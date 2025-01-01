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Bulut İçeriği İşbirliği Yazılımı
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Bulut İçeriği İşbirliği Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Bulut içeriği işbirliği yazılımı, bir işletmenin belgeleri, görüntüleri, videoları, elektronik tabloları ve diğer dosyaları için özel bulut depolama ve dosya paylaşım çözümleri olarak işlev görür. Bu araçlar, tüm kurumsal içerik için esnek ve senkronize edilebilir depolar görevi görerek içerikle ilgili tüm ihtiyaçları tek bir platformda birleştirmeyi amaçlamaktadır. Kullanıcılar içeriği çeşitli cihazlarda zahmetsizce depolayabilir, paylaşabilir, oluşturabilir, üzerinde işbirliği yapabilir ve bulabilir. Bulut içeriği işbirliği çözümleri öncelikle belge yönetimi için kullanılsa da, basit dosya işlemenin ötesine geçerek çok çeşitli özellikler sunar. Daha geniş erişilebilirlik için tasarlanmış olsalar da, birçok işlevi kurumsal içerik yönetimi (ECM) yazılımıyla paylaşırlar. Daha büyük kuruluşlar için tasarlanan ECM araçları, sıkı güvenlik önlemlerini, geniş depolama kapasitelerini ve şirket içi dağıtım seçeneklerini vurgular. Bulut içeriği işbirliği araçları, ECM ve diğer içerik yönetimi sistemleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olabilir ve içeriğin depolanması ve yönetilmesi için birleşik bir ekosisteme olanak tanır.

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Microsoft OneDrive

Microsoft OneDrive

onedrive.com

Microsoft OneDrive, kullanıcıların dosyalarını bulutta saklayıp senkronize etmelerini, paylaşmalarını ve Office belgelerinde işbirliği yapmalarını sağlar.

Dropbox

Dropbox

dropbox.com

Dropbox, kullanıcıların dosyaları bulutta depolamasını, senkronize etmesini ve paylaşmasını sağlayan bir bulut depolama hizmetidir.

WeTransfer

WeTransfer

wetransfer.com

WeTransfer, kullanıcıların büyük dosyaları hızlı ve güvenli bir şekilde paylaşmasını sağlayan basit bir dosya transfer uygulamasıdır.

Box

Box

box.com

Box, kullanıcıların dijital dosyaları güvenli bir şekilde depolayıp paylaşmalarını sağlayan bulut tabanlı bir dosya yönetim uygulamasıdır.

Zoho WorkDrive

Zoho WorkDrive

zoho.com

Zoho WorkDrive, ekipler için bulut tabanlı dosya yönetimi ve işbirliği platformudur; dosyaları güvenli bir şekilde depolama, paylaşma ve yönetme imkanı sunar.

pCloud

pCloud

pcloud.com

pCloud, belgeler, fotoğraflar ve videolar gibi dijital içerikleri güvenli bir şekilde depolayan ve senkronize eden bulut depolama uygulamasıdır.

Nextcloud

Nextcloud

nextcloud.org

Nextcloud, dosya barındırma hizmetleri oluşturmak ve kullanmak için açık kaynaklı bir yazılım paketidir. Kullanıcılara verilerini yönetme imkanı sağlar.

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Bitrix24, işletmelere CRM, proje yönetimi, iletişim ve web sitesi oluşturma gibi araçlar sunarak iş süreçlerini kolaylaştırır.

Koofr

Koofr

koofr.net

Koofr, dosyalarını Dropbox, Google Drive ve OneDrive gibi bulutlardan tek bir arayüzle yönetmeyi sağlayan güvenli bir bulut depolama uygulamasıdır.

Zoho Docs

Zoho Docs

zoho.com

Zoho Docs, ekipler için belgeleri gerçek zamanlı olarak oluşturma, düzenleme ve paylaşma imkanı sunan güvenli bir çevrimiçi belge yönetim uygulamasıdır.

Copilot

Copilot

copilot.com

Copilot, işletmelerin müşteri iletişimi, ödemeler, dosya paylaşımı ve sözleşmeler gibi işlemlerini tek çatı altında yönetmelerini sağlar.

Sync

Sync

sync.com

Sync, bulut ortamında güvenli dosya depolama, paylaşma ve işbirliği imkanı sunan bir platformdur. Çoklu cihaz desteği ve gelişmiş güvenlik özellikleri ile veri korur.

Digiboxx

Digiboxx

digiboxx.com

Digiboxx, güvenli dijital dosya depolama ve yönetimi sunan bir bulut uygulamasıdır. Kullanıcılar belgelerini düzenleyebilir ve paylaşabilir.

odrive

odrive

odrive.com

Odrive, birden fazla bulut depolama alanına merkezi erişim sağlayarak dosyaları senkronize etme, paylaşma ve yedekleme imkanı sunar.

ShareFile

ShareFile

sharefile.com

ShareFile, dosyaları güvenli bir şekilde paylaşmanıza ve işbirliği yapmanıza olanak tanıyan bir platformdur. Her yerden ve cihazdan erişim sağlar.

Tresorit

Tresorit

tresorit.com

Tresorit, uçtan uca şifrelemeyle güvenli dosya paylaşımı ve işbirliği sunan bir bulut depolama platformudur.

Moxo

Moxo

moxo.com

Moxo, dış projeleri yönetmek ve müşteri etkileşimini kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı bir müşteri yönetimi platformudur.

Trimble Connect

Trimble Connect

connect.trimble.com

Trimble Connect, projelerde veri yönetimi ve iletişimi sağlayan bulut tabanlı bir işbirliği platformudur. Gerçek zamanlı durum güncellemeleri sunar.

Starchive

Starchive

starchive.io

Starchive, yaratıcıların dijital varlıklarını düzenlemelerine, paylaşmalarına ve para kazanmalarına olanak tanıyan bir varlık yönetim platformudur.

Cubbit

Cubbit

cubbit.io

Cubbit, firmalar için güvenli, özel bulut depolama sunar. Veriler, askeri düzeyde şifreleme ile korunur ve p2p ağına dağılır.

Datto

Datto

datto.com

Datto, MSP'ler için güvenlik ve bulut yazılım çözümleri sunarak veri koruma, yedekleme ve felaket kurtarma işlemlerini yönetir.

FlippingBook

FlippingBook

flippingbook.com

FlippingBook, PDF'leri etkileşimli flipbook'lara dönüştüren bir dijital yayın yazılımı ve bulut hizmetidir. Kullanıcılar, multimedya içerik ekleyerek etkileşimli belgeler oluşturabilir.

CAYA

CAYA

getcaya.com

CAYA, evrakların yönetimini kolaylaştıran, belgeleri güvenli bir şekilde depolayıp düzenleyen bir dijital bellek platformudur.

AlphaSense

AlphaSense

alpha-sense.com

Alphasense, iş kararlarını desteklemek için piyasa istihbaratı sunan, içerik ve verileri hızlıca analiz eden bir platformdur.

DropSend

DropSend

dropsend.com

DropSend, büyük dosyaların e-posta ile paylaşımını kolaylaştıran ve dosya yükleyip indirme bağlantısı sağlayan bir uygulamadır.

Cloudup

Cloudup

cloudup.com

Cloudup, video, fotoğraf, müzik, bağlantı ve dosyaları anında ve kolayca paylaşmanıza olanak tanır.

SugarSync

SugarSync

sugarsync.com

SugarSync, dosya senkronizasyonu ve yedekleme hizmeti sunan bulut tabanlı bir uygulamadır. Kullanıcılar dosyalarını güvenli bir şekilde yönetebilir ve paylaşabilir.

Smint.io

Smint.io

smint.io

SMINT.IO, dijital varlık yönetimi ve medya deneyimlerini geliştirmek amacıyla içerik portalları oluşturan bir dijital platformdur.

FilesAnywhere

FilesAnywhere

filesanywhere.com

FilesAnywhere, dosya yönetimi ve paylaşımı için bulut tabanlı bir uygulamadır. Kullanıcılara dosyaları depolama, senkronize etme ve erişim kontrolü sağlar.

EZ File Drop

EZ File Drop

ezfiledrop.com

EZ Dosya Drop, dosyaları basitçe almayı sağlayan bir uygulamadır. Kullanıcılar, dosyaları yükler ve doğrudan bulut depolama alanlarına gönderir.

Onehub

Onehub

onehub.com

Onehub, işletmeler için güvenli dosya saklama ve paylaşma hizmetidir. Rol tabanlı izinlerle erişim kontrolü sağlar ve işbirliği araçları sunar.

Egnyte

Egnyte

egnyte.com

Egnyte, veri güvenliğini sağlarken dosya paylaşımı ve içerik işbirliği sunan bir platformdur. Bulut ve yerel depolama çözümlerini birleştirir.

DRACOON

DRACOON

dracoon.com

Dracoon, dosyaların güvenli paylaşımını, işbirliğini ve veri yönetimini sağlayan bir platformdur.

Virtru

Virtru

virtru.com

Virtru, verileri şifreleyerek güvenli bir şekilde yönetmeyi sağlayan bir veri güvenlik platformudur. Çeşitli uygulamalarla entegre çalışır.

Laserfiche

Laserfiche

laserfiche.com

Laserfiche, belge yönetimi ve iş akışı otomasyonu sunan bir kurumsal içerik yönetim platformudur. İş süreçlerini dijitalleştirir ve verimliliği artırır.

Scan123

Scan123

scan123.com

Scan123, belgeleri dijitalleştiren, bulutta güvenli saklayan ve hızlı erişim ile paylaşım imkanı sunan bir belge yönetim uygulamasıdır.

JUMBOmail

JUMBOmail

jumbomail.me

JUMBOmail, dosya transferi ve yönetimi için tasarlanmış bir platformdur. Kullanıcılar, dosyalarını kolayca paylaşabilir ve kişisel markalı sayfalar oluşturabilir.

CloudFiles

CloudFiles

cloudfiles.io

CloudFiles, belgelerinizi güvenli bir şekilde saklayıp paylaşmanızı sağlayan ve farklı bulut hizmetleriyle entegre olan bir dosya yönetim uygulamasıdır.

Wimi

Wimi

wimi-teamwork.com

Wimi, ekip yönetimi ve proje koordinasyonunu kolaylaştıran, belge paylaşımı ve görev yönetimi gibi araçlar sunan kapsamlı bir işbirliği platformudur.

Samepage

Samepage

samepage.io

Samepage, ekip iletişimi, proje yönetimi ve belgelerin gerçek zamanlı işbirliği için video konferans, görev yönetimi ve dosya paylaşımı sunar.

Clinked

Clinked

clinked.com

Clinked, ekipler ve müşterilerin belgeler üzerinde güvenli bir şekilde işbirliği yapmasına olanak tanıyan bulut tabanlı bir müşteri portalıdır.

SuiteFiles

SuiteFiles

suitefiles.com

SuiteFiles, belge yönetimi, işbirliği ve dijital imzalama sağlamak için tasarlanmış kapsamlı bir platformdur.

TitanFile

TitanFile

titanfile.com

TitanFile, güvenli dosya paylaşımı ve işbirliği sağlayan bir platformdur. Hem iletim hem de depolama sırasında veri güvenliği sunar.

LucidLink

LucidLink

lucidlink.com

LucidLink, ekiplerin bulut üzerinde dosyaları anında güvenle ortaklaşa düzenleyip erişmelerini sağlayan bir dosya sistemi sunar.

MyDocSafe

MyDocSafe

mydocsafe.com

MyDocSafe, belgeleri güvence altına alarak, elektronik imza ve belge akışlarını otomatikleştirir, iş süreçlerini kolaylaştırır.

Ftopia

Ftopia

ftopia.io

Ftopia, belgeleri güvenli bir ortamda çoklu kullanıcılarla paylaşmayı sağlayan bir çevrimiçi belge paylaşım uygulamasıdır.

TransferChain

TransferChain

transferchain.io

TransferChain, işletmelere güvenli bulut depolama, dosya transferi ve dosya talebi hizmetleri sunar; kullanıcı verileri yalnızca kullanıcı tarafından erişilebilir.

AvePoint

AvePoint

avepoint.com

AvePoint, SaaS işletmelerinin yönetimini ve güvenliğini artıran bir platformdur. Microsoft, Google ve Salesforce ile entegre çalışır.

AODocs

AODocs

aodocs.com

AODocs, belge yönetimi ve içerik süreçlerini otomatikleştiren bulut tabanlı bir platformdur. Farklı sektörlere yönelik özelleştirilmiş çözümler sunar.

Cocoon Data

Cocoon Data

cocoondata.com

Cocoon Data, hassas verileri güvenli bir şekilde yönetmek ve paylaşmak için tasarlanmış bir platformdur. Kullanıcılar veri koruma süreçlerini kolaylaştırabilir.

Kloud

Kloud

kloud.com

Kloud, belgeleri etkileşimli çoklu ortam sunumlarına dönüştüren bir platformdur. Ekipler arası efektif iletişim sağlar ve belgeleri sesli sunumlarla zenginleştirir.

TakeTurns

TakeTurns

taketurns.com

TakeTurns, kullanıcıların belgeleri ve dosyaları sırayla paylaşarak ve güncelleyerek işbirliği yapmalarını sağlayan bir uygulamadır.

FileString

FileString

filestring.com

FileString, dosyaları okuma, yazma ve yönetme işlemlerini kolaylaştıran, çeşitli dosya formatlarını destekleyen bir dosya kontrol hizmetidir.

Aeroplicity

Aeroplicity

aeroplicity.com

Aeroplicity, havacılık endüstrisi için belge yönetim sistemidir; operasyonel maliyetleri düşürür, izlenebilirliği artırır ve veri güvenliğini sağlar.

FutureVault

FutureVault

futurevault.com

FutureVault, finansal hizmetler ve varlık yönetimi için güvenli belge yönetimi ve dijital depo çözümleri sunan bir platformdur.

ShareDocView

ShareDocView

sharedocview.com

ShareDocView.com, belgeleri bağlantılar aracılığıyla paylaşmanıza olanak tanıyan bir satış destek aracıdır.

My MX Data

My MX Data

mymxdata.com

My MX Data, iş odaklı bir dosya paylaşım platformudur. Hızlı yüklemeler, sürüm kontrolü ve veri odaklı sohbetler sunar.

Everleagues

Everleagues

everleagues.com

Everleagues, iletişim ve iş birliği platformudur. Mesajlaşma, sesli ve görüntülü görüşme gibi araçları tek bir sanal alanda sunarak verimliliği artırır.

Pigeon

Pigeon

pigeondocuments.com

Pigeon, belge toplama sürecini hızlandıran ve düzenli, güvenli bir şekilde yönetilmesini sağlayan bir uygulamadır.

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