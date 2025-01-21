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Bulut Veri Güvenliği Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Macaristan
Bulut veri güvenliği yazılımı, bulut hizmetlerinde veya bulut tabanlı uygulamalarda depolanan bilgileri korumak için kullanılır. Bu araçlar, bulut erişim kontrolü ve depolamayla ilgili politikaları uygulayarak veri güvenliğini artırır. Kuruluşlar bunları güvenlik önlemlerini uygulamak, erişimi izlemek ve hem bulut uygulamaları içinde hem de aktarım sırasında verileri korumak için kullanır. Yöneticiler yönetimi denetleyebilir, izinleri ayarlayabilir ve uygulamalara nasıl erişildiğini izleyebilir. Ayrıca birçok bulut güvenliği çözümü, bulutta depolanan belgeler ve veriler için ekstra koruma sağlamak amacıyla şifreleme ve veri kaybını önleme özellikleri sunar.
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Pro Backup
probackup.io
Pro Backup, Airtable, Asana, ClickUp, monday.com ve Trello gibi popüler bulut uygulamaları için güvenli ve kullanımı kolay bir yedekleme uygulamasıdır. İşinizi yönetmek için bir bulut uygulaması kullanmak oldukça korkutucu olabilir çünkü iş açısından kritik bilgileri silmek genellikle çok kolaydır. Bulut verilerinizin sağlam, bağımsız bir yedeğini alarak ekibinizi kazara veya kötü niyetli silme işlemlerine veya diğer en kötü durum senaryolarına karşı korursunuz. Temel özellikler: * Kullanım kolaylığı: Bulut uygulamanızla bağlantı kurun, gerisini biz hallederiz. Yedeklemelerinizi çalışır duruma getirmek yalnızca 1 dakika sürer. * Anlık görüntüler: Görevler, projeler, yorumlar, özel alanlar vb. gibi farklı veri türlerinin anlık görüntülerini arayın ve indirin. * Kurtar: Yalnızca birkaç tıklamayla yedeklenen verilerinizden kopyalar oluşturarak verileri geri yükleyin. * Güvenli: Verilerinizi şifrelenmiş dosyalarda saklıyoruz. Her şeyi AB'de saklıyoruz ve tüm GDPR yasalarıyla uyumluyuz.
Open Raven
openraven.com
Open Raven, sızıntıları, ihlalleri ve uyumluluk olaylarını önleyen veri güvenliği duruş yönetimi şirketidir. Modern bulut altyapılarına sahip güvenlik ekiplerinin, yüzlerce veya binlerce hesap, milyarlarca nesne ve petabaytlarca veri içindeki bulutlar genelinde hassas, toksik ve açıkta kalan verileri bulup güvence altına alması için mevcut araçlar çalışmaz. Open Raven Veri Güvenliği Platformu, veri görünürlüğü boşluklarını kapatan ve işe yarayan, güvenli, özel ve bütçe açısından güvenli bir çözümdür.
Normalyze
normalyze.ai
Normalyze, aracısız değerlendirmeleri, veri keşfi, yapay zeka odaklı risk önceliklendirmesi ve kapsamlı ve eyleme dönüştürülebilir iyileştirme öngörüleri sayesinde kuruluşların bulut verilerine ilişkin mevcut risklerin tamamını anlamalarına yardımcı olur. Normalyze, güvenliğe veri odaklı bir yaklaşım getiriyor. Normalyze, Veri Güvenliği Duruş Yönetiminin (DSPM) öncüsüdür ve kuruluşların verilerini SaaS, PaaS, genel veya çoklu bulut, şirket içi ve hibrit ortamlarda güvence altına almasına yardımcı olur. Normalyze ile güvenlik ve veri ekipleri, genel güvenlik ve uyumluluk çabalarını geliştirirken işletmenin en değerli varlıkları olan verilerden yararlanmasını sağlayabilir. Normalyze DSPM platformu, veri depolarını keşfetmeye ve sınıflandırmaya, önemli olanın önceliklendirilmesine, riskli ve aşırı erişimin belirlenmesine, maruz kalma risklerinin tespit edilip iyileştirilmesine, uyumluluk ve denetim süreçlerinin iyileştirilmesine yardımcı olur. Normalyze platformunun kalbinde, değerli ve hassas verileri farklı ortamlarda doğru ölçekte tanımlamak ve sınıflandırmak için yapay zekadan yararlanan patentli Tek Geçişli Tarayıcı yer alıyor. Platform, yerinde tarama yapan bir mimari etrafında tasarlandı, böylece veriler hiçbir zaman bulundukları yerden ayrılmıyor. Bu yaklaşım, verileri BT kontrolü altında tutar, katı veri koruma düzenlemelerine uyumu destekler ve operasyonel verimliliği artırır. Taranan sonuçlar, ekiplerin riski önceliklendirmesine yardımcı olmak için birden fazla görselleştirmede görüntülenir. Veri Riski Gezgini, veri ihlallerine veya kaybına yol açabilecek saldırı yollarını gösterir. Veri Erişim Grafikleri, kişilerin ve kaynakların verilere nasıl eriştiğini gösterir. Görselleştirmeler gerçek zamanlı olarak oluşturulup güncellenerek müşteri altyapısında veya ortamlarda değişiklikler meydana geldikçe görünürlük sağlanır. Tescilli DataValuator, güvenlik ve veri ekiplerinin potansiyel veri kaybının göreceli iş etkisini değerlendirmesine yardımcı olacak bir sıralamayla verilere parasal değer atar. Yapay zeka destekli sorgulama ve iyileştirme iş akışları, Normalyze kullanıcı deneyimini sezgisel ve verimli hale getirir. Verilere, erişime ve riske ilişkin içgörüleri tek bir yerden sunan BT ekipleri, genel veri güvenliği duruşlarını anlayabilir ve etkili güvenlik önlemleri ve eylem planları üzerinde işbirliği yapabilir.
Protegrity
protegrity.com
Protegrity'nin veri koruma çözümleri ve ürünleri, korumalı ve dinamik veri paylaşımı yoluyla iş becerilerinizi geliştirebilir. Kapsamlı yöntem yelpazemiz, verilerinizin kilidini açmanıza ve onları hayata geçirmenize olanak tanır. Protegrity Veri Koruma Yazılımı, şirket içi, bulut ve aradaki her yer dahil olmak üzere verileriniz nerede saklanırsa, taşınırsa veya kullanılırsa kullanılsın en kapsamlı koruma yelpazesini sağlar.
Satori
satoricyber.com
Satori, veri ekiplerinin, güvenlik ve uyumluluk gereksinimlerini karşılarken kullanıcılarının verileriyle hızlı ilerlemesine olanak tanıyan bir Veri Güvenliği Platformudur. Bu da şirketlerin verilerle kazanmasına ve yapay zekaya daha hızlı hazır hale gelmesine yardımcı oluyor. Satori, veritabanlarınız, gölleriniz ve depolarınız genelinde hassas verileri sürekli olarak keşfeder, veri kullanımını izler ve güvenlik politikalarını dinamik olarak uygular. Satori'nin kapsamlı DSP'si erişimi, izinleri, güvenliği ve uyumluluk politikalarını tek bir konsoldan yönetir. Satori, veri depolarındaki hassas verileri sürekli olarak keşfeder ve ilgili güvenlik politikalarını uygularken veri kullanımını dinamik olarak izler. Satori, veri ekiplerinin tüm veri güvenliği ve uyumluluk gereksinimlerini karşılarken kuruluş çapında etkili veri kullanımını ölçeklendirmesine olanak tanır.
Guardz
guardz.com
Guardz, yönetilen hizmet sağlayıcılar (MSP'ler) için tasarlanmış, kimlik avı, fidye yazılımı saldırıları, veri kaybı ve kullanıcı riskleriyle mücadele etmek için yapay zekadan ve çok katmanlı bir yaklaşımdan yararlanarak müşterilerini gelişen dijital tehditlere karşı korumalarını sağlayan lider bir birleşik siber güvenlik çözümüdür. Teknolojimiz, kullanıcı verileri, cihazlar, e-postalar ve bulut dizinleri genelindeki algılama ve yanıt sürecini tek bir cam panelde otomatikleştirerek siber güvenliği kolaylaştırır. Guardz olarak gönül rahatlığınıza ve iş sürekliliğinize kendimizi adadık. Üst düzey siber güvenlik teknolojisini derin sigorta uzmanlığıyla entegre etmek, güvenlik önlemlerinizin sürekli olarak izlenmesini, yönetilmesini ve optimize edilmesini sağlar.
Solvo
solvo.cloud
Solvo, buluttaki yanlış yapılandırmaları ve güvenlik açıklarını proaktif olarak tespit edip azaltmak için uygulama, kimlik ve veri silolarını parçalayan çok boyutlu bir bulut güvenlik platformudur. Solvo'nun uyarlanabilir güvenlik yaklaşımı, sürekli bir tehdit keşfi, analizi ve önceliklendirme döngüsüne ve ardından en az ayrıcalıklı politika optimizasyonu, doğrulama ve izlemeye dayanır. Ücretsiz bir demo rezervasyonu yapın: https://www.solvo.cloud/request-a-demo/ Solvo'yu 14 gün boyunca ücretsiz deneyin: https://www.solvo.cloud/freetrial/
Coro
coro.net
Coro, yeni nesil bir siber güvenlik platformudur. Tüm şirketinizi güvence altına alan tek bir platform. Coro'yu kullandığınızda e-postayı, verileri, uç nokta cihazlarını, bulut uygulamalarını ve hatta kullanıcı etkinliğini korursunuz. Coro ile herkes siber güvenlik uzmanı olabilir. Coro'da uzmanlaşmak birkaç dakikanızı alır ve siber güvenliği yapılacaklar listenizden kaldırmak için tasarlanmıştır. Coro, işi sizin için yapan yapay zeka tarafından desteklenmektedir. Yapay zekamız tehditlerin %95'ini ortadan kaldırır; geri kalanını Coro'nun benzersiz Tek Tıklamayla Çözme özelliğiyle halledebilirsiniz. Coro, boyutunuz ne olursa olsun, kurumsal düzeyde siber güvenliğe hakkınız olduğuna inanıyor. Daha önce hiç görmediğiniz bir siber güvenlik elde edin. Coro'yu bugün deneyin.
Nightfall AI
nightfall.ai
Nightfall AI'nin Zendesk DLP'si, veri sızıntısını önlemek için tasarlanmış yapay zekaya özgü bir araçtır. Zendesk'te gizli, kötü amaçlı veya kişisel olarak tanımlanabilir içeriğin paylaşılması riskini azaltmak için tasarlanmıştır. Aynı zamanda bulutta yerel olan aracın doğru ve kullanımı kolay olduğu öne sürülüyor. Merkezi işlevi, AI uygulamalarında ve veri hatlarında verilerin açığa çıkmasını önlemektir ve Nightfall'ın AI için Güvenlik Duvarı adı verilen özel bir özellik sunar. SaaS ve e-posta, tarayıcılar ve özel uygulamalar da dahil olmak üzere çeşitli iletişim kanallarına göre uyarlanmıştır. Üstelik Slack, Jira, Confluence, Salesforce, Github ve daha pek çok uygulamayla entegre edilebilir. Nightfall AI, yapay zeka, içeriden öğrenilen riskler, SaaS güvenliği, yönetişim ve risk ile dış tehditlere yönelik güvenlik çözümleri sağlar. Uyumluluk açısından HIPAA, PCI, GDPR/CCPA, ISO 27001, SOC 2 ve SOX gibi alanları kapsar. Araç, hızlı bir API başlatma ve GenAI Tespiti gibi özellikler sunar. Nightfall DLP, Zendesk'teki hassas ve kişisel olarak tanımlanabilir verilerin açığa çıkmasını otomatik olarak tespit etmek ve düzeltmek için kullanılır. Uyumluluk iş yükünü azaltmak için gerçek zamanlı uyarılar ve otomatik iyileştirme eylemleri sunarken, potansiyel güvenlik ve uyumluluk risklerini yüksek doğrulukla tespit etmek için makine öğrenimi tabanlı algılayıcılar sağlar.
Arpio
arpio.io
Arpio, AWS için özel olarak oluşturulmuş tek olağanüstü durum kurtarma platformudur. Eski çözümlerin aksine Arpio bulut için tasarlandı. Bulut ortamınızın tamamını (veriler, sunucular ve altyapı) otomatik olarak kopyalar, böylece felaket durumunda tam korumaya ve anında kurtarmaya sahip olursunuz. Temel Özellikler: - Toplam Ortam (Veri ve Altyapı) Kurtarma: Geleneksel DR araçlarından farklı olarak Arpio, bulut iş yüklerinizin çalışması için gereken her şeyi tanır ve çoğaltır - Otomatik, Dinamik Ortam Çoğaltma: Arpio, tüm ortamınızı (veriler ve altyapı) nasıl kopyalayacağınızı bilir ve onu alternatif bir ortamda yeniden inşa edin, böylece herhangi bir felaketten sorunsuz bir şekilde kurtulabilirsiniz. - Test: Arpio, üretim ortamınız hala aktif olarak trafik alırken paralel olarak otomasyon kullanarak kurtarma ortamınızı hızlandırır. - Fidye Yazılımı Kurtarma: Arpio, çok hesaplı bir protokol kullanır; bu, yedeklerin değişmez bir "bunker" hesabında saklandığı anlamına gelir. Arpio, tüm iş yükleriniz için bölgeler arası ve hesaplar arası çoğaltmayı destekler ve iş açısından kritik verileriniz ve altyapınız için kasalı, hava boşluklu koruma sağlar. Arpio, düzenli olarak eklenen yeni hizmet desteğiyle yaklaşık 30 hizmette 105'ten fazla AWS kaynağını desteklemektedir.
Druva
druva.com
Druva, veri dayanıklılığı konusunda sektörün lider SaaS platformudur ve 10 milyon dolarlık garantiyle desteklenen en yaygın veri risklerinde veri korumasını sağlayan tek satıcıdır. Druva'nın yedekleme ve kurtarmaya yönelik yenilikçi yaklaşımı, verilerin binlerce kuruluş tarafından güvence altına alınma, korunma ve kullanılma biçimini değiştirdi. Druva Data Resiliency Cloud, benzersiz güvenlik, kullanılabilirlik ve ölçek sunan basit ve çevik, bulutta yerleşik bir mimari aracılığıyla maliyetli donanım, yazılım ve hizmetlere olan ihtiyacı ortadan kaldırır.
Redstor
redstor.com
Redstor, bulut tabanlı, şirket içi ve hibrit veri yedekleme ve kurtarma hizmetlerinin lider sağlayıcısıdır; misyonu, veri yönetimini daha basit, daha kolay ve daha keyifli hale getirmek ve nerede depolanırsa depolansın, tek bir kontrolden tüm verilere anında erişim sağlamaktır. merkez. Dünya çapında binlerce işletmenin (savunma ve Hükümetler tarafından kullanılan) en değerli varlıklarından biri olan verilerini korumalarına yardımcı olur. İşletmelerin GDPR uyumlu olmasına yardımcı olur; verilerin bütünlüğünü ve güvenliğini sağlamak için en yüksek standartlarla (ISO27001 ve 9001 sertifikalı) uyumludur. Küçük işletmelerin uygun fiyatlı, güvenli, sağlam ve yönetimi kolay bir yedekleme ve kurtarma çözümüne ihtiyacı vardır: * %50'si hiçbir miktarda veri kaybına dayanamadı * Yaklaşık %80'i verilerine ulaşamadıkları takdirde kapanma yaşıyor Çok kiracılı ve bulut için oluşturulmuş olan Redstor'un MSP yedekleme ve kurtarma çözümleri, her kullanıcının ihtiyaç duyduğu verilere, dosyalara ve işletim sistemlerine ihtiyaç duydukları anda yerel olarak ve bulutta anında erişim beklentilerini karlı bir şekilde karşılamanıza olanak tanır.
Rewind
rewind.com
Rewind, 2015'ten bu yana işletmelerin SaaS ve bulut verilerini korumalarına yardımcı olmak için çalışıyor. 25.000'den fazla kuruluş, hizmet olarak yazılım ürünlerinin kesintisiz çalışmasını sağlamak için Rewind'in en çok incelenen uygulamalarına ve desteğine güveniyor. Rewind platformu, şirketlerin işlerini yönlendiren kritik verileri yedeklemesine, geri yüklemesine ve kopyalamasına olanak tanır. Desteklenen platformlar arasında GitHub, Jira, Confluence, Bitbucket, Shopify, Shopify Plus, Trello, BigCommerce, Jira Service Management, QuickBooks Online, Klaviyo, Mailchimp, Miro ve Azure DevOps bulunur.
nOps
nops.io
nOps, bulut kullanımınızı, taahhütlerinizi ve harcamalarınızı tahsis etmenizi ve yönetmenizi kolaylaştıran bir AWS bulut optimizasyon platformudur. Platformumuz tüm bilgi işlemlerinizi akıllı bir şekilde otomatik olarak sağlar, böylece herhangi bir güvenilirlikten ödün vermeden mevcut en iyi fiyatlandırmayı elde edersiniz. nOps, kuruluşunuzun Rezerve Edilmiş Bulut Sunucuları, Tasarruf Planları ve Spot'tan oluşan doğru karışıma sahip olmasını sağlamak için 1 milyar dolardan fazla AWS harcamasını temel alan özel makine öğrenimi modellemesinden yararlanır. Üstelik ekibinizin geliştirme ve yenilik yapmaya odaklanabilmesi için kaynakları manuel olarak tedarik etmenize gerek yok. İş Bağlamları nOps Bulut Yönetimi, bulut maliyetlerinizin ve kullanımınızın tam görünürlüğünü elde etmenizi kolaylaştırır, böylece faturalarınız hiçbir zaman sürpriz veya gizemli kalmaz. Ayrıca maliyetleri işletmeniz genelinde dağıtmayı da kolaylaştırır. Taahhüt Yönetimi nOps Taahhüt Yönetimi, devam eden tüm AWS taahhütlerinizi yönetmenizi ve tam olarak kullanmanızı kolaylaştırır. Taahhütlerinizin %100 kullanılmasını garanti ediyoruz veya bunları size geri vereceğiz. Compute Copilot Compute Copilot, tüm bulut uygulamalarınız için akıllı bir iş yükü sağlayıcısıdır. Yapay zekayla desteklenen bu sistem, herhangi bir güvenilirlikten ödün vermeden bilgi işlem kaynaklarını mümkün olan en iyi fiyatlandırmayla sağlar. İsteğe bağlı güvenilirliği Spot fiyatına elde edebileceğiniz bir dünya hayal edin. Bulut Optimizasyonunun Esasları AWS altyapısıyla ilgili sıkıcı ve devam eden iyileştirmelerle hızlı bir şekilde başa çıkmak için otomasyon ve önceden oluşturulmuş noOps araçlarından oluşan bir koleksiyon
Dig
dig.security
Bulut hızında veri güvenliği. Veri güvenliği duruş yönetimi (DSPM) ile herhangi bir bulutta veri varlıklarının gerçek zamanlı görünürlüğü, kontrolü ve korunması. Dig, bulut çevikliğinden ve hızından vazgeçmeden önemli olan tüm verileri korumanıza olanak tanır.
Sprinto
sprinto.com
#1 derecelendirilmiş güvenlik uyumluluğu otomasyon platformu Hiçbir şeyi bozmadan hızlı ilerleyin Dünyanın her yerindeki iddialı bulut şirketleri, güvenlik uyumluluk programlarını güçlendirmek ve güvenlik denetimlerinden hızlarını kesmeden geçmek için Sprinto'ya güveniyor. Entegrasyon öncelikli Otomasyon özellikli Denetim uyumlu Her ay değerlendirilen 1 Milyonun üzerinde uyumluluk kontrolü Güvenlik uyumluluklarının zor olması gerekmez Geniş kapsamlı yapı...
Virtru
virtru.com
Virtru, askeri düzeyde şifrelemeyi oldukça kolaylaştırır. Dünyanın en büyük bankalarından en küçük sağlık hizmetleri uygulamalarına kadar Virtru, günlük iş uygulamalarınız için esnek, uçtan uca şifrelemeyle her boyuttaki kuruluşun verilerinin kontrolünü ele almasına yardımcı olur. Açık standart Güvenilir Veri Formatını temel alan Virtru yazılımının kullanımı kolaydır ve Google Workspace/Gmail ve Microsoft 365/Outlook, Google Drive ve Salesforce, Confluence ve Zendesk gibi kurumsal uygulamalarla sorunsuz bir şekilde entegre olur. Ayrıntılı erişim kontrolleri, şirket içinde barındırılan anahtar yönetimi seçenekleri, DLP ve denetim, müşterilerimizin ITAR, CMMC 2.0, CJIS, HIPAA ve GLBA/FTC Korumaları dahil en katı gizlilik ve uyumluluk gereksinimlerini bile karşılamalarına yardımcı olur. Virtru, her gün kullandığınız uygulamalara doğrudan entegre olduğundan, mevcut iş akışlarınızdan ayrılmadan hassas bilgileri tek tıklamayla şifreleyin.
Imperva
imperva.com
Imperva Incapsula, sitenizi en son tehditlerden korumak için kurumsal düzeyde bir Web Uygulaması Güvenlik Duvarı, akıllı ve anında etkili 360 derecelik DDoS karşıtı çözümler (3-4 ve 7. katmanlar), web sitenizin yükleme hızını hızlandırmak için küresel bir CDN sunar. Web sitenizin güvenliği ve performansı hakkında öngörüler sağlamak için bant genişliği kullanımını ve bir dizi performans izleme ve analiz hizmetini en aza indirin.
Duo Admin
duosecurity.com
Cisco Duo, herhangi bir kullanıcı ve cihaz için tüm uygulamalara her yerden erişimi güvence altına alan bulut tabanlı bir erişim yönetimi platformudur. Kimlik koruması ve uç nokta görünürlüğü sağlarken kullanımı ve dağıtımı kolay olacak şekilde tasarlanmıştır. Duo, güçlü şifresiz kimlik doğrulama ve sektör lideri Çok Faktörlü Kimlik Doğrulama (MFA) ile kullanıcıların kimliklerini doğrular. Kullanıcılarınızın cihazlarına ilişkin derinlemesine analizlerle eşleştirilen Duo, uç nokta veya kullanıcı riskine göre erişimi sınırlamak için size politikalar ve kontrol sağlar.