Web uygulamaları için uygulama mağazası

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.

WebCatalog Desktop

WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.

WebCatalog Desktop'u İndir
Daha fazla bilgi edinin
Tümü
Kitaplar
İş
Eğitim
Eğlence
Finans
Yiyecek ve İçecek
Grafik ve Tasarım
Sağlık ve Fitness
Yaşam Tarzı
Tıp
Müzik ve Ses
Haberler
Fotoğraf ve Video
Verimlilik
Referans
Alışveriş
Sosyal Ağlar
Yazılım Geliştirme
Spor
Seyahat
Araçlar
Hava Durumu
Bulut İçeriği İşbirliği Yazılımı
Kategoriler
En Popüler
Son Eklenenler

Bulut İçeriği İşbirliği Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

Bulut içeriği işbirliği yazılımı, bir işletmenin belgeleri, görüntüleri, videoları, elektronik tabloları ve diğer dosyaları için özel bulut depolama ve dosya paylaşım çözümleri olarak işlev görür. Bu araçlar, tüm kurumsal içerik için esnek ve senkronize edilebilir depolar görevi görerek içerikle ilgili tüm ihtiyaçları tek bir platformda birleştirmeyi amaçlamaktadır. Kullanıcılar içeriği çeşitli cihazlarda zahmetsizce depolayabilir, paylaşabilir, oluşturabilir, üzerinde işbirliği yapabilir ve bulabilir. Bulut içeriği işbirliği çözümleri öncelikle belge yönetimi için kullanılsa da, basit dosya işlemenin ötesine geçerek çok çeşitli özellikler sunar. Daha geniş erişilebilirlik için tasarlanmış olsalar da, birçok işlevi kurumsal içerik yönetimi (ECM) yazılımıyla paylaşırlar. Daha büyük kuruluşlar için tasarlanan ECM araçları, sıkı güvenlik önlemlerini, geniş depolama kapasitelerini ve şirket içi dağıtım seçeneklerini vurgular. Bulut içeriği işbirliği araçları, ECM ve diğer içerik yönetimi sistemleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olabilir ve içeriğin depolanması ve yönetilmesi için birleşik bir ekosisteme olanak tanır.

Yeni Uygulama Gönder


TitanFile

TitanFile

titanfile.com

TitanFile, güvenli dosya paylaşımı ve işbirliği sağlayan bir platformdur. Hem iletim hem de depolama sırasında veri güvenliği sunar.

Copilot

Copilot

copilot.com

Copilot'un ürün paketi, işletmelere müşteri iletişimi, ödemeler, dosya paylaşımı, sözleşmeler, formlar, yardım masaları ve daha fazlası için hepsi bir arada bir çözüm sunar. Ayrıca Copilot, işletmelerin müşterilerine markalı bir müşteri portalı ile birleşik bir deneyim sunmalarına olanak tanır. Bugün teknoloji, pazarlama, finansal hizmetler ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren yüzlerce teknoloji destekli hizmet işletmesi Copilot'ta çalışıyor. Copilot 2020'de kuruldu, 2022'de 10 milyon dolarlık Seri A topladı ve genel merkezi New York City'de bulunuyor.

Digiboxx

Digiboxx

digiboxx.com

Digiboxx, güvenli dijital dosya depolama ve yönetimi sunan bir bulut uygulamasıdır. Kullanıcılar belgelerini düzenleyebilir ve paylaşabilir.

AlphaSense

AlphaSense

alpha-sense.com

Alphasense, iş kararlarını desteklemek için piyasa istihbaratı sunan, içerik ve verileri hızlıca analiz eden bir platformdur.

Moxo

Moxo

moxo.com

Moxo, dış projeleri yönetmek ve müşteri etkileşimini kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı bir müşteri yönetimi platformudur.

AODocs

AODocs

aodocs.com

AODocs, belge yönetimini ve içerik süreçlerini kolaylaştırmak için tasarlanmış yapay zeka odaklı bir içerik hizmetleri platformudur. Bulutta doğan bu platform, çeviklik ve ölçeklenebilirlik sunarak işletmelerin gelişen ihtiyaçlarına uyarlanabilir hale geliyor. Ayrıca mevcut sistemlerle kolay entegrasyon sağlayarak iş akışı verimliliğini artırır. AODoc'lar ile kuruluşlar, üretken yapay zeka kullanarak belge süreçlerini otomatikleştirebilir. Bu, kritik belgelerin kontrol edilebileceği, organizasyonel süreçlerin yönetilebileceği ve içeriğin, manuel müdahale olmadan yapılandırılmış verilere dönüştürülebileceği anlamına gelir. Bu otomasyon yeteneği, zamandan tasarruf etmenize yardımcı olur ve insan hatası olasılığını ortadan kaldırır. AODocs, çeşitli endüstrilere ve departmanlara hitap eder. Yaşam bilimleri, finansal hizmetler, kamu ve üretim gibi sektöre özel ihtiyaçlara odaklanarak kişiye özel çözümler sağlar. Ayrıca insan kaynakları, hukuk, muhasebe, borç hesapları ve BT dahil olmak üzere departmana özgü işlevler sunar. Platform, kullanıcıları desteklemek için diğer araçlarla entegrasyonlar, fiyatlandırma kılavuzu, müşteri incelemeleri, başarı gibi bir dizi ek kaynak sağlar. hikayeler ve bir kaynak kütüphanesi. Kapsamlı bir güvenlik merkezi, veri korumayı sağlar ve yardım için teknik destek yönergeleri mevcuttur. AODocs, daha kişiselleştirilmiş destek için profesyonel hizmetler ve görsel öğrenme için bir video merkezi sunar. Kullanıcıların ilgili bilgileri ve güncellemeleri bulması için bir bilgi tabanına ve durum sayfasına erişilebilir. Şirketin web sitesi şirket, ortakları, kariyerleri ve iletişim bilgileri hakkında daha fazla ayrıntı sağlar. Özetle AODocs, işletmelerin süreçleri otomatikleştirmesine, verimliliği artırmasına ve belgelerini etkili bir şekilde düzenlemesine olanak tanıyan yapay zeka odaklı bir belge yönetimi ve içerik hizmetleri platformu sağlar.

SuiteFiles

SuiteFiles

suitefiles.com

SuiteFiles, belge yönetimi, işbirliği ve dijital imzalama sağlamak için tasarlanmış kapsamlı bir platformdur.

ShareFile

ShareFile

sharefile.com

ShareFile, dosyaları güvenli bir şekilde paylaşmanıza ve işbirliği yapmanıza olanak tanıyan bir platformdur. Her yerden ve cihazdan erişim sağlar.

Smint.io

Smint.io

smint.io

SMINT.IO, dijital varlık yönetimi ve medya deneyimlerini geliştirmek amacıyla içerik portalları oluşturan bir dijital platformdur.

Trimble Connect

Trimble Connect

connect.trimble.com

Trimble Connect, projelerde veri yönetimi ve iletişimi sağlayan bulut tabanlı bir işbirliği platformudur. Gerçek zamanlı durum güncellemeleri sunar.

AvePoint

AvePoint

avepoint.com

Güvenle işbirliği yapın. AvePoint, SaaS operasyonlarını optimize etmek ve güvenli işbirliğini optimize etmek için en gelişmiş platformu sağlar. Dünya çapında 17.000'den fazla müşteri, Microsoft, Google, Salesforce ve diğer işbirliği ortamlarında dijital işyerini modernize etmek için çözümlerimize güveniyor. Avepoint'in Global Channel Partner programı, 3,500'den fazla yönetilen servis sağlayıcısı, katma değerli satıcılar ve sistem entegratörleri, çözümlerimiz 100'den fazla bulut pazarında mevcuttur. 2001 yılında kurulan Avepoint, beş kez Global Microsoft Yılın Ortağıdır ve merkezi New Jersey, Jersey City'de bulunmaktadır.

Pigeon

Pigeon

pigeondocuments.com

Müşteri belgelerinin toplanması kolay, düzenli ve güvenli hale getirildi. Güvercin belge toplama sürecinizi hızlandırır ve külfetli takip ihtiyacını ortadan kaldırır

Everleagues

Everleagues

everleagues.com

Everlea'lar bir iletişim ve işbirliği platformudur. Yerel özelliklerin ve kurumsal sınıf güvenliğinin benzersiz karışımı, verimliliği, işbirliğini, müşteri memnuniyetini ve karlılığı artıran sorunsuz bir ofis içi ve müşteri hizmetleri deneyimi sunar. Sohbet, ses, video, dosya aktarımı, e-imza ve daha fazla üretkenlik aracı, kendi firmanızın Everleales tarafından desteklenen bir sanal çalışma alanında.

LucidLink

LucidLink

lucidlink.com

LucidLink, ekiplerin bulut üzerinde dosyaları anında güvenle ortaklaşa düzenleyip erişmelerini sağlayan bir dosya sistemi sunar.

FilesAnywhere

FilesAnywhere

filesanywhere.com

FilesAnywhere, dosya yönetimi ve paylaşımı için bulut tabanlı bir uygulamadır. Kullanıcılara dosyaları depolama, senkronize etme ve erişim kontrolü sağlar.

Scan123

Scan123

scan123.com

Scan123, belgeleri dijitalleştiren, bulutta güvenli saklayan ve hızlı erişim ile paylaşım imkanı sunan bir belge yönetim uygulamasıdır.

CloudFiles

CloudFiles

cloudfiles.io

CloudFiles, belgelerinizi güvenli bir şekilde saklayıp paylaşmanızı sağlayan ve farklı bulut hizmetleriyle entegre olan bir dosya yönetim uygulamasıdır.

JUMBOmail

JUMBOmail

jumbomail.me

JUMBOmail, dosya transferi ve yönetimi için tasarlanmış bir platformdur. Kullanıcılar, dosyalarını kolayca paylaşabilir ve kişisel markalı sayfalar oluşturabilir.

My MX Data

My MX Data

mymxdata.com

My MX Data, işletmeler için optimize edilmiş son teknoloji ürünü bir dosya paylaşım platformudur. Hız ve verimlilik için tasarlanan MX, büyük, teknik dosyaları kolaylıkla işleyerek ultra hızlı yüklemeler sunar. Sürüm kontrolü için MX Distribute ve veri merkezli sohbetler için MX Conversations gibi benzersiz özellikler işbirliğini kusursuz hale getirir. MX, ayrıntılı kullanıcı yönetimine ve kişiselleştirilmiş ayarlara olanak tanıyan güçlü yönetici kontrolleri sunar. Kapsamlı bir denetim yolu, hesap verebilirliği ve güvenliği sağlar. Veri korumasını artıran MX Enterprise sürümü, bulut tabanlı paylaşımda 'mükemmel gizlilik' sağlamak için patentli teknolojiyi kullanarak veri koruma yasalarıyla tam uyumluluk sağlar. MX, güvenli, verimli veri alışverişi için başvuracağınız çözümdür.

DRACOON

DRACOON

dracoon.com

Dracoon, dosyaların güvenli paylaşımını, işbirliğini ve veri yönetimini sağlayan bir platformdur.

ShareDocView

ShareDocView

sharedocview.com

ShareDocView.com, e-posta potansiyel müşterileri, analizler ve diğer birçok avantajdan yararlanmak için belgelerin bağlantılar aracılığıyla paylaşılmasına olanak tanıyan bir satış etkinleştirme aracıdır. Herkese açık olanlardan yalnızca doğrulanmış e-postalar veya şifreler aracılığıyla erişilebilenlere kadar değişen bağlantılar oluşturmak için PDF, Doküman ve PPT dosyalarını yükleyin. Markanızı tanıtmaya devam etmek için şirketinizin logosunu, renklerini ve seçtiğiniz bir web sitesinin bağlantısını ekleyin. Yeni Temmuz 2022'den beri - Şirketinizin özel alan adını (CNAME) ekleyin, örneğin docs.YOURDOMAIN.COM Dosya eklemeyi bırakın...sadece ShareDocView.com

FutureVault

FutureVault

futurevault.com

Geleceğe Hazır Firmalar için Akıllı Dijital Kasa Çözümleri. FutureVault, finansal hizmetler ve varlık yönetimi organizasyonlarına yönelik güvenli belge alışverişi ve Dijital Kasa çözümlerinde sektör lideridir ve Kişisel Yaşam Yönetimi Kasası™ ve İş Hayatı Yönetimi Kasası™ ile belge ve bilgi yönetimi paradigmasını değiştirir. FutureVault'un çok katmanlı platformu, belgelerin, verilerin ve bilgilerin güvenli, denetime hazır, tek bir gerçek kaynakta yönetilme biçimini önemli ölçüde iyileştirerek kurumsal, danışman ve müşteri değer önerilerini dönüştürüyor. Firmalara güç vererek FutureVault'un beyaz etiketli platformu ve mobil uygulamaları, firmaların defter ve kayıt uyumluluğunu karşılamalarına, veri gizliliğini geliştirmelerine, otomasyon ve açık API'ler ile ön ve arka ofis verimliliğini artırmalarına ve hane halkı ve gelecek nesillerle daha iyi etkileşim kurmak için gelişmiş bir dijital müşteri deneyimi sunmalarına yardımcı olur. Kurumsal müşteriler için ek verimlilik ve öngörü elde etmeye yönelik veri çıkarma ve yapay zeka odaklı modeller mevcuttur. FutureVault, 5 yıldızlı bir WealthTech sağlayıcısı ve en yenilikçi 100 küresel WealthTech çözüm sağlayıcısı arasında tanınmaktadır. * Öne Çıkan FutureVault Kullanım Örnekleri (Aşağıda): Önde gelen finansal hizmet ve varlık yönetimi kuruluşlarının, uyumluluğu karşılamak, arka ofis ve yönetim verimliliği kazanmak, müşterilerine daha fazla değer sunmak ve sonuçta zamandan ve paradan tasarruf etmek için FutureVault'u nasıl kullandığını keşfedin. * Benzersiz bir dijital müşteri deneyimi sunun: Hayatlarının en önemli belgelerini saklamayı, erişmeyi ve yönetmeyi her zamankinden daha kolay hale getirerek ailelerle (ve gelecek nesille) etkileşimi artırın. * Belgeleri müşterilere otomatik olarak teslim edin: API'ler ve SFTP'ler aracılığıyla müşterilerinize aylık ekstreleri, işe alım belgelerini, vergi belgelerini, üç aylık raporları ve diğer kritik belgeleri otomatik olarak gönderin. * Güvenli bir şekilde belge alışverişi yapın ve alın: Merkez ofis, danışmanlar, personel, müşteriler, aile üyeleri, düzenleyiciler ve güvenilir işbirlikçilerle güvenli bir şekilde belge isteyin, alın ve alın. * e-İmza iş akışlarını otomatikleştirin ve iyileştirin: İlk katılım süreçlerini otomatikleştirerek ve e-imzalı belgeleri otomatik olarak teslim ederek (ve dosyalayarak) arka ofis ve yönetim maliyetlerinden önemli ölçüde tasarruf edin. * Defter ve kayıt uyumluluğunu karşılayın: Kayıt tutma yönetimini iyileştirin, denetimleri kolaylaştırın ve SEC, FINRA, IIROC, OSC ve daha fazlası tarafından sağlanan defter ve kayıt düzenlemelerini güvenle karşılayın. * Kağıdı (işi) azaltın ve ortadan kaldırın: ESG uyumluluğunu karşılamak ve kağıdı (işi) tamamen ortadan kaldırmak için belge odaklı süreçleri dijitalleştirerek dijital dönüşüm girişiminize öncülük edin.

EZ File Drop

EZ File Drop

ezfiledrop.com

EZ Dosya Drop, dosyaları basitçe almayı sağlayan bir uygulamadır. Kullanıcılar, dosyaları yükler ve doğrudan bulut depolama alanlarına gönderir.

Aeroplicity

Aeroplicity

aeroplicity.com

Aeroplicity, havacılık endüstrisi için oluşturulmuş, operasyonel maliyetleri azaltan, izlenebilirliği artıran ve siber güvenliği geliştirirken aynı zamanda tedarik zincirlerinin çevre dostu olmasına ve pazarda öne çıkmasına yardımcı olan bir platformdur. Tüm CMMC, DFARS, NIST, ITAR ve EAR gerekliliklerini karşılayan, tamamen değişmez blockchain teknolojisiyle desteklenen güvenli, bulut tabanlı belge yönetim sistemimiz aracılığıyla zamandan ve paradan tasarruf etmenin en iyi yolu biziz.

Cocoon Data

Cocoon Data

cocoondata.com

Düzenlemeye tabi ve ticari açıdan hassas verileri güvende tutmak için dünya çapında Hükümetler, Şirketler ve KOBİ'lerle birlikte çalışıyoruz. Patentli Güvenli Veri Paylaşım Platformumuz (SDSP), kullanıcıların hassas verileri güvenlik duvarları dışında güvenli ve uyumlu bir şekilde işbirliği yapmasına, paylaşmasına ve kontrol etmesine olanak tanır. Müşteriler, platformumuzu kuruluşlarının siber ve veri güvenliğini güçlendirmek ve esnek ve veri odaklı bir kuruluş içinde katı uyumluluk standartlarını karşılamak için kullanıyor.

TransferChain

TransferChain

transferchain.io

TransferChain, sıfır bilgi şifrelemesi, dosya bölme, dağıtılmış bulut mimarileri ve blockchain yetkilendirmesi yoluyla işletmeler için en güvenli bulut depolama, dosya aktarımı ve dosya isteği yeteneklerini sağlar. Ne TransferChain ne de yetkisiz üçüncü taraflar, ister potansiyel kötü aktörler ister veri merkezleri olsun, kullanıcının özel ve gizli bilgilerine erişemez. TransferChain, hassas belgelerinizi saklamanın ve bunları harici olarak paylaşmanın en güvenli ve özel yoludur.

FileString

FileString

filestring.com

Kullanımı kolay bir dosya kontrol hizmetiyle önemli içeriklerinin dağıtımını kontrol edin

TakeTurns

TakeTurns

taketurns.com

TakeTurns, müşteriler, satıcılar, iş ortakları gibi dış paydaşlarla belgeler ve dosyalar üzerinde işbirliği yapma şeklimizi teker teker değiştirir. TakeTurns, iki tarafın sırayla dosya ve belgeleri paylaştığı, talep ettiği veya güncellediği sıra tabanlı bir işbirliği uygulamasıdır. TakeTurns, asenkron işbirliğini gerçeğe dönüştürüyor.

Cubbit

Cubbit

cubbit.io

Cubbit for Teams, geleneksel veri merkezleri yerine sıfır bilgili p2p altyapısına güvenen ilk şirket olan, firmalara yönelik SaaS bulut depolama alanıdır. Önde gelen bulut sağlayıcılarının aksine, en yüksek düzeyde gizlilik sunar: Cubbit dahil hiç kimse yüklediğiniz verilere erişemez. 1. Cubbit, 3 katman güvenlik sağlayan ilk buluttur: veriler askeri düzeyde bir protokolle (AES-256) şifrelenir, parçalara bölünür ve sıfır bilgi ağı üzerinden dağıtılır. 2. Kullanımı kolay: uçtan uca şifrelemeyle korunurken dosya boyutu sınırlaması olmadan "sürükle ve bırak" tarzında saklayın, senkronize edin ve paylaşın. Fare tıklamasıyla erişim izinlerini verebilir ve geri alabilirsiniz. 3. Verileri güvenli bir şekilde yedekleyin: seçici senkronizasyonla, hangi dosyaların yalnızca bulutta tutulacağına (yer açmak!) ve hangi klasörlerin bilgisayarınızda yerel olarak depolanacağına karar verebilirsiniz. 4. Çevreci ve uygun fiyatlı: Cubbit ile sunucu çiftliği bakımına değil, gizliliğinize yatırım yaparsınız. Aslında bu bulut depolama alanı rakiplerine göre çok uygun fiyatlı ve yarı fiyatına mal oluyor. Aynı gerçek, ekibinizin depolanan her 10 TB için yılda 400 kg CO2 tasarrufu yapmasına olanak tanır.

Kloud

Kloud

kloud.com

Kloud, belgelerin ve sunumların düzenlenebilir, etkileşimli multimedya konuşmaları haline geldiği dünyanın ilk platformudur. Kloud, belgelerinizi kolayca biçimlendirmek için ve ses odaklı filmlere sunum yapmak için belgelerinizi entegre livedoc teknolojisi ile hayata geçirir. İşletme ekipleri, üyelerin nüanslı, satır geri geri bildirimleriyle aynı sayfaya girebilir. Operasyon ekibinizin iş hedeflerini livedoc teknolojisi ile senkronize edin. Pazarlama dilinizi tüm işletme boyunca senkronize edin. Yenilikçi teknolojinizi oluştururken yazılım geliştirme ve ürün ekibinizin hedeflerini senkronize edin. Salesforce, Google Dokümanlar, Adobe Suite ve en sevdiğiniz proje yönetimi yazılım aracı gibi en sevdiğiniz Enterprise yazılımıyla entegre edin. Tüm işletme belgeleriniz için Livedoc'u kullanın, ekibinizin en değerli varlığını, ekibinizin zihinlerini senkronize etmenizi sağlayın. Kloud işlevleri: * Bir belgeyi sunum gibi etkileşimli bir filme dönüştürün. Kolayca ses ekleyebilir ve sesi animasyonlarla karıştırabilirsiniz. Ayrıca ses, video, işaret, beyaz tahta, metin, yapışkan notlar vb. * Eşzamansız olarak iletişim için senkronizasyon kullanın: Düşüncelerin gerçek zamansız etkileşimini etkinleştirin, böylece ekibin sezgisel olarak etkili zihin paylaşımı ile birlikte çalışabilmesi, bir belgeyle ilgili herhangi bir fikir artık bir film gibi etkileşimli olarak oynanabilir. Sınırsız çözünürlükle ve video akışı verileri olmadan daha iyi çevrimiçi toplantı. Kloudsync, mümkün olan en iyi çözünürlük ve gerçek renk ifadesi ile eşleşmemiş çevrimiçi toplantı deneyimi sunar. Kloud çevrimiçi toplantısı, video akışı verilerini kullanmadan yüksek çözünürlüklü belgeyi dinamik olarak iletim, sonuç olarak Kloud çevrimiçi toplantısı çok ucuzdur. * AI tabanlı çok kanallı toplantı kaydı: Kloud toplantıları, ekran paylaşımı ve web kamerası video akışı ile birlikte sınırsız çözünürlük için livedoc içeriği ile kaydedilebilir. Sonuç olarak, bu tür kaydedilmiş içerik, veri madenciliği ve istatistiksel analiz için AI motoru aracılığıyla analiz edilebilir. * Müşterilerinizle daha iyi çok kanallı iletişim için Syncroom: Kloud, sohbet, bot tabanlı AI motoru, eşzamansız fikir tartışması için senkronize olan ve bir sanal toplantı odasında çevrimiçi toplantı entegre olan yeni iletişim platformudur. Mevcut kurumsal yazılımlara iletişim ve işbirliği işlevi eklemek için müşteri destek yazılımı, satış gücü çözümü ve proje yönetimi araçları ile entegre edilebilir. * En Yüksek Güvenlik Standardı: 256 bit AES Oturum Kodlaması, 2048-bit RSA Parola Değişimi ve Yerleşik Rest teknolojisinde veri şifrelemesi. * Ve daha fazlası ...

odrive

odrive

odrive.com

Odrive, birden fazla bulut depolama alanına merkezi erişim sağlayarak dosyaları senkronize etme, paylaşma ve yedekleme imkanı sunar.

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Bitrix24, işletmelere CRM, proje yönetimi, iletişim ve web sitesi oluşturma gibi araçlar sunarak iş süreçlerini kolaylaştırır.

Box

Box

box.com

Box, kullanıcıların dijital dosyaları güvenli bir şekilde depolayıp paylaşmalarını sağlayan bulut tabanlı bir dosya yönetim uygulamasıdır.

CAYA

CAYA

getcaya.com

CAYA, evrakların yönetimini kolaylaştıran, belgeleri güvenli bir şekilde depolayıp düzenleyen bir dijital bellek platformudur.

Clinked

Clinked

clinked.com

Clinked, ekipler ve müşterilerin belgeler üzerinde güvenli bir şekilde işbirliği yapmasına olanak tanıyan bulut tabanlı bir müşteri portalıdır.

Datto

Datto

datto.com

Datto, MSP'ler için güvenlik ve bulut yazılım çözümleri sunarak veri koruma, yedekleme ve felaket kurtarma işlemlerini yönetir.

Dropbox

Dropbox

dropbox.com

Dropbox, kullanıcıların dosyaları bulutta depolamasını, senkronize etmesini ve paylaşmasını sağlayan bir bulut depolama hizmetidir.

DropSend

DropSend

dropsend.com

DropSend, büyük dosyaların e-posta ile paylaşımını kolaylaştıran ve dosya yükleyip indirme bağlantısı sağlayan bir uygulamadır.

Egnyte

Egnyte

egnyte.com

Egnyte, veri güvenliğini sağlarken dosya paylaşımı ve içerik işbirliği sunan bir platformdur. Bulut ve yerel depolama çözümlerini birleştirir.

FlippingBook

FlippingBook

flippingbook.com

FlippingBook, PDF'leri etkileşimli flipbook'lara dönüştüren bir dijital yayın yazılımı ve bulut hizmetidir. Kullanıcılar, multimedya içerik ekleyerek etkileşimli belgeler oluşturabilir.

Ftopia

Ftopia

ftopia.io

İşletmelerin, belgeleri ve dosyaları birden fazla kullanıcıyla paylaşmak için özel bir çalışma alanı oluşturmasına yardımcı olan çevrimiçi belge paylaşım çözümü.

Koofr

Koofr

koofr.net

Koofr, dosyalarını Dropbox, Google Drive ve OneDrive gibi bulutlardan tek bir arayüzle yönetmeyi sağlayan güvenli bir bulut depolama uygulamasıdır.

Laserfiche

Laserfiche

laserfiche.com

Laserfiche, belge yönetimi ve iş akışı otomasyonu sunan bir kurumsal içerik yönetim platformudur. İş süreçlerini dijitalleştirir ve verimliliği artırır.

MyDocSafe

MyDocSafe

mydocsafe.com

MyDocSafe, belgeleri güvence altına alarak, elektronik imza ve belge akışlarını otomatikleştirir, iş süreçlerini kolaylaştırır.

Nextcloud

Nextcloud

nextcloud.org

Nextcloud, dosya barındırma hizmetleri oluşturmak ve kullanmak için açık kaynaklı bir yazılım paketidir. Kullanıcılara verilerini yönetme imkanı sağlar.

Microsoft OneDrive

Microsoft OneDrive

onedrive.com

Microsoft OneDrive, kullanıcıların dosyalarını bulutta saklayıp senkronize etmelerini, paylaşmalarını ve Office belgelerinde işbirliği yapmalarını sağlar.

Onehub

Onehub

onehub.com

Onehub, işletmeler için güvenli dosya saklama ve paylaşma hizmetidir. Rol tabanlı izinlerle erişim kontrolü sağlar ve işbirliği araçları sunar.

pCloud

pCloud

pcloud.com

pCloud, belgeler, fotoğraflar ve videolar gibi dijital içerikleri güvenli bir şekilde depolayan ve senkronize eden bulut depolama uygulamasıdır.

Samepage

Samepage

samepage.io

Samepage, ekip iletişimi, proje yönetimi ve belgelerin gerçek zamanlı işbirliği için video konferans, görev yönetimi ve dosya paylaşımı sunar.

Starchive

Starchive

starchive.io

Starchive, yaratıcıların dijital varlıklarını düzenlemelerine, paylaşmalarına ve para kazanmalarına olanak tanıyan bir varlık yönetim platformudur.

SugarSync

SugarSync

sugarsync.com

SugarSync, dosya senkronizasyonu ve yedekleme hizmeti sunan bulut tabanlı bir uygulamadır. Kullanıcılar dosyalarını güvenli bir şekilde yönetebilir ve paylaşabilir.

Sync

Sync

sync.com

Sync, bulut ortamında güvenli dosya depolama, paylaşma ve işbirliği imkanı sunan bir platformdur. Çoklu cihaz desteği ve gelişmiş güvenlik özellikleri ile veri korur.

Tresorit

Tresorit

tresorit.com

Tresorit, uçtan uca şifrelemeyle güvenli dosya paylaşımı ve işbirliği sunan bir bulut depolama platformudur.

Virtru

Virtru

virtru.com

Virtru, verileri şifreleyerek güvenli bir şekilde yönetmeyi sağlayan bir veri güvenlik platformudur. Çeşitli uygulamalarla entegre çalışır.

WeTransfer

WeTransfer

wetransfer.com

WeTransfer, kullanıcıların büyük dosyaları hızlı ve güvenli bir şekilde paylaşmasını sağlayan basit bir dosya transfer uygulamasıdır.

Wimi

Wimi

wimi-teamwork.com

Wimi, ekip yönetimi ve proje koordinasyonunu kolaylaştıran, belge paylaşımı ve görev yönetimi gibi araçlar sunan kapsamlı bir işbirliği platformudur.

Zoho Docs

Zoho Docs

zoho.com

Zoho Docs, ekipler için belgeleri gerçek zamanlı olarak oluşturma, düzenleme ve paylaşma imkanı sunan güvenli bir çevrimiçi belge yönetim uygulamasıdır.

Zoho WorkDrive

Zoho WorkDrive

zoho.com

Zoho WorkDrive, ekipler için bulut tabanlı dosya yönetimi ve işbirliği platformudur; dosyaları güvenli bir şekilde depolama, paylaşma ve yönetme imkanı sunar.

Cloudup

Cloudup

cloudup.com

Cloudup ile video, fotoğraf, müzik, bağlantılar ve dosyalar gibi her şeyin akışını anında ve kolayca paylaşın.

Keşfet

Desktop

Destek

Şirket

Yasal

© 2025 WebCatalog, Inc.

Bulut İçeriği İşbirliği Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Vatikan - WebCatalog