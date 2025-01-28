Bulut Veri Güvenliği Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Burkina Faso

nOps

nops.io

nOps, bulut kullanımınızı, taahhütlerinizi ve harcamalarınızı tahsis etmenizi ve yönetmenizi kolaylaştıran bir AWS bulut optimizasyon platformudur. Platformumuz tüm bilgi işlemlerinizi akıllı bir şekilde otomatik olarak sağlar, böylece herhangi bir güvenilirlikten ödün vermeden mevcut en iyi fiyatlandırmayı elde edersiniz. nOps, kuruluşunuzun Rezerve Edilmiş Bulut Sunucuları, Tasarruf Planları ve Spot'tan oluşan doğru karışıma sahip olmasını sağlamak için 1 milyar dolardan fazla AWS harcamasını temel alan özel makine öğrenimi modellemesinden yararlanır. Üstelik ekibinizin geliştirme ve yenilik yapmaya odaklanabilmesi için kaynakları manuel olarak tedarik etmenize gerek yok. İş Bağlamları nOps Bulut Yönetimi, bulut maliyetlerinizin ve kullanımınızın tam görünürlüğünü elde etmenizi kolaylaştırır, böylece faturalarınız hiçbir zaman sürpriz veya gizemli kalmaz. Ayrıca maliyetleri işletmeniz genelinde dağıtmayı da kolaylaştırır. Taahhüt Yönetimi nOps Taahhüt Yönetimi, devam eden tüm AWS taahhütlerinizi yönetmenizi ve tam olarak kullanmanızı kolaylaştırır. Taahhütlerinizin %100 kullanılmasını garanti ediyoruz veya bunları size geri vereceğiz. Compute Copilot Compute Copilot, tüm bulut uygulamalarınız için akıllı bir iş yükü sağlayıcısıdır. Yapay zekayla desteklenen bu sistem, herhangi bir güvenilirlikten ödün vermeden bilgi işlem kaynaklarını mümkün olan en iyi fiyatlandırmayla sağlar. İsteğe bağlı güvenilirliği Spot fiyatına elde edebileceğiniz bir dünya hayal edin. Bulut Optimizasyonunun Esasları AWS altyapısıyla ilgili sıkıcı ve devam eden iyileştirmelerle hızlı bir şekilde başa çıkmak için otomasyon ve önceden oluşturulmuş noOps araçlarından oluşan bir koleksiyon