Bulut İçeriği İşbirliği Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Turks ve Caicos Adaları

Yerel sürücünün kolaylığını bulutun gücüyle birleştiren LucidLink, ekibinizin tek bir paylaşılan dosya alanıyla anında, güvenli bir şekilde ve her yerden işbirliği yapmasına ve dosyaları düzenlemesine olanak tanır. * Her yerde, anında işbirliği yapın: Her yerden birlikte çalışın. Varlıklara ve proje değişikliklerine, paylaşılan dosya alanınıza kaydedildikleri anda erişin. Nerede olursanız olun en iyi işinizi yapın, küresel yeteneklerden yararlanın ve 7/24 işbirliğine dayalı bir iş akışı oluşturun. * Paylaşılan dosyalara anında erişim: İndirme veya senkronizasyonu beklemeden projeler üzerinde gerçek zamanlı olarak çalışın. Büyük dosyalar mı? Sorun değil. Medyanız anında kullanılabilir, böylece takım arkadaşlarınızın kaldığı yerden devam edebilirsiniz. * Eşsiz güvenlik: Sıfır bilgi şifrelemesi, merkezi erişim yönetimi ve SSO entegrasyonu ile dosyalarınız tamamen güvende kalır - yalnızca onlara erişmesine izin verdiğiniz kişiler tarafından görülebilir. * Kesintisiz yaratıcı iş akışları: LucidLink, halihazırda kullandığınız yaratıcı uygulamalarla çalışır, böylece öğrenecek yeni bir şey kalmaz. Premiere Pro ve Media Composer'dan DaVinci Resolve ve After Effects'e kadar en sevdiğiniz araçları kullanarak kolayca işbirliği yapın.