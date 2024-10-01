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Bulut Veri Güvenliği Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Mısır

Bulut veri güvenliği yazılımı, bulut hizmetlerinde veya bulut tabanlı uygulamalarda depolanan bilgileri korumak için kullanılır. Bu araçlar, bulut erişim kontrolü ve depolamayla ilgili politikaları uygulayarak veri güvenliğini artırır. Kuruluşlar bunları güvenlik önlemlerini uygulamak, erişimi izlemek ve hem bulut uygulamaları içinde hem de aktarım sırasında verileri korumak için kullanır. Yöneticiler yönetimi denetleyebilir, izinleri ayarlayabilir ve uygulamalara nasıl erişildiğini izleyebilir. Ayrıca birçok bulut güvenliği çözümü, bulutta depolanan belgeler ve veriler için ekstra koruma sağlamak üzere şifreleme ve veri kaybını önleme özellikleri sunar.

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Duo Admin

Duo Admin

duosecurity.com

Cisco Duo, herhangi bir kullanıcı ve cihaz için tüm uygulamalara her yerden erişimi güvence altına alan bulut tabanlı bir erişim yönetimi platformudur. Kimlik koruması ve uç nokta görünürlüğü sağlarken kullanımı ve dağıtımı kolay olacak şekilde tasarlanmıştır. Duo, güçlü şifresiz kimlik doğrulama ve...

Sprinto

Sprinto

sprinto.com

#1 derecelendirilmiş güvenlik uyumluluğu otomasyon platformu Hiçbir şeyi bozmadan hızlı ilerleyin Dünyanın her yerindeki iddialı bulut şirketleri, güvenlik uyumluluk programlarını güçlendirmek ve güvenlik denetimlerinden hızlarını kesmeden geçmek için Sprinto'ya güveniyor. Entegrasyon öncelikli Otom...

Virtru

Virtru

virtru.com

Virtru, askeri düzeyde şifrelemeyi oldukça kolaylaştırır. Dünyanın en büyük bankalarından en küçük sağlık hizmetleri uygulamalarına kadar Virtru, günlük iş uygulamalarınız için esnek, uçtan uca şifrelemeyle her boyuttaki kuruluşun verilerinin kontrolünü ele almasına yardımcı olur. Açık standart Güve...

Solvo

Solvo

solvo.cloud

Solvo, buluttaki yanlış yapılandırmaları ve güvenlik açıklarını proaktif olarak tespit edip azaltmak için uygulama, kimlik ve veri silolarını parçalayan çok boyutlu bir bulut güvenlik platformudur. Solvo'nun uyarlanabilir güvenlik yaklaşımı, sürekli bir tehdit keşfi, analizi ve önceliklendirme döngü...

Pro Backup

Pro Backup

probackup.io

Pro Backup, Airtable, Asana, ClickUp, monday.com ve Trello gibi popüler bulut uygulamaları için güvenli ve kullanımı kolay bir yedekleme uygulamasıdır. İşinizi yönetmek için bir bulut uygulaması kullanmak oldukça korkutucu olabilir çünkü iş açısından kritik bilgileri silmek genellikle çok kolaydır...

Dig

Dig

dig.security

Bulut hızında veri güvenliği. Veri güvenliği duruş yönetimi (DSPM) ile herhangi bir bulutta veri varlıklarının gerçek zamanlı görünürlüğü, kontrolü ve korunması. Dig, bulut çevikliğinden ve hızından vazgeçmeden önemli olan tüm verileri korumanıza olanak tanır.

Imperva

Imperva

imperva.com

Imperva Incapsula, sitenizi en son tehditlerden korumak için kurumsal düzeyde bir Web Uygulaması Güvenlik Duvarı, akıllı ve anında etkili 360 derecelik DDoS karşıtı çözümler (3-4 ve 7. katmanlar), web sitenizin yükleme hızını hızlandırmak için küresel bir CDN sunar. Web sitenizin güvenliği ve perfor...

Rewind

Rewind

rewind.com

Rewind, 2015'ten bu yana işletmelerin SaaS ve bulut verilerini korumalarına yardımcı olmak için çalışıyor. 25.000'den fazla kuruluş, hizmet olarak yazılım ürünlerinin kesintisiz çalışmasını sağlamak için Rewind'in en çok incelenen uygulamalarına ve desteğine güveniyor. Rewind platformu, şirketlerin ...

Guardz

Guardz

guardz.com

Guardz, yönetilen hizmet sağlayıcılar (MSP'ler) için tasarlanmış, kimlik avı, fidye yazılımı saldırıları, veri kaybı ve kullanıcı riskleriyle mücadele etmek için yapay zekadan ve çok katmanlı bir yaklaşımdan yararlanarak müşterilerini gelişen dijital tehditlere karşı korumalarını sağlayan lider bir ...

Coro

Coro

coro.net

Coro, yeni nesil bir siber güvenlik platformudur. Tüm şirketinizi güvence altına alan tek bir platform. Coro'yu kullandığınızda e-postayı, verileri, uç nokta cihazlarını, bulut uygulamalarını ve hatta kullanıcı etkinliğini korursunuz. Coro ile herkes siber güvenlik uzmanı olabilir. Coro'da uzmanlaşm...

Druva

Druva

druva.com

Druva, veri dayanıklılığı konusunda sektörün lider SaaS platformudur ve 10 milyon dolarlık garantiyle desteklenen en yaygın veri risklerinde veri korumasını sağlayan tek satıcıdır. Druva'nın yedekleme ve kurtarmaya yönelik yenilikçi yaklaşımı, verilerin binlerce kuruluş tarafından güvence altına alı...

Nightfall AI

Nightfall AI

nightfall.ai

Nightfall AI'nin Zendesk DLP'si, veri sızıntısını önlemek için tasarlanmış yapay zekaya özgü bir araçtır. Zendesk'te gizli, kötü amaçlı veya kişisel olarak tanımlanabilir içeriğin paylaşılması riskini azaltmak için tasarlanmıştır. Aynı zamanda bulutta yerel olan aracın doğru ve kullanımı kolay oldu...

nOps

nOps

nops.io

nOps, bulut kullanımınızı, taahhütlerinizi ve harcamalarınızı tahsis etmenizi ve yönetmenizi kolaylaştıran bir AWS bulut optimizasyon platformudur. Platformumuz tüm bilgi işlemlerinizi akıllı bir şekilde otomatik olarak sağlar, böylece herhangi bir güvenilirlikten ödün vermeden mevcut en iyi fiyatla...

Open Raven

Open Raven

openraven.com

Open Raven, sızıntıları, ihlalleri ve uyumluluk olaylarını önleyen veri güvenliği duruş yönetimi şirketidir. Modern bulut altyapılarına sahip güvenlik ekiplerinin, yüzlerce veya binlerce hesap, milyarlarca nesne ve petabaytlarca veri içindeki bulutlar genelinde hassas, toksik ve açıkta kalan veriler...

Normalyze

Normalyze

normalyze.ai

Normalyze, aracısız değerlendirmeleri, veri keşfi, yapay zeka odaklı risk önceliklendirmesi ve kapsamlı ve eyleme dönüştürülebilir iyileştirme öngörüleri sayesinde kuruluşların bulut verilerine ilişkin mevcut risklerin tamamını anlamalarına yardımcı olur.

Protegrity

Protegrity

protegrity.com

Protegrity'nin veri koruma çözümleri ve ürünleri, korumalı ve dinamik veri paylaşımı yoluyla iş becerilerinizi geliştirebilir. Kapsamlı yöntem yelpazemiz, verilerinizin kilidini açmanıza ve onları hayata geçirmenize olanak tanır. Protegrity Veri Koruma Yazılımı, verileriniz nerede saklanırsa, taşını...

Satori

Satori

satoricyber.com

Satori, self-servis veri ve analitiği mümkün kılan bir Veri Güvenliği Platformudur (DSP). Geleneksel manuel veri erişim sürecinin aksine Satori'de kullanıcılar, mevcut tüm veri kümelerini görebilecekleri ve bunlara anında erişebilecekleri kişisel bir veri portalına sahip olurlar. Satori'nin DSP'si u...

Arpio

Arpio

arpio.io

Arpio, AWS için özel olarak oluşturulmuş tek olağanüstü durum kurtarma platformudur. Eski çözümlerin aksine Arpio bulut için tasarlandı. Bulut ortamınızın tamamını (veriler, sunucular ve altyapı) otomatik olarak kopyalar, böylece felaket durumunda tam korumaya ve anında kurtarmaya sahip olursunuz. T...

Redstor

Redstor

redstor.com

Redstor, bulut tabanlı, şirket içi ve hibrit veri yedekleme ve kurtarma hizmetlerinin lider sağlayıcısıdır; misyonu, veri yönetimini daha basit, daha kolay ve daha keyifli hale getirmek ve nerede depolanırsa depolansın, tek bir kontrolden tüm verilere anında erişim sağlamaktır. merkez. Dünya çapınd...

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