En Popüler Son Eklenenler Bulut Veri Güvenliği Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Etiyopya

Bulut veri güvenliği yazılımı, bulut hizmetlerinde veya bulut tabanlı uygulamalarda depolanan bilgileri korumak için kullanılır. Bu araçlar, bulut erişim kontrolü ve depolamayla ilgili politikaları uygulayarak veri güvenliğini artırır. Kuruluşlar bunları güvenlik önlemlerini uygulamak, erişimi izlemek ve hem bulut uygulamaları içinde hem de aktarım sırasında verileri korumak için kullanır. Yöneticiler yönetimi denetleyebilir, izinleri ayarlayabilir ve uygulamalara nasıl erişildiğini izleyebilir. Ayrıca birçok bulut güvenliği çözümü, bulutta depolanan belgeler ve veriler için ekstra koruma sağlamak amacıyla şifreleme ve veri kaybını önleme özellikleri sunar.