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Bulut içeriği işbirliği yazılımı, bir işletmenin belgeleri, görüntüleri, videoları, elektronik tabloları ve diğer dosyaları için özel bulut depolama ve dosya paylaşım çözümleri olarak işlev görür. Bu araçlar, tüm kurumsal içerik için esnek ve senkronize edilebilir depolar görevi görerek içerikle ilgili tüm ihtiyaçları tek bir platformda birleştirmeyi amaçlamaktadır. Kullanıcılar içeriği çeşitli cihazlarda zahmetsizce depolayabilir, paylaşabilir, oluşturabilir, üzerinde işbirliği yapabilir ve bulabilir. Bulut içeriği işbirliği çözümleri öncelikle belge yönetimi için kullanılsa da, basit dosya işlemenin ötesine geçerek çok çeşitli özellikler sunar. Daha geniş erişilebilirlik için tasarlanmış olsalar da, birçok işlevi kurumsal içerik yönetimi (ECM) yazılımıyla paylaşırlar. Daha büyük kuruluşlar için tasarlanan ECM araçları, sıkı güvenlik önlemlerini, geniş depolama kapasitelerini ve şirket içi dağıtım seçeneklerini vurgular. Bulut içeriği işbirliği araçları, ECM ve diğer içerik yönetimi sistemleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olabilir ve içeriğin depolanması ve yönetilmesi için birleşik bir ekosisteme olanak tanır.
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TitanFile
titanfile.com
TitanFile, güvenli dosya paylaşımı ve işbirliği sağlayan bir platformdur. Hem iletim hem de depolama sırasında veri güvenliği sunar.
Copilot
copilot.com
Copilot'un ürün paketi, işletmelere müşteri iletişimi, ödemeler, dosya paylaşımı, sözleşmeler, formlar, yardım masaları ve daha fazlası için hepsi bir arada bir çözüm sunar. Ayrıca Copilot, işletmelerin müşterilerine markalı bir müşteri portalı ile birleşik bir deneyim sunmalarına olanak tanır. Bugün teknoloji, pazarlama, finansal hizmetler ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren yüzlerce teknoloji destekli hizmet işletmesi Copilot'ta çalışıyor. Copilot 2020'de kuruldu, 2022'de 10 milyon dolarlık Seri A topladı ve genel merkezi New York City'de bulunuyor.
Digiboxx
digiboxx.com
Digiboxx, güvenli dijital dosya depolama ve yönetimi sunan bir bulut uygulamasıdır. Kullanıcılar belgelerini düzenleyebilir ve paylaşabilir.
AlphaSense
alpha-sense.com
Alphasense, iş kararlarını desteklemek için piyasa istihbaratı sunan, içerik ve verileri hızlıca analiz eden bir platformdur.
Moxo
moxo.com
Moxo, dış projeleri yönetmek ve müşteri etkileşimini kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı bir müşteri yönetimi platformudur.
AODocs
aodocs.com
AODocs, belge yönetimini ve içerik süreçlerini kolaylaştırmak için tasarlanmış yapay zeka odaklı bir içerik hizmetleri platformudur. Bulutta doğan bu platform, çeviklik ve ölçeklenebilirlik sunarak işletmelerin gelişen ihtiyaçlarına uyarlanabilir hale geliyor. Ayrıca mevcut sistemlerle kolay entegrasyon sağlayarak iş akışı verimliliğini artırır. AODoc'lar ile kuruluşlar, üretken yapay zeka kullanarak belge süreçlerini otomatikleştirebilir. Bu, kritik belgelerin kontrol edilebileceği, organizasyonel süreçlerin yönetilebileceği ve içeriğin, manuel müdahale olmadan yapılandırılmış verilere dönüştürülebileceği anlamına gelir. Bu otomasyon yeteneği, zamandan tasarruf etmenize yardımcı olur ve insan hatası olasılığını ortadan kaldırır. AODocs, çeşitli endüstrilere ve departmanlara hitap eder. Yaşam bilimleri, finansal hizmetler, kamu ve üretim gibi sektöre özel ihtiyaçlara odaklanarak kişiye özel çözümler sağlar. Ayrıca insan kaynakları, hukuk, muhasebe, borç hesapları ve BT dahil olmak üzere departmana özgü işlevler sunar. Platform, kullanıcıları desteklemek için diğer araçlarla entegrasyonlar, fiyatlandırma kılavuzu, müşteri incelemeleri, başarı gibi bir dizi ek kaynak sağlar. hikayeler ve bir kaynak kütüphanesi. Kapsamlı bir güvenlik merkezi, veri korumayı sağlar ve yardım için teknik destek yönergeleri mevcuttur. AODocs, daha kişiselleştirilmiş destek için profesyonel hizmetler ve görsel öğrenme için bir video merkezi sunar. Kullanıcıların ilgili bilgileri ve güncellemeleri bulması için bir bilgi tabanına ve durum sayfasına erişilebilir. Şirketin web sitesi şirket, ortakları, kariyerleri ve iletişim bilgileri hakkında daha fazla ayrıntı sağlar. Özetle AODocs, işletmelerin süreçleri otomatikleştirmesine, verimliliği artırmasına ve belgelerini etkili bir şekilde düzenlemesine olanak tanıyan yapay zeka odaklı bir belge yönetimi ve içerik hizmetleri platformu sağlar.
SuiteFiles
suitefiles.com
SuiteFiles, belge yönetimi, işbirliği ve dijital imzalama sağlamak için tasarlanmış kapsamlı bir platformdur.
ShareFile
sharefile.com
ShareFile, dosyaları güvenli bir şekilde paylaşmanıza ve işbirliği yapmanıza olanak tanıyan bir platformdur. Her yerden ve cihazdan erişim sağlar.
Smint.io
smint.io
SMINT.IO, dijital varlık yönetimi ve medya deneyimlerini geliştirmek amacıyla içerik portalları oluşturan bir dijital platformdur.
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect, projelerde veri yönetimi ve iletişimi sağlayan bulut tabanlı bir işbirliği platformudur. Gerçek zamanlı durum güncellemeleri sunar.
AvePoint
avepoint.com
Güvenle işbirliği yapın. AvePoint, SaaS operasyonlarını optimize etmek ve güvenli işbirliğini optimize etmek için en gelişmiş platformu sağlar. Dünya çapında 17.000'den fazla müşteri, Microsoft, Google, Salesforce ve diğer işbirliği ortamlarında dijital işyerini modernize etmek için çözümlerimize güveniyor. Avepoint'in Global Channel Partner programı, 3,500'den fazla yönetilen servis sağlayıcısı, katma değerli satıcılar ve sistem entegratörleri, çözümlerimiz 100'den fazla bulut pazarında mevcuttur. 2001 yılında kurulan Avepoint, beş kez Global Microsoft Yılın Ortağıdır ve merkezi New Jersey, Jersey City'de bulunmaktadır.
Pigeon
pigeondocuments.com
Müşteri belgelerinin toplanması kolay, düzenli ve güvenli hale getirildi. Güvercin belge toplama sürecinizi hızlandırır ve külfetli takip ihtiyacını ortadan kaldırır
Everleagues
everleagues.com
Everlea'lar bir iletişim ve işbirliği platformudur. Yerel özelliklerin ve kurumsal sınıf güvenliğinin benzersiz karışımı, verimliliği, işbirliğini, müşteri memnuniyetini ve karlılığı artıran sorunsuz bir ofis içi ve müşteri hizmetleri deneyimi sunar. Sohbet, ses, video, dosya aktarımı, e-imza ve daha fazla üretkenlik aracı, kendi firmanızın Everleales tarafından desteklenen bir sanal çalışma alanında.
LucidLink
lucidlink.com
LucidLink, ekiplerin bulut üzerinde dosyaları anında güvenle ortaklaşa düzenleyip erişmelerini sağlayan bir dosya sistemi sunar.
FilesAnywhere
filesanywhere.com
FilesAnywhere, dosya yönetimi ve paylaşımı için bulut tabanlı bir uygulamadır. Kullanıcılara dosyaları depolama, senkronize etme ve erişim kontrolü sağlar.
Scan123
scan123.com
Scan123, belgeleri dijitalleştiren, bulutta güvenli saklayan ve hızlı erişim ile paylaşım imkanı sunan bir belge yönetim uygulamasıdır.
CloudFiles
cloudfiles.io
CloudFiles, belgelerinizi güvenli bir şekilde saklayıp paylaşmanızı sağlayan ve farklı bulut hizmetleriyle entegre olan bir dosya yönetim uygulamasıdır.
JUMBOmail
jumbomail.me
JUMBOmail, dosya transferi ve yönetimi için tasarlanmış bir platformdur. Kullanıcılar, dosyalarını kolayca paylaşabilir ve kişisel markalı sayfalar oluşturabilir.
My MX Data
mymxdata.com
My MX Data, işletmeler için optimize edilmiş son teknoloji ürünü bir dosya paylaşım platformudur. Hız ve verimlilik için tasarlanan MX, büyük, teknik dosyaları kolaylıkla işleyerek ultra hızlı yüklemeler sunar. Sürüm kontrolü için MX Distribute ve veri merkezli sohbetler için MX Conversations gibi benzersiz özellikler işbirliğini kusursuz hale getirir. MX, ayrıntılı kullanıcı yönetimine ve kişiselleştirilmiş ayarlara olanak tanıyan güçlü yönetici kontrolleri sunar. Kapsamlı bir denetim yolu, hesap verebilirliği ve güvenliği sağlar. Veri korumasını artıran MX Enterprise sürümü, bulut tabanlı paylaşımda 'mükemmel gizlilik' sağlamak için patentli teknolojiyi kullanarak veri koruma yasalarıyla tam uyumluluk sağlar. MX, güvenli, verimli veri alışverişi için başvuracağınız çözümdür.
DRACOON
dracoon.com
Dracoon, dosyaların güvenli paylaşımını, işbirliğini ve veri yönetimini sağlayan bir platformdur.
ShareDocView
sharedocview.com
ShareDocView.com, e-posta potansiyel müşterileri, analizler ve diğer birçok avantajdan yararlanmak için belgelerin bağlantılar aracılığıyla paylaşılmasına olanak tanıyan bir satış etkinleştirme aracıdır. Herkese açık olanlardan yalnızca doğrulanmış e-postalar veya şifreler aracılığıyla erişilebilenlere kadar değişen bağlantılar oluşturmak için PDF, Doküman ve PPT dosyalarını yükleyin. Markanızı tanıtmaya devam etmek için şirketinizin logosunu, renklerini ve seçtiğiniz bir web sitesinin bağlantısını ekleyin. Yeni Temmuz 2022'den beri - Şirketinizin özel alan adını (CNAME) ekleyin, örneğin docs.YOURDOMAIN.COM Dosya eklemeyi bırakın...sadece ShareDocView.com
FutureVault
futurevault.com
Geleceğe Hazır Firmalar için Akıllı Dijital Kasa Çözümleri. FutureVault, finansal hizmetler ve varlık yönetimi organizasyonlarına yönelik güvenli belge alışverişi ve Dijital Kasa çözümlerinde sektör lideridir ve Kişisel Yaşam Yönetimi Kasası™ ve İş Hayatı Yönetimi Kasası™ ile belge ve bilgi yönetimi paradigmasını değiştirir. FutureVault'un çok katmanlı platformu, belgelerin, verilerin ve bilgilerin güvenli, denetime hazır, tek bir gerçek kaynakta yönetilme biçimini önemli ölçüde iyileştirerek kurumsal, danışman ve müşteri değer önerilerini dönüştürüyor. Firmalara güç vererek FutureVault'un beyaz etiketli platformu ve mobil uygulamaları, firmaların defter ve kayıt uyumluluğunu karşılamalarına, veri gizliliğini geliştirmelerine, otomasyon ve açık API'ler ile ön ve arka ofis verimliliğini artırmalarına ve hane halkı ve gelecek nesillerle daha iyi etkileşim kurmak için gelişmiş bir dijital müşteri deneyimi sunmalarına yardımcı olur. Kurumsal müşteriler için ek verimlilik ve öngörü elde etmeye yönelik veri çıkarma ve yapay zeka odaklı modeller mevcuttur. FutureVault, 5 yıldızlı bir WealthTech sağlayıcısı ve en yenilikçi 100 küresel WealthTech çözüm sağlayıcısı arasında tanınmaktadır. * Öne Çıkan FutureVault Kullanım Örnekleri (Aşağıda): Önde gelen finansal hizmet ve varlık yönetimi kuruluşlarının, uyumluluğu karşılamak, arka ofis ve yönetim verimliliği kazanmak, müşterilerine daha fazla değer sunmak ve sonuçta zamandan ve paradan tasarruf etmek için FutureVault'u nasıl kullandığını keşfedin. * Benzersiz bir dijital müşteri deneyimi sunun: Hayatlarının en önemli belgelerini saklamayı, erişmeyi ve yönetmeyi her zamankinden daha kolay hale getirerek ailelerle (ve gelecek nesille) etkileşimi artırın. * Belgeleri müşterilere otomatik olarak teslim edin: API'ler ve SFTP'ler aracılığıyla müşterilerinize aylık ekstreleri, işe alım belgelerini, vergi belgelerini, üç aylık raporları ve diğer kritik belgeleri otomatik olarak gönderin. * Güvenli bir şekilde belge alışverişi yapın ve alın: Merkez ofis, danışmanlar, personel, müşteriler, aile üyeleri, düzenleyiciler ve güvenilir işbirlikçilerle güvenli bir şekilde belge isteyin, alın ve alın. * e-İmza iş akışlarını otomatikleştirin ve iyileştirin: İlk katılım süreçlerini otomatikleştirerek ve e-imzalı belgeleri otomatik olarak teslim ederek (ve dosyalayarak) arka ofis ve yönetim maliyetlerinden önemli ölçüde tasarruf edin. * Defter ve kayıt uyumluluğunu karşılayın: Kayıt tutma yönetimini iyileştirin, denetimleri kolaylaştırın ve SEC, FINRA, IIROC, OSC ve daha fazlası tarafından sağlanan defter ve kayıt düzenlemelerini güvenle karşılayın. * Kağıdı (işi) azaltın ve ortadan kaldırın: ESG uyumluluğunu karşılamak ve kağıdı (işi) tamamen ortadan kaldırmak için belge odaklı süreçleri dijitalleştirerek dijital dönüşüm girişiminize öncülük edin.
EZ File Drop
ezfiledrop.com
EZ Dosya Drop, dosyaları basitçe almayı sağlayan bir uygulamadır. Kullanıcılar, dosyaları yükler ve doğrudan bulut depolama alanlarına gönderir.
Aeroplicity
aeroplicity.com
Aeroplicity, havacılık endüstrisi için oluşturulmuş, operasyonel maliyetleri azaltan, izlenebilirliği artıran ve siber güvenliği geliştirirken aynı zamanda tedarik zincirlerinin çevre dostu olmasına ve pazarda öne çıkmasına yardımcı olan bir platformdur. Tüm CMMC, DFARS, NIST, ITAR ve EAR gerekliliklerini karşılayan, tamamen değişmez blockchain teknolojisiyle desteklenen güvenli, bulut tabanlı belge yönetim sistemimiz aracılığıyla zamandan ve paradan tasarruf etmenin en iyi yolu biziz.
Cocoon Data
cocoondata.com
Düzenlemeye tabi ve ticari açıdan hassas verileri güvende tutmak için dünya çapında Hükümetler, Şirketler ve KOBİ'lerle birlikte çalışıyoruz. Patentli Güvenli Veri Paylaşım Platformumuz (SDSP), kullanıcıların hassas verileri güvenlik duvarları dışında güvenli ve uyumlu bir şekilde işbirliği yapmasına, paylaşmasına ve kontrol etmesine olanak tanır. Müşteriler, platformumuzu kuruluşlarının siber ve veri güvenliğini güçlendirmek ve esnek ve veri odaklı bir kuruluş içinde katı uyumluluk standartlarını karşılamak için kullanıyor.
TransferChain
transferchain.io
TransferChain, sıfır bilgi şifrelemesi, dosya bölme, dağıtılmış bulut mimarileri ve blockchain yetkilendirmesi yoluyla işletmeler için en güvenli bulut depolama, dosya aktarımı ve dosya isteği yeteneklerini sağlar. Ne TransferChain ne de yetkisiz üçüncü taraflar, ister potansiyel kötü aktörler ister veri merkezleri olsun, kullanıcının özel ve gizli bilgilerine erişemez. TransferChain, hassas belgelerinizi saklamanın ve bunları harici olarak paylaşmanın en güvenli ve özel yoludur.
FileString
filestring.com
Kullanımı kolay bir dosya kontrol hizmetiyle önemli içeriklerinin dağıtımını kontrol edin
TakeTurns
taketurns.com
TakeTurns, müşteriler, satıcılar, iş ortakları gibi dış paydaşlarla belgeler ve dosyalar üzerinde işbirliği yapma şeklimizi teker teker değiştirir. TakeTurns, iki tarafın sırayla dosya ve belgeleri paylaştığı, talep ettiği veya güncellediği sıra tabanlı bir işbirliği uygulamasıdır. TakeTurns, asenkron işbirliğini gerçeğe dönüştürüyor.
Cubbit
cubbit.io
Cubbit for Teams, geleneksel veri merkezleri yerine sıfır bilgili p2p altyapısına güvenen ilk şirket olan, firmalara yönelik SaaS bulut depolama alanıdır. Önde gelen bulut sağlayıcılarının aksine, en yüksek düzeyde gizlilik sunar: Cubbit dahil hiç kimse yüklediğiniz verilere erişemez. 1. Cubbit, 3 katman güvenlik sağlayan ilk buluttur: veriler askeri düzeyde bir protokolle (AES-256) şifrelenir, parçalara bölünür ve sıfır bilgi ağı üzerinden dağıtılır. 2. Kullanımı kolay: uçtan uca şifrelemeyle korunurken dosya boyutu sınırlaması olmadan "sürükle ve bırak" tarzında saklayın, senkronize edin ve paylaşın. Fare tıklamasıyla erişim izinlerini verebilir ve geri alabilirsiniz. 3. Verileri güvenli bir şekilde yedekleyin: seçici senkronizasyonla, hangi dosyaların yalnızca bulutta tutulacağına (yer açmak!) ve hangi klasörlerin bilgisayarınızda yerel olarak depolanacağına karar verebilirsiniz. 4. Çevreci ve uygun fiyatlı: Cubbit ile sunucu çiftliği bakımına değil, gizliliğinize yatırım yaparsınız. Aslında bu bulut depolama alanı rakiplerine göre çok uygun fiyatlı ve yarı fiyatına mal oluyor. Aynı gerçek, ekibinizin depolanan her 10 TB için yılda 400 kg CO2 tasarrufu yapmasına olanak tanır.
Kloud
kloud.com
Kloud, belgelerin ve sunumların düzenlenebilir, etkileşimli multimedya konuşmaları haline geldiği dünyanın ilk platformudur. Kloud, belgelerinizi kolayca biçimlendirmek için ve ses odaklı filmlere sunum yapmak için belgelerinizi entegre livedoc teknolojisi ile hayata geçirir. İşletme ekipleri, üyelerin nüanslı, satır geri geri bildirimleriyle aynı sayfaya girebilir. Operasyon ekibinizin iş hedeflerini livedoc teknolojisi ile senkronize edin. Pazarlama dilinizi tüm işletme boyunca senkronize edin. Yenilikçi teknolojinizi oluştururken yazılım geliştirme ve ürün ekibinizin hedeflerini senkronize edin. Salesforce, Google Dokümanlar, Adobe Suite ve en sevdiğiniz proje yönetimi yazılım aracı gibi en sevdiğiniz Enterprise yazılımıyla entegre edin. Tüm işletme belgeleriniz için Livedoc'u kullanın, ekibinizin en değerli varlığını, ekibinizin zihinlerini senkronize etmenizi sağlayın. Kloud işlevleri: * Bir belgeyi sunum gibi etkileşimli bir filme dönüştürün. Kolayca ses ekleyebilir ve sesi animasyonlarla karıştırabilirsiniz. Ayrıca ses, video, işaret, beyaz tahta, metin, yapışkan notlar vb. * Eşzamansız olarak iletişim için senkronizasyon kullanın: Düşüncelerin gerçek zamansız etkileşimini etkinleştirin, böylece ekibin sezgisel olarak etkili zihin paylaşımı ile birlikte çalışabilmesi, bir belgeyle ilgili herhangi bir fikir artık bir film gibi etkileşimli olarak oynanabilir. Sınırsız çözünürlükle ve video akışı verileri olmadan daha iyi çevrimiçi toplantı. Kloudsync, mümkün olan en iyi çözünürlük ve gerçek renk ifadesi ile eşleşmemiş çevrimiçi toplantı deneyimi sunar. Kloud çevrimiçi toplantısı, video akışı verilerini kullanmadan yüksek çözünürlüklü belgeyi dinamik olarak iletim, sonuç olarak Kloud çevrimiçi toplantısı çok ucuzdur. * AI tabanlı çok kanallı toplantı kaydı: Kloud toplantıları, ekran paylaşımı ve web kamerası video akışı ile birlikte sınırsız çözünürlük için livedoc içeriği ile kaydedilebilir. Sonuç olarak, bu tür kaydedilmiş içerik, veri madenciliği ve istatistiksel analiz için AI motoru aracılığıyla analiz edilebilir. * Müşterilerinizle daha iyi çok kanallı iletişim için Syncroom: Kloud, sohbet, bot tabanlı AI motoru, eşzamansız fikir tartışması için senkronize olan ve bir sanal toplantı odasında çevrimiçi toplantı entegre olan yeni iletişim platformudur. Mevcut kurumsal yazılımlara iletişim ve işbirliği işlevi eklemek için müşteri destek yazılımı, satış gücü çözümü ve proje yönetimi araçları ile entegre edilebilir. * En Yüksek Güvenlik Standardı: 256 bit AES Oturum Kodlaması, 2048-bit RSA Parola Değişimi ve Yerleşik Rest teknolojisinde veri şifrelemesi. * Ve daha fazlası ...
odrive
odrive.com
Odrive, birden fazla bulut depolama alanına merkezi erişim sağlayarak dosyaları senkronize etme, paylaşma ve yedekleme imkanı sunar.
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24, işletmelere CRM, proje yönetimi, iletişim ve web sitesi oluşturma gibi araçlar sunarak iş süreçlerini kolaylaştırır.
Box
box.com
Box, kullanıcıların dijital dosyaları güvenli bir şekilde depolayıp paylaşmalarını sağlayan bulut tabanlı bir dosya yönetim uygulamasıdır.
CAYA
getcaya.com
CAYA, evrakların yönetimini kolaylaştıran, belgeleri güvenli bir şekilde depolayıp düzenleyen bir dijital bellek platformudur.
Clinked
clinked.com
Clinked, ekipler ve müşterilerin belgeler üzerinde güvenli bir şekilde işbirliği yapmasına olanak tanıyan bulut tabanlı bir müşteri portalıdır.
Datto
datto.com
Datto, MSP'ler için güvenlik ve bulut yazılım çözümleri sunarak veri koruma, yedekleme ve felaket kurtarma işlemlerini yönetir.
Dropbox
dropbox.com
Dropbox, kullanıcıların dosyaları bulutta depolamasını, senkronize etmesini ve paylaşmasını sağlayan bir bulut depolama hizmetidir.
DropSend
dropsend.com
DropSend, büyük dosyaların e-posta ile paylaşımını kolaylaştıran ve dosya yükleyip indirme bağlantısı sağlayan bir uygulamadır.
Egnyte
egnyte.com
Egnyte, veri güvenliğini sağlarken dosya paylaşımı ve içerik işbirliği sunan bir platformdur. Bulut ve yerel depolama çözümlerini birleştirir.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook, PDF'leri etkileşimli flipbook'lara dönüştüren bir dijital yayın yazılımı ve bulut hizmetidir. Kullanıcılar, multimedya içerik ekleyerek etkileşimli belgeler oluşturabilir.
Ftopia
ftopia.io
İşletmelerin, belgeleri ve dosyaları birden fazla kullanıcıyla paylaşmak için özel bir çalışma alanı oluşturmasına yardımcı olan çevrimiçi belge paylaşım çözümü.
Koofr
koofr.net
Koofr, dosyalarını Dropbox, Google Drive ve OneDrive gibi bulutlardan tek bir arayüzle yönetmeyi sağlayan güvenli bir bulut depolama uygulamasıdır.
Laserfiche
laserfiche.com
Laserfiche, belge yönetimi ve iş akışı otomasyonu sunan bir kurumsal içerik yönetim platformudur. İş süreçlerini dijitalleştirir ve verimliliği artırır.
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocSafe, belgeleri güvence altına alarak, elektronik imza ve belge akışlarını otomatikleştirir, iş süreçlerini kolaylaştırır.
Nextcloud
nextcloud.org
Nextcloud, dosya barındırma hizmetleri oluşturmak ve kullanmak için açık kaynaklı bir yazılım paketidir. Kullanıcılara verilerini yönetme imkanı sağlar.
Microsoft OneDrive
onedrive.com
Microsoft OneDrive, kullanıcıların dosyalarını bulutta saklayıp senkronize etmelerini, paylaşmalarını ve Office belgelerinde işbirliği yapmalarını sağlar.
Onehub
onehub.com
Onehub, işletmeler için güvenli dosya saklama ve paylaşma hizmetidir. Rol tabanlı izinlerle erişim kontrolü sağlar ve işbirliği araçları sunar.
pCloud
pcloud.com
pCloud, belgeler, fotoğraflar ve videolar gibi dijital içerikleri güvenli bir şekilde depolayan ve senkronize eden bulut depolama uygulamasıdır.
Samepage
samepage.io
Samepage, ekip iletişimi, proje yönetimi ve belgelerin gerçek zamanlı işbirliği için video konferans, görev yönetimi ve dosya paylaşımı sunar.
Starchive
starchive.io
Starchive, yaratıcıların dijital varlıklarını düzenlemelerine, paylaşmalarına ve para kazanmalarına olanak tanıyan bir varlık yönetim platformudur.
SugarSync
sugarsync.com
SugarSync, dosya senkronizasyonu ve yedekleme hizmeti sunan bulut tabanlı bir uygulamadır. Kullanıcılar dosyalarını güvenli bir şekilde yönetebilir ve paylaşabilir.
Sync
sync.com
Sync, bulut ortamında güvenli dosya depolama, paylaşma ve işbirliği imkanı sunan bir platformdur. Çoklu cihaz desteği ve gelişmiş güvenlik özellikleri ile veri korur.
Tresorit
tresorit.com
Tresorit, uçtan uca şifrelemeyle güvenli dosya paylaşımı ve işbirliği sunan bir bulut depolama platformudur.
Virtru
virtru.com
Virtru, verileri şifreleyerek güvenli bir şekilde yönetmeyi sağlayan bir veri güvenlik platformudur. Çeşitli uygulamalarla entegre çalışır.
WeTransfer
wetransfer.com
WeTransfer, kullanıcıların büyük dosyaları hızlı ve güvenli bir şekilde paylaşmasını sağlayan basit bir dosya transfer uygulamasıdır.
Wimi
wimi-teamwork.com
Wimi, ekip yönetimi ve proje koordinasyonunu kolaylaştıran, belge paylaşımı ve görev yönetimi gibi araçlar sunan kapsamlı bir işbirliği platformudur.
Zoho Docs
zoho.com
Zoho Docs, ekipler için belgeleri gerçek zamanlı olarak oluşturma, düzenleme ve paylaşma imkanı sunan güvenli bir çevrimiçi belge yönetim uygulamasıdır.
Zoho WorkDrive
zoho.com
Zoho WorkDrive, ekipler için bulut tabanlı dosya yönetimi ve işbirliği platformudur; dosyaları güvenli bir şekilde depolama, paylaşma ve yönetme imkanı sunar.
Cloudup
cloudup.com
Cloudup ile video, fotoğraf, müzik, bağlantılar ve dosyalar gibi her şeyin akışını anında ve kolayca paylaşın.
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