri korumak için DDoS koruma, API güvenliği, veri güvenliği ve gelişmiş bot koruması gibi çözümler sunar.
Guardz
guardz.com
Guardz, MSP'ler için siber güvenlik sağlayan bir platformdur. Tehditleri tespit eder, yanıt verir ve kullanıcıları korur.
Coro
coro.net
Coro, e-posta, veri ve cihazları koruyan, yapay zeka destekli entegre bir siber güvenlik platformudur.
Rewind
rewind.com
Rewind, şirketlerin SaaS ve bulut verilerini yedeklemesine, geri yüklemesine ve kopyalamasına olanak tanır.
Dig
dig.security
DIG, bulut üzerindeki veri varlıklarını gerçek zamanlı izleme, kontrol etme ve koruma sağlayan güvenlik odaklı bir uygulamadır.
Druva
druva.com
Druva, işletmelere yedekleme ve veri koruma hizmetleri sunan bulut tabanlı bir platformdur. Karmaşıklığı azaltarak veri yönetimini basitleştirir.
Open Raven
openraven.com
Open Raven, veri güvenliği yönetimi sağlayan bir uygulamadır. Bulutlarda hassas verileri tespit edip korumak için çözüm sunar.
nOps
nops.io
nOps, AWS bulutunu optimize eden bir platformdur. Bulut maliyetlerini yönetir, analiz eder ve optimize ederken, kaynakların otomatik yönetimini sağlar.
Protegrity
protegrity.com
Protegrity, kuruluşların hassas verilerini korumalarına ve yönetmelerine yardımcı olan bir veri koruma platformudur.
Nightfall AI
nightfall.ai
Nightfall AI, Zendesk'deki hassas verilerin sızıntılarını önlemek için tasarlanmış, bulut tabanlı bir veri koruma aracıdır.
Normalyze
normalyze.ai
Normalyze, aracısız değerlendirmeleri, veri keşfi, yapay zeka odaklı risk önceliklendirmesi ve kapsamlı ve eyleme dönüştürülebilir iyileştirme öngörüleri sayesinde kuruluşların bulut verilerine ilişkin mevcut risklerin tamamını anlamalarına yardımcı olur. Normalyze, güvenliğe veri odaklı bir yaklaşım getiriyor. Normalyze, Veri Güvenliği Duruş Yönetiminin (DSPM) öncüsüdür ve kuruluşların verilerini SaaS, PaaS, genel veya çoklu bulut, şirket içi ve hibrit ortamlarda güvence altına almasına yardımcı olur. Normalyze ile güvenlik ve veri ekipleri, genel güvenlik ve uyumluluk çabalarını geliştirirken işletmenin en değerli varlıkları olan verilerden yararlanmasını sağlayabilir. Normalyze DSPM platformu, veri depolarını keşfetmeye ve sınıflandırmaya, önemli olanın önceliklendirilmesine, riskli ve aşırı erişimin belirlenmesine, maruz kalma risklerinin tespit edilip iyileştirilmesine, uyumluluk ve denetim süreçlerinin iyileştirilmesine yardımcı olur. Normalyze platformunun kalbinde, değerli ve hassas verileri farklı ortamlarda doğru ölçekte tanımlamak ve sınıflandırmak için yapay zekadan yararlanan patentli Tek Geçişli Tarayıcı yer alıyor. Platform, yerinde tarama yapan bir mimari etrafında tasarlandı, böylece veriler hiçbir zaman bulundukları yerden ayrılmıyor. Bu yaklaşım, verileri BT kontrolü altında tutar, katı veri koruma düzenlemelerine uyumu destekler ve operasyonel verimliliği artırır. Taranan sonuçlar, ekiplerin riski önceliklendirmesine yardımcı olmak için birden fazla görselleştirmede görüntülenir. Veri Riski Gezgini, veri ihlallerine veya kaybına yol açabilecek saldırı yollarını gösterir. Veri Erişim Grafikleri, kişilerin ve kaynakların verilere nasıl eriştiğini gösterir. Görselleştirmeler gerçek zamanlı olarak oluşturulup güncellenerek müşteri altyapısında veya ortamlarda değişiklikler meydana geldikçe görünürlük sağlanır. Tescilli DataValuator, güvenlik ve veri ekiplerinin potansiyel veri kaybının göreceli iş etkisini değerlendirmesine yardımcı olacak bir sıralamayla verilere parasal değer atar. Yapay zeka destekli sorgulama ve iyileştirme iş akışları, Normalyze kullanıcı deneyimini sezgisel ve verimli hale getirir. Verilere, erişime ve riske ilişkin içgörüleri tek bir yerden sunan BT ekipleri, genel veri güvenliği duruşlarını anlayabilir ve etkili güvenlik önlemleri ve eylem planları üzerinde işbirliği yapabilir.
Satori
satoricyber.com
Satori, veri ekiplerinin, güvenlik ve uyumluluk gereksinimlerini karşılarken kullanıcılarının verileriyle hızlı ilerlemesine olanak tanıyan bir Veri Güvenliği Platformudur. Bu da şirketlerin verilerle kazanmasına ve yapay zekaya daha hızlı hazır hale gelmesine yardımcı oluyor. Satori, veritabanlarınız, gölleriniz ve depolarınız genelinde hassas verileri sürekli olarak keşfeder, veri kullanımını izler ve güvenlik politikalarını dinamik olarak uygular. Satori'nin kapsamlı DSP'si erişimi, izinleri, güvenliği ve uyumluluk politikalarını tek bir konsoldan yönetir. Satori, veri depolarındaki hassas verileri sürekli olarak keşfeder ve ilgili güvenlik politikalarını uygularken veri kullanımını dinamik olarak izler. Satori, veri ekiplerinin tüm veri güvenliği ve uyumluluk gereksinimlerini karşılarken kuruluş çapında etkili veri kullanımını ölçeklendirmesine olanak tanır.
Arpio
arpio.io
Arpio, AWS için özel olarak oluşturulmuş tek olağanüstü durum kurtarma platformudur. Eski çözümlerin aksine Arpio bulut için tasarlandı. Bulut ortamınızın tamamını (veriler, sunucular ve altyapı) otomatik olarak kopyalar, böylece felaket durumunda tam korumaya ve anında kurtarmaya sahip olursunuz. Temel Özellikler: - Toplam Ortam (Veri ve Altyapı) Kurtarma: Geleneksel DR araçlarından farklı olarak Arpio, bulut iş yüklerinizin çalışması için gereken her şeyi tanır ve çoğaltır - Otomatik, Dinamik Ortam Çoğaltma: Arpio, tüm ortamınızı (veriler ve altyapı) nasıl kopyalayacağınızı bilir ve onu alternatif bir ortamda yeniden inşa edin, böylece herhangi bir felaketten sorunsuz bir şekilde kurtulabilirsiniz. - Test: Arpio, üretim ortamınız hala aktif olarak trafik alırken paralel olarak otomasyon kullanarak kurtarma ortamınızı hızlandırır. - Fidye Yazılımı Kurtarma: Arpio, çok hesaplı bir protokol kullanır; bu, yedeklerin değişmez bir "bunker" hesabında saklandığı anlamına gelir. Arpio, tüm iş yükleriniz için bölgeler arası ve hesaplar arası çoğaltmayı destekler ve iş açısından kritik verileriniz ve altyapınız için kasalı, hava boşluklu koruma sağlar. Arpio, düzenli olarak eklenen yeni hizmet desteğiyle yaklaşık 30 hizmette 105'ten fazla AWS kaynağını desteklemektedir.
Redstor
redstor.com
Redstor, bulut tabanlı, şirket içi ve hibrit veri yedekleme ve kurtarma hizmetlerinin lider sağlayıcısıdır; misyonu, veri yönetimini daha basit, daha kolay ve daha keyifli hale getirmek ve nerede depolanırsa depolansın, tek bir kontrolden tüm verilere anında erişim sağlamaktır. merkez. Dünya çapında binlerce işletmenin (savunma ve Hükümetler tarafından kullanılan) en değerli varlıklarından biri olan verilerini korumalarına yardımcı olur. İşletmelerin GDPR uyumlu olmasına yardımcı olur; verilerin bütünlüğünü ve güvenliğini sağlamak için en yüksek standartlarla (ISO27001 ve 9001 sertifikalı) uyumludur. Küçük işletmelerin uygun fiyatlı, güvenli, sağlam ve yönetimi kolay bir yedekleme ve kurtarma çözümüne ihtiyacı vardır: * %50'si hiçbir miktarda veri kaybına dayanamadı * Yaklaşık %80'i verilerine ulaşamadıkları takdirde kapanma yaşıyor Çok kiracılı ve bulut için oluşturulmuş olan Redstor'un MSP yedekleme ve kurtarma çözümleri, her kullanıcının ihtiyaç duyduğu verilere, dosyalara ve işletim sistemlerine ihtiyaç duydukları anda yerel olarak ve bulutta anında erişim beklentilerini karlı bir şekilde karşılamanıza olanak tanır.
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