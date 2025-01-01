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Bulut içeriği işbirliği yazılımı, bir işletmenin belgeleri, görüntüleri, videoları, elektronik tabloları ve diğer dosyaları için özel bulut depolama ve dosya paylaşım çözümleri olarak işlev görür. Bu araçlar, tüm kurumsal içerik için esnek ve senkronize edilebilir depolar görevi görerek içerikle ilgili tüm ihtiyaçları tek bir platformda birleştirmeyi amaçlamaktadır. Kullanıcılar içeriği çeşitli cihazlarda zahmetsizce depolayabilir, paylaşabilir, oluşturabilir, üzerinde işbirliği yapabilir ve bulabilir. Bulut içeriği işbirliği çözümleri öncelikle belge yönetimi için kullanılsa da, basit dosya işlemenin ötesine geçerek çok çeşitli özellikler sunar. Daha geniş erişilebilirlik için tasarlanmış olsalar da, birçok işlevi kurumsal içerik yönetimi (ECM) yazılımıyla paylaşırlar. Daha büyük kuruluşlar için tasarlanan ECM araçları, sıkı güvenlik önlemlerini, geniş depolama kapasitelerini ve şirket içi dağıtım seçeneklerini vurgular. Bulut içeriği işbirliği araçları, ECM ve diğer içerik yönetimi sistemleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olabilir ve içeriğin depolanması ve yönetilmesi için birleşik bir ekosisteme olanak tanır.
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Microsoft OneDrive
onedrive.com
Microsoft OneDrive, kullanıcıların dosyalarını bulutta saklayıp senkronize etmelerini, paylaşmalarını ve Office belgelerinde işbirliği yapmalarını sağlar.
Dropbox
dropbox.com
Dropbox, kullanıcıların dosyaları bulutta depolamasını, senkronize etmesini ve paylaşmasını sağlayan bir bulut depolama hizmetidir.
WeTransfer
wetransfer.com
WeTransfer, kullanıcıların büyük dosyaları hızlı ve güvenli bir şekilde paylaşmasını sağlayan basit bir dosya transfer uygulamasıdır.
Box
box.com
Box, kullanıcıların dijital dosyaları güvenli bir şekilde depolayıp paylaşmalarını sağlayan bulut tabanlı bir dosya yönetim uygulamasıdır.
Zoho WorkDrive
zoho.com
Zoho WorkDrive, ekipler için bulut tabanlı dosya yönetimi ve işbirliği platformudur; dosyaları güvenli bir şekilde depolama, paylaşma ve yönetme imkanı sunar.
pCloud
pcloud.com
pCloud, belgeler, fotoğraflar ve videolar gibi dijital içerikleri güvenli bir şekilde depolayan ve senkronize eden bulut depolama uygulamasıdır.
Nextcloud
nextcloud.org
Nextcloud, dosya barındırma hizmetleri oluşturmak ve kullanmak için açık kaynaklı bir yazılım paketidir. Kullanıcılara verilerini yönetme imkanı sağlar.
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24, işletmelere CRM, proje yönetimi, iletişim ve web sitesi oluşturma gibi araçlar sunarak iş süreçlerini kolaylaştırır.
Koofr
koofr.net
Koofr, dosyalarını Dropbox, Google Drive ve OneDrive gibi bulutlardan tek bir arayüzle yönetmeyi sağlayan güvenli bir bulut depolama uygulamasıdır.
Zoho Docs
zoho.com
Zoho Docs, ekipler için belgeleri gerçek zamanlı olarak oluşturma, düzenleme ve paylaşma imkanı sunan güvenli bir çevrimiçi belge yönetim uygulamasıdır.
Copilot
copilot.com
Copilot, işletmelerin müşteri iletişimi, ödemeler, dosya paylaşımı ve sözleşmeler gibi işlemlerini tek çatı altında yönetmelerini sağlar.
Sync
sync.com
Sync, bulut ortamında güvenli dosya depolama, paylaşma ve işbirliği imkanı sunan bir platformdur. Çoklu cihaz desteği ve gelişmiş güvenlik özellikleri ile veri korur.
Digiboxx
digiboxx.com
Digiboxx, güvenli dijital dosya depolama ve yönetimi sunan bir bulut uygulamasıdır. Kullanıcılar belgelerini düzenleyebilir ve paylaşabilir.
odrive
odrive.com
Odrive, birden fazla bulut depolama alanına merkezi erişim sağlayarak dosyaları senkronize etme, paylaşma ve yedekleme imkanı sunar.
ShareFile
sharefile.com
ShareFile, dosyaları güvenli bir şekilde paylaşmanıza ve işbirliği yapmanıza olanak tanıyan bir platformdur. Her yerden ve cihazdan erişim sağlar.
Tresorit
tresorit.com
Tresorit, uçtan uca şifrelemeyle güvenli dosya paylaşımı ve işbirliği sunan bir bulut depolama platformudur.
Moxo
moxo.com
Moxo, dış projeleri yönetmek ve müşteri etkileşimini kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı bir müşteri yönetimi platformudur.
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect, projelerde veri yönetimi ve iletişimi sağlayan bulut tabanlı bir işbirliği platformudur. Gerçek zamanlı durum güncellemeleri sunar.
Starchive
starchive.io
Starchive, yaratıcıların dijital varlıklarını düzenlemelerine, paylaşmalarına ve para kazanmalarına olanak tanıyan bir varlık yönetim platformudur.
Cubbit
cubbit.io
Cubbit, firmalar için güvenli, özel bulut depolama sunar. Veriler, askeri düzeyde şifreleme ile korunur ve p2p ağına dağılır.
Datto
datto.com
Datto, MSP'ler için güvenlik ve bulut yazılım çözümleri sunarak veri koruma, yedekleme ve felaket kurtarma işlemlerini yönetir.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook, PDF'leri etkileşimli flipbook'lara dönüştüren bir dijital yayın yazılımı ve bulut hizmetidir. Kullanıcılar, multimedya içerik ekleyerek etkileşimli belgeler oluşturabilir.
CAYA
getcaya.com
CAYA, evrakların yönetimini kolaylaştıran, belgeleri güvenli bir şekilde depolayıp düzenleyen bir dijital bellek platformudur.
AlphaSense
alpha-sense.com
Alphasense, iş kararlarını desteklemek için piyasa istihbaratı sunan, içerik ve verileri hızlıca analiz eden bir platformdur.
DropSend
dropsend.com
DropSend, büyük dosyaların e-posta ile paylaşımını kolaylaştıran ve dosya yükleyip indirme bağlantısı sağlayan bir uygulamadır.
Cloudup
cloudup.com
Cloudup, video, fotoğraf, müzik, bağlantı ve dosyaları anında ve kolayca paylaşmanıza olanak tanır.
SugarSync
sugarsync.com
SugarSync, dosya senkronizasyonu ve yedekleme hizmeti sunan bulut tabanlı bir uygulamadır. Kullanıcılar dosyalarını güvenli bir şekilde yönetebilir ve paylaşabilir.
Smint.io
smint.io
SMINT.IO, dijital varlık yönetimi ve medya deneyimlerini geliştirmek amacıyla içerik portalları oluşturan bir dijital platformdur.
FilesAnywhere
filesanywhere.com
FilesAnywhere, dosya yönetimi ve paylaşımı için bulut tabanlı bir uygulamadır. Kullanıcılara dosyaları depolama, senkronize etme ve erişim kontrolü sağlar.
EZ File Drop
ezfiledrop.com
EZ Dosya Drop, dosyaları basitçe almayı sağlayan bir uygulamadır. Kullanıcılar, dosyaları yükler ve doğrudan bulut depolama alanlarına gönderir.
Onehub
onehub.com
Onehub, işletmeler için güvenli dosya saklama ve paylaşma hizmetidir. Rol tabanlı izinlerle erişim kontrolü sağlar ve işbirliği araçları sunar.
Egnyte
egnyte.com
Egnyte, veri güvenliğini sağlarken dosya paylaşımı ve içerik işbirliği sunan bir platformdur. Bulut ve yerel depolama çözümlerini birleştirir.
DRACOON
dracoon.com
Dracoon, dosyaların güvenli paylaşımını, işbirliğini ve veri yönetimini sağlayan bir platformdur.
Virtru
virtru.com
Virtru, verileri şifreleyerek güvenli bir şekilde yönetmeyi sağlayan bir veri güvenlik platformudur. Çeşitli uygulamalarla entegre çalışır.
Laserfiche
laserfiche.com
Laserfiche, belge yönetimi ve iş akışı otomasyonu sunan bir kurumsal içerik yönetim platformudur. İş süreçlerini dijitalleştirir ve verimliliği artırır.
Scan123
scan123.com
Scan123, belgeleri dijitalleştiren, bulutta güvenli saklayan ve hızlı erişim ile paylaşım imkanı sunan bir belge yönetim uygulamasıdır.
JUMBOmail
jumbomail.me
JUMBOmail, dosya transferi ve yönetimi için tasarlanmış bir platformdur. Kullanıcılar, dosyalarını kolayca paylaşabilir ve kişisel markalı sayfalar oluşturabilir.
CloudFiles
cloudfiles.io
CloudFiles, belgelerinizi güvenli bir şekilde saklayıp paylaşmanızı sağlayan ve farklı bulut hizmetleriyle entegre olan bir dosya yönetim uygulamasıdır.
Wimi
wimi-teamwork.com
Wimi, ekip yönetimi ve proje koordinasyonunu kolaylaştıran, belge paylaşımı ve görev yönetimi gibi araçlar sunan kapsamlı bir işbirliği platformudur.
Samepage
samepage.io
Samepage, ekip iletişimi, proje yönetimi ve belgelerin gerçek zamanlı işbirliği için video konferans, görev yönetimi ve dosya paylaşımı sunar.
Clinked
clinked.com
Clinked, ekipler ve müşterilerin belgeler üzerinde güvenli bir şekilde işbirliği yapmasına olanak tanıyan bulut tabanlı bir müşteri portalıdır.
SuiteFiles
suitefiles.com
SuiteFiles, belge yönetimi, işbirliği ve dijital imzalama sağlamak için tasarlanmış kapsamlı bir platformdur.
TitanFile
titanfile.com
TitanFile, güvenli dosya paylaşımı ve işbirliği sağlayan bir platformdur. Hem iletim hem de depolama sırasında veri güvenliği sunar.
LucidLink
lucidlink.com
LucidLink, ekiplerin bulut üzerinde dosyaları anında güvenle ortaklaşa düzenleyip erişmelerini sağlayan bir dosya sistemi sunar.
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocSafe, belgeleri güvence altına alarak, elektronik imza ve belge akışlarını otomatikleştirir, iş süreçlerini kolaylaştırır.
Ftopia
ftopia.io
Ftopia, belgeleri güvenli bir ortamda çoklu kullanıcılarla paylaşmayı sağlayan bir çevrimiçi belge paylaşım uygulamasıdır.
TransferChain
transferchain.io
TransferChain, işletmelere güvenli bulut depolama, dosya transferi ve dosya talebi hizmetleri sunar; kullanıcı verileri yalnızca kullanıcı tarafından erişilebilir.
AvePoint
avepoint.com
AvePoint, SaaS işletmelerinin yönetimini ve güvenliğini artıran bir platformdur. Microsoft, Google ve Salesforce ile entegre çalışır.
AODocs
aodocs.com
AODocs, belge yönetimi ve içerik süreçlerini otomatikleştiren bulut tabanlı bir platformdur. Farklı sektörlere yönelik özelleştirilmiş çözümler sunar.
Cocoon Data
cocoondata.com
Cocoon Data, hassas verileri güvenli bir şekilde yönetmek ve paylaşmak için tasarlanmış bir platformdur. Kullanıcılar veri koruma süreçlerini kolaylaştırabilir.
Kloud
kloud.com
Kloud, belgeleri etkileşimli çoklu ortam sunumlarına dönüştüren bir platformdur. Ekipler arası efektif iletişim sağlar ve belgeleri sesli sunumlarla zenginleştirir.
TakeTurns
taketurns.com
TakeTurns, kullanıcıların belgeleri ve dosyaları sırayla paylaşarak ve güncelleyerek işbirliği yapmalarını sağlayan bir uygulamadır.
FileString
filestring.com
FileString, dosyaları okuma, yazma ve yönetme işlemlerini kolaylaştıran, çeşitli dosya formatlarını destekleyen bir dosya kontrol hizmetidir.
Aeroplicity
aeroplicity.com
Aeroplicity, havacılık endüstrisi için belge yönetim sistemidir; operasyonel maliyetleri düşürür, izlenebilirliği artırır ve veri güvenliğini sağlar.
FutureVault
futurevault.com
FutureVault, finansal hizmetler ve varlık yönetimi için güvenli belge yönetimi ve dijital depo çözümleri sunan bir platformdur.
ShareDocView
sharedocview.com
ShareDocView.com, belgeleri bağlantılar aracılığıyla paylaşmanıza olanak tanıyan bir satış destek aracıdır.
My MX Data
mymxdata.com
My MX Data, iş odaklı bir dosya paylaşım platformudur. Hızlı yüklemeler, sürüm kontrolü ve veri odaklı sohbetler sunar.
Everleagues
everleagues.com
Everleagues, iletişim ve iş birliği platformudur. Mesajlaşma, sesli ve görüntülü görüşme gibi araçları tek bir sanal alanda sunarak verimliliği artırır.
Pigeon
pigeondocuments.com
Pigeon, belge toplama sürecini hızlandıran ve düzenli, güvenli bir şekilde yönetilmesini sağlayan bir uygulamadır.
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