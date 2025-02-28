Bulut İçeriği İşbirliği Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Türkiye

Kloud

kloud.com

Kloud, belgelerin ve sunumların düzenlenebilir, etkileşimli multimedya konuşmaları haline geldiği dünyanın ilk platformudur. Kloud, belgelerinizi kolayca biçimlendirmek için ve ses odaklı filmlere sunum yapmak için belgelerinizi entegre livedoc teknolojisi ile hayata geçirir. İşletme ekipleri, üyelerin nüanslı, satır geri geri bildirimleriyle aynı sayfaya girebilir. Operasyon ekibinizin iş hedeflerini livedoc teknolojisi ile senkronize edin. Pazarlama dilinizi tüm işletme boyunca senkronize edin. Yenilikçi teknolojinizi oluştururken yazılım geliştirme ve ürün ekibinizin hedeflerini senkronize edin. Salesforce, Google Dokümanlar, Adobe Suite ve en sevdiğiniz proje yönetimi yazılım aracı gibi en sevdiğiniz Enterprise yazılımıyla entegre edin. Tüm işletme belgeleriniz için Livedoc'u kullanın, ekibinizin en değerli varlığını, ekibinizin zihinlerini senkronize etmenizi sağlayın. Kloud işlevleri: * Bir belgeyi sunum gibi etkileşimli bir filme dönüştürün. Kolayca ses ekleyebilir ve sesi animasyonlarla karıştırabilirsiniz. Ayrıca ses, video, işaret, beyaz tahta, metin, yapışkan notlar vb. * Eşzamansız olarak iletişim için senkronizasyon kullanın: Düşüncelerin gerçek zamansız etkileşimini etkinleştirin, böylece ekibin sezgisel olarak etkili zihin paylaşımı ile birlikte çalışabilmesi, bir belgeyle ilgili herhangi bir fikir artık bir film gibi etkileşimli olarak oynanabilir. Sınırsız çözünürlükle ve video akışı verileri olmadan daha iyi çevrimiçi toplantı. Kloudsync, mümkün olan en iyi çözünürlük ve gerçek renk ifadesi ile eşleşmemiş çevrimiçi toplantı deneyimi sunar. Kloud çevrimiçi toplantısı, video akışı verilerini kullanmadan yüksek çözünürlüklü belgeyi dinamik olarak iletim, sonuç olarak Kloud çevrimiçi toplantısı çok ucuzdur. * AI tabanlı çok kanallı toplantı kaydı: Kloud toplantıları, ekran paylaşımı ve web kamerası video akışı ile birlikte sınırsız çözünürlük için livedoc içeriği ile kaydedilebilir. Sonuç olarak, bu tür kaydedilmiş içerik, veri madenciliği ve istatistiksel analiz için AI motoru aracılığıyla analiz edilebilir. * Müşterilerinizle daha iyi çok kanallı iletişim için Syncroom: Kloud, sohbet, bot tabanlı AI motoru, eşzamansız fikir tartışması için senkronize olan ve bir sanal toplantı odasında çevrimiçi toplantı entegre olan yeni iletişim platformudur. Mevcut kurumsal yazılımlara iletişim ve işbirliği işlevi eklemek için müşteri destek yazılımı, satış gücü çözümü ve proje yönetimi araçları ile entegre edilebilir. * En Yüksek Güvenlik Standardı: 256 bit AES Oturum Kodlaması, 2048-bit RSA Parola Değişimi ve Yerleşik Rest teknolojisinde veri şifrelemesi. * Ve daha fazlası ...